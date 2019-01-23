 Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м

При этом поставки украинских товаров в Россию снизились на 7%, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное статистическое ведомство.
Конкретной структуры торговли с Россией Госстат при этом не приводит.
Читайте на Цензор.НЕТ: Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией находится на финальной стадии, - Кубив
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря 2018 года Кабмин продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.
Также на Цензор.НЕТ: То, что Украине удалось избавиться от экономической зависимости от России, - это достижение, которое нельзя недооценивать, - Меркель
Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.
Код ТН ВЭД 02- Мясо и пищевые мясные субпродукты: 26 720 432$;
Код ТН ВЭД 03Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные: 6 715 379$;
Код ТН ВЭД 04Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: 8 576 097$;
Код ТН ВЭД 05Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: 655 752$
Код ТН ВЭД 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 10 811 237$
Код ТН ВЭД 08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 3 126 616$;
Код ТН ВЭД 09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 4 811 706$;
Код ТН ВЭД 18 Какао и продукты из него 4 231 239$;
Код ТН ВЭД 10 Злаки 2 410 955$;
Код ТН ВЭД 11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 4 314 542$;
Код ТН ВЭД 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 3 691 897$;
Код ТН ВЭД 15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 9 944 775$;
Код ТН ВЭД 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 4 470 427$;
Код ТН ВЭД 17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 7 877 981$;
Код ТН ВЭД 19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 5 665 416$;
Код ТН ВЭД 20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 5 337 369$;
Код ТН ВЭД 21 Разные пищевые продукты 13 182 657$;
Код ТН ВЭД 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 19 800 103$;
Код ТН ВЭД 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 8 477 895$;
Код ТН ВЭД 24 Табак и промышленные заменители табака 30 626 185$;
Код ТН ВЭД 33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства18 334 492$;
А самое интересное, это засекреченая номенклатура которую мы продаём раисе, а она нам.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
А реально це, результат засилля кацапського бізнесу в Україні. Російські торгівельні мережі збувають свій непотріб в Україну бо, більше ніде він не потрібен. В свою чергу, Україна гальмує обіцяну імплементацію європейських стандартів, аби єрефія могла і далі збувати тут свій товар.
Визжащие про зраду, желаете ходить пешочком? Да флаг вам в руки и барабан на шею
Если частные бизнесструктуры, то причём тут гос-во?
Я уверен, что большую часть импорта осуществили часные компании "благородных господ", а государство просто самоустранилося позволив им делать всё, что они захотят.