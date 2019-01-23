 Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м

При этом поставки украинских товаров в Россию снизились на 7%, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное статистическое ведомство.

Конкретной структуры торговли с Россией Госстат при этом не приводит.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря 2018 года Кабмин продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

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Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.