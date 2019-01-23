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 Экономика
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Все про:импорт (429) Россия (71818) торговля (807) экспорт (559) Госстат (139)

 Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м

Общая сумма импорта из РФ – 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.

При этом поставки украинских товаров в Россию снизились на 7%, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное статистическое ведомство.

Конкретной структуры торговли с Россией Госстат при этом не приводит.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией находится на финальной стадии, - Кубив

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря 2018 года Кабмин продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

Также на Цензор.НЕТ: То, что Украине удалось избавиться от экономической зависимости от России, - это достижение, которое нельзя недооценивать, - Меркель

Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3107887
 
   
 Топ комментарии
 
Виходить порохоботи нам знову цілий рік брехали?)))
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Это Зеленский виноват, его фильмы там крутят.
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ну насчет мяса и молока это тебя сильно понесло)))) а хлопок это что то)))) хорошо хоть про инновационные технологии не написал)))) алкоголь кацапский даже в магазинах никогда не видел, один немирофф, но у них вроде бы в украине завод остался, я в душе думал что ты ответственный, серьезный человек, а оказывается фуфломет обыкновенный. извини, ошибся
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Видите ли, украинский держстат "засекретил" товарные группы. По-этому приходится брать с кацапских официалных сайтов.
Код ТН ВЭД 02- Мясо и пищевые мясные субпродукты: 26 720 432$;

Код ТН ВЭД 03Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:​ 6 715 379$;

Код ТН ВЭД 04Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: 8 576 097$;
Код ТН ВЭД 05Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: 655 752$
Код ТН ВЭД 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 10 811 237$
Код ТН ВЭД 08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 3 126 616$;

Код ТН ВЭД 09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 4 811 706$;
Код ТН ВЭД 18 Какао и продукты из него 4 231 239$;
Код ТН ВЭД 10 Злаки 2 410 955$;
Код ТН ВЭД 11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 4 314 542$;

Код ТН ВЭД 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 3 691 897$;

Код ТН ВЭД 15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 9 944 775$;
Код ТН ВЭД 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 4 470 427$;
Код ТН ВЭД 17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 7 877 981$;
Код ТН ВЭД 19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 5 665 416$;

Код ТН ВЭД 20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 5 337 369$;

Код ТН ВЭД 21 Разные пищевые продукты 13 182 657$;

Код ТН ВЭД 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 19 800 103$;

Код ТН ВЭД 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 8 477 895$;

Код ТН ВЭД 24 Табак и промышленные заменители табака 30 626 185$;

Код ТН ВЭД 33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства18 334 492$;
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Смеялися с белоруских криветок, а сами закупаем на эрефии кофе, чай и какао . Патамуша купить болше негде, никто кроме раиси нам продавать не хочет. А ещё есть бальшая патребнасть в кацапском алкоголе и бояре. И это всё на 30 лимонов долларов полученых от МВФ. И ещё за теже деньги нам нужны каменные и гибсовые изделия на 10 лимонов баксов.
А самое интересное, это засекреченая номенклатура которую мы продаём раисе, а она нам.
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вот это и горе нашей ваты что она черпает инфу с раша тудей и спутника)))) если ты патриот и так переживаешь за страну то просто не покупай эти товары и их возить не будут))) и последнее ты хоть понимаешь объемы поставляемой продукции из кацапстана, копейки, и кто тебе там что засекретил? совсем уже на зраде мозги поехали))) ты жену проверяй ежедневно, не увел ли гройсман ее от тебя))
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так родное и патриотическое государство не говорит чем торгует с рашкой, расказывают что исключительно нефтегаз, то чего больше взять негде. А оказывается ещё и секретними товарами омениваемся. Часом не добровольцев продаём?
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откуда ты взял что инфа засекречена? мы боремся за рынки сбыта продуктов по всему миру и здесь рас и кинулись ту же курятину закупать в раше))) понятно что мы у англичан покупаем например чай липтон а завод английский находится в раше
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Конечно, ввели блокаду своих територий, и обходят свою же блокаду через агрессора, отстегивая ему процент. Где логика? Если только измотать неподконтрольные територии совместно с рф....
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WTF?? Я нікуя не розумію цей укр цірк на дроті...Якщо так добре йде торговельний процес то про що можно взагалі розмовляти..??Піду краще чарку бахну...
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мало того , що торгують так ще і торгівельне сальдо на користь РФ ... перамога , чо ...
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Хм. А кто же оккупировал Крым? Неужели таки войска НАТО? Ничего не понимаю. Или я дурак, или наш президент заврался уже вкрай.
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Во всю торгувати з РФ і , при цьому , вимагати санкцій для неї ... шизофренія з Банкової Торгівля з Росією: Україна за неповний 2018 рік купила у РФ на 17% більше товарів і продуктів, ніж у 2017-му - Цензор.НЕТ 970
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ты же против роттердама+ вот и покупаем у раши, что бы вам угодить)))
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ага, при том, что выдаёте это за Роттердам++. К стати, с евробляхами тоже боролися не ради Лайносов, а ВАЗов и другой хрени произведённой на раисе.
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Интересно оченно...эрефяне свои поставки лугандонские в баланс торговли с Украиной опять вносят Торгівля з Росією: Україна за неповний 2018 рік купила у РФ на 17% більше товарів і продуктів, ніж у 2017-му - Цензор.НЕТ 4599
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И что получается, из всех радиоприемников и телевизоров призывают украинцев не ездить в орду на зароботки, чтобы не укреплять экономику агрессора и вдруг такая новость7 Или я чего то не догоняю, или народу в очередной раз засирают мозги.
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В позапрошлом году вроде бы 7,2 млрд было

Торгівля з Росією: Україна за неповний 2018 рік купила у РФ на 17% більше товарів і продуктів, ніж у 2017-му - Цензор.НЕТ 2003
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дружня допомога України єрефії подолати санкції Заходу.
А реально це, результат засилля кацапського бізнесу в Україні. Російські торгівельні мережі збувають свій непотріб в Україну бо, більше ніде він не потрібен. В свою чергу, Україна гальмує обіцяну імплементацію європейських стандартів, аби єрефія могла і далі збувати тут свій товар.
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Основной товар, который дал прирост в импорте, это ГСМ.
Визжащие про зраду, желаете ходить пешочком? Да флаг вам в руки и барабан на шею Торгівля з Росією: Україна за неповний 2018 рік купила у РФ на 17% більше товарів і продуктів, ніж у 2017-му - Цензор.НЕТ 9955
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Що ціни на паливо виросли ясно, але чому немає скорочення валових показників таких поставок? Влада ніготь в ніготь не вдаряє для диверсифікації поставок, що необхідно для зменшення енергозалежності від рашки.
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Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные- 1 004 391 736$ тоесть 43,46%. Ваше ГСМ и до половины не дотянуло.
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Почему-то нет и уточнения - Украина купила - это в смысле государство/государственные предприятия или частные бизнесструктуры?
Если частные бизнесструктуры, то причём тут гос-во?
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Нормальное государство всегда имеет регулятивные функции, даже в капиталистическом обществе. Попробуй в США или Германии вести бизнесс как тебе захочется и с кем захочется- моментально узнаешь о роли государства и при чём здесь оно.
Я уверен, что большую часть импорта осуществили часные компании "благородных господ", а государство просто самоустранилося позволив им делать всё, что они захотят.
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При том, что те часные компании кацапского происхождения.
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государство це і є ті господа...не ми ж з Вами
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ПЕРЕМОГАааааааа!!! Томас¡!!!! Ну и РФ агрессоррррррр!!! Ну что сказать везде патриоты( бакса и Панамы)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТорговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м
 
 
 
 
 
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