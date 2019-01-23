 В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.
Также в ГСЧС обнародовали информацию об ограничении движения на автодорогах:
Винницкая область:
М-12 Стрый-Знаменка (от г. Немиров в г. Гайсин)
М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до г. Могилев)
Николаевская область:
М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев)
Р-75 КПП "Тимковое" - Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Александровка Вознесенского района).
Кировоградская область:
М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью)
М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий до границы с Днепропетровской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.
Одесская область:
М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.)
Черкасская область:
М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км)
М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).
Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 673 работники и 1 тыс 146 ед. техники.
Давно не помнят здешние места.
А снег не знал, и падал, а снег не знал, и падал.
Земля была прекрасна, прекрасна, и чиста...
В Национальной физической лаборатории Великобритании и Университета Хериота-Уота из Эдинбурга физиками были проведены исследования, в результате которых было обнаружено, что внутри устройств, известных как оптические кольцевые резонаторы, свет нарушал свои обычные симметричные структуры.
В физике волны могут вести себя крайне любопытно, отражаясь эхом в правильных условиях. Это относится к звуку, отскакивающему от потолков, а также к свету, пытающемуся поймать себя за «хвост», сообщает Naked Science.
Например, при правильном устройстве купол собора Святого Павла в Лондоне - одно из таких мест: звуковые волны даже самого тихого шепота могут быть направлены полусферической формой изогнутых стен и свободно переноситься по комнате.
Подобным образом и свет, выпущенный импульсами через узкое кольцо из оптического волокна, может двигаться необычным способом!!!!, собираясь в дискретные единицы с оригинальными свойствами.
Исследователи «поигрались» с оптоволоконным петлевым резонатором, чтобы раздвинуть границы ожидаемого поведения света. Их работа описана в статье журнала Physical Review Letters.
Обычно световой импульс подчиняется простому правилу: в отличие от прокрученного в обратную сторону звука, свет всегда выглядит одинаково,( ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!!!) вне зависимости, движется он вперед или назад во времени (например, на записи). Это называется симметрией обращения времени, или Т-симметрией, и она важна для оптических технологий.
Однако в прошлом году инженеры придумали способ нарушить поведение света по отношению ко времени, разработав буквально научно-фантастический конденсатор потока с единственной оптической петлей, изолирующей чувствительное квантовое оборудование.
В этот раз, когда импульсы длин волн попадают в резонатор таким образом, что их пики перестают подчиняться обычным правилам симметрии, новое исследование еще раз показало, как свет может это правило игнорировать.
Теперь вы знаете, что есть практические примеры гравитационных линз. А теперь Важно. Чем меньше диаметр линзы(кольца) тем уже фокус волны она делает. И самое главное, меняя направление движения внутри кольца, можно менять направление движения гравитационной волны. Т.е вперед и соответственно назад. это ..для Австралии!!!