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Все про:дороги (1751) снегопад (674) ГСЧС (1911)

 В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК

По состоянию на 13 часов 23 января, наблюдаются осадки в виде снега в Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях и г. Киеве, в виде снега с дождем в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Также в ГСЧС обнародовали информацию об ограничении движения на автодорогах:

Винницкая область:

М-12 Стрый-Знаменка (от г. Немиров в г. Гайсин)
М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до г. Могилев)

Николаевская область:

М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев)
Р-75 КПП "Тимковое" - Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Александровка Вознесенского района).

Кировоградская область:

М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью)
М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий до границы с Днепропетровской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киев надвигается метель, водителей призывают 23 января не выезжать на своих авто

Одесская область:

М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.)

Черкасская область:

М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км)
М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 673 работники и 1 тыс 146 ед. техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3107883
 
 
 Топ комментарии
 
За дві години 10 см снігу. Завтра буде пестець...
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Уже идет просто дождь, что еще хуже. Боже! береги водил...
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А якщо сам розтане, то можно і уваги не звертати))
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Уже идет просто дождь, что еще хуже. Боже! береги водил...
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За дві години 10 см снігу. Завтра буде пестець...
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... нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь...
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А якщо сам розтане, то можно і уваги не звертати))
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и где перечень дорог с Днепропетровской области? в списке ограничений область есть, дорог - нет
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Такого снегопада, такого снегопада,
Давно не помнят здешние места.
А снег не знал, и падал, а снег не знал, и падал.
Земля была прекрасна, прекрасна, и чиста...
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Специально для ..АВСТРАЛИЙЦЕВ!!! где топят под 48 град. Цельсия.....

В Национальной физической лаборатории Великобритании и Университета Хериота-Уота из Эдинбурга физиками были проведены исследования, в результате которых было обнаружено, что внутри устройств, известных как оптические кольцевые резонаторы, свет нарушал свои обычные симметричные структуры.
В физике волны могут вести себя крайне любопытно, отражаясь эхом в правильных условиях. Это относится к звуку, отскакивающему от потолков, а также к свету, пытающемуся поймать себя за «хвост», сообщает Naked Science.
Например, при правильном устройстве купол собора Святого Павла в Лондоне - одно из таких мест: звуковые волны даже самого тихого шепота могут быть направлены полусферической формой изогнутых стен и свободно переноситься по комнате.
Подобным образом и свет, выпущенный импульсами через узкое кольцо из оптического волокна, может двигаться необычным способом!!!!, собираясь в дискретные единицы с оригинальными свойствами.
Исследователи «поигрались» с оптоволоконным петлевым резонатором, чтобы раздвинуть границы ожидаемого поведения света. Их работа описана в статье журнала Physical Review Letters.
Обычно световой импульс подчиняется простому правилу: в отличие от прокрученного в обратную сторону звука, свет всегда выглядит одинаково,( ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!!!) вне зависимости, движется он вперед или назад во времени (например, на записи). Это называется симметрией обращения времени, или Т-симметрией, и она важна для оптических технологий.
Однако в прошлом году инженеры придумали способ нарушить поведение света по отношению ко времени, разработав буквально научно-фантастический конденсатор потока с единственной оптической петлей, изолирующей чувствительное квантовое оборудование.
В этот раз, когда импульсы длин волн попадают в резонатор таким образом, что их пики перестают подчиняться обычным правилам симметрии, новое исследование еще раз показало, как свет может это правило игнорировать.
Теперь вы знаете, что есть практические примеры гравитационных линз. А теперь Важно. Чем меньше диаметр линзы(кольца) тем уже фокус волны она делает. И самое главное, меняя направление движения внутри кольца, можно менять направление движения гравитационной волны. Т.е вперед и соответственно назад. это ..для Австралии!!!
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Вот кстати реальный пример когда нитка идет в обратную сторону. Молния идет в небо, а не наоборот. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZrVJNGDd6HU
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Это называется бойся своих желаний. Купил в 18 году снегоуборочную электромашинку за 120$. Все ждал снега, что бы испытать. Дождался блин. Вчера с крыши лопатами скидивали, потому что балки погнулись.
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В Сумах уже насыпается. Мелкая крошка правда, но уже заметно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК
 
 
 
 
 
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