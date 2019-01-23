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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16195) Яценюк (7708) Гройсман (4549) реформы (3225) децентрализация (414)

 Реформу децентрализации запустил Кабмин Яценюка по моей инициативе и при поддержке Порошенко, - Гройсман

Реформа децентрализации біла запущена в 2014 году правительством Арсения Яценюка и по инициативе Владимира Гройсмана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства 23 января.

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"Реформа признана и всередине страны, и нашими международными партнерами как одна из самых успешных. Именно в 2014 году, 1 апреля, будучи в Кабинете министров премьера Яценюка, я инициировал соответствующий план действий, который был поддержан правительством и лично премьер-министром Яценюком, президентом Петром Порошенко. План по внедрению децентрализации в Украине", - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что до 2014 года центральные власти не проводили децентрализацию:

"На самом деле до 2014 года все правительства и президенты... Почти все. Время от времени некоторые президенты поддерживали местное самоуправление, некоторые его наоборот централизировали. Время от времени мы имели вызовы. Я это говорю как практик, который был городским главой достаточно большого города. Нам было очень трудно развивать наши города – строить дороги, школы, садики. Поскольку система власти была слишком централизирована. Мы ощущали, особенно в последний период, что полномочия и деньги забирали с местного уровня, забирают соответственно у людей, и концентрируют в центре".

Источник: https://censor.net.ua/n3107879
 
   
 Топ комментарии
 
Вся рехворма Гнойсмана и Бляхэра заключается в том чтобы залезть в карман простых украинцев и все вытрусить. В 2014 году Гонтарева обижалась что у украинцев под матрасами лежат сбережения на черный день на сумму около 80-85млрд. долларов, которые они не хотят нести в банки. К началу 2019 года сберений у украинцев осталось приблихительно 40-45млрд.долларов. Рехворма по вытаскиванию у людей последних денег из под подушек прошла успешно. Дальше только голодная и холодная смерть.
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да, кстати, вчера сениной пуле, которая не долетела до лба, исполнилось 5 лет.
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Так я не понял кому морду бить Гнойсману, Барыге или Кулявлобе за то что в 2 раза народ обнищал?
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а кем был гройсман в 2014? что-то не помню..
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Реформа децентрализации біла запущена в 2014 году правительством Арсения Яценюка и по инициативе Владимира Гройсмана Реформу децентралізації запустив Кабмін Яценюка з моєї ініціативи і за підтримки Порошенка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4173
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ЭТА ЖЕ ТРОЙКА И ГАЗ ПОДНЯЛА А ВМЕСТЕ С ГОН ТА Р ЕВОЙ И ГРИВНУ ОПУСТИЛА МЫ ПОМНИМ ВОРЮГИ И ЖДЕМ МОМЕНТА
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ДОБРОВОЛЬНО ОТДАЛИ Крым . РАЗВЯЗАЛИ Донбасс . Опустили Украину НИЖЕ Чада , Эфиопии и Судана ..... Какие молодцы Коганы ,Вальцманы , Яценюки ,Гройсманы и им подобные ........ !!!
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Все саме краще для країни зробили Порошенко і Гройсман, все погане - Тимошенко. Так і запам'ятайте, коли будете голосувати)))
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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помиляєтесь, шановний.
Порох і Гройсман зробили далеко не все хороше, що могли.
А про Юлю варто пам'ятати інше: вона за 5 років не зробила для країни нічого.
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а ты ей дал такую возможность? ты хоть право, лево различаешь?
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а, так ей только этого и не хватало, чтоб "я ей дал"?
Так я ей не давал и возможности идти в президенты. Она, почему-то, без меня справилась.
А кто ей мешал использовать свой авторитет политика, опыт и связи, скажем, для поддержки волонтеров, помощи раненым? Я бы оценил.
Из-за чего-то она ж не ходила в Раду и не голосовала, как положено депутату.
Тоже я мешал? Или, может, она в это время по госпиталям ездила?
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Что они сделали далеко не всё, что могли, это для них плюс...)))
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Порох и Грося на нары за то что сделали типа для Украины!!!
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да, кстати, вчера сениной пуле, которая не долетела до лба, исполнилось 5 лет.
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Идут судорожные поиски: -Чем бы ещё похвалиться?
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НАБУ закрыло дело ГройсманаРеформу децентралізації запустив Кабмін Яценюка з моєї ініціативи і за підтримки Порошенка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7302
НАБУ закрыло дело ГройсманаНациональное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях и подделке документов экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана при подписании закона "О госбюджете на 2016 год".

По его словам, дело было закрыто 10 декабря 2018 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гройсмана.

Дело расследовалось по статьям 366 и 364 Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, будучи спикером Рады Гройсман подписал госбюджет, в пункт 10 заключительных положений которого в нарушение требований статьи 45 закона "О регламенте Рады" были внесены правки, чем он подделал официальный документ.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности Гройсмана.
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Так я не понял кому морду бить Гнойсману, Барыге или Кулявлобе за то что в 2 раза народ обнищал?
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Ё моё,то что вы запустили,давно пора загнать обратно в клетки..
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Это было уже третье путешествие на Луну моего мужа. Первые два мы совершили с ним вместе. (с) к/ф Тот самьій барон Мюнхгаузен
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Это на чистуху похоже со сдачей подельников... Реформу децентралізації запустив Кабмін Яценюка з моєї ініціативи і за підтримки Порошенка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9388
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Вся рехворма Гнойсмана и Бляхэра заключается в том чтобы залезть в карман простых украинцев и все вытрусить. В 2014 году Гонтарева обижалась что у украинцев под матрасами лежат сбережения на черный день на сумму около 80-85млрд. долларов, которые они не хотят нести в банки. К началу 2019 года сберений у украинцев осталось приблихительно 40-45млрд.долларов. Рехворма по вытаскиванию у людей последних денег из под подушек прошла успешно. Дальше только голодная и холодная смерть.
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Ни в одной из десяти еврейских заповедей вы не найдёте заповеди - «Не ври». Это создаёт впечатление, что обман, это не грех. Особенно, если практикуется на неевреях. Наоборот, это рассматривается, как особая форма ума, в результате которой мы стали так печально известны и ненавидимы всеми.
Зиман А.Н. Иудаизм без Маски. Andrew Nicola Semaan
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Дурне ти з своім Земаном.
Девятая заповедь: Не лжесвидетельствуй.
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троллота и зрадофилы - эту реформу, видят все ,кто живет в Украине и в больших городах и в маленьких селах , именно их за нее, в большей мере и будут голосовать за Петю - таких положительных изменений в ремонте и строительстве инфраструктуры, я не помню за всю новую историю Украины,в своем городе - шоб вы туточки не писали)))))))
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мову вивчи спочатку, удмурд, потім будеш пятака в наші справи сувати))) нормальні люди вже звідси чкурнули на захід) незабаром залишаться пєнси та мєнти, як ти) будете один за одним бігати))
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Теперь мы знаем еще об одном полезном поступке Гройсмана. Чего же он раньше молчал? Мы бы раньше за него порадовались. Скромным парнем премьер оказался. И Яценюк скромно об инициативе Гройсмана и о своей поддержке молчит. Тоже скромным парнем бывший премьер оказался.
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Все эти недо-личности нарушили Конституцию Украины и переврали понятие о территориальной общине. Их хупца приведет только к бесконтрольному феодальному сепаратизму, разворовыванию сельхозугодий и недр. Забудьте об образовании, культуре, медицине - государство передало свои функции территориальным общинам, а в ТО денег нет на все это.
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чем и разрушили все села...еще пару лет и следов не останется. И будет вся земля пецина и гносина.
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та це ваша робота! це все рівно що казати що при підтримці двірника Миколи, на вулиці стало менше бруду.
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может где-то и строят садики и школы в больших городах, но в маленьких нет даже за что снег почистить, ни разу за зиму не чистили, так и ездят машины по буграм, сейчас опять метет, выехать невозможно будет, пока колею грузовые не сделают
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Кто бы сомневался, одна банда крахаборов. Мог бы и не озвучивать.
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.. это Гройсман с Винницкого рынка кабмином рулил в 2014 получается.
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Верните Яценюка,
за него хоть умирать от стыда не нужно как от жлоба с винницкого рынка.
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Я считаю что за всю историю независимости из всех +-60ти премьеров, президентов, и отдельновзятых министров Яценюк был наименьшим злом.
Но что умеет Порох делать хорошо, так это смешивать с говном рейтинги вменяемых конкурентов в том числе клоунадой Барны с выкидыванеием.
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значит- яценюка, парашенку и гройсмана благословить на царствование еще на один срок? твари, попались бы вы народу без охраны да в темном переулке
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Вообще-то солнце всходит по инициативе Гройсмана и поддержке Творца. А неблагодарные земляне не знают об этом. Реформу децентралізації запустив Кабмін Яценюка з моєї ініціативи і за підтримки Порошенка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 927
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А стіна то де Сєня Яйценюк...готують грунт йому до виборів ...розхвалюють
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Грося тогда был вроде как министром по децентрализации....
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а ещё переименовали много улиц и некоторые города, тоже заслуга Гройсмана. Нравятся мне как они хвалятся тем, что хоть чтото из своих прямых обязаностей выполнили. Мол, не всё время прогуливали и пилили, а ещё и работу какуюто выполняли.
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ЗЫ: правда теперь как кремлёвские курсанты дерутся за бревно с чЛениным.
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Да, поэтому Порошенко мочил Яценюка
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Первый этап федерализации запустил кабмин Яценюка по инициативе Гройсмана и при поддержке Порошенко? Реформу децентралізації запустив Кабмін Яценюка з моєї ініціативи і за підтримки Порошенка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4040
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ты хоть приблезительно понимаешь что такое федерализация?
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Відгуки з місць про результати децентралізації, зокрема в освіті: "Діти через нестачу часу, який витрачається на переїзди вбитими дорогами до опорних шкіл, втрачають стрижень" https://www.newpathway.ca/z-misc/
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Одуревший от своего церковного тура, Шоколадный стоит в окружении попов. Кто-то задает ему простой вопрос: "Когда с коррупцией начнете бороться?" И этот, возомнивший себя небожителем гарант, отвечает: "Вы не верующий человек. Ничего, вас Господь попустит". Я в прошлом году писала о том, что эта власть, проклятая народом и вознесенная вертикалью и проплаченными ботами, уже приготовила для нас свой очередной сериал. Мы запихивались попокорном и до того, но сейчас они впихивают его в нас через "не могу"! Вопреки разуму, вопреки здравому смыслу, вопреки остаткам морали. Вопреки образованию, вопреки тому, что за окном заканчивается второе десятилетие 21 века. В Украине уже возвращен и укреплен феодализм. Сейчас, у нас на глазах, феодально-партийный режим благославляют. "Государство без церкви существовать не может!" - новый лозунг того, кто, за время своего президентства, несмотря на войну, а скорее всего, благодаря ей, обогатился в 81 раз. За счет рабов, которые шепотом спрашивают - а почему в этом году мы не получили субсидию? Рабство, освященное церковью. Мне кажется, что я сплю. Очень хочу проснуться в надежде на то, что мне снится средневековый кошмар. Но, нет, Порошенко, сдуревшему от собственных грехов, целуют руки во время его проповеди в церкви. Ладно, рабы целуют, он-то зачем позволяет себе руки целовать?! Что это за мрак такой опустился на Украину? Хотя, чего удивляться? Мы с вами так долго молчим... Голос народа не слышен, потому что его нет. На сцену в Украине вышли феодалы, попы и их рабы...http://ua24ua.net/rabstvo-osvyashchennoe-tserkovyu-eto-razriv-zdravogo-smisla-na-stsenu-v-ukraine-vishli-feodali-popi-i-ih-rabi/?fbclid=IwAR2QV3WDLbyJhY6dl-jxw8V60iaNEszkxQlBg63Kkwe7y2RzG5M4ZDG-RFY
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Это типа раздирание достижений "попередників" - "наступниками"?
А за "стену попередників" - "наступники" браться не хотят?
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реформа показала одно что наши славный и очень грамотный народ за гречку повыбирали себе меров , у них есть деньги но мозгов потратить их просто нет и они ложат их на депозит а народ ломает ноги на дорогах матеря пороха)))) был в одном селе так там по дороге только танком можно проехать но голова селерады вложил больше миллиона на реставрацию клуба и открывается он раз в год потому что молодежи просто нет, вот это пример хозяйственника на месте))))
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Запустили Ви, Володимире Борисовичу, не тільки цю реформу, а й багато інших. А перш за все запущена вкрай боротьба з корупцією. Запущена так, що ніби й не починалась... якось так.
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Так, звана реформа децентралізації - це очищення землі від людей. Так, частину доходів передали місцевим бюджетам, проте на них переклали ще більші витрати. Зараз дефіцит частково перекривається за рахунок субвенцій з держбюджету, проте, поступово їх обсяг знижують. В ряді регіонів є гострий дефіцит коштів на фінансування медицини, освіти, субсидій, соціалки, тощо. Проблеми зростають. Центральна влада свідомо перекладає відповідальність за скорочення соцвитрат на місцеву владу. Іншим напрямком реформи - є об'єднання територіальних громад. Це призводить до фактичної ліквідації місцевого самоврядування. Оскільки, тепер одна сільрада може бути на декілька десятків сіл. Очевидно, за таких умов люди не можуть брати участь в загальних зборах та інших заходах для реалізації своїх праві. Іноді до сільради треба їхати за 30-40 кілометрів. Також, доводиться далеко їздити, щоб взяти будь-яку довідку. Фактично, життя зосереджується в населеному пункті де знаходиться центр територіальної громади. В інших населених пунктах закриваються школи, лікарні, занепадає інфраструктура. Все готується до запровадження ринку землі, та створення великих латифундій. Зайве населення новим господарям - непотрібно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформу децентрализации запустил Кабмин Яценюка по моей инициативе и при поддержке Порошенко, - Гройсман
 
 
 
 
 
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