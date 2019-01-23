 Реформу децентрализации запустил Кабмин Яценюка по моей инициативе и при поддержке Порошенко, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства 23 января.
"Реформа признана и всередине страны, и нашими международными партнерами как одна из самых успешных. Именно в 2014 году, 1 апреля, будучи в Кабинете министров премьера Яценюка, я инициировал соответствующий план действий, который был поддержан правительством и лично премьер-министром Яценюком, президентом Петром Порошенко. План по внедрению децентрализации в Украине", - сказал он.
При этом Гройсман отметил, что до 2014 года центральные власти не проводили децентрализацию:
"На самом деле до 2014 года все правительства и президенты... Почти все. Время от времени некоторые президенты поддерживали местное самоуправление, некоторые его наоборот централизировали. Время от времени мы имели вызовы. Я это говорю как практик, который был городским главой достаточно большого города. Нам было очень трудно развивать наши города – строить дороги, школы, садики. Поскольку система власти была слишком централизирована. Мы ощущали, особенно в последний период, что полномочия и деньги забирали с местного уровня, забирают соответственно у людей, и концентрируют в центре".
Порох і Гройсман зробили далеко не все хороше, що могли.
А про Юлю варто пам'ятати інше: вона за 5 років не зробила для країни нічого.
Так я ей не давал и возможности идти в президенты. Она, почему-то, без меня справилась.
А кто ей мешал использовать свой авторитет политика, опыт и связи, скажем, для поддержки волонтеров, помощи раненым? Я бы оценил.
Из-за чего-то она ж не ходила в Раду и не голосовала, как положено депутату.
Тоже я мешал? Или, может, она в это время по госпиталям ездила?
НАБУ закрыло дело ГройсманаНациональное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях и подделке документов экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана при подписании закона "О госбюджете на 2016 год".
По его словам, дело было закрыто 10 декабря 2018 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гройсмана.
Дело расследовалось по статьям 366 и 364 Уголовного кодекса.
Согласно материалам дела, будучи спикером Рады Гройсман подписал госбюджет, в пункт 10 заключительных положений которого в нарушение требований статьи 45 закона "О регламенте Рады" были внесены правки, чем он подделал официальный документ.
Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности Гройсмана.
Зиман А.Н. Иудаизм без Маски. Andrew Nicola Semaan
Девятая заповедь: Не лжесвидетельствуй.
за него хоть умирать от стыда не нужно как от жлоба с винницкого рынка.
Но что умеет Порох делать хорошо, так это смешивать с говном рейтинги вменяемых конкурентов в том числе клоунадой Барны с выкидыванеием.
🤑
"Гасударство -- ета я!"
А за "стену попередників" - "наступники" браться не хотят?