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Все про:банки (1618) взятка (4299) СБУ (13173)

 Двое сотрудников госбанка в Одессе попались на взятке в 2 тыс. долларов США, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что работники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя двух тысяч долларов США. За указанную сумму работники банка обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге.

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Двое сотрудников госбанка в Одессе попались на взятке в 2 тыс. долларов США, - СБУ 01
Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Сейчас обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.

Источник: https://censor.net.ua/n3107878
 
   
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не берите наличку в одесских банках, на них корь!
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Чем же полиция занимается? Одни СБУшники на взятках кого-то ловят.
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- Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным.(с)
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Гонтарева миллиардами тырила и сейчас на Сейшелах отдыхает.
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ну і чим нас хочуть здивувати- хабарі брали... от якби повідомили що їм руки за це відрубали по лікті- оце б я здивувався...
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