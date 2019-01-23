 Двое сотрудников госбанка в Одессе попались на взятке в 2 тыс. долларов США, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что работники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя двух тысяч долларов США. За указанную сумму работники банка обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге.

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Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Сейчас обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.