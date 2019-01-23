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 Политика Украины
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Все про:выборы (20889) избирательный закон (115) ЦИК (2815) Слипачук (7)

 Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины делает все необходимое, чтобы обеспечить проведение выборов президента в 2019 году по самым высоким международным стандартам, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"ЦИК делает все, что она считает необходимым, для того, чтобы обеспечить проведение выборов по самым высоким международным стандартам, чтобы они были открытыми и честными. Мы за это время приняли порядка 30 наших разъяснений и постановлений, которые четко касаются этого процесса и, в том числе, регулируют пробелы, о которых вы говорите. К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Возможно, в некой степени этому помешали драматические события, связанные с введением военного положения. Потому что была скомкана работа, и парламент, наверное, раньше, чем планировал, принял постановление о проведении выборов", – заявила Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По ее словам, "плюс к этому в разы возросла политизация парламента".

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"Потому у нас не было другого выхода, как принять разъяснения. Они не были оспорены и документы, которые сейчас подают кандидаты, учитывают эти разъяснения. Нужно отдельной строкой добавить, что я очень благодарна Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции за то, что они нас услышали, в том числе, в вопросе деклараций. То, что не было изменено Верховной Радой, нам удалось решить на уровне сотрудничества с соответствующими органами. Это позволило нам практически реализовать подачу деклараций кандидатами в президенты в законном режиме", – добавила глава ЦИК. 

Источник: https://censor.net.ua/n3107876
 
   
 Топ комментарии
 
Скажите прямо - Барыга сорвал в своих корыстных целях.
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а какой же президент не любит введения драматических событий именно накануне выборов.
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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. (с)
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какая она "глава ЦИК"...?
одноблядство в глазах...
и сиськи совсем не "дрескодовские"...
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Вам не убедить зРаду,Надя Савченко могла бы убедить ...
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Это хорошо,что ты доверяешь моему мнению,хвалю. Раду не вдалося переконати змінити закон про вибори президента. Нам довелося ухвалити близько 30 наших роз'яснень і постанов, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 2729
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ты где пропадал -был на зароботках в паРаше...?
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Нехорошо так о президенте Украины говорить,его же люди наши выдвинули Раду не вдалося переконати змінити закон про вибори президента. Нам довелося ухвалити близько 30 наших роз'яснень і постанов, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5123хотя похоже,так же и задвинут. Раду не вдалося переконати змінити закон про вибори президента. Нам довелося ухвалити близько 30 наших роз'яснень і постанов, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5123
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комуністи, вони кляті, хто ж ще, довіку нас будуть обкрадати, до скінчення світу, бо на кого ж ще бочку гнати?!!!! Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 9471
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Тому що гасло "Комуняку на гілляку" спрацювало лише вибірково. Треба було діяти більш рішуче. Так, Вєніку?
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Пане Старий Кіт, ваше гасло не коштує ламаного гроша, питання не в людях, а в ідеології. По-перше, комуняки і комуністи - різні особистості, як попи і вірюючі. По-друге, любі ідіоти можуть прикриватись ідеологією, навіть якщо вона сама гуманна та людяна. Зокрема, інквізиція спалювала людей і коло жертв танцювали священники з біблією, але від цього заповіді Ісуса не перестали бути заповідями....Щодо комуністичної ідеології - то вона проповідує рівність і відкидає експлуатацію людини людиною, якщо це тобі не подобається - вибачай...але ти ці постулати комуністичної ідеології не зможеш знищити, даже якщо будеш як Гітлер палити книжки ......
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>>комуняки і комуністи - різні особистості<<
Це якщо не синоніми, то діалектизми або варіації професійного сленгу. Ті, чия зброя - перо з чорнилами, пишуть "комуністи". А ті, чи я зброя - "перо" в іншому значенні (або сокира, мотузка) - ті висловлюються простіше.
>>проповідує рівність<<
Ну так. Знаєш як я дражнив комуняк (коМММуністів, коммі) за часів совка?
"Коммунист не имеет никаких привилегий. Кроме одной - бьіть первьім... СЕКРЕТАРЕМ".
Це ти мені будеш парити про відсутність експлуатації у совку? Припини блазнювати, це вже не смішно.
>>постулати комуністичної ідеології не зможеш знищити<<
Навіщо їх нищити? Я достатньо комунячих газет використав як для туалетних потреб. Найбільш подобався "Блокнот агітатора" - тонкий папір, сторіночки легко і рівненько відривалися.
Певні фахівці мають і надалі вивчати коммі-ідеологію. Психіатри, правоохоронці. І політологи, щоби не забувати як ця зараза виглядає.
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ти щось про комуністичну ідеологію знаєш, писако? Давай розглянемо критично любий твір Леніна чи Маркса, або Енгельса, якщо сили потянути маєш.
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>>розглянемо критично любий твір Леніна <<
Вєніку, ти справді мазохіст чи стібаєшся? Студенти мого покоління змарнували майже "академічний рік", слухаючи лекції з цього лайна. Точніше, сидячи і не слухаючи.
Я, Вєню, запам'ятовую матеріал, в якому присутня хоч якась логіка. А коли лисий сифілітик кидає поток хворої свідомості, типу "у моей соседки в жопе поломалась клизма".
А наприкінці "Итак, можно сделать вьівод - Призрак бродит по Европе, призрак камунизма." Логіка де? Читай сам, я маю інші орієнтири, цінності та цілі в житті.
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а какой же президент не любит введения драматических событий именно накануне выборов.
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когда доходит до конкретики зрадодрочеры в смятении.
нужно менять закон о выборах или нет?
если нужно, то почему жопозиционные кандидаты не хотят менять?

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450 "Кандидатів" у Президенти та його оточення не здатні змінити.... "раціон харчування".
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Поздно уже менять, под эти выборы. Нужно было не позднее полугода назад это делать. Но, тогда все были на Мальдивах и Сейшелах.
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своим завыванием про мальдивы ты только делаешь себя более жалким. лучше вой про то как он армию за 5 лет развалил.
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да и оппозиция почему то не блокировала по этому поводу трибуну))))
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Скажите прямо - Барыга сорвал в своих корыстных целях.
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"К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Возможно, в некой степени этому помешали драматические события, связанные с введением военного положения." - ваши жалкие сожаления привели к тому, что я на "выборы" НЕ иду! Там нет моего кандидата Маузера.

Источник:https://censor.net.ua/n3107876
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Зачем менять закон?
А через 3 месяца снова менять, уже под нового Президента.
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Зміна виборчого закону нічого не змінить в становищі простого люду. Поки низовинні класи, а саме класи найманих робітників та клас дрібних власників (дрібної буржуазії) не пробудять в собі класову самосвідомість, поки не почнуть гуртуватися, доти панівний клас великої буржуазії із своєю верхівкою олігархатом будуть нагинати країну раком....
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Вєню, а яка різниця між найманим фахівцем із ЗПЛ 1-2 кілобаксів і директором-молодшим акціонером? Трапляються періоди, коли компанія в нулях чи навіть у мінусах, але цінному фахівцеві "вьінь да полож", інакше конкуренти переманять. Хто тут кого експлуатує, га?
Класи, класи... може почнеш мислити категорією не "класів", а індійських каст? Між іншим, це запорука стабільності суспільства.
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У неживій матерії є ранжування - воно надано в таблиці Мендєлєєва, у рослинному і тваринному світ є групування за певними ознаками - почитай про іЛіннеївську класифікацію. Таке ранжування є і людському сіспільстві і воно не залежить від нашого бажання....Низовинні класи - це також неодоманітна маса - в них є елітні ешалони з високою заробітньою зарплатою, яких використовує панівний клас, є і ті, що отримують копійки....Але елітні ешелони класу найманих робітників в любий момент можуть опинитись в самому низі, особливо в часи криз чи перепрофілювання виробництва або сфери управління чи освіти, або виходу на пенсію, що ми нині бачимо на прикладі пенсіонерів МВС, які з 2016 року виходили на мітинги - це їх поріднює з низами класу найманих робітників.....
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О, Вєніку, браво!
Захоплення ранжуванням всіх та всього - це характерний симптом латентної паранойї.
Була одна людина, яка з дитинства все "класифікувала", в т.ч. у вигляді таблиць та розгалуджених графіків (від дворових приятелів до рок-груп). А у дорослому віці та людина не могла прожити дня без задовбування усіх своїми поняттями "формалізації задач" та "алгоритмізації процесів"... коротше, фахівці поставили діагноз "паранойя". По простому - нав'язлива деталізована маячня.
А щодо "використання людини людиною" - тут треба чітко розуміти межі. В одній команді можуть працювати приятелі з дитячого садка, проте один з них вклав свої кошти у розкрутку бізнесу, прийняв на себе ризики. Другий із приятелів працює найманим фахівцем. А третій відповідає за безпеку. І не лише боса. "Безпечник" може допомогти працівнику, який втрапив у халепу з ментами або бандитами. І водночас слідкує, щоби працівник не "крисячив", тобто захищає інтереси власника фірми. Коли є розуміння ролей, то справа рухається нормально і не заважає збереженню приятельських стосунків поза виробничим процесом.
Кому не дано цього розуміти - той і вилітає на узбіччя життя. Бо відомо - "хто хоче робити справу - той шукає способи. Хто не хоче - той шукає причини". І усі тонни макулатури "класиків марксізьму" успішній команді не потрібні. Навіть якщо хтось у команді колись був власником партквитка - це лише привід для беззлобних підйобок за рюмкою чаю.
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Нічого іншого від тебе не чекав.....бредятина.....Ти заперечуєш таблицю Менделєєва? Можеш скакати, можеш стукати як дитя ногами, але але таблиця залишиться таблицею......І так щодо живої матерії те саме....починаючи від органічної хімії і закінчуючи людським суспільством....Отакі то тут писаки зібрались.....одним словом націоналісти.....
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По-перше, здобутком Менделєєва є "Періодичний закон...", а таблиця - це ілюстрація до нього.
І тепер кожний школяр знає на чому базується логіка Періодичного закону: в залежності від кількості протонів в ядрі, відповідна кількість електронів навколо ядра крутиться за законами квантової фізики по визначених природою, а точніше складними формулами, орбітах, орбіталях та суборбіталях. Від цього залежить валентність (валентності), активність (чи інертність) кожного елемента
Між іншим, твєму улюбленому ульянову в гімназії ледве "натягнули" оцінку "добре" з такого предмета як логіка. Теж мені, "хвілософ".
Логіка - це коли явище можна описати скажімо найпростішими операторами мови програмування. На шкільному Бейсику це вигладає "IF (умова) THEN (дія або перехід) ELSE (інша дія або перехід)". Те що не вкладаєтся у математичну логіку - то вже не наука, а різновид релігії. Твоя регілія - марксізьм-ленінізьм? Обговорюй це у своїх "теософських гуртках", мені то не цікаво. А я знаю що капіталізм - світле майбутнє всього людства.

P.S. На початку інженерної кар'єри мені та двом однокурсникам довелося вислухати коротеньку лекцію французського інженера-гарантійника на ім'я Рене Бурдон. Ми трохи "тупили", не розуміючи ідеї складних тригонометричних перетворень композитного сигналу в одному із блоків.
- Це нормально, панове. Ми протягом 5 років вивчали вищу математику, а ви - марсізьм-ленінізьм. Але я вірю що згодом ви це зрозумієте і станете класними фахівцями. Розвивайтеся на паззлах наших розробників. Ось так, товарісч біолух-зоолух-хвілосОф.
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Голосовать нужно по расчету, вот только расчет должен быть верным.
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голосование нынче - игра в наперстки, всегда проиграш для лохов.....
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Бла бла бла.....
Никакой конкретики. Что было, что предлагалось.......
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Подивіться уважно на цю підстилку коханку Грановського - і не очікуйте чесних виборів.

Президент Петр Порошенко встречал Новый год-2019 вместе с женой Мариной и младшими детьми в резиденции "Синегора" (находится в селе Гута Ивано-Франковской области).
Вместе с главой государства и его семьей 2019-й встречали, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной, сообщает Страна.ua со ссылкой на источники на Банковой.
"В этом году за новогодний стол вместе с семьей президента сели… Александр Грановский, нардеп от БПП (Блок Петра Порошенко - Ред.), со спутницей. Интересно, что в роли спутницы Грановского оказалась Татьяна Слипачук... Поговаривают, что они уже давненько состоят в весьма близких отношениях", - отметило издание. https://glavred.info
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ух ты новость открыл)))) вся конче-заспа это одна большая и крепкая семья
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К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Источник: https://censor.net.ua/n3107876, зато получилось изменить ЦИК.
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нужно было не менять? дык у старой полномочия закончились еще 3 года назад
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Дык 5 лет назад и закон о выборах, импичменте, снятии депутатской неприкосновенности чего только не обещали. А полномочия 13 из 15 членов ЦИК закончились 1 июня 2014 года, но это не помешало проводить выборы в раду. Мож нужно было поменять ещё тогда?
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ЦИК уже готовит резидента в "один тур".
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НИ ОДИН из говнокомментаторов " 30 наших разъяснений и постановлений" НЕ ЧИТАЛ.
Спорим?
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Как всегда перед выборами вспомнили, что закон не поменяли.
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Коли в радниках (смотрящих) у цвк обидва підрахуя з великим "досвідом".... Можна про закони забути. Прийняли, не прийняли, яка різниця?...

Країна абсурду зробить вибір. Суспільство постсовкового синдрому проковтне.

Істуканів леніна набагато легше скинути. Куди важче цих істуканів з макитр видалити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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