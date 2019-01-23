 Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

"ЦИК делает все, что она считает необходимым, для того, чтобы обеспечить проведение выборов по самым высоким международным стандартам, чтобы они были открытыми и честными. Мы за это время приняли порядка 30 наших разъяснений и постановлений, которые четко касаются этого процесса и, в том числе, регулируют пробелы, о которых вы говорите. К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Возможно, в некой степени этому помешали драматические события, связанные с введением военного положения. Потому что была скомкана работа, и парламент, наверное, раньше, чем планировал, принял постановление о проведении выборов", – заявила Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По ее словам, "плюс к этому в разы возросла политизация парламента".
"Потому у нас не было другого выхода, как принять разъяснения. Они не были оспорены и документы, которые сейчас подают кандидаты, учитывают эти разъяснения. Нужно отдельной строкой добавить, что я очень благодарна Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции за то, что они нас услышали, в том числе, в вопросе деклараций. То, что не было изменено Верховной Радой, нам удалось решить на уровне сотрудничества с соответствующими органами. Это позволило нам практически реализовать подачу деклараций кандидатами в президенты в законном режиме", – добавила глава ЦИК.
одноблядство в глазах...
и сиськи совсем не "дрескодовские"...
Це якщо не синоніми, то діалектизми або варіації професійного сленгу. Ті, чия зброя - перо з чорнилами, пишуть "комуністи". А ті, чи я зброя - "перо" в іншому значенні (або сокира, мотузка) - ті висловлюються простіше.
>>проповідує рівність<<
Ну так. Знаєш як я дражнив комуняк (коМММуністів, коммі) за часів совка?
"Коммунист не имеет никаких привилегий. Кроме одной - бьіть первьім... СЕКРЕТАРЕМ".
Це ти мені будеш парити про відсутність експлуатації у совку? Припини блазнювати, це вже не смішно.
>>постулати комуністичної ідеології не зможеш знищити<<
Навіщо їх нищити? Я достатньо комунячих газет використав як для туалетних потреб. Найбільш подобався "Блокнот агітатора" - тонкий папір, сторіночки легко і рівненько відривалися.
Певні фахівці мають і надалі вивчати коммі-ідеологію. Психіатри, правоохоронці. І політологи, щоби не забувати як ця зараза виглядає.
Вєніку, ти справді мазохіст чи стібаєшся? Студенти мого покоління змарнували майже "академічний рік", слухаючи лекції з цього лайна. Точніше, сидячи і не слухаючи.
Я, Вєню, запам'ятовую матеріал, в якому присутня хоч якась логіка. А коли лисий сифілітик кидає поток хворої свідомості, типу "у моей соседки в жопе поломалась клизма".
А наприкінці "Итак, можно сделать вьівод - Призрак бродит по Европе, призрак камунизма." Логіка де? Читай сам, я маю інші орієнтири, цінності та цілі в житті.
нужно менять закон о выборах или нет?
если нужно, то почему жопозиционные кандидаты не хотят менять?
Источник:https://censor.net.ua/n3107876
А через 3 месяца снова менять, уже под нового Президента.
Класи, класи... може почнеш мислити категорією не "класів", а індійських каст? Між іншим, це запорука стабільності суспільства.
Захоплення ранжуванням всіх та всього - це характерний симптом латентної паранойї.
Була одна людина, яка з дитинства все "класифікувала", в т.ч. у вигляді таблиць та розгалуджених графіків (від дворових приятелів до рок-груп). А у дорослому віці та людина не могла прожити дня без задовбування усіх своїми поняттями "формалізації задач" та "алгоритмізації процесів"... коротше, фахівці поставили діагноз "паранойя". По простому - нав'язлива деталізована маячня.
А щодо "використання людини людиною" - тут треба чітко розуміти межі. В одній команді можуть працювати приятелі з дитячого садка, проте один з них вклав свої кошти у розкрутку бізнесу, прийняв на себе ризики. Другий із приятелів працює найманим фахівцем. А третій відповідає за безпеку. І не лише боса. "Безпечник" може допомогти працівнику, який втрапив у халепу з ментами або бандитами. І водночас слідкує, щоби працівник не "крисячив", тобто захищає інтереси власника фірми. Коли є розуміння ролей, то справа рухається нормально і не заважає збереженню приятельських стосунків поза виробничим процесом.
Кому не дано цього розуміти - той і вилітає на узбіччя життя. Бо відомо - "хто хоче робити справу - той шукає способи. Хто не хоче - той шукає причини". І усі тонни макулатури "класиків марксізьму" успішній команді не потрібні. Навіть якщо хтось у команді колись був власником партквитка - це лише привід для беззлобних підйобок за рюмкою чаю.
І тепер кожний школяр знає на чому базується логіка Періодичного закону: в залежності від кількості протонів в ядрі, відповідна кількість електронів навколо ядра крутиться за законами квантової фізики по визначених природою, а точніше складними формулами, орбітах, орбіталях та суборбіталях. Від цього залежить валентність (валентності), активність (чи інертність) кожного елемента
Між іншим, твєму улюбленому ульянову в гімназії ледве "натягнули" оцінку "добре" з такого предмета як логіка. Теж мені, "хвілософ".
Логіка - це коли явище можна описати скажімо найпростішими операторами мови програмування. На шкільному Бейсику це вигладає "IF (умова) THEN (дія або перехід) ELSE (інша дія або перехід)". Те що не вкладаєтся у математичну логіку - то вже не наука, а різновид релігії. Твоя регілія - марксізьм-ленінізьм? Обговорюй це у своїх "теософських гуртках", мені то не цікаво. А я знаю що капіталізм - світле майбутнє всього людства.
P.S. На початку інженерної кар'єри мені та двом однокурсникам довелося вислухати коротеньку лекцію французського інженера-гарантійника на ім'я Рене Бурдон. Ми трохи "тупили", не розуміючи ідеї складних тригонометричних перетворень композитного сигналу в одному із блоків.
- Це нормально, панове. Ми протягом 5 років вивчали вищу математику, а ви - марсізьм-ленінізьм. Але я вірю що згодом ви це зрозумієте і станете класними фахівцями. Розвивайтеся на паззлах наших розробників. Ось так, товарісч біолух-зоолух-хвілосОф.
Никакой конкретики. Что было, что предлагалось.......
підстилкукоханку Грановського - і не очікуйте чесних виборів.
Президент Петр Порошенко встречал Новый год-2019 вместе с женой Мариной и младшими детьми в резиденции "Синегора" (находится в селе Гута Ивано-Франковской области).
Вместе с главой государства и его семьей 2019-й встречали, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной, сообщает Страна.ua со ссылкой на источники на Банковой.
"В этом году за новогодний стол вместе с семьей президента сели… Александр Грановский, нардеп от БПП (Блок Петра Порошенко - Ред.), со спутницей. Интересно, что в роли спутницы Грановского оказалась Татьяна Слипачук... Поговаривают, что они уже давненько состоят в весьма близких отношениях", - отметило издание. https://glavred.info
Спорим?
Країна абсурду зробить вибір. Суспільство постсовкового синдрому проковтне.
Істуканів леніна набагато легше скинути. Куди важче цих істуканів з макитр видалити.
Глава ЦИК Слипачук живет на 10 000 долларов в месяц. И хранит сотни тысяч