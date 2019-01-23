 Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

"ЦИК делает все, что она считает необходимым, для того, чтобы обеспечить проведение выборов по самым высоким международным стандартам, чтобы они были открытыми и честными. Мы за это время приняли порядка 30 наших разъяснений и постановлений, которые четко касаются этого процесса и, в том числе, регулируют пробелы, о которых вы говорите. К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Возможно, в некой степени этому помешали драматические события, связанные с введением военного положения. Потому что была скомкана работа, и парламент, наверное, раньше, чем планировал, принял постановление о проведении выборов", – заявила Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По ее словам, "плюс к этому в разы возросла политизация парламента".

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"Потому у нас не было другого выхода, как принять разъяснения. Они не были оспорены и документы, которые сейчас подают кандидаты, учитывают эти разъяснения. Нужно отдельной строкой добавить, что я очень благодарна Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции за то, что они нас услышали, в том числе, в вопросе деклараций. То, что не было изменено Верховной Радой, нам удалось решить на уровне сотрудничества с соответствующими органами. Это позволило нам практически реализовать подачу деклараций кандидатами в президенты в законном режиме", – добавила глава ЦИК.