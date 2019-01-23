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Все про:Крым (21049) самолет (2167) США (14596) Черное море (493)

 Американский самолет-разведчик патрулирует побережье возле оккупированного Крыма

Boeing RC-135V следит за ситуацией неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и Черноморского побережья РФ вблизи Новороссийска.

Самолет приступил к патрулированию 23 января около 9 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Базируется Boeing RC-135V на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

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Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.

За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

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Кроме того, Черном море сейчас патрулирует ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США. С начала недели он находится с визитом в порту Батуми в Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3107870
 
   
 Топ комментарии
 
А газовозы так нормально выгорели.

Американский самолет-разведчик патрулирует побережье возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7217
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Краще на такому патрулювати!
Американский самолет-разведчик патрулирует побережье возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9191
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Тому що крадене- не на користь!
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лучше бы "Американский самолет-разведчик бомбардировщик патрулирует бомбит побережье возле оккупированного Крыма"
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Та нехай собі літає.
Не переймайтесь.
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Зачем? Подразнить?
С разведкой и спутники справляются.
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А приховані об'єкти? РЛС літака їх виявить, а супутник Ні.
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Дать стекломоя местным - всё расскажут и покажут. Американський літак-розвідник патрулює узбережжя біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2218
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Хер вони що покажуть вже. В Криму зараз паркани височенні на кожному кроці. Місцеві нічого вже не бачать, окрім каміння з неба.
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Біля Криму постійно літає літак розвідник, так само як над Донбасом постійно курсує стратегічний безпілотник.
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Трішки "нє в тєму". У мацквє запустили розмальований поїзд метро під назвою "Колима". Типу "будете в нас..."😂
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Пусть проверят Окинаву.
И упадут тама в канаву.
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а вы что-то можете найти у американцев, вы даже сбить израильские ракеты не можете...)))
у вас вечный перекур - когда ракеты летят...)))
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Израиль стреляет по вашим не имеющим анал огов певео, и разносит их, не спрашивая вашего кацапского разрешения...)))
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Нехай собі літає: у козломордих від нього дупи підгорають... це добре!
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Це буденність.Патрулювання-в рамках захисту країн НАТО.
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Приуныли панцири.
А Искандеры заплакали?...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАмериканский самолет-разведчик патрулирует побережье возле оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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