 Американский самолет-разведчик патрулирует побережье возле оккупированного Крыма

Самолет приступил к патрулированию 23 января около 9 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Базируется Boeing RC-135V на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

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Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.

За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

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Кроме того, Черном море сейчас патрулирует ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США. С начала недели он находится с визитом в порту Батуми в Грузии.