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 Политика Украины
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 Выборы-2019: Добродомов, Мороз и Кошулинский подали документы в ЦИК

Бывший председатель Верховной Рады (на протяжении 1994-1998, 2006-2007 годов) Александр Мороз, экс-вице-спикер парламента (2012-2014 годы) Руслан Кошулинский и внефракционный народный депутат нынешнего созыва Дмитрий Добродомов подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", политики посетили ЦИК в среду. При этом их сопровождали однопартийцы.

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Как сообщалось, Мороза выдвинула "Социалистическая партия Александра Мороза" 12 января. Партия "Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула своим кандидатом на пост президента Украины Кошулинского 22 января. В этот же день партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова.

Ранее в среду документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента подала лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3107869
 
 
 Топ комментарии
 
І Мороз ???
Хто фінансує цей політичний труп ?
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Мороз? Really?

И кто его из нафталина достал?
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При совке Украина никуда входить не могла...она как отдельный субьект ни в каких рейтингах не участвовала...так что увы и ах...вы просто брешете..
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А коли чек предоставляють до реєстрації чи після.
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Добродомов вроде приятный мужик, но какой-то бестолковый...
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