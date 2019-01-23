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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК напоминает об опасности вмешательства России в выборы Президента

Комиссия подчеркивает, что Россия осуществляет агрессию против Украины, и просит международные организации учесть это при формировании списков наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что... Российская Федерация признана государством-агрессором, которое совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", – подчеркнули в ЦИК.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, - Лавров

Кроме того, в Центризбиркоме напомнили, что в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.

Также границу не смогут пересечь лица, которым запрещен въезд на территорию Украины.

Представители силовых ведомств государства-агрессора могут пересечь государственную границу Украины только в пунктах пропуска и только при наличии документов.

Также на Цензор.НЕТ: Нацполиция готова предоставить каждому кандидату в президенты оперативное сопровождение и охрану, - Аваков

ЦИК просит международные организации учесть эту информацию при формировании списков официальных наблюдателей на выборы Президента Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Россия собирается направить своих наблюдателей на выборы Президента Украины.

При этом министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что МИД не будет регистрировать россиян избирателями.

По словам координатора избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, не существует юридических норм, используя которые можно было бы запретить россиянам наблюдать за ходом голосования в составе делегаций ОБСЕ. Но при этом, подчеркнула она, у направляющихся наблюдать за выборами граждан РФ могут, например, возникнуть проблемы с пересечением границы.

Ранее наблюдатели из России присутствовали на каждых проходивших в Украине выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3107867
 
   
 Топ комментарии
 
ЦИК готовит текст,что выборы в которых выиграла Тимошенко не действительны,ибо было вмешательство из раши...
Я правильно написал Пеця?
ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 3022
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пенсию не платят, на лахте заплатят, обращайся.
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Маючи у радниках (смотрящих) обох підрахуїв, добитись московського впливу буде легко...
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Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
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- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.(с)
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Понять, что это шаг, предотвращающий легитимность паРаши на выборах в Украине...
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Ну так прикройте подкуп избирателей российским агентом Лолитой.
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Онде дівєрсію вже склепали - на коліні по блясі

У Сирії знайшли контейнери з написом Made in Ukraine та невідомою речовиною. Ймовірна провокація перед виборами (ФОТО) - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/90858/U_Syriji_znajshly_kontejnery_z_napysom_made


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Для надійності могли б ще дописати "Циклон-Б" та "Правий Сектор"...)))
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THE BRODUCT...
Москалі - BRODUCT життєдіяльності людства.
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Петр Петров‏ @Rooftop564

А я напомню, что на химическом оружии , имеющем отношение к Украине, в принципе не может быть надписи MADE IN UKRAINE .
Эта надпись для официального экспорта за рубеж. Украина же подписала конвенцию о нераспространении аж в 1993 году и официально продавать химоружие не может.Все надписи на украинском химическом оружии могут быть только на русском и там может быть написано только "Сделано в СССР".
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в принципе, этим уже положенно начало скандала если не после первого, то после второго тура точно. аутсайдеру подсказывают кричалку ))
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Есть серьезная опасность фальсификации грядущих выборов путем подкупа Пецей голосов через бюджетников за пресловутую "Пецину тысячу". И это самая большая опасность предстоящих выборов. С россиянами мы справимся даже собственными силами, как делаем это с 2014 г. с помощью добровольцев, волонтеров и всех нормальных украинцев.
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"Как сообщалось, 9 января 2019 г. глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.Источник:https://censor.net.ua/n3107133"
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гыыыыыы
не в тему только с срусайта, не могу не поделится.
- косммодром "Восточный" построен на 25%.
методичек у них еще не пришло, поэтому про Украину вякают.
гыыыыыыыыыыыы
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как Томос получить, то не мешала ни война ни Россия. Да Петя?
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Я як і більшість проголосую за Порошенко, але навіщо нам всім ці перевибори коли не припиняється агресія кремля який не заперечує, що буде використовувати вибори як додаток до вогнепальної зброї!?
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Потрібен двічі однотуровий? Уже був той, хто двічі не сидів. Теж член ПР, до речі.
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Нічого особистого лише безпека і незалежність наших дітей! Тільки Порошенко або хтось з його команди буде обраний Президентом! Підкреслюю мої або Ваші симпатії зайві. Буде так як потрібно.
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Президент - це посада така. Там працювати треба. І перелік обов'язків для посадової особи є.

Показово, що Петро нічого не зробив, аби створити механізм звільнення недолугого Президента. Поки в Україні Президентів звільняють "йолкою".

З якого дива Петро (Юля, Вова чи хтось ще) буде хвилюватися за безпеку і незалежність ваших дітей? У Вас з ним спільні діти? Він - Ваш господар? Ви - його майно?
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Судя по тому,как мы живём,вмешательство то произошло пять лет назад. ЦИК напоминает об опасности вмешательства России в выборы Президента - Цензор.НЕТ 5980
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пенсию не платят, на лахте заплатят, обращайся.
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Пенсию? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 958Ты дурачок,что ли ,пенсию в Украине получают судьи и депутаты,остальные получают подачку жалкую на миску баланды . ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 2283
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- баланда...
явно сидевший вна расии, на сколько срок скостили за умение бить по кнопкам?
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Тю,то шо украинцам платят копейки на которые не выжить,росея виновата? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 7244Странный постулат... ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 7244
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все мои бабушки с дедушкиными половыми органами, вна расию уехали и жируют на пенсию.
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Да? а ты чего не уехал,болеешь? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 2668или порохобот в Украине получает больше пенсионера в ху*лобаде? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 2668
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я путиноид под прикрытием, все записываю
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Спасибо, что подтвердил, что Хуйло не виновато.
Больше на него не будем бочки катить, а только на киевскую хунту...
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Ни фига себе,я как-то пропустил,что оно,то самое ху*ло,определяет размер пенсий в Украине ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 6292не подскажешь,где это записано,чтобы я мог прочитать сие неподобство..
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Ты пропустил 11 классов в школе, если не слышал о солидарной пенсионной системе и откуда появляется государственный бюджет, потому ты только на Лахте сгодился.
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Шо-шо,шож то за бюджет,где Коболев получает миллионы баксов а пенсионер тарелку баланды? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 6430Я задам тебе простой и прямой вопрос,ты реально дурак или прикидываешься ?
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Да ты, наверно, как и все на Лахте, Иисус Христос, миллион баксов на всех пенсионеров разделишь и каждому пенсионеру будет по миллиону!!!!
И где вас на Лахте набирают, в Ольгино и Савушкино контингент был умнее, а нынешний даже простейших математических операций не может сделать...
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Та,ну да,миллионы Коболева и компании,зарплаты прокуроров,депутатов,министров,судей,других чинуш и будут уже не миллионы а миллиарды ,но ведь порохоботам такую математику в методичках не пишут,да и про социальную справедливость там у вас тоже похоже ничего нет. ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 9068
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Ты уж определись или ты делитель всего на всех или кремлёвский мечтатель.
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Да при чём здесь мечты,просто нужны нормальные законы,где максимальная зарплата не должна превышать минимальную больше чем в пять раз,но воры конечно таких законов не примут. ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 8481 ибо они воры а не государственные деятели. ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 7161
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ЦИК готовит текст,что выборы в которых выиграла Тимошенко не действительны,ибо было вмешательство из раши...
Я правильно написал Пеця?

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А к Трампу не пробовал на форуме обратиться?
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Не отвлекайте человека когда он в восторге от своих галлюцинаций.
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Ссылка вам с Пецей будет,не ссыкайте..
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"Политолог: если Порошенко снова победит на выборах, Москва не признает результаты"
https://replyua.net/putin/113205-politolog-esli-poroshenko-snova-pobedit-na-vyborah-moskva-ne-priznaet-rezultaty.html
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"Пеця" вы написали неправильно. Нет такого слова.
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Маючи у радниках (смотрящих) обох підрахуїв, добитись московського впливу буде легко...
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И призывает честно-прозрачно-демократично провести их в один тур, не? ЦВК нагадує про небезпеку втручання Росії у вибори Президента - Цензор.НЕТ 55
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А шо, всіх членів ЦИКу, що фальсифікували на користь ригів та януковоча звідти вже прибрали?
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Що до Росії, - не знаю, а от щодо адмінресурсу і самого ЦВК, то це точно.
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