 ЦИК напоминает об опасности вмешательства России в выборы Президента

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что... Российская Федерация признана государством-агрессором, которое совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", – подчеркнули в ЦИК.
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Кроме того, в Центризбиркоме напомнили, что в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.
Также границу не смогут пересечь лица, которым запрещен въезд на территорию Украины.
Представители силовых ведомств государства-агрессора могут пересечь государственную границу Украины только в пунктах пропуска и только при наличии документов.
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ЦИК просит международные организации учесть эту информацию при формировании списков официальных наблюдателей на выборы Президента Украины.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Россия собирается направить своих наблюдателей на выборы Президента Украины.
При этом министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что МИД не будет регистрировать россиян избирателями.
По словам координатора избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, не существует юридических норм, используя которые можно было бы запретить россиянам наблюдать за ходом голосования в составе делегаций ОБСЕ. Но при этом, подчеркнула она, у направляющихся наблюдать за выборами граждан РФ могут, например, возникнуть проблемы с пересечением границы.
Ранее наблюдатели из России присутствовали на каждых проходивших в Украине выборах.
У Сирії знайшли контейнери з написом Made in Ukraine та невідомою речовиною. Ймовірна провокація перед виборами (ФОТО) - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/90858/U_Syriji_znajshly_kontejnery_z_napysom_made
Москалі - BRODUCT життєдіяльності людства.
А я напомню, что на химическом оружии , имеющем отношение к Украине, в принципе не может быть надписи MADE IN UKRAINE .
Эта надпись для официального экспорта за рубеж. Украина же подписала конвенцию о нераспространении аж в 1993 году и официально продавать химоружие не может.Все надписи на украинском химическом оружии могут быть только на русском и там может быть написано только "Сделано в СССР".
не в тему только с срусайта, не могу не поделится.
- косммодром "Восточный" построен на 25%.
методичек у них еще не пришло, поэтому про Украину вякают.
гыыыыыыыыыыыы
Показово, що Петро нічого не зробив, аби створити механізм звільнення недолугого Президента. Поки в Україні Президентів звільняють "йолкою".
З якого дива Петро (Юля, Вова чи хтось ще) буде хвилюватися за безпеку і незалежність ваших дітей? У Вас з ним спільні діти? Він - Ваш господар? Ви - його майно?
явно сидевший вна расии, на сколько срок скостили за умение бить по кнопкам?
Больше на него не будем бочки катить, а только на киевскую хунту...
И где вас на Лахте набирают, в Ольгино и Савушкино контингент был умнее, а нынешний даже простейших математических операций не может сделать...
Я правильно написал Пеця?
https://replyua.net/putin/113205-politolog-esli-poroshenko-snova-pobedit-na-vyborah-moskva-ne-priznaet-rezultaty.html