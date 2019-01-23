 Оккупанты активно запугивают жителей Донбасса "химическими диверсиями" и призывают к "братанию" с РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.
Так, по данным украинской разведки, интенсивно распространяется дезинформация о якобы то "подготовке подразделениями Объединенных сил провокаций и диверсий на местных объектах химической промышленности".
"Для убеждения общественности в росте угроз техногенного характера по вине украинской стороны, противником увеличено количество мероприятий с привлечением подразделений т.н. "Республиканских министерств чрезвычайных ситуаций".
В частности, российские оккупационные администрации организовали проведение 22-25 января с.г. командно-штабных учений по "ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в основном для усиления эффективности пропагандистских мероприятий в интересах проведения очередного призыва молодого пополнения на военную службу в составе российских оккупационных войск. В связи с этим, для освещения в средствах массовой информации, на полигонах развернуто показательные полевые пункты управления и пункты приема личного состава, в т.ч. для приема т.н. "резервистов"."
Кроме того, как отметили в ГУР, для проведения занятий, в отличие от предыдущих учений, оборудованы учебные места, где установлены стенды с надписями и рисунками антиукраинского содержания, содержатся агрессивные призывы против Украины и рекламируется т.н. "братание с Россией".
У Сирії знайшли контейнери з написом Made in Ukraine та невідомою речовиною. Ймовірна провокація перед виборами (ФОТО) - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/90858/U_Syriji_znajshly_kontejnery_z_napysom_made
Дедушка, вам йолочка нравится? )))
Вы тут давеча запостили длинную статью с бабулей, которую злые дэнэры посадили за то, что она везла 3кг тротила и 12 детонаторов украинским диверсантам. И приняли её далеко не в первую поездку.
А теперь говорите "якобы провокации" и "якобы диверсии".
Вот сижу я такой Вася в Донецке и мне не верится в рассказы МВД ДНР. Я открываю Цензор и что же я вижу? Украинские, мать их, диверсанты! В Донецке! Тротил! Детонаторы!
Tl;dr: или крестик снимите, или трусы наденьте.
у дєрєвні Крюково паліт хати взвод КрА...