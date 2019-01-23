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 Оккупанты активно запугивают жителей Донбасса "химическими диверсиями" и призывают к "братанию" с РФ, - ГУР

Российское оккупационное командование активизировало меры по навязыванию антиукраинских настроений населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, интенсивно распространяется дезинформация о якобы то "подготовке подразделениями Объединенных сил провокаций и диверсий на местных объектах химической промышленности".

"Для убеждения общественности в росте угроз техногенного характера по вине украинской стороны, противником увеличено количество мероприятий с привлечением подразделений т.н. "Республиканских министерств чрезвычайных ситуаций".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Большинство информаторов - женщины. Знаю, как он с ними обращается. Мои деньги закончились - начались ссоры. Он бил меня", - луганская "возлюбленная" разведчика РФ Сазонова. ВИДЕО

В частности, российские оккупационные администрации организовали проведение 22-25 января с.г. командно-штабных учений по "ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в основном для усиления эффективности пропагандистских мероприятий в интересах проведения очередного призыва молодого пополнения на военную службу в составе российских оккупационных войск. В связи с этим, для освещения в средствах массовой информации, на полигонах развернуто показательные полевые пункты управления и пункты приема личного состава, в т.ч. для приема т.н. "резервистов"."

Кроме того, как отметили в ГУР, для проведения занятий, в отличие от предыдущих учений, оборудованы учебные места, где установлены стенды с надписями и рисунками антиукраинского содержания, содержатся агрессивные призывы против Украины и рекламируется т.н. "братание с Россией".

Источник: https://censor.net.ua/n3107866
 
   
 Топ комментарии
 
та жителі ОРДЛів вже давно згодні )) Питання в житьєлях засрахи )) Вони вже і крисчан ненавидять, а ордлівці хочуть їм на шию ще й себе повісити ??
Дедушка, вам йолочка нравится? )))
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А "дыровцев" и призывать к братанию не нужно, они давно "за". У них мнение меняется только на КПВВ и у украинского банкомата.
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дивно чому рашка досі на надала своїм "вірним шісткам" громадянство. Дирівці, погано кликали ху*ла? Лягали у незручні для окупантів пози?
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Онде дівєрсію вже склепали - на коліні по блясі

У Сирії знайшли контейнери з написом Made in Ukraine та невідомою речовиною. Ймовірна провокація перед виборами (ФОТО) - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/90858/U_Syriji_znajshly_kontejnery_z_napysom_made





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Не ну это понятно. А где енотик ? уже почти 2ва часа по полудню.
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ну причем тут енотик если донбасяне(или как их там) после всего считают россию братом то енота тут мало тут земля вообще в другую сторону крутится.
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та жителі ОРДЛів вже давно згодні )) Питання в житьєлях засрахи )) Вони вже і крисчан ненавидять, а ордлівці хочуть їм на шию ще й себе повісити ??
Дедушка, вам йолочка нравится? )))
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Украина в противовес этому, ничего не может предложить. Если захваченные территории освободятся от рашистов, то Украина получит озлобленное против нее население, с промытыми рашистами мозгами. И чем больше население будет находиться в оккупации, тем процесс этот будет глобальнее.
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А Україна платить пенсії (внески в ПФ днрлнр не платить!!!), соц виплати, навчає дітей у ВУЗах (на пільгових умовах при вступі!!!)...
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Украина им ничего не должна. Теперь они должны всем в Украине.
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А "дыровцев" и призывать к братанию не нужно, они давно "за". У них мнение меняется только на КПВВ и у украинского банкомата.
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дивно чому рашка досі на надала своїм "вірним шісткам" громадянство. Дирівці, погано кликали ху*ла? Лягали у незручні для окупантів пози?
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А як кричали "путин, пАмАги!!!"... А царь вже п"ятий рік не чують. Глухий став? Чи тихо кричали?
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Ребят, ну это вообще нифига не смешно.
Вы тут давеча запостили длинную статью с бабулей, которую злые дэнэры посадили за то, что она везла 3кг тротила и 12 детонаторов украинским диверсантам. И приняли её далеко не в первую поездку.
А теперь говорите "якобы провокации" и "якобы диверсии".

Вот сижу я такой Вася в Донецке и мне не верится в рассказы МВД ДНР. Я открываю Цензор и что же я вижу? Украинские, мать их, диверсанты! В Донецке! Тротил! Детонаторы!

Tl;dr: или крестик снимите, или трусы наденьте.
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традіциі - їх усьо
у дєрєвні Крюково паліт хати взвод КрА...

Окупанти активно залякують жителів Донбасу "хімічними диверсіями" і закликають до "братання" з РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 8870
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты активно запугивают жителей Донбасса "химическими диверсиями" и призывают к "братанию" с РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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