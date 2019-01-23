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 Политика Украины, Экономика
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Все про:перевозки (292) тарифы (1563) Укрзализныця (1538)

 Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска, - эксперты

Повышение тарифов на грузовые перевозки, запланированные "Укрзализныцей" уже с 1 февраля, будут иметь негативные последствия для основных экспортных отраслей отечественной экономики: химической, аграрного и металлургического секторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом предупреждают отечественные эксперты.

Повышение тарифов на грузовые перевозки запланировано почти на четверть в течение года, сообщают журналисты, указывая, что это может значительно нивелировать рост экономики страны, на который в текущем году рассчитывает правительство.

Относительно этого также предостерегают независимые эксперты и представители профильных ассоциаций. Специалисты отмечают, что на фоне ожидаемого замедления мировой экономики такие шаги государственного монополиста поставят на грань конкурентоспособность продукции химического, аграрного и металлургического секторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть средств от повышения тарифов УЗ необходимо направить в спецфонд для закупки новых локомотивов, - глава Ассоциации "Собственники вагонов" Криворучко

По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького есть риск, что отечественные предприятия могут выйти в отрицательную рентабельность.

"Для нас это уже станет критическим. Мы будем работать или с нулевой рентабельностью, или отдельные предприятия вообще выйдут в отрицательную рентабельность", - пояснил Беленький.

Эксперты отмечают, что в течение прошлого года расходы основных отечественных грузоотправителей уже выросли почти на 20 млрд гривен.

В то же время эффективность работы "Укрзализныци" остается недостаточной, отмечает "5 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефицит локомотивов и изношенность вагонов влекут потери для бизнеса и экономики, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Источник: https://censor.net.ua/n3107865
 
 
 Топ комментарии
 
Почему конкурентоспособность частных предприятий должна оплачиваться государством путём установления для них льготных тарифов?
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Т.е нам повышать тарифы на свет/газ/коммунуслуги и прочая в восемь-десять раз - это заебись и "рыгВОРмы", а им на пару процентов - гвалт и писдес ? Низзя ? АТОпутенападьот ?
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На "Ланосы" или "Таврии" лучше. Может автопром зашевелится?
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Почему конкурентоспособность частных предприятий должна оплачиваться государством путём установления для них льготных тарифов?
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Про які пільгові тарифи йде мова? УЗ не обгрунтовувала підвищення тарифів, то чому Ви апріорі вважаєте, що вони були збитковими? Тим більше зважаючи на корумпованість структури. Крім того, в нас тут не радянський союз, більшість підприємств у приватних руках, але є таке поняття як економіка країни.
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Какие льготные тарифы? Пусть государство уберет монополию УЗ, откроет рынок в грузоперевозках и УЗ нахрен обанкротится. Частники сами сделают и сервис и цены снизят. Поэтому государство и наглеет, потому что кормится - это называется давление. Налогами давить уже не в силах - открыли другую схему выкачки денег.)))
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Вот же ж фигня, ахметка,фирташ,новинский и прочие получат не такой большой гешефт как планировали? Или по их мнению только народу можно тарифы на коммуналку повышать, а их трогать нельзя?
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Ви думаєте, що збіднішають вони? Помиляєтесь. Менше товару піде на експорт, менше валюти зайде, виросте курс долара, виросте ціна імпорту і Ви це побачите на полиці супермаркету.
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Т.е нам повышать тарифы на свет/газ/коммунуслуги и прочая в восемь-десять раз - это заебись и "рыгВОРмы", а им на пару процентов - гвалт и писдес ? Низзя ? АТОпутенападьот ?
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Юра, эти повышения на нас и осядут. Уголь для электростанций дороже доставлять - вам тариф поднимут на электричество. Зерно возить дороже - хлебушек в магазине подорожает и все по цепочке. Валюты меньше поступит - налог заробитчанам прилепят.))) Все к нам спустится, не переживайте, себя хороших они не обидят.)))
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я в это поверю только тогда, когда хозяева этих предприятий пересядут с бентли и ламборгини на мерседесы среднего класса.
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На "Ланосы" или "Таврии" лучше. Может автопром зашевелится?
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Игорь, Комунар уже труп, а трупы, как известно, не шевелятся. ))) К тому-же, чтоб вы знали, на Ланосах даже полицаям в западло ездить - это было известно еще когда их даже в Польшу экспортировали.))) Поэтому забывайте про эти марки автомобилей.))) Скорее выпустят какой нибудь Богдан легковой, такой-же уопишный, как и маршрутка, ну и как ихневой хазяин.)))
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Прекрасно знаю обо всём этом. Но ведь если большинство из нас не могут позволить купить себе даже скромный новый автомобиль, то и "бизнесмены" должны умерить свои аппетиты, либо разорится, как тот же "Коммунар". Закон рынка.
Похерили всё производство (папередники тоже)), и расстаможку сделали заоблачную.
В таких условиях о развитии малого и среднего бизнеса не стоит говорить, он будет развиваться, но скорее " вопреки", а не "благодаря", но темпы роста мизерные и то, это оптимистический взгляд.
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"Горно-металлургический комплекс дает 30% экспортной выручки Украины. При этом отечественная металлургия нуждается в господдержке. Об этом заявил Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов Украины.

По словам функционера, отечественная металлургия страдает из-за роста тарифов на грузоперевозки и нехватки рабочих рук из-за оттока специалистов на работу за рубеж."

"Поэтапное увеличением экологического налога для предприятий в 75 раз, как это предлагается уже принятым в первом чтении законопроектом №9260, приведет к снижению конкурентоспособности украинских предприятий. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина", глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький."

"Скрытое повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки увеличит нагрузку на бизнес на 20 млрд грн. Это ударит практически по всем бюджетообразующим отраслям отечественной экономики, и спровоцирует рост цен на коммуналку. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький"

"Унификация тарифов на порожняк приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции на внешних рынках. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький"
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"Чтобы не было коррупции - цены должны быть рыночными" - именно эту мантру нам впарили, повышая цены на газ. А вы чем-то лучше ?
дайошь РЫНОЧНЫЕ (то бишь - повышенные) цены на перевозки, для частных бизнесов олигархов - металлургов с химиками и прочими упырями. Выше цены на перевозки - меньше денег выведут в офшоры.
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А если ещё учитывать возмещение им ПДВ при экспортных операциях, от той выручки мало что останется...
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Только вот в УЗ не могут дать обоснование своим ценам. А все потому,что они взяты с головы!
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ай ай ай...ахметка с косюком становятся беднее...ну как же это так
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А хіба питання в них? Питання в підприємствах, людях що там працюють, в зменшенні притоку валюти, що збільшує курс долара. Крім того, є й інші представники цих галузей і для них це теж не аби яка проблема.
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І це при тому, що саме аграрії, металурги та хіміки забезпечують левову частку експорту. Але нам мабуть плювати і на економіку, і на валюту, важливіше аби Кравцов собі робив золоті погони за гроші УЗ.
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Замечу еще для тех, кто не вникает в суть проблемы и не знает тонкостей. Повышение в %% выглядит вроде-бы и не большим, но втихаря в том распоряжении была прописана циферка 1500грвн. за не убранный вагон. А это означает, что стоимость перевозки грузовыми вагонами автоматически возросла до практически 79%, а это почти в столько-же, если кто цифры не различает. Вот так они охмуряют. )))
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Думаю,что руководство УЗ это не очень то волнует,учитывая тот факт,что у них нету конкурентов на рынке!
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Блин, как всё меняется... Раньше в группе риска были только гомосексуалисты и наркоманы....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за повышения тарифов "Укрзализныци" химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска, - эксперты
 
 
 
 
 
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