 Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска, - эксперты

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом предупреждают отечественные эксперты.
Повышение тарифов на грузовые перевозки запланировано почти на четверть в течение года, сообщают журналисты, указывая, что это может значительно нивелировать рост экономики страны, на который в текущем году рассчитывает правительство.
Относительно этого также предостерегают независимые эксперты и представители профильных ассоциаций. Специалисты отмечают, что на фоне ожидаемого замедления мировой экономики такие шаги государственного монополиста поставят на грань конкурентоспособность продукции химического, аграрного и металлургического секторов.
По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького есть риск, что отечественные предприятия могут выйти в отрицательную рентабельность.
"Для нас это уже станет критическим. Мы будем работать или с нулевой рентабельностью, или отдельные предприятия вообще выйдут в отрицательную рентабельность", - пояснил Беленький.
Эксперты отмечают, что в течение прошлого года расходы основных отечественных грузоотправителей уже выросли почти на 20 млрд гривен.
В то же время эффективность работы "Укрзализныци" остается недостаточной, отмечает "5 канал".
Похерили всё производство (папередники тоже)), и расстаможку сделали заоблачную.
В таких условиях о развитии малого и среднего бизнеса не стоит говорить, он будет развиваться, но скорее " вопреки", а не "благодаря", но темпы роста мизерные и то, это оптимистический взгляд.
По словам функционера, отечественная металлургия страдает из-за роста тарифов на грузоперевозки и нехватки рабочих рук из-за оттока специалистов на работу за рубеж."
"Поэтапное увеличением экологического налога для предприятий в 75 раз, как это предлагается уже принятым в первом чтении законопроектом №9260, приведет к снижению конкурентоспособности украинских предприятий. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина", глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький."
"Скрытое повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки увеличит нагрузку на бизнес на 20 млрд грн. Это ударит практически по всем бюджетообразующим отраслям отечественной экономики, и спровоцирует рост цен на коммуналку. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький"
"Унификация тарифов на порожняк приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции на внешних рынках. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький"
дайошь РЫНОЧНЫЕ (то бишь - повышенные) цены на перевозки, для частных бизнесов олигархов - металлургов с химиками и прочими упырями. Выше цены на перевозки - меньше денег выведут в офшоры.