 Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска, - эксперты

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом предупреждают отечественные эксперты.

Повышение тарифов на грузовые перевозки запланировано почти на четверть в течение года, сообщают журналисты, указывая, что это может значительно нивелировать рост экономики страны, на который в текущем году рассчитывает правительство.

Относительно этого также предостерегают независимые эксперты и представители профильных ассоциаций. Специалисты отмечают, что на фоне ожидаемого замедления мировой экономики такие шаги государственного монополиста поставят на грань конкурентоспособность продукции химического, аграрного и металлургического секторов.

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По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького есть риск, что отечественные предприятия могут выйти в отрицательную рентабельность.

"Для нас это уже станет критическим. Мы будем работать или с нулевой рентабельностью, или отдельные предприятия вообще выйдут в отрицательную рентабельность", - пояснил Беленький.

Эксперты отмечают, что в течение прошлого года расходы основных отечественных грузоотправителей уже выросли почти на 20 млрд гривен.

В то же время эффективность работы "Укрзализныци" остается недостаточной, отмечает "5 канал".

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