Епифаний о РПЦ: Постепенно наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу митрополита в Facebook, об этом он сообщил в интервью греческому изданию TaNea.

"Русская Православная Церковь будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме ее попыток убедить другие Церкви не признавать украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев. Мы уже слышали от российской стороны, что, мол, если Томос автокефалии будет предоставлен, то будет значительное сопротивление, прольется кровь. Впрочем, к этому времени мы видим вполне мирный процесс присоединения приходов в Украине к новой Церкви, и мы приложим все усилия, чтобы оно так продолжалось и дальше", - сказал он.

Епифаний также отметил, что до начала войны значительная часть украинцев не придавала значения, принадлежит ли церковь, которую они посещали, Московскому Патриархату. Однако после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата (от ред. - одной из двух неканонических церквей, которые существовали еще несколько недель назад в Украине) удвоилось и утроилось: "Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь. Это необратимый процесс и время работает в пользу новосозданной Церкви. Общество меняется, поколения меняются, и сегодняшнее поколение сделало свой выбор: отойти от российских позиций в поиске европейской культуры. Это изменение свидетельствует о потребности в автокефальной церкви".

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На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит сказал, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежит к Православной Украинской Церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул Епифаний.





Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания.