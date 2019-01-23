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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
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 Епифаний о РПЦ: Постепенно наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения

Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого давления в Украине, и постепенно хорошие отношения восстановятся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу митрополита в Facebook, об этом он сообщил в интервью греческому изданию TaNea.

"Русская Православная Церковь будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме ее попыток убедить другие Церкви не признавать украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев. Мы уже слышали от российской стороны, что, мол, если Томос автокефалии будет предоставлен, то будет значительное сопротивление, прольется кровь. Впрочем, к этому времени мы видим вполне мирный процесс присоединения приходов в Украине к новой Церкви, и мы приложим все усилия, чтобы оно так продолжалось и дальше", - сказал он.

Епифаний также отметил, что до начала войны значительная часть украинцев не придавала значения, принадлежит ли церковь, которую они посещали, Московскому Патриархату. Однако после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата (от ред. - одной из двух неканонических церквей, которые существовали еще несколько недель назад в Украине) удвоилось и утроилось: "Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь. Это необратимый процесс и время работает в пользу новосозданной Церкви. Общество меняется, поколения меняются, и сегодняшнее поколение сделало свой выбор: отойти от российских позиций в поиске европейской культуры. Это изменение свидетельствует о потребности в автокефальной церкви".

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На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит сказал, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежит к Православной Украинской Церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул Епифаний.

Епифаний о РПЦ: Постепенно наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения 01
Епифаний о РПЦ: Постепенно наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения 02

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания.

Источник: https://censor.net.ua/n3107861
 
   
 Топ комментарии
 
Старые добрые грабли… Видимо мало петр первый, екатерина, сталин … уничтожили украинцев. Так и тянет к старшему брату !!!
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Фффффуууууууууу ! Он упал в моих глазах ниже плинтуса ! Он не уважает украинский народ такими заявлениями! Украинский народ никогда не должен сближаться с орками , варварими и дикарями ! Аминь!
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Та ну ладно - не все русские плохие. У них как минимум каждый двухсотый - хороший.
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Ты и Эпифаний и вам подобные, конечно же вы можете говорить о дружбе с Россией плюя на могили тысяч погибшых и убитых кацапами украинцев!
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...если уж совсем коротко, то удивил Епифан...мог бы и промолчать про дружбу с убийцей, сатаной кровожадным залесским...народ, трусливым падлюкам этим, замутивших войну без погон и шеврон, ничего прощать не собирается...навека -не забудем, не простим.
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Будь - яка церква вже є інструментом окупації...Питання лише - зовнішньої чи внутрішньої.
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Мова дипломатії... Попервах потрібна політкоректність з оглядом на Захід...
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может и так, но на форуме не много дипломатов
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Я в шоке! Что это за чувак? Он вообще хоть в курсе что происходит? Зачем так плевать в лицо всем украинцам?
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Гляньте Вики и убедитесь - карьерист и беспринципный тип. До мозга костей....
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Епифаний о РПЦ: Постепенно наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения.

Что это? Это только мне послышалось? или показалось шось? Новоизбранный глава ПЦУ о войне что ни-будь слышал? Или он тоже хочет договориться, чтоб сидеть на посаде долго и беспроблемно? С этого момента, имеет смысл пристально прислушиваться к каждому его слову.
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Церква лише благословляє на захист своєї родини, віри та Батьківщини, а не закликає до вбивства ближнього. Ну не може Епіфаній, як би комусь з атеїстів (а я теж атеїст) не хотілось, благословляти війну, загарбання сусідських земель та вбивство сусідів (ближнього)! Той факт що це робить державна кацапська секта під керівництвом Гундяєва зовсім не означає що те саме має робити канонічна церква в Україні. Дегуманізацію кацапів і низведення їх до стану тарганів, знищення яких є обов'язком громадянина, має займатися воююча з агресором та окупантом Держава і саме громадянське суспільство, а не Церква.
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короче барыга порохло постарался ...
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І це після того, як вони вдерлися на Нашу землю, забрали Крим, вбили наших синів і дочок, (батьків, татусів, дідусів і т.д.), катують у тюрмах невинних людей, захопили моряків і т.д. А пригадати Голодомори в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947), сталінські табори - ГУЛАГ... Хай спочатку повернуть "все на своє місце " (і родючі землі які в нас забрали), компенсують усі збитки, (на жаль материнських сліз нічим не загладиш) і лише тоді МИ ПОДУМАЄМО над тим чи пробачити їх. Бо уміти пробачити - це Дар Божий! І хоч у нашого Народу цей Дар є, але ця "рана" не лічиться і не гоїться з часом. А відносини - забудьте, просто забудьте про таку країну (читай "територію") як росія.
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Росія наш сусід, хай би її чорт побрав!, і хочемо ми чи не хочемо нам доведеться спів-існувати поряд! А отже Епифаний абсолютно правий, стосунки будуть нормалізовані (чайні ложечки будуть знайдені, хоча осад і лишиться...)
Як приклад: американці полізли свого часу на канадців, ті у відповідь спалили Вашингтон, і нічого зараз дружать!
А у нас, з поляками, теж були суттєві "тертя" свого часу, в тому числі й на релігійному грунті, і хтось зараз за те з поляками у нас заїдається? Ми їх зараз за колишнє люто ненавидимо?
Пройдуть десятиліття і все уляжется й з Росією!
А сьогодні ми мусимо боротися з Москвою. І ми поборемо! А вже потім так чи інакше налагодимо з нею стосунки.
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Епіфаній про РПЦ: Поступово наші народи відновлять дружбу, добрі та мирні стосунки - Цензор.НЕТ 9640Дмитро Корчинський
6 год ·

Гадаю, найкраще, що зараз міг би зробити предстоятель ПЦУ митрополит Єпифаній - це утриматися від контактів з пресою.

Він занадто хоче їй сподобатися. Це не правильно.

Весь набір фраз, які він має надсилати світу, утримується в тексті Літургії. Все, що він хоче сказати, окрім цього, є зайвим, або шкідливим .

Амінь.
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Заметьте, это сказал самый лучший кореш и друг у пепе. Вся Ненька плакатами с двумя мужиками (один в женском платье) обвешана. Выводы очевидны для любого с мозгами в голове.
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Чтобы это случилось, сначала рашка обязана вернуться к статусу 2013 года.
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