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 Политика Украины
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Все про:денонсация (37) Кабмин (10815) СНГ (378)

 Кабмин прекратил действие еще трех договоров в рамках СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 23 января, прекратил действие трех договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Договоры утратили практическое значение и не применяются в связи с открытым доступом к информации, размещенной на интернет-сайтах центральных органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина.

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Кроме того, на данный момент Украина уже имеет ряд международных обязательств в сфере международной торговли, в частности, как члена ВТО, так и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и отдельные нормы прекращенных соглашений являются несовместимыми с вышеуказанными обязательствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3107859
 
   
 Топ комментарии
 
Недавно, Путин, выдал указ, строго засекретить все архивы Второй Мировой Войны. На это, была только одна причина - Срочно скрыть правду, которая полезла наружу со всех щелей. Правда о гитлеровском пособнике генерале Власове и РОА - российская освободительная армия которая воевала на стороне Гитлера и которая - Внимание! Насчитывала более 1 миллиона солдат...
Наружу вылезла и правда о совместной агрессии русских и немецких фашистов, против Польши. В 1939 году, было что ни есть, самое настоящее сотрудничество Сталина с Гитлером. Архивы показали что, не СССР первыми вступили в войну с Гитлером, а Великобритания и США - нам все это время врали. Отсиживался как раз СССР и только в 1941 году, СССР вступил в войну с Гитлером и только после того, когда кремль почувствовал угрозу. До 1941 года, Сталин с Гитлером в десна целовались, помогали друг другу и поздравляли друг друга с победами. Украинцам, пора чистить мозги и изучать настоящие факты ВМВ чтобы не выглядеть дебилами.﻿ Так же полезла правда о С. Бандере и то, что этот человек, всю войну просидел в немецком концлагере. Оба брата С. Бандеры, были замучены фашистами в концлагерях. Лично, генерал Власов, предлагал Бандере, создать антисоветское движение на стороне Гитлера и за деньги Гитлера. Власов был послан. Все описанное, задокументированно и документы, хранятся как в архивах НКВД, так и в архивах Нюрнбергского трибунала. История о ВМВ, которая преподавалась при совке - Забудьте.
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зрадоботи голосніше: Пєтя торгуєт с Россієй!!!
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як питає в таких випадках Гриценко: "а чого цього не зробили раніше?"
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идея, надо ввести новый срок для кандидатов-обещалкиных - пол года, они же все успеют ещё в первую неделю
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Потому, что всё не сделали #четырегоданазад...
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Хоботные пацаны..на пятом году войны..
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Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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Недавно, Путин, выдал указ, строго засекретить все архивы Второй Мировой Войны. На это, была только одна причина - Срочно скрыть правду, которая полезла наружу со всех щелей. Правда о гитлеровском пособнике генерале Власове и РОА - российская освободительная армия которая воевала на стороне Гитлера и которая - Внимание! Насчитывала более 1 миллиона солдат...
Наружу вылезла и правда о совместной агрессии русских и немецких фашистов, против Польши. В 1939 году, было что ни есть, самое настоящее сотрудничество Сталина с Гитлером. Архивы показали что, не СССР первыми вступили в войну с Гитлером, а Великобритания и США - нам все это время врали. Отсиживался как раз СССР и только в 1941 году, СССР вступил в войну с Гитлером и только после того, когда кремль почувствовал угрозу. До 1941 года, Сталин с Гитлером в десна целовались, помогали друг другу и поздравляли друг друга с победами. Украинцам, пора чистить мозги и изучать настоящие факты ВМВ чтобы не выглядеть дебилами.﻿ Так же полезла правда о С. Бандере и то, что этот человек, всю войну просидел в немецком концлагере. Оба брата С. Бандеры, были замучены фашистами в концлагерях. Лично, генерал Власов, предлагал Бандере, создать антисоветское движение на стороне Гитлера и за деньги Гитлера. Власов был послан. Все описанное, задокументированно и документы, хранятся как в архивах НКВД, так и в архивах Нюрнбергского трибунала. История о ВМВ, которая преподавалась при совке - Забудьте.
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Тю, в Україні це вже давно відомо. Хуйло засекретило це від мокшів.
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Не надо быть всезнайкой, многие не знают и напомнить никогда не помешает...
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зрадоботи голосніше: Пєтя торгуєт с Россієй!!!
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так торгує. мало того ще і налоги платить на росії. а сказати що хотів ти?
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Невже Рошен в Орді працює? А люди кажуть що все устаткування вивіз... Кому вірити?
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а чого відразу рошен? там і без рошена все добре працює.
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Кабмин прекратил действие еще трех договоров в рамках СНГ
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ВОТ ШО С ВЛАСТЬЮ ВЫБОРЫ ДЕЛАЮТ!!!

5 ЛЕТ ТОРГОВАЛИ С РАСЕЕЙ, А ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ВЫБОРОВ ПРЕКРАТИЛИ 3 ДОГОВОРА

НУ и ШО ТОЛКУ ШО ПРЕКРАТИЛИ ВЕДЬ ОНИ ПОНИМАЮТ ВСЕГДА МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ НОВЫЕ

ДРУГОЕ ДЕЛО РАЗРЫВ ДИПОТНОШЕНИЙ...…………………………….



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зачем ему читать. у него зрада кругом
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Договора очень важные))).
За 2 последующих месяца будем видеть бурную имитацию работы.
А в марте ещё скажут что вводим визовый режим с россией. Всё под выборы. Лишь бы у корыта остаться.
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