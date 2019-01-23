 Кабмин прекратил действие еще трех договоров в рамках СНГ

В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Договоры утратили практическое значение и не применяются в связи с открытым доступом к информации, размещенной на интернет-сайтах центральных органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина.
Кроме того, на данный момент Украина уже имеет ряд международных обязательств в сфере международной торговли, в частности, как члена ВТО, так и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и отдельные нормы прекращенных соглашений являются несовместимыми с вышеуказанными обязательствами.
Наружу вылезла и правда о совместной агрессии русских и немецких фашистов, против Польши. В 1939 году, было что ни есть, самое настоящее сотрудничество Сталина с Гитлером. Архивы показали что, не СССР первыми вступили в войну с Гитлером, а Великобритания и США - нам все это время врали. Отсиживался как раз СССР и только в 1941 году, СССР вступил в войну с Гитлером и только после того, когда кремль почувствовал угрозу. До 1941 года, Сталин с Гитлером в десна целовались, помогали друг другу и поздравляли друг друга с победами. Украинцам, пора чистить мозги и изучать настоящие факты ВМВ чтобы не выглядеть дебилами. Так же полезла правда о С. Бандере и то, что этот человек, всю войну просидел в немецком концлагере. Оба брата С. Бандеры, были замучены фашистами в концлагерях. Лично, генерал Власов, предлагал Бандере, создать антисоветское движение на стороне Гитлера и за деньги Гитлера. Власов был послан. Все описанное, задокументированно и документы, хранятся как в архивах НКВД, так и в архивах Нюрнбергского трибунала. История о ВМВ, которая преподавалась при совке - Забудьте.
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ВОТ ШО С ВЛАСТЬЮ ВЫБОРЫ ДЕЛАЮТ!!!
5 ЛЕТ ТОРГОВАЛИ С РАСЕЕЙ, А ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ВЫБОРОВ ПРЕКРАТИЛИ 3 ДОГОВОРА
НУ и ШО ТОЛКУ ШО ПРЕКРАТИЛИ ВЕДЬ ОНИ ПОНИМАЮТ ВСЕГДА МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ НОВЫЕ
ДРУГОЕ ДЕЛО РАЗРЫВ ДИПОТНОШЕНИЙ...…………………………….
За 2 последующих месяца будем видеть бурную имитацию работы.
А в марте ещё скажут что вводим визовый режим с россией. Всё под выборы. Лишь бы у корыта остаться.