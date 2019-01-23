EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  3567  24
Все про:Конго (50) миротворцы (789) Соборность (16)

 Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности. ФОТОрепортаж

Они расположили на территории военного лагеря карту Украины с указанием расстояния до родных городов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу 18-го отдельного вертолетного отряда, выполняющего миротворческую миссию в Конго.

"Чтобы увековечить эту знаменательную дату (День соборности Украины, – ред.) украинские миротворцы в лагере, расположенном в городе Гома Демократической Республики Конго, установили памятную стелу в виде карты Украины и указателей с расстоянием до родных городов", – сказано в сообщении.

Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 01

Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские миротворцы помогают сдерживать незаконные вооруженные формирования в Конго, - Минобороны. ФОТОрепортаж

День соборности Украины в отряде отметили торжественным построением.

Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 03

"Благодаря труду каждого украинца и всего народа в целом независимость Украины из далекой мечты превратилась в реальность... Нашему же отряду выпала уникальная возможность и огромная ответственность сделать свой вклад для признания нашей страны как сильного мировой державы и надежного союзника, ведь глядя на нас, наши партнеры видят Украину", – сказал командир командир 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго летчик-снайпер Виталий Цапко.

Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 04

Также на Цензор.НЕТ: Участие в миротворческих операциях ООН дает опыт украинским силовикам и приносит средства в госбюджет, - Ельченко

Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 05
Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности 06

Источник: https://censor.net.ua/n3107856
 
   
 Топ комментарии
 
лучше б ві ее в Донецке установили....
 показать весь комментарий
 
ну а где ее устанавливать, как не в Конго? 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
ми там нікого не вбиваємо і агресорами не являємось
ви не плутайте ..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
лучше б ві ее в Донецке установили....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чи не є сама наявність "миротворців" в інших країнах під час війни маркером для партнерів ,що то є не війна , а "внутрішній конфлікт" , адже країна ,яка воює - не розпорошує воїнів і ресурси ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какая пэрэмога. Аж сльозы на очах.
-Дядя Изя, а вы любите Родину?
-Конечно. Очень сильно.
-Дядя Изя, а вы готовы за Родину умереть?
-Нет конечно. Кто же тогда будет Родину любить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну а где ее устанавливать, как не в Конго? 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и ещё безвиз конечно не помешал бы из Конго,ау,Пеца !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и вся КУЛЬТУРА, она такая, культура нужна.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В футболке под банановой пальмой, ето вам не в окопах на дамбасе сидеть, по пояс в снегу при -15 мороза, вглядываясь в дать сквозь летящий снег не лезет ли там кацапская ДРГ и одновременно уворачиваясь от пуль снайперов. Так Родину можно бесконечно любить, да еще если зарплата у тебя в 5 раз больше.
 показать весь комментарий
 
 
Мій товариш повернувся з миротворчої міссії. Був якраз в Конго. Отримав поранення, два місяці шпиталю, дві неділі отпуска в Україні і знову в частину. Зараз десь на передку.Так що там також не мед.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так, поспамил рузькэ тролей, пошел обедать. Но я вернусь!
 показать весь комментарий
 
 
І я кілька вошей кацапських знищив.
 показать весь комментарий
 
 
а вот я и вернулся))))

В спам, детка, в спам.
 показать весь комментарий
 
 
Они там что - захватчики? Разве ооновские войска должны не под ооновским флагом находится на чужой территории?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Какого хрена мы вообще туда полезли???! Ругаем Россию, мол она пришла на чужую территорию с оружием, а сами ,,с усами,,. Петя, отзывай солдат из Африки, нам бы в своей стране разобраться.
 показать весь комментарий
 
ми там нікого не вбиваємо і агресорами не являємось
ви не плутайте ..
 показать весь комментарий
 
 
А по ночам приходять місцеві та просять сала... )
 показать весь комментарий
 
в конго на крещение хорошо в прорубь нырять. +35С.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх