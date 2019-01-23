 Украинские миротворцы установили в Конго стелу украинской соборности. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу 18-го отдельного вертолетного отряда, выполняющего миротворческую миссию в Конго.

"Чтобы увековечить эту знаменательную дату (День соборности Украины, – ред.) украинские миротворцы в лагере, расположенном в городе Гома Демократической Республики Конго, установили памятную стелу в виде карты Украины и указателей с расстоянием до родных городов", – сказано в сообщении.

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День соборности Украины в отряде отметили торжественным построением.

"Благодаря труду каждого украинца и всего народа в целом независимость Украины из далекой мечты превратилась в реальность... Нашему же отряду выпала уникальная возможность и огромная ответственность сделать свой вклад для признания нашей страны как сильного мировой державы и надежного союзника, ведь глядя на нас, наши партнеры видят Украину", – сказал командир командир 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго летчик-снайпер Виталий Цапко.

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