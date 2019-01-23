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 Госпогранслужба отслеживает более 800 судов, которые незаконно входили в порты временно оккупированного Крыма, - Слободян

Государственная пограничная служба Украины отслеживает более 800 судов, которые незаконно входили в порты оккупированного Крыма, 15 были задержаны и по ним продолжаются судебные процессы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Мы пытаемся отслеживать те судна, которые нарушают законодательство Украины по заходу в порты на временно оккупированной территории. Сейчас в поле нашего зрения находятся более 800 судов, которые являются нарушителями украинского законодательства. Многие из этих судов, те, которые находятся в портах оккупированного Крыма, обслуживают порты, в том числе аннексированные суда", - рассказал он .

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Отвечая на вопрос о том, были ли задержаны в 2018 году такие нарушители, Слободян сказал: "Были и не одно. Сейчас под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые нарушали законодательство Украины по заходу на временно оккупированную территорию. Мы их отслеживали, обменивались информацией с СБУ и прокуратурой, и когда эти суда попали либо в украинские порты, либо в зону действия украинского законодательства, задержали. По всем абсолютно продолжаются судебные процессы".

Он отметил, что Госпогранслужба передает информацию по таким судам в компетентные органы, в том числе МИД, для реакции на данные нарушения на международном уровне.

Источник: https://censor.net.ua/n3107854
 
   
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"отслеживает более 800 судов,"

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Судов или суден?
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и что дальше???????? перед выборами сумашедшая видимость работы
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Просрали КРЫМ и теперь отслеживают , ну ну , так держать))))))))
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Госпогранслужба отслеживает более 800 судов, которые незаконно входили в порты временно оккупированного Крыма, - Слободян
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У НАС ЭТА ВЛАСТЬ ДЕЙСТВУЕТ ПО ХИТРОМУДРОЙ СИСТЕМЕ СНАЧАЛА РАЗНЫЕ СЛУЖБЫ ПИАРЯТСЯ ДЛЯ СМИ ОНИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ОТСЛЕЖИВАЮТ

ПОТОМ ДЛЯ СМИ ПИАРИТСЯ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ШО ОНИ ВЫЗЫВАЮТ НА ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕХ ИХ ВЫПУСКАЮТ ПОД ЗАЛОГ или ПРОЩЕ ГОВОРЯ ЗА ОТКУП

ВСЕ ЭТИ АНОНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СМИ ДЕЛАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДИМОСТИ РАБОТЫ НА ФОНЕ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ.

В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ СТОЛЬКО НЕ ПИШУТ, НО ЗАТО ВСЕ ПРЕСТУПНИКИ СИДЯТ.

ПОТОМУ ЖИЗНЬ У НАС и У НИХ ТАКАЯ РАЗНАЯ.
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