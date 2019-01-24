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Все про:Днепропетровщина (1297) контрафакт (185) Мартыненко (418) сигареты (573) табак (174) Седлецкая (34) Крышин Олег (2)

 5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили "Схемы". ВИДЕО

Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области разоблачена табачная компания, которая занималась незаконным изготовлением продукции с поддельными марками акцизного налога и контрабандой.

Установлено, что должностные лица табачной компании изготавливали и сбывали контрафактную табачную продукцию с поддельными марками акцизного налога европейского образца. Сырье для изготовления сигарет незаконно импортировалось как из стран Европейского Союза, так и стран Азии, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проведения санкционированных обысков в подпольных цехах, один из которых находится на территории бывшего завода в городе Желтые Воды, и складских помещениях правоохранительными органами выявлены и изъяты четыре производственные линии для изготовления фальсифицированных табачных изделий, около 144 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, аппарат для обустройства марок акциза, около 5 млн пачек табачных изделий с марками акцизного налога с признаками подделки и сырье для производства табачных изделий. Мощность производства позволяла изготавливать до 3 миллионов пачек табачных изделий в неделю. По предварительным данным организаторы незаконной деятельности получали до 3 миллионов долларов США прибыли ежемесячно", - рассказали в ведомстве.

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5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 01
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 02
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 03
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 04
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 05
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 06
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 07
5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 08

Сейчас внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта марок акцизного налога в особо крупном размере, совершенного организованной группой, и злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.199 и ч.2 ст.364 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 09

На коробках с продукцией в подпольном цехе видна надпись "Юнайтед табако"

"Это компания из орбиты политиков "Народного фронта", о факте использования которой фальшивых акцизов ранее рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в расследовании "Табачный фронт". Речь идет о фирме "Юнайтед табако", которая фигурировала в расследовании "Схем" о незаконном табачном бизнесе - на фотографиях видно, что именно такие надписи имеют коробки с продукцией в подпольном цехе. Как ранее установили "Схемы", эта фирма связана с депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Олегом Крышиным и опосредованно, через братьев Руслана и Николая Журило, с экс-депутатом от этой политсилы Николаем Мартыненко", - отмечает Радио свобода.

"На днях на сайте Днепропетровской областной прокуратуры незаметно появилось информационное сообщение: силовики разоблачили подпольный цех, в котором массово производились контрафактные сигареты. При обыске там нашли станок для штамповки акцизных марок, и около 5 млн (!) пачек табачных изделий с акцизкамы "с признаками подделки". "Устанавливаются причастные к преступлению лица", - так заканчивается скромное информационное сообщение. Это известие чуть не потерялось, хотя заслуживает свое место в информационной картине начале недели, тем более сессионно-парламентской. Дело в том, что причастны к фабрике лица давно известны. Летом мы опубликовали расследование авторства Максима Савчука, во время проведения которого он сдал на экспертизу сигареты с этой фабрики - и доказал, что акцизкы на них поддельные. А также рассказал и показал, что за фабрикой стоит народный депутат из фракции "Народный фронт" - Олег Крышин", - рассказала журналистка "Схем" Наталия Седлецкая.

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"Собственно, изначально это не скрывали и на самом предприятии, директор которого Николай Журило публично благодарил депутату Крышина "за содействие в получении таких инвестиций". А Крышина пиарили на запуске этого завода в местных СМИ - это его округ, по которому он прошел в Раду . Открещиваться от фирмы Крышин начал только после того, как мы разоблачили, что на заводе штампуют контрафакт. Надеюсь теперь правоохранителям, которым хоть и через полгода, но удалось подтвердить результаты нашего расследования, ничто не помешает, в том числе статус причастных. А депутаты в парламенте уже завтра (15 декабря. - Ред.) публично поставят вопрос своему коллеге из "Народного фронта", который еще и работает секретарем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики - как так случилось, что на заводе, до запуска которого он причастен, в конце концов начали массово производиться контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками?", - резюмировала Седлецкая.

5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили Схемы 10

Источник: https://censor.net.ua/n3106440
 
   
 Топ комментарии
 
и прошу заметить в отличие от обычных людей проблем у этих двух ублюдков нет!!! 5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали фабрику из орбиты нардепа Крышина, которую разоблачили журналисты "Схем" - Цензор.НЕТ 1487
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А навіщо Україні такі правоохоронні органи, котрі хоч якось млявенько починають реагувати тільки після того, як стався якийсь розголос в пресі або суспільстві?
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Вот чем должна заниматься полиция и прокуратура, а не журналисты!Хотя о чём я говорю, это ведь личные карманы друзей и партнёров. Бюджет страны пополнять будем по-старинке - за счёт народа.
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Лучше передать нашим хлопцам , которые сейчас мёрзнут в окопах . Защищают наше благополучие . ( Кстати , эти сигареты , - качественные с хорошим табаком . Сам пробовал . )
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Предлагаю всю зарплату работникав НАБУ перичислить журналистам проораммы "Схемы" ! 👍
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НАБУ и НАЗК нужно разогнать нах ! 😎
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Журналисты Схем и Наши деньги, решили поучаствовать в переделе табачного рынка? Смахивает на то. Точно заработать на этом они могут нормально. А иначе, к чему перекручивание фактов?
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Это не нормально, когда в Украине один монополист на табачку, особенно если за ним стоит Медведчук.
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Дешевые сигареты могут подорожать до 28 грн, - Ассоциация "Производителей табачных изделий" - Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев
В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
Иными словами, «Мегаполис», зарабатывая деньги в Украине, фактически финансирует производство оружия, одним из которых боевики и русские солдаты пользуются на украинской территории.
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Ну да, вот только выявили! Да стукачи информировали об этом давным-давно и все, кому положено, об этом знали. Зачем же дурака валять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили "Схемы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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