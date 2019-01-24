 5 млн пачек сигарет с поддельными акцизами и $3 млн незаконной прибыли ежемесячно: правоохранители обыскали связанную с нардепом НФ Крышиным фабрику, которую разоблачили "Схемы". ВИДЕО

Установлено, что должностные лица табачной компании изготавливали и сбывали контрафактную табачную продукцию с поддельными марками акцизного налога европейского образца. Сырье для изготовления сигарет незаконно импортировалось как из стран Европейского Союза, так и стран Азии, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проведения санкционированных обысков в подпольных цехах, один из которых находится на территории бывшего завода в городе Желтые Воды, и складских помещениях правоохранительными органами выявлены и изъяты четыре производственные линии для изготовления фальсифицированных табачных изделий, около 144 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, аппарат для обустройства марок акциза, около 5 млн пачек табачных изделий с марками акцизного налога с признаками подделки и сырье для производства табачных изделий. Мощность производства позволяла изготавливать до 3 миллионов пачек табачных изделий в неделю. По предварительным данным организаторы незаконной деятельности получали до 3 миллионов долларов США прибыли ежемесячно", - рассказали в ведомстве.

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Сейчас внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта марок акцизного налога в особо крупном размере, совершенного организованной группой, и злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.199 и ч.2 ст.364 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

На коробках с продукцией в подпольном цехе видна надпись "Юнайтед табако"

"Это компания из орбиты политиков "Народного фронта", о факте использования которой фальшивых акцизов ранее рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в расследовании "Табачный фронт". Речь идет о фирме "Юнайтед табако", которая фигурировала в расследовании "Схем" о незаконном табачном бизнесе - на фотографиях видно, что именно такие надписи имеют коробки с продукцией в подпольном цехе. Как ранее установили "Схемы", эта фирма связана с депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Олегом Крышиным и опосредованно, через братьев Руслана и Николая Журило, с экс-депутатом от этой политсилы Николаем Мартыненко", - отмечает Радио свобода.

"На днях на сайте Днепропетровской областной прокуратуры незаметно появилось информационное сообщение: силовики разоблачили подпольный цех, в котором массово производились контрафактные сигареты. При обыске там нашли станок для штамповки акцизных марок, и около 5 млн (!) пачек табачных изделий с акцизкамы "с признаками подделки". "Устанавливаются причастные к преступлению лица", - так заканчивается скромное информационное сообщение. Это известие чуть не потерялось, хотя заслуживает свое место в информационной картине начале недели, тем более сессионно-парламентской. Дело в том, что причастны к фабрике лица давно известны. Летом мы опубликовали расследование авторства Максима Савчука, во время проведения которого он сдал на экспертизу сигареты с этой фабрики - и доказал, что акцизкы на них поддельные. А также рассказал и показал, что за фабрикой стоит народный депутат из фракции "Народный фронт" - Олег Крышин", - рассказала журналистка "Схем" Наталия Седлецкая.

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"Собственно, изначально это не скрывали и на самом предприятии, директор которого Николай Журило публично благодарил депутату Крышина "за содействие в получении таких инвестиций". А Крышина пиарили на запуске этого завода в местных СМИ - это его округ, по которому он прошел в Раду . Открещиваться от фирмы Крышин начал только после того, как мы разоблачили, что на заводе штампуют контрафакт. Надеюсь теперь правоохранителям, которым хоть и через полгода, но удалось подтвердить результаты нашего расследования, ничто не помешает, в том числе статус причастных. А депутаты в парламенте уже завтра (15 декабря. - Ред.) публично поставят вопрос своему коллеге из "Народного фронта", который еще и работает секретарем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики - как так случилось, что на заводе, до запуска которого он причастен, в конце концов начали массово производиться контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками?", - резюмировала Седлецкая.