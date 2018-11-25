 Каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия, - Денисова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

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"Это страшное явление существует в любой стране, не признает ни границ, ни материального достатка, национальности или культуры. По данным исследований, каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия - физического, психологического, экономического и сексуального. В Украине ситуация осложняется и из-за военной агрессии со стороны РФ на Донбассе. В условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия в отношении женщин возрастает в разы", - утверждает Денисова.

Она уверена, что женщины не должны молчать: "Надо обращаться за правовой, медицинской, социально-психологической помощи. Терпеть насилие нельзя!"

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По данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. В большинстве случаев это насилие со стороны интимного партнера. Во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни. До 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.

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Как сообщает представительство ООН в Украине, "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" - это международная кампания, которая проводится ежегодно и длится с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) до 10 декабря (День прав человека).

Кампания была начата активистами первого Института женского глобального лидерства в 1991 году и ежегодно координируется Центром женского глобального лидерства. В поддержку этой общественной инициативы ежегодно проводится кампания генерального секретаря ООН по борьбе с насилием в отношении женщин (UNiTE), которая призывает к глобальным действиям, направленным на повышение осведомленности и создание возможностей для обсуждения проблем и решений во всем мире. В последние годы кампания UNiTE использовала оранжевый цвет как общую тему, которая проходит через все глобальные мероприятия. В Украине кампания UNiTE была официально начата в 2015 году, и с этого времени к кампании присоединились более 100 партнеров по всей стране.