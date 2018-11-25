 Каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия, - Денисова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.
"Это страшное явление существует в любой стране, не признает ни границ, ни материального достатка, национальности или культуры. По данным исследований, каждая третья женщина хоть раз в жизни страдала от насилия - физического, психологического, экономического и сексуального. В Украине ситуация осложняется и из-за военной агрессии со стороны РФ на Донбассе. В условиях вооруженного конфликта количество случаев насилия в отношении женщин возрастает в разы", - утверждает Денисова.
Она уверена, что женщины не должны молчать: "Надо обращаться за правовой, медицинской, социально-психологической помощи. Терпеть насилие нельзя!"
По данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. В большинстве случаев это насилие со стороны интимного партнера. Во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни. До 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.
Как сообщает представительство ООН в Украине, "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" - это международная кампания, которая проводится ежегодно и длится с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) до 10 декабря (День прав человека).
Кампания была начата активистами первого Института женского глобального лидерства в 1991 году и ежегодно координируется Центром женского глобального лидерства. В поддержку этой общественной инициативы ежегодно проводится кампания генерального секретаря ООН по борьбе с насилием в отношении женщин (UNiTE), которая призывает к глобальным действиям, направленным на повышение осведомленности и создание возможностей для обсуждения проблем и решений во всем мире. В последние годы кампания UNiTE использовала оранжевый цвет как общую тему, которая проходит через все глобальные мероприятия. В Украине кампания UNiTE была официально начата в 2015 году, и с этого времени к кампании присоединились более 100 партнеров по всей стране.
Отже, газ через компанію «Ітера» закуповувався в Росії по 10,8 дол. За 1000 кубометрів, а реалізовувався українським підприємствам за ціною вже 80 дол. Вся різниця виводилася за кордони України, в офшорні компанії, які належали клану Тимошенко, і з рахунків цих компаній потім виплачувалися хабарі Лазаренку. Це, підкреслюю, встановлено кримінальною справою Лазаренка, яку завершено у Сполучених Штатах Америки, і за якою Лазаренка вже засуджено.
Після того, як ЄЕСУ перевірили контролюючі органи, ними було нараховано 7 мільярдів 425 мільйонів гривень податкової заборгованості. Лише один факт: з 10 мільярдів дол. Обороту податків було сплачено лише 36 тисяч гривень. Безумовно, це не могло пройти поза перевірок. Коли перевірили, то встановили: 7 з половиною мільярдів гривень так і не надійшло в бюджет України ...
Уже в 2004 році вся Європа почала говорити про те, що ж це, мовляв, за такий дійсно фантастичний зліт Тимошенко на політичному просторі? І ось в газеті "Гардіан» виходить стаття молодшого Бжезинського, яка фактично мала по суті одну тезу: "Жінка ціною об одинадцятій мільярдів». Тобто вже тоді світова спільнота оцінювала статки Тимошенко в 11 мільярдів доларів. Наведу цитату Бжезинського: "Вона говорить правильні промови, але не дайте їм обдурити вас». Це, нагадаю, сказав один з кращих аналітиків світу ...
В результаті сьогодні по справі ЄЕСУ в Сполучених Штатах заарештований і вже відбуває покарання Лазаренко. У Росії арештовані кілька представників Міністерства оборони цієї країни. Дехто з них навіть вже вийшов з-під варти, відсидівши кілька років. І тільки в Україні глава, президент "Єдиних енергетичних систем України» і до сих пір на волі, і зараз я розповім, завдяки чому.
Отже, Тимошенко стає 30 грудня 1999 року віце-прем'єром з ПЕК. До речі, ви побачите, як цікаво зіставляються всі дати. Фактично все, що було навколо Тимошенко, було напередодні Нового року. Отже в передостанній дня 1999 року Юлія Володимирівна стає віце-прем'єром з ПЕК, а вже через рік вона доводить до кінця свої справи, метою яких є списання боргів ЄЕСУ.
Вже 21 грудня 2000 року Верховна Рада приймає закон (а ви знаєте, що процедура щодо прийняття є досить тривалою ...) про порядок погашення податкових зобов'язань. Це фактично вперше було введено у бюджетній політиці - списання боргів приватних компаній перед бюджетом! І це було зроблено, повторюю, з однією метою - щоб списати ті борги, які були підгрунтям кримінальної справи щодо зловживань в ЄЕСУ.
Але, оскільки Тимошенко досить швидко зняли з цієї посади, то хоча закон і прийняли, але завдяки нормальним, чесним людям в податковій адміністрації, які відмовлялися списувати за цих умов борги ЄЕСУ, вони тоді так і не були списані.
Але прийшов 2004 рік. Помаранчева революція ...
27 грудня 2004 року закінчився третій тур президентських виборів, і, задумайтеся: вже 31 грудня закривається кримінальна справа на свекра Тимошенко - Тимошенко Г. А., 21 січня закривається кримінальна справа на Тимошенко Юлію і її чоловіка - Тимошенко Олександра. 22 січня закривається кримінальна справа на посадових осіб ЄЕСУ Сокольченко і Шаго. 28 січня закривається кримінальна справа на посадових осіб ЄЕСУ Болюру, Сокольченко, Тимошенко та Шаго. 2 лютого 2005 року скасовується рішення суду, яким були визнані фіктивними фактично всі контракти між зарубіжними офшорами і ЄЕСУ, і завдяки чому, власне, була доведена кримінальна вина ...
4 лютого 2005 року Верховна Рада обирає Тимошенко прем'єром, і вже 18 лютого списується податковий борг на 3 мільярди 771 мільйон гривень ...
А насчет сексуальных насилий (исключая изнасилования конечно)... - то есть поговорка народная "Сучка не захочет, кобель не вскочит"....
Скромнее нужно быть девушкам...
если нет, то пока нужно гнать Украину от Европы, сцаными тряпками....