 Украинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины в Фейсбук.
Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа.
"Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.
Тебе с хасаном и подавно, вы тупэнькие, не поймете
У пуйла все так плохо, что оно решило идти ва-банк?
не спи, замерзнешь
Ну-ну.
1 - Предоставила всему миру, неопровержимое доказательство своей агрессии против Украины.
2 - Спровоцировала на более решительные действия по выполнению будапештского меморандума США и Великобританию.
С этого дня, угроза 3 мировой войны выросла с 50% до 80% причем пинать рашку будут все кому не лень.
"Прорыв через пролив" - https://defence-line.org/2018/11/proryv-cherez-proliv/
да, и это перемога или уже пора признать озабоченность?
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3 часа назад постил
Пожелаем нашим Героям удачи и помолимся за них