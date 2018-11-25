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 Украинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины

После начала движения на выход корабельной группы ВМС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины в Фейсбук.

Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа.

"Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

Украинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины 01

Читайте также: Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3098800
 
 
 Топ комментарии
 
Так держать.
Кацы утрутся и пропустят.
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Якось дуже неспокійно, одна надія тільки на Бога, щоб не було жертв з нашої сторони.
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ПидаРашка заглатывает крючечек все глубже...
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Опять масковию санкциями усиливать будут!
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Це по плану санкції, але треба шукати їхні слабкі місця і бити по ним.
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Хм, а они перережут веревки от мин, и они будут болтаться по морю.
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это война! Немедленно закрыть все границы с кацапстаном, перешеек и лугандон!
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граница 2000 км еще и извилистая , есть населенный пункт где дом разделен границей на кухне Украина , а в спальне россия
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Мир должен быть солидарен с Украиной и наказать Россию за нарушение морского права. Перекрыть кацам все проливы для всех типов судов. Справедливо?
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мир не наказал кацев за сбитый Боинг, а вы за пролив надеетесь. Было бы смешно, если б не было так грустно.
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Это говорит о слабости МИДа. Должны немедленно созваниваться с руководством стран под чьей юрисдикцией проливы, лететь туда, если нужно и требовать закрытия для кацев. Занимаются там всякой хернёй. Будут оказывать гуманитарную помощь африканским странам в память о голодоморе... Красивый способ вывода денег из страны. Оффшорники такие очевидные... На что только не пойдут, чтобы бабки слямзить.
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да да жюлябот конечно это всьо слабость мида, вот если бы МИД был сильный тогда бы весь мир сразу перекрыли, Крым бы сразу вернули ещё и Кубань в придачу. Но главное пустите Жюлю к власти, и сразу всем будет счастье и украинский флаг над Кремлём правда зрадобот??
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Да. Даже спорить не стану. Против такого фантана бурной фонтазии не смею возражать.
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Когда уже взорвут этот хренов мост ? Что бы успокоить гнид путлеровских....
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если за ранее сообщили что готовятся пройти под мостом то тогда непонятно почему фсбшники не пустили эти корабли ?
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Запоребриковцы сильно попали. Теперь любое их действие нам на пользу и им во вред на глазах всех разведок НАТО.
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ну-да , ну-да, за Крым уже была обеспокоенность, как и за донбасс, эти корабли вообще всем пофиг
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лолиткино мыролюбство дает плоды. Горькие.
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лолите это уже не нужно, ему кердык.
Тебе с хасаном и подавно, вы тупэнькие, не поймете
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Йулин кочет на старушку дрочит😁
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Любі мої!!! Жоден катер не повинен вийти з портів!!! Жоден швартов не повинен бути відв'язаний! Ми повинні стати найбільш сухопутною державою на світі!!!
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Тяжело одной дупой на двух стульях усидеть С одной стороны нужно обязательства перед одной стороной выполнять, с другой стороны и о торговых партнёрах не забыть.
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Любі мАї! У відпавідь на дії расії в крченській пратоці, я паабіцяю знизити для вас ціну на газ втричі чи навіт вчетверо. Тільки рішучі дії справжньаго лідера можуть дати відсіч агресару.
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Если кацы не дают украинским катерам вернуться в Одессу значит они действительно вознамерились их захватить- другими словами это открытое объявление войны.
У пуйла все так плохо, что оно решило идти ва-банк?
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6-й флот ВМС США готовится навестить Азовское и Черное море
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Конечно нет, никакой авианосец даже босфор не пройдет, не говоря об азове. Звучит красиво, но фейк.
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клоун, уже проходил и не раз
не спи, замерзнешь
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ему звонил Трамп (номером ошибся)...
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Группа кораблей ВМС Украины задачу выполнила! Агрессивные действия россиян хорошо задокументированы и завтра их увидит весь мир! Теперь главное оторваться от кацапов, не дать высадиться на наших кораблях!
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Потом можно фильм снять, как обманули каварных кацапов и провели плановый отход.
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Это уже было - Путен - украинским кораблям: "Астановитесь!"
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Обманний маневр. Дві морські милі назад, миля вперед.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprefiksblog.co.ua%2Fpogrozh%2Fkogan%3Ffbclid%3DIwAR3oINAlP2NXOa4qp5AWyYyHajOx27mdZFfVfJNJ-VGdD8lq46DiclHnrjo&h=AT2qM2N1JYRmqt5lg1ncPWkkMUDw7w9xBU2wvBc7NmXSW3jOVVmTBxvh8l9vZ_ZSNMoxtrw1bF3BcFoG34T_V7_hu5yNwoXAw_Y8ZZPYsf8MpC9UhXpQnNv3RD726GSe9QVrfbP_pQlLueOqttq3En-9_HyWgEX5KdMi4kaSOMdKYgcd6FkTp5OpQ0bjT6d-ijiYZRE_ewwf29tqQTDoB5PTIMzsbbbNGe6zBnxuPUdqT5og6ejGcGubLgSfU_bmJQmrbuW2RAfrKjZYVybSIaFeGzwR0FoXwAWy3DISYubvVI3TOq-Wr0Gbo2nSSFiokZt3rqp2agSwl_n6_NF1Awv7TtI91YqCbRi6SkRdhJxgioYQYoQaiAYCZWbEqkv35LxIzBDSu4BoRgNb9FOSeMDMMyB70pNh7tCsX23ND1xlSFHTvlWKU7deQaOPmDILRwfA6dJCHqNz4XhdIH74_T4HSXLVteRhvyveTS31DYXgHGQKs31h9DKkHbMJBDqZuAefgrKxCNG8fKdycgpvmIt4N-4G5syWPxNqsm_SVm-F4v4P6QkY6ld88EhiBawNCWFY4Kt5aTwupaY2BZagH38wPrGBRZsNhjgg7LXTSlqN0KCbCKSX2fsDYG10eB-YoRvxDLhQv921WE76AdTRgFdzonQ9mGCCq6419i1LWx89SSbPxRD5xKE
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А без этих диких ссылок на пейсбук?
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чисто из интереса, жду что проблеет трамп. У него ж обама был сцыкун, а вот трамп - другое дело.
Ну-ну.
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давайте заранее не истерить. в войне это последнее дело
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Современные войны, ведутся политическим путем и в этом вопросе, рашка абсолютный лузер. Что добилась рашка устроив провокацию в ЧМ?
1 - Предоставила всему миру, неопровержимое доказательство своей агрессии против Украины.
2 - Спровоцировала на более решительные действия по выполнению будапештского меморандума США и Великобританию.
С этого дня, угроза 3 мировой войны выросла с 50% до 80% причем пинать рашку будут все кому не лень.
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Что то у меня есть подозрения,что мы(во главе с Порошенко)очередной раз покажем всему миру что самая мирная стана!!!Я так думаю ,что наше высшие политическое руководство вновь наложит в штаны,как это было в2014-2015 г
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Ну ти в нас не наложиш, сидячи за компом і атакуючи ворога з власного пердака..
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Наложил в штаны путин и все его шестерки. А рашка уже сыпется по частям - Вчера Сибирь отошла китайцам, завтра курильские острова отойдут Японии, а после завтра - Кубань, Крым вернутся в Украину.
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Не наложит, и тогда не наложил никто.

"Прорыв через пролив" - https://defence-line.org/2018/11/proryv-cherez-proliv/

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Ау Дон же поврежден, писали что идет борьба за плавучесть, врали получается.
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кац, ну кось, расскажи ко нам про донской центр величины и как он по геройски сломался о гражданский буксир... Там либо пьяные матросы стоят на руле. Либо руль пальцем деланный, как и тупые кацапы...
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Этим корыток мокши перегородили протоку
Украинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1122
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Любі мАї! У відпавідь на дії расії в азовськаму морі, я зменшу для вас ціну на газ вдвічі.
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цензор, вы хоть определитсь, кто куда идет? Украинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5424
да, и это перемога или уже пора признать озабоченность?
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3 часа назад постил
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Непонятно зачем их пытаются остановить если катера и буксир отправились обратно в Одессу, топливо то маневрировать не бесконечное да и волнение на море обещают на завтра.
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При необходимости Гюрзам нужно забирать с буксира экипаж и топить его. При максимальной скорости Гюрзы 28 узлов на абордаж пойдет только идиот и с тараном у алюминивых росийских сторожевиков будут проблемы.

Пожелаем нашим Героям удачи и помолимся за них
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинская корабельная группа начала выход из Керченского пролива, россияне требуют остановиться под угрозой применения оружия, - ВМС Украины
 
 
 
 
 
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