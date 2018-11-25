"Германия поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас..."

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим использовать наше время в Совете Безопасности ООН также для того, чтобы говорить о миротворческой операции ООН на востоке Украины", - сказал Маас.
Он признал, что у Киева и Москвы "совершенно разные идеи" относительно формата миссии и прогресса достичь "очень трудно", и Минские соглашения по-прежнему в значительной мере не выполнены. Однако, министр отметил необходимость приложить все усилия, чтобы "придать новый импульс мирному процессу".
По его словам, в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию на востоке Украины и обеспечить прекращение огня. А говорить о смягчении санкций ЕС в отношении РФ можно будет только в случае успеха в реализации Минских договоренностей.
Глава немецкого МИД также коснулся темы строительства газопровода Nord Stream 2, назвав проект "экономическим". Вместе с тем он отметил необходимость следить за недопущением ограничения в будущем транзита газа через Украину.
Маас также заявил, что диалог с Россией нужен для урегулирования международных конфликтов, однако Запад, в том числе Берлин, должны четко сформулировать свои ожидания, и это касается не только роли России в Украине, но и войны в Сирии.
Особенно страна которая занимает место в совбезе на пьичьих правах...полузаконно..
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE Отдел «Армия»
Напряжение в Азовском море нарастает. Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направляются к Керченскому проливу. Россия в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Россию в применении силы...
«Корабли находятся в шести милях от Керченского пролива. Ситуация полностью контролируется, прохода через пролив нет. Корабли остановились в районе якорной стоянки, но на якорь так и не стали. Российская сторона не против провести эти корабли через Керченский пролив, но это должно быть сделано строго в соответствии с установленной процедурой. Россия не настроена на развитие конфликта, в настоящий период времени ситуация полностью контролируется», - сказала Ковитиди.
Шел бы ты уже с америкой воевать воин диванный.
Капітани цих катерів вас вже опускали. і зроблять це знову.
Рабів до раю не пускають. Слава Героям.
Їх намагаються глушити оркестром. УКРАЇНСЬКІ КУРСАНТИ СПІВАЮТЬ ГІМН.
https://www.youtube.com/watch?v=ov9VeSARZHQ
Смерть ворогам.
Чувствует моя душа, что когда вспомнят, когда... поднимут... На "улице" - уже будет 3000 год. Если конечно - ВААЩЕ - поднимут...