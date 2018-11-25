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 Германия поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас

ФРГ в ходе непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах намерена поднять вопрос размещения миротворцев на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим использовать наше время в Совете Безопасности ООН также для того, чтобы говорить о миротворческой операции ООН на востоке Украины", - сказал Маас.

Он признал, что у Киева и Москвы "совершенно разные идеи" относительно формата миссии и прогресса достичь "очень трудно", и Минские соглашения по-прежнему в значительной мере не выполнены. Однако, министр отметил необходимость приложить все усилия, чтобы "придать новый импульс мирному процессу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

По его словам, в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию на востоке Украины и обеспечить прекращение огня. А говорить о смягчении санкций ЕС в отношении РФ можно будет только в случае успеха в реализации Минских договоренностей.

Глава немецкого МИД также коснулся темы строительства газопровода Nord Stream 2, назвав проект "экономическим". Вместе с тем он отметил необходимость следить за недопущением ограничения в будущем транзита газа через Украину.

Также читайте: Параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук

Маас также заявил, что диалог с Россией нужен для урегулирования международных конфликтов, однако Запад, в том числе Берлин, должны четко сформулировать свои ожидания, и это касается не только роли России в Украине, но и войны в Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3098797
 
 
 Топ комментарии
 
И будет очередной пук, когда все соберутся за одним столом в том самом Сов.безе ООН.
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Напомню всем старый опус о Сов.безе ООН:
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?

Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?

Все: -НЕТ!!!!

Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!

Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!

Чуркин: У вас нет доказательств!

Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!

Чуркин: Предоставьте нам факты!

Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.

Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)

Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!

Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!

Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!

Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)

Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!

Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!

Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!

Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!

Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!

Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)

Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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на крысьме:1. Российский пограничный катер "Дон" совершил таран рейдового буксира ВМСУ "Яны Капу", в результате которого были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжила переход из Одессы в порт Мариуполь, несмотря на противодействие россии. В составе украинской группы находятся протараненный буксир, а также малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" https://ru.krymr.com/a/news-ukrainskie-voennye-korabli-prodolzhaut-rejd-nesmotrya-na-protivostoyanie-rossii/29619565.html2. Оккупанты заявили, что "три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу россии и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря рф". Русня вообще читала Конвенцию ООН? "Никакие территориальные приобретения, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными". Русня вообще в курсе, что, согласно Резолюции ООН, Крым признан временно оккупированной территорией и принадлежит Украине?! https://ru.krymr.com/a/news-fsb-zayavlyaet-ob-opasnyh-manevrah-korableq-v-chernom-more/29619513.html3. Оккупанты грузовым судном полностью перекрыли Керченский пролив. В Госдуре коксовые наркоманы в лице коллаборанта Дмитрия Белика заявили, что "украинские корабли совершили акт морской агрессии против рф и втоптали в грязь международное морское право". В ФСБ сообщили, что Украина отправила из Бердянска подкрепление к своим кораблям. Оккупанты тоже стянули корабли, вертолеты и заявили о готовности штурма https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1066671689948385280Над Керченским проливом и Керчью летают вражеские истребители. Противостояние продолжается https://twitter.com/krymrealii/status/10666954894611087364. Россия - это не страна, а гопник из подворотни!5. В Крыму оккупанты возбудили первое уголовное дело о недоносительстве: "Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем, какая доказательная база в деле. Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой «пробный шар» появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе - уголовная статья", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/25/147057-v-krymu-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-o-nedonositelstve6. Без прав и перспектив. Прочтите о том, что происходит с общежитиями в оккупированном Севастополе. Тысячи людей живут в подвешенном состоянии, а оккупанты намерены заселить квартиры понаехавшими https://ru.krymr.com/a/chto-proishodit-s-sevastopolskimi-obschezhytiyami/29617697.html7. В оккупированной Евпатории вчера поздно вечером загорелась грязелечебница "Мойнаки". Местные жители считают, что территорию освобождают под застройку https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10664332892029337638. Крым подпишет соглашение о сотрудничестве с Лаосом, заявили оккупанты. Жители Керчи комментируют очередной международный прорыв: "Надо еще с Кампучией! Мы вышли на мировой уровень!!!!", "Ну, началось! Осталось еще с Зимбабве и Гондурасом. Заняться больше нечем этой шайке управленцев!", "Означает ли это, что Крым войдет в *Золотой треугольник*? И его переименуют в квадрат?))) И что в Крыму появится отделение *Бамбукового союза*? Кому интересно, что это - Гугл объяснит (прим - Бамбуковый союз - крупнейшая из преступных группировок, действующих на Тайване)", "Пора создать свой Баобабовый Союз", "Хотелось посмотреть видео, где Мурадов обращается к этому мэру: - Уважаемый господин Синлавонг Кхутпхайтунг! Интерес наших понятен. Лаос - один из мировых лидеров по производству опиума", "Поздравляю! Скоро в Крыму будут разводить макак", "С Зимбабве уже заключили, цельный Президент приезжал. Сейчас на очереди авиасообщение с Сирией, а уж потом и Лаос. Так сказать, в Аргентине уже паливо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1066616796042670080 На керченском паблике поговорили про невыездные аусвайсы: "Подскажите, кто ездил по крымскому паспорту в Украину?", - спросил ватник, имея ввиду документ пленника, выданный в Крыму оккупантами. Комментарии: "Раз в неделю вижу такой пост. Вы, дауны, вообще не читаете, что ли, что пишут?", "Крымский паспорт - это как, я че-то пропустила?", "(Из Москвы пишет) Пишут крымский, потому что по российскому паспорту, выданному не в Крыму, можно спокойно ехать на Украину. По российскому крымскому нельзя", "Только не через Крым", "Ровно пять раз летал в Европу за полтора года безвиза: 1) Прага; 2) Вена с переездом в Братиславу; 3. Новый год-2017 - Неаполь; 4) Норвегия: Киев-Варшава-Осло. Сумма перелета 18+16 евро, жилье - 35 евро в сутки на 4-х людей. 3 дня тусили; 5) Страсбург. 3 дня с экскурсиями по французским виноделиям и по замкам. Все по укр паспорту. 2 вылета с Херсона, 3 вылета с Киева. Без виз. Кто там рвал паспорта украинские ради путена?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106664514213894963210. Наверное, многие крымские заметили обилие авто на армянских госномерах. Так вот, есть инфа (пока непроверенная), что в последние 2 месяца понаехам из Армении активно выдают "РВП" (разрешение на временное пребывание) в Крыму. За 2 месяца было выдано около 10 тысяч РВП гражданам Армении.11. Вийшов за продуктами. Все навкруги якесь сіре, чуже, непривабливе… Вставив в вуха навушники, включив на смартфоні альбом Джамали, і все навкруги перетворилося, заграло барвами… Я знов впізнав свій Крим. Це він, справжній, але трошки хворіє. Але ця хвороба не хронічна, бо її збудник вже при смерті! Я вірю, що вже зовсім скоро почую Джамалу вживу на площі у Сімферополі! А поки - то наша з нею таємниця.12. Несчастное поколение… Родились при Брежневе, умрут при путине. Просранная жизнь.P.S. В свете очередной агрессии россии против Украины закончу выпуск таким сообщением: "У крысиного государства есть король, но нет границ. Для крыс весь мир - только кормовая база. Разорили, испоганили - лезут дальше". Пожелаем успеха ВМС Украины! Мы все с вами! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Германия что не поднимет так себе только на пользу. С Донбассом нужно жестско разговаривать гибридно. Перекрыть все КПП не нужны они в Украине предатели и пока не перестанут стрелять не открывать там одни враги
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Вы сначала отследите недопущение ограничения прохода украинских транспортных и военных кораблей по Азовскому и Черному морям, сэры.
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Фрау Меркель-Риббентроп и герр Шредер-газпромный, за миротворцев из кацапстана?
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Нужно поднимать вопрос о реформировании совбеза оон....ну не должна какая то отдна страна блоковать его работу..
Особенно страна которая занимает место в совбезе на пьичьих правах...полузаконно..
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И будет очередной пук, когда все соберутся за одним столом в том самом Сов.безе ООН.
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На кой хер опять шо-то поднимать! Не устали ещё поднимать? Вместо того, чтобы в который раз поднимать, не лучше ли один раз и всем миром дружно опустить паРашу?
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Напомню всем старый опус о Сов.безе ООН:
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?

Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?

Все: -НЕТ!!!!

Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!

Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!

Чуркин: У вас нет доказательств!

Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!

Чуркин: Предоставьте нам факты!

Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.

Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)

Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!

Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!

Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!

Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)

Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!

Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!

Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!

Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!

Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!

Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)

Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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на крысьме:1. Российский пограничный катер "Дон" совершил таран рейдового буксира ВМСУ "Яны Капу", в результате которого были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжила переход из Одессы в порт Мариуполь, несмотря на противодействие россии. В составе украинской группы находятся протараненный буксир, а также малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" https://ru.krymr.com/a/news-ukrainskie-voennye-korabli-prodolzhaut-rejd-nesmotrya-na-protivostoyanie-rossii/29619565.html2. Оккупанты заявили, что "три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу россии и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря рф". Русня вообще читала Конвенцию ООН? "Никакие территориальные приобретения, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными". Русня вообще в курсе, что, согласно Резолюции ООН, Крым признан временно оккупированной территорией и принадлежит Украине?! https://ru.krymr.com/a/news-fsb-zayavlyaet-ob-opasnyh-manevrah-korableq-v-chernom-more/29619513.html3. Оккупанты грузовым судном полностью перекрыли Керченский пролив. В Госдуре коксовые наркоманы в лице коллаборанта Дмитрия Белика заявили, что "украинские корабли совершили акт морской агрессии против рф и втоптали в грязь международное морское право". В ФСБ сообщили, что Украина отправила из Бердянска подкрепление к своим кораблям. Оккупанты тоже стянули корабли, вертолеты и заявили о готовности штурма https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1066671689948385280Над Керченским проливом и Керчью летают вражеские истребители. Противостояние продолжается https://twitter.com/krymrealii/status/10666954894611087364. Россия - это не страна, а гопник из подворотни!5. В Крыму оккупанты возбудили первое уголовное дело о недоносительстве: "Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем, какая доказательная база в деле. Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой «пробный шар» появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе - уголовная статья", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/25/147057-v-krymu-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-o-nedonositelstve6. Без прав и перспектив. Прочтите о том, что происходит с общежитиями в оккупированном Севастополе. Тысячи людей живут в подвешенном состоянии, а оккупанты намерены заселить квартиры понаехавшими https://ru.krymr.com/a/chto-proishodit-s-sevastopolskimi-obschezhytiyami/29617697.html7. В оккупированной Евпатории вчера поздно вечером загорелась грязелечебница "Мойнаки". Местные жители считают, что территорию освобождают под застройку https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10664332892029337638. Крым подпишет соглашение о сотрудничестве с Лаосом, заявили оккупанты. Жители Керчи комментируют очередной международный прорыв: "Надо еще с Кампучией! Мы вышли на мировой уровень!!!!", "Ну, началось! Осталось еще с Зимбабве и Гондурасом. Заняться больше нечем этой шайке управленцев!", "Означает ли это, что Крым войдет в *Золотой треугольник*? И его переименуют в квадрат?))) И что в Крыму появится отделение *Бамбукового союза*? Кому интересно, что это - Гугл объяснит (прим - Бамбуковый союз - крупнейшая из преступных группировок, действующих на Тайване)", "Пора создать свой Баобабовый Союз", "Хотелось посмотреть видео, где Мурадов обращается к этому мэру: - Уважаемый господин Синлавонг Кхутпхайтунг! Интерес наших понятен. Лаос - один из мировых лидеров по производству опиума", "Поздравляю! Скоро в Крыму будут разводить макак", "С Зимбабве уже заключили, цельный Президент приезжал. Сейчас на очереди авиасообщение с Сирией, а уж потом и Лаос. Так сказать, в Аргентине уже паливо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1066616796042670080 На керченском паблике поговорили про невыездные аусвайсы: "Подскажите, кто ездил по крымскому паспорту в Украину?", - спросил ватник, имея ввиду документ пленника, выданный в Крыму оккупантами. Комментарии: "Раз в неделю вижу такой пост. Вы, дауны, вообще не читаете, что ли, что пишут?", "Крымский паспорт - это как, я че-то пропустила?", "(Из Москвы пишет) Пишут крымский, потому что по российскому паспорту, выданному не в Крыму, можно спокойно ехать на Украину. По российскому крымскому нельзя", "Только не через Крым", "Ровно пять раз летал в Европу за полтора года безвиза: 1) Прага; 2) Вена с переездом в Братиславу; 3. Новый год-2017 - Неаполь; 4) Норвегия: Киев-Варшава-Осло. Сумма перелета 18+16 евро, жилье - 35 евро в сутки на 4-х людей. 3 дня тусили; 5) Страсбург. 3 дня с экскурсиями по французским виноделиям и по замкам. Все по укр паспорту. 2 вылета с Херсона, 3 вылета с Киева. Без виз. Кто там рвал паспорта украинские ради путена?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106664514213894963210. Наверное, многие крымские заметили обилие авто на армянских госномерах. Так вот, есть инфа (пока непроверенная), что в последние 2 месяца понаехам из Армении активно выдают "РВП" (разрешение на временное пребывание) в Крыму. За 2 месяца было выдано около 10 тысяч РВП гражданам Армении.11. Вийшов за продуктами. Все навкруги якесь сіре, чуже, непривабливе… Вставив в вуха навушники, включив на смартфоні альбом Джамали, і все навкруги перетворилося, заграло барвами… Я знов впізнав свій Крим. Це він, справжній, але трошки хворіє. Але ця хвороба не хронічна, бо її збудник вже при смерті! Я вірю, що вже зовсім скоро почую Джамалу вживу на площі у Сімферополі! А поки - то наша з нею таємниця.12. Несчастное поколение… Родились при Брежневе, умрут при путине. Просранная жизнь.P.S. В свете очередной агрессии россии против Украины закончу выпуск таким сообщением: "У крысиного государства есть король, но нет границ. Для крыс весь мир - только кормовая база. Разорили, испоганили - лезут дальше". Пожелаем успеха ВМС Украины! Мы все с вами! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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не успеете, пиздоболы. Опять Британия и США будут делать дела за себя и "того парня".
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уже по названию повёлса что инфа о саите миротворец, хорошо что прочитал дважды и конечно текст потом.
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а вот что пишут рюськие Германия поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас - Цензор.НЕТ 5677
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Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE Отдел «Армия»


Напряжение в Азовском море нарастает. Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направляются к Керченскому проливу. Россия в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Россию в применении силы...
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Россия не настроена на развитие конфликта с украинскими кораблями в Черном море, может провести их через Керченский пролив, но строго в соответствии с установленной процедурой, заявила РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
«Корабли находятся в шести милях от Керченского пролива. Ситуация полностью контролируется, прохода через пролив нет. Корабли остановились в районе якорной стоянки, но на якорь так и не стали. Российская сторона не против провести эти корабли через Керченский пролив, но это должно быть сделано строго в соответствии с установленной процедурой. Россия не настроена на развитие конфликта, в настоящий период времени ситуация полностью контролируется», - сказала Ковитиди.
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Никчемные кацапы ссуться воевать с америкой приходится побеждать никчемных хахлов.
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Да зачем они тебе нужны те никчемные хахлы?
Шел бы ты уже с америкой воевать воин диванный.
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мокші - педарас-ичні.
Капітани цих катерів вас вже опускали. і зроблять це знову.
Рабів до раю не пускають. Слава Героям.
Їх намагаються глушити оркестром. УКРАЇНСЬКІ КУРСАНТИ СПІВАЮТЬ ГІМН.

https://www.youtube.com/watch?v=ov9VeSARZHQ

Смерть ворогам.
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"Германия поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас..."
Чувствует моя душа, что когда вспомнят, когда... поднимут... На "улице" - уже будет 3000 год. Если конечно - ВААЩЕ - поднимут...
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Ці німецькі йолопи порушать якісь питання про міфічничних миротворців у 2020-му році! Дякуємо, аж підскакуємо.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас
 
 
 
 
 
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