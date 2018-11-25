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 С начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС

Российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток до 18:00.

При этом, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), пять обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Командиры в случае угрозы жизни военнослужащих принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В результате боевых действий два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.

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С начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС 01

Напомним, украинский воин погиб на Донбассе 24 ноября. Наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов. Уничтожены двое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098796
 
 
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когда уже будет как в Израиле ? нарушили перемирие ? цахал отправил ракету и снес два квартала, всем насрать, мирные арабы или нет...
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а то как то при власти евреи, а методы не еврейские.
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Тримайтесь хлопці. Свинособакам зараз дуже неймется
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Одужуйте, козаченьки !!
.........................
здохни рашка !!
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спасибо, что живые!
пораненим соколам - найскорішого одужання
тримайтеся, синочки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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