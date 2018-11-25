EN|RU|UK
Темы дня: Блокада Азовского моря Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  3171  42
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (329) блокада (1520) ВМС (587) Керченский пролив (218)

 Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины

Корабль ЧФ РФ и 2 катера погранслужбы ФСБ России прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы продолжает блокироваться.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу ВМС ВС Украины в Фейсбук.

"25.11.2018 в 13.50 по киевскому времени Керченским проливом свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ. Этому проходу не мешал танкер с выключенной AIC, которым Россия блокирует Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

В командовании ВМС Украины назвали это "очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России", поскольку мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

Также читайте: ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины 01

Также читайте: Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко

Источник: https://censor.net.ua/n3098793
 
 
 Топ комментарии
 
будет санкции, как пить дать будет.
 показать весь комментарий
 
Украинские ВМС малыми силами поставили кацапам классическую вилку: или пропускаешь, утирая сопли перед собственным электоратом, или не пропускаешь, огребая вероятные санкции. Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4380
 показать весь комментарий
 
Да на хрену им эти санкции. Пока жирный похудает, худой сдохнет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да на хрену им эти санкции. Пока жирный похудает, худой сдохнет.
 показать весь комментарий
 
 
Так то ж жирный. Нацистская Рассейка уже форменный шкелет, алень.
 показать весь комментарий
 
 
Так там хуйлоприхвостни жирные а лапти дурные как алени зимой.
 показать весь комментарий
 
К концу ноября обещали ввалить мацковской падали. А это просто смазочка, с этим мостом, шобы легче санкционная клизма вводилась в рассейский анус.
 показать весь комментарий
 
 
От хіба не добрі люди? Смазочка... Поганий і без неї би обійшовся... Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4462
 показать весь комментарий
 
 
такие санкции как по попке ладошкой
swift надо отключать...
 показать весь комментарий
 
 
Суки кацапские и Азовское море оттяпали, а наши все херамы меряються КТО ГЕТЬМАНОМ БУДЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
Украинские ВМС малыми силами поставили кацапам классическую вилку: или пропускаешь, утирая сопли перед собственным электоратом, или не пропускаешь, огребая вероятные санкции. Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4380
 показать весь комментарий
 
 
+ 100 ! Дело сделано. Пора хлопцам домой, в Одессу.

и никаких разрешений на проход не просить - гадюк москитных мы и по суше в Марик перетащим . Ну еще отсалютовать мышебратьям флажками "Можем повторить. Скоро вернемся" Три військові кораблі РФ вільно пройшли через Керченську протоку, прохід української корабельної групи блокується, - ВМС України - Цензор.НЕТ 8296 Три військові кораблі РФ вільно пройшли через Керченську протоку, прохід української корабельної групи блокується, - ВМС України - Цензор.НЕТ 5457
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нас не пускают оккупанты в свой порт... плак-плак...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пс. Как красиво замяли тему по авто с еврономерами
 показать весь комментарий
 
Только дурак спрашивает у врага разрешение... это наше море.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сергей Яценюк 303ea0b9 - ждем разрешения..

Корабли рашки прошли же...
Вообще то это все перерастает в унижение....
Вот сейчас наш сивый Гетман должен толкнуть речь о новой армии и вооружении, и о том что мы вернем Крым мирным путем... - ну что бы успокоить всех...
 показать весь комментарий
 
 
Странное у вас понятие унижения. Алюминиевым пограничным кораблем фсб таранить буксир... как по мне выматывают наши экипажи, сейчас время работает не в нашу пользу.
 показать весь комментарий
 
Идите нахуй, контрабандисты. Заебали.
 показать весь комментарий
 
 
Господин Трамп срочно отправляй пару авианосцев в Черное море!У хуйла глаза на лоб вылезут.
 показать весь комментарий
 
 
Господин Трамп прочитал и бежит исполнять
 показать весь комментарий
 
Ну, что - придется, видимо, строить Черноморско-Азовский канал, и перебрасывать любые корабли и войска без разрешения ордынского узкоглазого паХАНА.
 показать весь комментарий
 
 
кацапспим упырям еще санкций добавят Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5779
 показать весь комментарий
 
 
та итить твою стеця мать - еще час назад все было хорошо!
...я не успеваю следить - это перемога или уже пора объявить озабоченность
 показать весь комментарий
 
 
И что будут делать наши военачальники? Это тяжелее, чем что-то красть...
 показать весь комментарий
 
 
Мне нравится, как совковое быдло требует "решительных" ответственных действий и "сильно" лидера. Не работает голова, что нужно и войну не начать и давление усилить на рашку.
Тут в тупую кулаками махать и кукарекать не получится. Тут либо провоцировать их на что-то, чтоб потом жертву изображать, либо пожертвовать кораблем, который "случайно" загорелся, потерял управление и врезался "случайно" в танкер, в результате чего тот загорелся. Чтобы перекрыть дорогу всем. Ну и мост подкоптить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украина, неспроможнее государство, слабое, никчемное...
 показать весь комментарий
 
Свинособаки активизировались в азовском направлении, очередной выпад против нашего порта. Сегодня рашистские боты рьяно кинулись минусовать клип о проукраинском Мариуполе ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
Наши красиво проводили учения и всё получалось на ура. Пора применить свои знания в действии. Три військові кораблі РФ вільно пройшли через Керченську протоку, прохід української корабельної групи блокується, - ВМС України - Цензор.НЕТ 1372
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины
 
 
 
 
 
 вверх