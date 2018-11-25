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 "Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море

Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, член фракции Зеленых в ЕП Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментарий политик оставила на странице в Twitter, распространив новость о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.

"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – отметила она.

Смотрите: "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

Это серьезно, - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море 01

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

Читайте также: Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко

Источник: https://censor.net.ua/n3098791
 
   
 Топ комментарии
 
Так, але в пер,пективі РФ може отримати перекритий Босфор і Гіблартар...
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Настільки покуй на ті тарифи, що тине уявляєш...
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то что оглосили на цензоре теперь, это не значит что ситуация не тслеживается уже с подозрительно ожидающего судна рашки.
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Естественно...с этим никто и не спорит.....думаю, что движняк по спецсвязи среди лидеров Европы и Трампом уже с утра присутствует.... "Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море - Цензор.НЕТ 8968
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зачем пишешь жирными буквами, думаешь не прочитает, просшу - пиши нормально - гарантированно прочитает, a то такие деиствия подталкивает думать на какои то синдром ....... и хоть так пробуешь обратить внимание.
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Россия подожди зимы ....а особенно марта-апреля, в смысле ледо-сплава в Азовском море.. Природа и Бог внесут свои коррективы... будете после каждой зимы-весны по новой мост строить через протоку....
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на иных ресурсах со ссылкой на про российские и крымские источники идет информация что россияне высадили спецназ с целью захвата наших военных кораблей.... "Це серйозно", - євродепутат Хармс прокоментувала ескалацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 1741
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А прочитал что в Кремле прозвучало два взрыва и сейчас слышны автоматные очереди "Це серйозно", - євродепутат Хармс прокоментувала ескалацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 2967
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Ну это типа, идете Вы по улице, в будке лежит бультерьер, ну Вы решили пройти в метре от него, при этом предупреждаете окружающих мол Вы уже пошли, но сейчас Вам покусают, на что слышите ответ:"Решайте сами "
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Там вообще-то стоят хежтеги, кому она этот пост адресовала
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Настільки покуй на ті тарифи, що тине уявляєш...
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кому как. Если за хату платит минстецько да ещё и соевыми батончиками кормит, тогда покуй. А если проработал почти сорок лет на заводе, получил пенсию 1425грн., а коммунальные платежи за однокомнатную квартиру 1800 в месяц - тогда корабли покуй, война покуй, барыга с друганом вованом покуй, глубоко обеспокоенная Европа покуй... покуй такая жизнь. А по-поводу Азова - перед выборами там море закипит и выборы перенесут на 2049год (ИМХО). Вован от Торта не откажется. Грустная Лошадь не зря проболталась, что мармеладный - лучший гидрант для Украины. Сейчас пока что пробные тёрки под мостом...
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беда украинцев не в тарифах а в тех мудаках, которые привыкли к сверхприбылям, продают товары за рубеж по европейским ценам а зарплаты платят - нетчтобнесдохли. Беда Украины в популистах, котрые играют на тарифах а не педалируют в первую очередь европейских зарплат, соизмеримых с европейскими!
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Адепты праизвадительнасти труда щяс Вам расскажут, почем в Одессе рубероид
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более чем серёзно, надеюсь наши совместные вс на готове, особенно воздушные, ведь могут пригодится.
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Там мелко, только фрегаты могут действовать. Но надо быть готовыми к отключению джипиэс.
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Вопрос в другом, росия переживет перекрытый вход в Азовское море. А вот для украинских портов это проблема.
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Так, але в пер,пективі РФ може отримати перекритий Босфор і Гіблартар...
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турки перекриють босфор? Вони газопроводом зайняті. А ті хто міг перекрити (і збили російський літак) вже репресовані ердоганом.
А по друге... не думаю що хтось піде на такі серьйозні кроки ради Україні. Хіба що США допоможе. Вони єдині у кого є достатьньо сили и не так багато інтересів в росії. Можливо ще Великобританія. Решта може тільки стурбованість виразити.
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Для цього є НАТО, і йому, будь-яка неадекватна дія кацапів, гарний привід для збільшення бюджету...
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Сейчас Европа не лучше наших озабоченных, только штаты могут что-то сделать и то под вопросом.
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предлагаю заминировать саркофаг на 4ом энергоблоке ЧАЭС, и поговорить серьезно.
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а можно...вместо ЧАЭС... Ростовскую АЭС (ну... как мне кажется доходчивее будет)
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а ты свое уже заминировал свинорус ? поделишся опытом ?
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Сколько нужно человеческих смертей чтоб открылись глаза в большинства лидеров мирового сообщества и признать Путина военным преступником...
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Нові санкції , від яких мокшам , тільки в кайф , не за горами , ось що це значить !
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У Реббеки глубокая обеспокоенность. Проглотите лушпайки хуйловские опять.
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Как интересно! Какая грамотная тётя! Она понятия не имеет, что ситуация, в данный момент, разворачивается в Черном море, а вовсе не в Азовском, куда, стараниями минстецевских ботов, наши катера, якобы, уже добрались. Нехорошо тётю неграмотную обманывать, минстецевские лжецы!
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"Минстецевские боты" привели ссылки на информацию о проходе, а не выдумывали как Лахтазрада за них...
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А когда им указали, что это неправда, они с пеной у рта принялись доказывать что это правда, а указавшего назвали кацапом, лжецом и отправили в спам.
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А когда зраде указывают, что это ссылка на информресурс, то зрада начинает говорить, что это выдумка "сои"...
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Авиацию подымите пусть уже летятают парами вдоль берега...
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Серега, ты не только гениальный флотоводец, а и, как оказалось- просто Гениальный Идиот! Поздравляю!
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Та, ради Яценюка: поздравляю, Идиот, Пан Яценюк.
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на каком диалекте итальянского "рыбак" звучит как "пишкаторэ"?
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Как там договор о дружбе и сотрудничестве с Россией - действует?...
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Ширина керченского пролива 15 км, в самом узком месте-4.5 км, при этом один берег этого пролива мировым сообществом признан как украинский.
Естественным ответом мирового сообщества было бы закрытие Босфора (минимальная ширина 0,7 км) и оба берега которого принадлежат стране НАТО Турции. Но турецкий президент хочет сейчас усидеть на всех стульях сразу и вряд ли на это пойдет.
Но есть еще датские проливы(минимальная ширина 0,5 км) и датчане ведут себя ответственно; одна их позиция по "Серному потоку 2" вызывает уважение. А Балтика для московитов более болезненная потеря, чем весь черноморский регион.
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"Это серьезно"（с）
Серьезно? Точно? А может выразите глубокую обеспокоеность?
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А по яйцам, с носаря, слабо агрессора переипать?
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это не серьезно！
Это я прокомментировал комментарий евродепутата Хармс
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На превеликий жаль,в Европі так і не зрозуміли,що політика умиротворення агресора до добра не доведе...
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А Україна умиротворює агресора силою зброї "Це серйозно", - євродепутат Хармс прокоментувала ескалацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9630
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Когда под триумфальной аркой в Париже строем маришировали солдаты вермахта, пили ворованное французское винцо и трахали их баб, мировое сообщество и Лига наций выдавали только озабоченность
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коротко : Гопота отжала у нас квартиру и запрещает ходить даже по тротуару возле дома.
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Ну всё как обычно и по накатанной схеме:
Это серьёзно...
Выражаем глубокую озабоченность...
Призываем стороны к деэскалации...
Соблюдению международных норм...
итд...

Ничего нового, в высказываниях... Скучно и ожидаемо.
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....уж как 5ый год ГЛУБОКАЯ ОЗОБОЧЕННОСТЬ !!!!! пуйло это знает поэтому БОРЗОЕ такое ((((( ТРЫМАЙМОСЬ ХЛОПЦИ !!!
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Главное как США будут действовать. От слабовольных Европейских политиков никакого толка
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пішли "азабочєності" від європейських імпотентів)))
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а до этого, 10 тыс. погибших украинских граждан, то так...цветочки были?
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Анекдот:
"Перрон,отправляется поезд,из окна торчит пархатый.
Мужик на перроне хрясь его в шнобель:
-музчина,вы сейгезно или шутите?
-серьезно
-ну вам повезло,я шуток не люблю."
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Что там со свободной торговой зоной в оккупированном Крыму?
Все в порядке?...
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Шо за вопросы? Может ещё и электричество в оккупированный Крым не поставлять? А как же фирташ и другие торговые партнёры?
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Повторяется 18- й год. Масковия пытается захватить Азовское море. Провоцирует при этом весь мир! Это госудаство - террорист , против которого должен воевать весь мир !!
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Девушка, это пока не так серьезно. Вот когда засраха с вашей европомощью достроит СП2, она начнет 100% его охранять, заметь, в ваших же территориальных водах, вот тогда наступит реал страшно
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Если
государство не хочет себя защищать, то такого государства не
существует...
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Интересно, среди бравый воинов-мареманов здесь есть хотя бы один кто был в походе и хоть как-то знаком с морским правом?
ну, кроме андрея шевченко...
к2 в отставке
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пора прорыть перешеек напрямую из Азова в Черное... пусть пока крымский полуостров побудет островом...
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Украинцы, наконец, должны излечиваться от наивности, что
любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах
Украины и, тем более, рядовых украинцев...
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Думаю наши боевые дайверы в аквалангах найдут фарватер
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Ребекка Хармс настоящий друг Украины, в отличии от других европолитиков. Она всегда на нашей стороне.
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та нехай вже нові санкції проти рашки вводять, разом ціна на нафту падає, ефект буде.
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Украинцы не готовы воевать и отстаивать свою независимость. Это ссыкливая, воровитая и предательская нация!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море
 
 
 
 
 
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