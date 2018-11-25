 "Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментарий политик оставила на странице в Twitter, распространив новость о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.
"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – отметила она.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.
А по друге... не думаю що хтось піде на такі серьйозні кроки ради Україні. Хіба що США допоможе. Вони єдині у кого є достатьньо сили и не так багато інтересів в росії. Можливо ще Великобританія. Решта може тільки стурбованість виразити.
Естественным ответом мирового сообщества было бы закрытие Босфора (минимальная ширина 0,7 км) и оба берега которого принадлежат стране НАТО Турции. Но турецкий президент хочет сейчас усидеть на всех стульях сразу и вряд ли на это пойдет.
Но есть еще датские проливы(минимальная ширина 0,5 км) и датчане ведут себя ответственно; одна их позиция по "Серному потоку 2" вызывает уважение. А Балтика для московитов более болезненная потеря, чем весь черноморский регион.
Серьезно? Точно? А может выразите глубокую обеспокоеность?
Это я прокомментировал комментарий евродепутата Хармс
Это серьёзно...
Выражаем глубокую озабоченность...
Призываем стороны к деэскалации...
Соблюдению международных норм...
итд...
Ничего нового, в высказываниях... Скучно и ожидаемо.
"Перрон,отправляется поезд,из окна торчит пархатый.
Мужик на перроне хрясь его в шнобель:
-музчина,вы сейгезно или шутите?
-серьезно
-ну вам повезло,я шуток не люблю."
Все в порядке?...
государство не хочет себя защищать, то такого государства не
существует...
ну, кроме андрея шевченко...
к2 в отставке
любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах
Украины и, тем более, рядовых украинцев...