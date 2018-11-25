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 Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД

Министерство внутренних дел обнародовало свою позицию относительно массовых акций владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых евроблях, новые правила коснулись и владельцев авто, так называемых пересичников, - жителей приграничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период", - говорится в сообщении.

В связи с нечеткими новыми таможенными процедурами, на государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненое движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

Для урегулирования текущей ситуации МВД Украины предприняты следующие шаги:

1. Для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь.

2. По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска. В нее вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00.

Также читайте: Из-за действий автовладельцев с иностранной регистрацией затруднено движение через 6 пунктов пропуска на западной границе, - Госпогранслужба

3. Усилены меры безопасности на границе. В том числе созданные ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы. МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.

25 ноября из-за акций протеста евробляхеров заблокированы 6 пунктов пропуска на западной границе Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3098789
 
   
 Топ комментарии
 
Війною з так званими петіними прихильниками "євробляхерами" - петя заклав дуже потужну міну напередодні виборів під свій і так нікчемний рейтинг.. Відіграти петя вже ніяк не встигне - немає часу.. Весною в України буде Президент, котрий вже не буде носити прізвище порошенко..
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Снова все нечетко выписаны нормы, если люди блокируют и это их право, учатся у Франции, как нужно добиваться прав.
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а шо так - менты не определились скльк им давать на лапу?
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Так обнародуйте прейскурант авакяна и не морочьте народу яйки
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Війною з так званими петіними прихильниками "євробляхерами" - петя заклав дуже потужну міну напередодні виборів під свій і так нікчемний рейтинг.. Відіграти петя вже ніяк не встигне - немає часу.. Весною в України буде Президент, котрий вже не буде носити прізвище порошенко..
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Евробляхеры не голосуют и не платят налоги - они как электорат никому не интересны.
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Какая классная была бы отмазка для Мойши! Мол у меня спереди на футболке написано Russia, а сзади Stop, но этого просто не видно
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Звісно,буде український федеральний округ з президентом путєним і ви, вільнолюди зможетє нарешті вільно тігати що заманеться через вже відсутній кордон між расєею і Україною...
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Снова все нечетко выписаны нормы, если люди блокируют и это их право, учатся у Франции, как нужно добиваться прав.
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Оппа, это на заднюю похоже. Типа мы лохонулись, нужно пересмотреть те законы, ибо обосрались, что придется на растов драпать по снегу и морозу
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В Будке с ее смешным рейтингом места всем зубатым не хватит. Вот и приходится крутиться Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД - Цензор.НЕТ 1572
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Авакову пора определиться, с кем он: умными или красивыми. Пусть посмотрит, как действует французская полиция. Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД - Цензор.НЕТ 5502
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Или как беркутня в 2013-14м Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД - Цензор.НЕТ 6375 Здесь идёт ностальгический вздох бывшего рыгобота,ныне соетролля
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Мечтаешь о таёжном союзе и специально отвлекаешь внимание от Европы?
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Чипс в шоколаде поставил лайк мол надо разгонять-стрелять-бить протестующих, а потом возмущённо штрыкает рогами стенку и вопрошает - так ты за таможный саюс Нечіткі нові митні процедури призвели до черг у пунктах пропуску на кордоні, - МВС - Цензор.НЕТ 1933 Нет предела колорадо-диабетному цинизму
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Жесть!
Ото понабырав петро поддержку))) Нечіткі нові митні процедури призвели до черг у пунктах пропуску на кордоні, - МВС - Цензор.НЕТ 5476
Никто так не забивает под плинтус рейтинг барыги как соевые боты))
И да, денюжки народные просраные на ботву, придется вернуть, пэтро! Будет тебе не один пенсионный фонд
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Как же тебя радует, что в Беларуси зажимаются последние свободы...
Лишняя хромосома у тебя так и вылазит...
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Ну так ты сам определись, ты за общество, которое в состоянии бороться за свои гражданские права, или за быдло которое будет слепо идти за своим поводырем к счастливому будущему.
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Право на что? За продолжение существования серых схем, на которых зарабатывают чиновники, полицейские и таможенники?
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Ты должен понять, что все люди не могут быть антикоррупционерами 80-го левела.
У них есть другие дела и заботы.
Убирать эти схемы, задача того же государства и тех же чиновников.
Люди руководствуются простыми вещами.
Если машина стоит 1000 а растаможка 4000 - это плохо, ибо собирать на машину нужно год, а собирать на налог нужно 4 года.
Если власть обещает субсидии малообеспеченым гражданам, и отменяет им же, так как работы в селе нет - это тоже плохо.
Если у тебя выбор или дать на лапу или пробежаться по 100500 кабинетам с сомнительным результатом - это тоже плохо.
И таких казусов у нашей реформаторской власти очень много, а в итоге, госудаство ставит палки в колеса, а потом оказывается виноваты не власть, а люди.
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Если люди плюют на законность и идут за халявой, то чья здесь вина?
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так иди борись за СВОИ "последние свободы", Что сидишь на украинских ресурсах? 2свободы у него отбирают"!
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Я то на украинских ресурсах борюсь за свободу Беларуси, а ты за чью свободу борешься, куратор ольгинцев?
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Ггг. Мєліція таки з народом Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД - Цензор.НЕТ 7032 Кнуры, похоже пора сливать воду Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД - Цензор.НЕТ 4693
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Французы за цену бензина уже неделю бунтуют. А ЗДЕСЬ БЛИН В ДЕСЯТЬ РАЗ ПОВЫСИЛИ КОММУНАЛКУ И ПРОСЯТСЯ ЕЩЕ ППОВЫСИТЬ.
Не народ а быдло стало при Порошенку.
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ну ёлки палки! Типа четыре года годы очередей не было и проехать можно было раз-два. очереди огромные, последние годы, постоянно. И в основном, те что каждые несколько дней должны ездить так как номера польские.
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Нечоткі правила. Зараз урегулюють і всьо буде чотко
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Вообще на машинах не пускают, требуют растаможки на все с импортными номерами. Народ в шоке, выхода нет похоже. Отличный закон пропихнули.
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Прикольно, но на границе с Козломордией в это время пропускают все, шо шевелится
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Похоже пенсионерам не видать надбавки за счет евробляхов
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э нет...
раз хедрант пообещал, то все железно будет
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Шара занчилось...всем евробляхерам встать в очередь у касс..и заплатить налоги...
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Это только в твоем воспаленном мозгу все туда уходит...
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Если посчитать то, что зрада вывела в офшоры из Украины, то в офшорах находится больше ВВП США...
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Порошенко не отменил офшоры ибо вывел свои средства туда и даже не скрывает этого, через 4-5 месяцев новая власть обнарудует все его офшорные счета, запасись терпением.
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Если не скрывает, то назови - сколько у Порошенко в офшорах или "новая власть" засекретила, а вот тогда?...
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Читать умеешь? написано, запасись терпением... Через 4-5 месяцев узнаешь точно, что где и сколько...
А тут предварительно -

В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.
В частности, в материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.
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Вот именно, что умею и не выдумываю зраду...
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Официально, Порошенко подтвердил наличие у него 3 офшорных комапнии.
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Что самое интересное, так это то, что вы очень близко к истине...
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И кто же столько заработал в Украине? Убийца-Янукович или Тимошенко?
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вор Порошенко официально увеличил своё благосостояние во время войны на сотни миллионов
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1400 грн пенсия, налоги никуда не уходят, тут остаются))
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это в Италии видно куда уходят укр. налоги?
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Занчилась, занчилась😀😀😀
По ходу ни одной копейки не попадет в ПФ, как этого бы этого не хотелось диабетику.
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А ты дурачОк рад этому？
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н-да... всякую чушь читал от уникумов соевых, но этот высер - это диагноз))))))
пэтро, ну как тебе такие тупизни помогут? Ну КАК?????? Днище
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Последним смеяться будет контролер, когда поймает последнего "веселого зайца".
Компостеры во всех троллейбусах разные. Нечіткі нові митні процедури призвели до черг у пунктах пропуску на кордоні, - МВС - Цензор.НЕТ 4546
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Ничего, что речь шла об одном траллике？😀😀😀
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а чего бляхеры взяли, что кто то на попятную пошел? будете дальше вые - опыт французов вам в бошку
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потому, что Порошенко не долго осталось, все уже присматриваются к новой власти... А Порошенко уже фактически никто, будет как Януковощ, преследуемый властями и судами, скитаться по чужбинах
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то то "рейтинговая" косатая аж пеной на Пороха давится
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А зачем Косатой пениться?
Ей просто нужно ждать, а Петик сам всё завалит...
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так зачем косатая пеной рвет, если Петя все заваливает?
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Ну да, на газ, бензин, коммуналку, продукты и пр. цены европейские, а на растаможку авто-космические. Реформы у нас......
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Надо на резкость навести. Президенту Порошенко пора показать силу.
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Глупости, президент Порошенко силен как никогда.
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Мы все сейчас свидетели, как он силён... евробляхеры полностью заблокировали границу с Европой...
Менты не рыпаются и отказываются разгонять людей... Прокуратура ни гу гу.
Порошенко засцал и в рот воды набрал... Пережидает, наивный думает, что всё само собой устаканится...
Ага, устаканится скоро... через 4 месяца, после выборов.
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Армию надо туда бросить. Танки передавят все автобляхи и расчистят дорогу. Больше жизни.
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Януковощ уже пробовал армию кидать на подавление Майдана. Одна машина разбилась, другие машины с личным составом развернулись и вернулись в пункт постоянной дислокации...
Пойми Порошенко уже никто и его приказы никто уже не исполняет ни люди ни служивые.
да Порошенко и сам это понимает и поэтому ничего не предпринимает.
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И лозунг новый "С армией и вирой в Европу"! И ишшо. "Что не удалось Сталину, то удастся Порошенко!" И ишшо "Мерседес на еврономерах - это популизм! Танк на винницкий номерах - стабильность!"
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с такими приколами диабетик недосидит до риздва))
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неси уже!
Эх, знатный троль был костик гризодубо Нечіткі нові митні процедури призвели до черг у пунктах пропуску на кордоні, - МВС - Цензор.НЕТ 9988
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Позиция МВД -
1.Нечёткие процедуры...
2.По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм...

3.В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь...

О чём такая позиция говорит?
О том, что менты Авакова умыли руки и не будут подставляться по гнев людей и разгонять протесты.
А это уже прямая угроза для лично Порошенко.
Ибо менты также в случае шухера не будут подставляться и защищать администрацию и лично Порошенко от толпы протестующих в Киеве, если такое будет.
И это понятно, скоро выборы и даже менты поняли, что Порошенко это сбитый лётчик и за его жизнь никто и копейку скоро не даст.
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Коли вже прийдуть до влади люди які хочуть працювати, вміють і не беруть...
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Я бы еще понял если бы дешовой растаможки требовали люди ездящие на старых машинах с украинскими номерами..
Мол посмотрите...еа чем ездим...

Но когда этого требует скот который сознательно нарушил Закон...при этом пригнал не опелька или фольца с движком 1.5 литра...а ренж ровер...мерс... никогда не получит моей поддержки...
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Я сужу по быдлу которое нарушило Закон...а теперь пытается качать права..
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То есть судишь, по Порошенко, который постоянно нарушает законы и законодательство.
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Нет...то быдло по которому я сужу называют евробляхерами...
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Зачем им твоя поддержка ?)))Они ультиматум правительству ставят а не тебе ))
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Так значит, не того....?
Не этого....?
Не бляхеры....? Нечіткі нові митні процедури призвели до черг у пунктах пропуску на кордоні, - МВС - Цензор.НЕТ 8854
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Может таможенники саботируют, ведь в схемах ввоза евроблях задействованы чиновники, полицейские и таможенники?
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Его послушать , так были-были чёткие , а потом что-то расстроилось - и стали нечёткие ...
Почему все , кто при должности , только врут ???
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власти наплевать на всех ибо закон сильно быстро вступил в силу
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Довбо-оби року - це євробляхєри. Так настроювати проти себе українців це тра мати талант і відсутність мізків.
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Законы №8487 и №8488 после их принятия никак не влияют на действующее таможенное законодательство Украины, согласно которому режимы ''Временный ввоз'' и ''Транзит '' никто не отменял. Нерастаможенное авто может ездить один год, превышение срока ввоза- штраф 17000 грн.(ранее было 8500грн.) Растамаживать евробляхи можно исключительно по Собственному желанию. Это не обязаловка, как думают многие евробляхероводы. Штрафами пугают лишь тех водителей на бляхах, кто просрочил перезаезд (с прохождением техосмотра в стране регистрации). Если кому-то не выгодно растамаживать машинку- катайся как ездил, только во время делай перезагон - перезаезд. Детально http://autotehosmotr.pp.ua/novosti_rastamojki_2018.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД
 
 
 
 
 
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