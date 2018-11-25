 Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых евроблях, новые правила коснулись и владельцев авто, так называемых пересичников, - жителей приграничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период", - говорится в сообщении.
В связи с нечеткими новыми таможенными процедурами, на государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненое движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.
Для урегулирования текущей ситуации МВД Украины предприняты следующие шаги:
1. Для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь.
2. По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска. В нее вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00.
3. Усилены меры безопасности на границе. В том числе созданные ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы. МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.
Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.
25 ноября из-за акций протеста евробляхеров заблокированы 6 пунктов пропуска на западной границе Украины.
Ото понабырав петро поддержку)))
Никто так не забивает под плинтус рейтинг барыги как соевые боты))
И да, денюжки народные просраные на ботву, придется вернуть, пэтро! Будет тебе не один пенсионный фонд
Лишняя хромосома у тебя так и вылазит...
У них есть другие дела и заботы.
Убирать эти схемы, задача того же государства и тех же чиновников.
Люди руководствуются простыми вещами.
Если машина стоит 1000 а растаможка 4000 - это плохо, ибо собирать на машину нужно год, а собирать на налог нужно 4 года.
Если власть обещает субсидии малообеспеченым гражданам, и отменяет им же, так как работы в селе нет - это тоже плохо.
Если у тебя выбор или дать на лапу или пробежаться по 100500 кабинетам с сомнительным результатом - это тоже плохо.
И таких казусов у нашей реформаторской власти очень много, а в итоге, госудаство ставит палки в колеса, а потом оказывается виноваты не власть, а люди.
бу-га-га-га... Днище.
Не народ а быдло стало при Порошенку.
раз хедрант пообещал, то все железно будет
А тут предварительно -
В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.
В частности, в материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.
По ходу ни одной копейки не попадет в ПФ, как этого бы этого не хотелось диабетику.
пэтро, ну как тебе такие тупизни помогут? Ну КАК?????? Днище
Компостеры во всех троллейбусах разные.
Ей просто нужно ждать, а Петик сам всё завалит...
Менты не рыпаются и отказываются разгонять людей... Прокуратура ни гу гу.
Порошенко засцал и в рот воды набрал... Пережидает, наивный думает, что всё само собой устаканится...
Ага, устаканится скоро... через 4 месяца, после выборов.
Пойми Порошенко уже никто и его приказы никто уже не исполняет ни люди ни служивые.
да Порошенко и сам это понимает и поэтому ничего не предпринимает.
Эх, знатный троль был костик гризодубо
1.Нечёткие процедуры...
2.По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм...
3.В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь...
О чём такая позиция говорит?
О том, что менты Авакова умыли руки и не будут подставляться по гнев людей и разгонять протесты.
А это уже прямая угроза для лично Порошенко.
Ибо менты также в случае шухера не будут подставляться и защищать администрацию и лично Порошенко от толпы протестующих в Киеве, если такое будет.
И это понятно, скоро выборы и даже менты поняли, что Порошенко это сбитый лётчик и за его жизнь никто и копейку скоро не даст.
Мол посмотрите...еа чем ездим...
Но когда этого требует скот который сознательно нарушил Закон...при этом пригнал не опелька или фольца с движком 1.5 литра...а ренж ровер...мерс... никогда не получит моей поддержки...
Не этого....?
Не бляхеры....?
Почему все , кто при должности , только врут ???