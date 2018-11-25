 Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта", - заявил он в Одессе.
Комментируя ситуацию, в которой оказались украинские суда на входе в Азовское море, Воронченко сказал: сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив. Он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.
"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сообщил адмирал.
По данным Воронченко, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.
https://www.dialog.ua/war/165588_1543153856
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Вся суть власти
Сама ситуация с закрытием керченского пролива делает новый расклад в черноморском регионе и требует более взвешенного осмысления.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советский диссидент, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека Иосиф Зисельс.
"Это не Путин ведет с нами войну, это русские ведут войну, это очень важно понимать, это не Путин сделал такой Россию, это Россия такая, что она вызвала на трон такого человека, как Путин, ей нужен именно такой человек. Это еще не самый худший вариант, после Путина может прийти человек еще хуже, поэтому не надо мечтать, чтобы Путин ушел, хотя он нам натворил много бед", - считает он.
Зисельс подчеркнул, что не стоит забывать, что рядом с Путиным есть такие люди, как Рогозин (глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), как Иванов (экс-руководитель администрации президента РФ), которые, по его мнению, будут гораздо хуже, чем нынешний глава РФ.
"Для России мы вообще не нация - украинцы, не страна, а непонятно что. Мы были их частью, и вдруг мы решили взбрыкнуться, капризничаем, мы не хотим быть с ними. Конечно, у них хуже отношение, чем у нас к ним. Ведь до последнего времени, до Крыма украинцы считали, что русские - это старшие братья. Это как отношения в семье: ты не можешь поднять руку на старшего брата, он для тебя авторитет: он сильнее, он старше тебя и семья поддерживает его авторитет в твоем понимании. Но Крым произошел, и тогда украинцы были обескуражены: старшие братья отхватили кусок Украины - нагло, бесцеремонно, цинично, просто отхватили. Это привело к отрезвлению. Поднять руку и убить старшего брата невозможно, есть психологические барьеры, которые за счет семейного воспитания очень высоки. А когда началась война на Донбассе - преодолели", - отметил в ходе беседы с журналистом Зисельс.
User #4874496
Изменен 25.11.2018 в 14:18
так и есть. а россия на это глупо ведется. по сути сейчас идет шах и мат в сторону россии если пропусти лодки то для своего населения будет означать что дала слабину если не пропустит то для всего мира будет означать агрессивные действия
Для Рашки это очень выгодно:
- прекращается экспорт металлургии из Мариуполя
- Останавливаются метааллургический комбинат, порт, и куча предприятий с ними связанных, соответственно Мариуполь, Бердянск - куча безработных, недовольных.
- оставшиеся без работы люди голосуют против Порошенка и за того кто пообещает "восстановить дружбу" с рашкой
Валютеые поступления от экспорта металлургии исчезают
Если честно, я думал рюзьгесвиньи сделают это сразу после достройки моста. Удивлен что так долго тянули.
К сожалению, хорошего выхода из этой ситуации у Украины нет. Азовскому морю хана.
Если Мариуполь не переориентирует экспорт металла через жд на другие порты - то Мариуполю хана. Но они давно должны были просчитать эту ситуацию.
А по суті є що сказати?
ВОТ НАКОНЕЦ ТО С ДАЧИ ПРИЕХАЛ И ГЛАВКОМФЛОТ.
И СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧТО УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕСАНТ ПРОТИВНИКА.
ГЛУБОКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. ИБО ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕСАНТ ПРОТИВНИКА ЭТО ТАКЖЕ ЗНАЧИТ ЧТО ПРИГОТОВИЛИ ГОРЯЧИЙ БОРЩ И МАКАРОНЫ ПО ФЛОТСКИ И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ. ТАКОЕ ВОТ МОЖЕТ БЫТЬ ГОСТЕПРИИМСТВО.
АЛЛЁГЛАВКОМФЛОТА А КОМАНДУ СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ В СЛУЧАЕ ЧЕГО ты УЖЕ ДАЛ?????
ИЛИ ОПЯТЬ НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДИРОВ КАТЕРОВ И БУКСИРА, А ПОТОМ СКАЖЕТЕ ЧТО ВАМ ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА СТРЕЛЯТЬ?????
ИЛИ ВО ФЛОТ УКРАИНЫ ИДУТ СЛУЖИТЬ ТОЛЬКО ЧТО БЫ КРАСИВУЮ ФОРМУ НОСИТЬ И НЕДАЙ БОГ ВОЙНА, ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ, ХОТЬ В ПЛЕН СДАВАЙСЯ?????
2. Сообщение от керченских журналистов, что корабли прошли, связаны с путаницей - наблюдатели перепутали российские корабли с украинскими. Для прохода российских кораблей фарватер разблокировали, их пропустили, а потом снова заблокировали.
3. Переговоры о проходе через пролив ведутся. От Украины требуется предоставить запрос на проход через пролив по всем правилам и принять на борт российского лоцмана. Без выполнения требований их не пропустят.
4. Помимо пограничных кораблей в районе событий находятся 2 штурмовика Су-25 и 2 ударных вертолета Ка-52. Украинские катера из Бердянска к мосту не приближались.
Командующий ВМСУ Воронченко заявил, что ставший на якорь буксир и два катера блокированы 6 кораблями «товарища майора» и 2 кораблями ЧФ. На украинских кораблях «готовятся к отражению морского десанта с целью захвата кораблей».
БО путин НАПАДЬОТ. А ЮЛЯ КОМАНДУ ТАК ИНЕДАВАЛА.
КРУГОМ ЗРАДА.
НОУЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕНЬ. ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО????? ГДЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К КОНФЛИКТУ??????
ИЛИ ЭТА ,,МЕЛОЧЬ" НЕПОВОД ОТРЫВАТЬ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОТ ВЫХОДНОГО?????