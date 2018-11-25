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 Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко оценил обстановку у Керченского пролива как "сложную и напряженную", но заверил, что на украинских кораблях царит боевая готовность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта", - заявил он в Одессе.

Комментируя ситуацию, в которой оказались украинские суда на входе в Азовское море, Воронченко сказал: сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив. Он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.

Смотрите: "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сообщил адмирал.

По данным Воронченко, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Также читайте: ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3098788
 
   
 Топ комментарии
 
Россия поставила себя в патовую ситуацию:
Дать пройти украинским кораблям пролив - смайчный плевок в лицо ботоксному деду
Не давать пройти, заблокировать пролив - новый повод для санкций, которые за такие действия скорей всего последуют.
Применить силу - акт открытой агрессии, так как все опознавательные знаки присутствуют. И следственно новые санкции и ленд лиз для Украины.
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Кто не понял - Украина начала вести свою гибридную войну
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...неси сюда то, что заменяет тебе голову - без проблем тебе организую... Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3622
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Моя голова тебе не поможет, я бы тебе мог попробовать передать немного знаний, но они половым путем не передаются Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3862 ...Так что отдыхай в помойке... Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 53
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Кацарыльский провокатор, флаг смени на власовский!
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Воно таке тупе, що думає його хтось за українського патріота прийме. За моїми спостереженнями на Цензорі таких 50 %
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...ты даже не понял смысла моего ответа... Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8312...прими мои соболезнования... Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8312
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Нос и борт буквально "в хлам": появились кадры российского корабля, блокировавшего "Яни Капу" Кроме того протаранен еще один пиратско - рашистский корабль.

Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 904
https://www.dialog.ua/war/165588_1543153856
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Вот это повреждение борта называется "в хлам"????
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если от уцелевшего маленького рейдового буксира, то - ДА !
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так это от борта буксира в лузу вашему второму кораблю кацап...)))
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не имеют право чужие военные суда конфисковывать...
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Кацарылый тебе какое дело до услуг жкх в Украине.
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Цензор и Радио Свобода. Кто еще освещает события? Или как во-время оккупации Крыма, лишь после свершившегося, начали рассказывать как они "защищали". Где Порошенко, Климкин и пр. пиз....тия? Или импотенты "реформаторы", лишь грабить и повышать налоги умеют.
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https://mil.in.ua/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA/amp/
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ВВС-это хорошо, но, где пиз...л Турчинов, который лишь после драки машет кулаками? Где гарант? Воскресенье у них....Лишь секта свидетелей БПП на посту, вон как спамят Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9473
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Аа.... Вот что тебя интересует. Конечно в такой ситуации они все вместо того, чтоб совещаться и следить за ходом событий, должны повыскакивать на публику перед ясны очи страждущих информации и отчитаться перед каждым Farcrом😛
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Где-то так, да не так. Наша власть-это власть демагогов, полулистов, клептоманов. Как запахнет жареным, так хрен кого найдешь. Филатов был прав, когда написал это:
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Вся суть власти Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9392
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Більш підлючої країни немає, "вялікая" держава, постійний член ради безпеки ООН. Тфу ти, народець "поніженой соціальной отвєтствєнності" як говорило велике )(уйло
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Поглядел прогноз погоды- завтра в Керчи с обеда усиление ветра и осадки. Опять таки катера не корабли и их запас короткий. Украинское командование не кацапоидиоты, чтобы топить там катера как "Варяг". Значит ночью будет принято решение об возврате черноморских катеров в Одессу, а азовских в Бердянск. А вот тут начнется главная серия марлезонского балета: усиление мировых санкций за очевидное нарушение морского права.
Сама ситуация с закрытием керченского пролива делает новый расклад в черноморском регионе и требует более взвешенного осмысления.
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евробляхерів туди треба направити щоб кацапський керченський міст заблокували.
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Вони ефективні тільки для боротьби за свої бляхи.
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Украинцам необходимо осознать, что они ведут войну не с президентом России Владимиром Путиным, а со всеми русскими. При этом смена главы РФ не станет лучшим сценарием.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советский диссидент, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека Иосиф Зисельс.

"Это не Путин ведет с нами войну, это русские ведут войну, это очень важно понимать, это не Путин сделал такой Россию, это Россия такая, что она вызвала на трон такого человека, как Путин, ей нужен именно такой человек. Это еще не самый худший вариант, после Путина может прийти человек еще хуже, поэтому не надо мечтать, чтобы Путин ушел, хотя он нам натворил много бед", - считает он.

Зисельс подчеркнул, что не стоит забывать, что рядом с Путиным есть такие люди, как Рогозин (глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), как Иванов (экс-руководитель администрации президента РФ), которые, по его мнению, будут гораздо хуже, чем нынешний глава РФ.

"Для России мы вообще не нация - украинцы, не страна, а непонятно что. Мы были их частью, и вдруг мы решили взбрыкнуться, капризничаем, мы не хотим быть с ними. Конечно, у них хуже отношение, чем у нас к ним. Ведь до последнего времени, до Крыма украинцы считали, что русские - это старшие братья. Это как отношения в семье: ты не можешь поднять руку на старшего брата, он для тебя авторитет: он сильнее, он старше тебя и семья поддерживает его авторитет в твоем понимании. Но Крым произошел, и тогда украинцы были обескуражены: старшие братья отхватили кусок Украины - нагло, бесцеремонно, цинично, просто отхватили. Это привело к отрезвлению. Поднять руку и убить старшего брата невозможно, есть психологические барьеры, которые за счет семейного воспитания очень высоки. А когда началась война на Донбассе - преодолели", - отметил в ходе беседы с журналистом Зисельс.
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Все-таки - хай здохне, в пеклі зачекалися. В рашці по традиції наступлять смутні часи, їм буде не до нас.
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нашим нужен еще один катер управляемы дистанционно и набитый подзавяз взрывчаткой, в случае высадки десанта катер отправляется под мост и там подрывается
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Катер не зайвий, але щоб ти знав разом із свинособаками: в України є керовані ракети.
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Больше капса, нужно ещё больше капса, и не забыть Жюлю пропиарить и само - собой капсом, только капсом....
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Повторяешься - палишься, кацарылый провокатор.
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Николай Кошелев

User #4874496
Изменен 25.11.2018 в 14:18

так и есть. а россия на это глупо ведется. по сути сейчас идет шах и мат в сторону россии если пропусти лодки то для своего населения будет означать что дала слабину если не пропустит то для всего мира будет означать агрессивные действия
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Це капец... два маленьких катера склипали, пів Раісі обіср.лось...
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Та да ! Вторая половина рососии героично обоссалась .
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Евробляхи пусть перекрьют пунаты пропуска сапарам,отключат от аодо и элеатроснабжения лугандонща которых,кстати,вы ахметкп,испраано платите,
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Головне запитання у тому чи готові наші військові вбивати москалів при їх спробі штурму. Адже треба розуміти, що у цьому разі москалі будуть шмаляти з неба.
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чорноморській флот расії (та і взагалі весь флот расії) завжди слугував лише двом цілям: або гучно обісратися, або втопитись
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Можно наш украинский хлам подвести к Керченскому проливу и потопить его,как это делала московская Орда когда захватывала Крым, а Ахметову пора бы было строить свой пролив на Перешейке ,а он только кормит сепаров пайками Українські кораблі біля Керченської протоки готові до можливої висадки російського десанту, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7364
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Ну поаодов для радости немного. Я давно гадал почему Рашка полностью не блокировала Азовское море.
Для Рашки это очень выгодно:
- прекращается экспорт металлургии из Мариуполя
- Останавливаются метааллургический комбинат, порт, и куча предприятий с ними связанных, соответственно Мариуполь, Бердянск - куча безработных, недовольных.
- оставшиеся без работы люди голосуют против Порошенка и за того кто пообещает "восстановить дружбу" с рашкой
Валютеые поступления от экспорта металлургии исчезают

Если честно, я думал рюзьгесвиньи сделают это сразу после достройки моста. Удивлен что так долго тянули.
К сожалению, хорошего выхода из этой ситуации у Украины нет. Азовскому морю хана.
Если Мариуполь не переориентирует экспорт металла через жд на другие порты - то Мариуполю хана. Но они давно должны были просчитать эту ситуацию.
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Всё просчитано ,только в данной ситуации нужно Президенту Украины,нагнуть Ахметова ,Таруту и других.
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Да Ахметов сам заинтересован чтобы его завод работал. Думаю все он давно просчитал и готов переориентировать груз на другие порты.
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В теме, все сказано. Имеющий глаза, да увидит.
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В Петра Олексійовича єдиний шанс залишитися президентом-ввести особливий стан в країні, якщо ні доведеться за скоєне відповідати і серйозно, от і йдуть провокації. Деже хотілося б я був не правий. Почекаємо, час покаже...
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Как ЖЕ СОЕВЫЕ ЖОПОЛИЗЫ БОЯТСЯ ПРАВДУ.... НО КРЫМ У НИХ ЮЛЯ СДАЛА БО ПРИКАЗАЛА НЕСТРЕЛЯТЬ И НЕВЫПУСТИЛАНИАДНАГОТАНКАИЗКАЗАРМЫ. ЗАТО СВОБОДА СЛОВА НА ЦЕНЗОРЕ КАК ВСЕГДА УСЫПАНЫ КРЕСТАМИ.

ВОТ НАКОНЕЦ ТО С ДАЧИ ПРИЕХАЛ И ГЛАВКОМФЛОТ.
И СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧТО УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕСАНТ ПРОТИВНИКА.
ГЛУБОКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. ИБО ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ДЕСАНТ ПРОТИВНИКА ЭТО ТАКЖЕ ЗНАЧИТ ЧТО ПРИГОТОВИЛИ ГОРЯЧИЙ БОРЩ И МАКАРОНЫ ПО ФЛОТСКИ И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ. ТАКОЕ ВОТ МОЖЕТ БЫТЬ ГОСТЕПРИИМСТВО.

АЛЛЁГЛАВКОМФЛОТА А КОМАНДУ СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ В СЛУЧАЕ ЧЕГО ты УЖЕ ДАЛ?????
ИЛИ ОПЯТЬ НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДИРОВ КАТЕРОВ И БУКСИРА, А ПОТОМ СКАЖЕТЕ ЧТО ВАМ ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА СТРЕЛЯТЬ?????
ИЛИ ВО ФЛОТ УКРАИНЫ ИДУТ СЛУЖИТЬ ТОЛЬКО ЧТО БЫ КРАСИВУЮ ФОРМУ НОСИТЬ И НЕДАЙ БОГ ВОЙНА, ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ, ХОТЬ В ПЛЕН СДАВАЙСЯ?????
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1. Kорабли пролив так и не прошли.
2. Сообщение от керченских журналистов, что корабли прошли, связаны с путаницей - наблюдатели перепутали российские корабли с украинскими. Для прохода российских кораблей фарватер разблокировали, их пропустили, а потом снова заблокировали.
3. Переговоры о проходе через пролив ведутся. От Украины требуется предоставить запрос на проход через пролив по всем правилам и принять на борт российского лоцмана. Без выполнения требований их не пропустят.
4. Помимо пограничных кораблей в районе событий находятся 2 штурмовика Су-25 и 2 ударных вертолета Ка-52. Украинские катера из Бердянска к мосту не приближались.
Командующий ВМСУ Воронченко заявил, что ставший на якорь буксир и два катера блокированы 6 кораблями «товарища майора» и 2 кораблями ЧФ. На украинских кораблях «готовятся к отражению морского десанта с целью захвата кораблей».
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думаю, что тут уже нужно действовать однозначно. если будет агрессия и нападение на корабли ВМСУ, тогда нужно для обороны применять и авиацию и армию и флот. нужно применять авиабомбы, точки-у и реактивную артиллерию - смерчи, ураганы и обычную арту для обороны.
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Верховный главнокомандующий так недумает.
БО путин НАПАДЬОТ. А ЮЛЯ КОМАНДУ ТАК ИНЕДАВАЛА.
КРУГОМ ЗРАДА.
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АЛЛЁ СОЕВЫЕ ЖОПОЛИЗЫ, я ПОНИМАЮ ЧТО вы БОИТЕСЬ ПРАВДУ,..
НОУЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕНЬ. ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО????? ГДЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К КОНФЛИКТУ??????
ИЛИ ЭТА ,,МЕЛОЧЬ" НЕПОВОД ОТРЫВАТЬ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОТ ВЫХОДНОГО?????
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...вася, еще громче кричи, чтобы и это твое погоняло забанили...
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ты ТОЛЬКО ПОДТВЕРДИЛО ЧТО НА ЦЕНЗОРЕ БАНЯТ ТОЛЬКО ЗА ПРАВДУ. И НИ ЗА ЧТО БОЛЬШЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта, - Воронченко
 
 
 
 
 
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