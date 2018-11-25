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 Из-за действий автовладельцев с иностранной регистрацией затруднено движение через 6 пунктов пропуска на западной границе, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что движение через некоторые пункты пропуска на западном участке границы временно затруднено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В настоящее время затруднение движения наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.

Госпогранслужба также усилила меры безопасности, чтобы не допустить провокаций непосредственно на государственной границе. В том числе созданны ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею и другими органами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.

Источник: https://censor.net.ua/n3098787
 
   
 Топ комментарии
 
Соя. Я предрекаю быстрый конец вашего хозяина именно от действий евробляхеров. И это будет прекрасно. Там и ваша очередь наступит отвечать за мыролюбство и безальтернативность, за пьяную жабу сатаноскую, за тамжынашелюдство и роттердамство.
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ХА ХА ХА
нашел паразитов, а враде 450 тел это кто? они тебя не колышат не никак? а в АП то же тебя не дергают!! нашел млять паразитов, а глаза открыть не пробовал не?!!
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глянь-ко "автовладельцев с иностранной регистрацией"))) Ну надо же, неужели? Из-за действий автовладельцев с иностранной регистрацией затруднено движение через 6 пунктов пропуска на западной границе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1268

За одно только "евробляхер", как окрестили соевые людей, спалить барыжью владу под корень!
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Законы №8487 и №8488 после их принятия никак не влияют на действующее таможенное законодательство Украины, согласно которому режимы ''Временный ввоз'' и ''Транзит '' никто не отменял. Нерастаможенное авто может ездить один год, превышение срока ввоза- штраф 17000 грн.(ранее было 8500грн.) Растамаживать евробляхи можно исключительно по Собственному желанию. Это не обязаловка, как думают многие евробляхероводы. Штрафами пугают лишь тех водителей на бляхах, кто просрочил перезаезд (с прохождением техосмотра в стране регистрации). Если кому-то не выгодно растамаживать машинку- катайся как ездил, только во время делай перезагон - перезаезд. Детально http://autotehosmotr.pp.ua/novosti_rastamojki_2018.htm
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за действий автовладельцев с иностранной регистрацией затруднено движение через 6 пунктов пропуска на западной границе, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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