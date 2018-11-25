 Из-за действий автовладельцев с иностранной регистрацией затруднено движение через 6 пунктов пропуска на западной границе, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В настоящее время затруднение движения наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска", - говорится в сообщении.

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В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.

Госпогранслужба также усилила меры безопасности, чтобы не допустить провокаций непосредственно на государственной границе. В том числе созданны ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею и другими органами.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.