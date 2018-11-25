EN|RU|UK
Темы дня: Блокада Азовского моря Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8197  190
Материалы по теме:
Все про:граница (3120) протест (4366) пункт пропуска (447) евробляхи (62)

 Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы евроблях начали перекрывать дороги на границах. Перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", "Ягодин" и "Шегини".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами "на еврономерах" в связи с новыми законами № 8487 и 8488.

Также отмечается, что в Волынской области перед пропускным пунктом "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

В свою очередь, журналист "1+1" Евгений Плинский в Facebook написал:

"Новости с украино-польской границы.

Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми.

Полиция свозит свои силы.

Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет.
Пока общее недовольство введенными правилами растаможки".

Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 01
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 02
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 03
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 04
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 05
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 06
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 07
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 08
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 09
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 10
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 11
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 12
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 13
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 14
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 15
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 16
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 17
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 18
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 19
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 20
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 21
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 22
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 23
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 24
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 25
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 26

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все нарушали, предоставляя недостоверные данные при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать, - Южанина о "евробляхерах". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3098781
 
   
 Топ комментарии
 
Хуйло блокирует керченский пролив, а БыдлоБляХеры дороги, совпадение?
 показать весь комментарий
 
А когда законы нарушали...причем сознательно нарушали...понимания не требовали..
А что делать？Дружными рядами в МРЭО...там все оплатить...и получить украинские номера..
 показать весь комментарий
 
ЛЮДИ гибнут на Донбассе , дятлы по "зебре" туда-сюда ходят .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какой резон блоокировать границу? Все вопросы решаются в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
границу перекрыли сами барыги своей тупастью!!! недав возможности вьехать в Украину
 показать весь комментарий
 
У них резон в кремле, где скажут, там и будут торчать с шинами и дымовухами, а то и с оружием.
 показать весь комментарий
 
 
За кредиты мизайловского банка вы уже все заплатили! Одни набрали,постоили себе квартиры,вышли потом на протесты-вы оплатили,Теперь будете оплачивать евробляхи?
 показать весь комментарий
 
 
Ну где же ты Авакян со своим силовым разгоном?Что жимонули?
 показать весь комментарий
 
 
Еще капслоком нужно было. Как вас бесит, что нынешняя полиция действует в рамках закона. Вам так хотелось бы скулить как над вами издеваются, не дают бороться за свои права. А власть дает возможность и время всем увидеть какие эти правоборцы пуйловские провокаторы. Не законы им нужны, а бардак в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Активність "лахтинців" по цій темі свідчить лише про рашистських "слід" в цьому питанні... Нічого, час дуже швидко покаже хто де нагадив... І ніхто бавитися з цими тітушками не буде.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стадо убогих дебилов
 показать весь комментарий
 
Як аферисти заробляють на "бляхерах"
Лідер АвтоШАРАсили Ярошевич, помічник нардепа Веселової, яка голосувала за закони по євро бляхах 8487 і 8488. За словами Ярошевича біля 90% автомобілів на польській реєстрації мають проблеми, тобто куплені вони були за мутними схемами і наразі документів на авто бляхери на руках не мають. Вони мають липу. Папірці, з якими їх мусять заарештовувати як співучасників шахрайства - і у нас, і в Польщі. Але АвтоШАРАсила пропонує вирішити цю проблему - оформити документи аби власник "бляхи" міг легалізувати авто в Україні. Ціна питання - 450 доларів США. А можуть зробити все й під ключ - там явно побільше буде. Мехінізм оборудки детально викладений у відео нижче. І механізм такий, що ним обов'язково мусить зацікавитися МВС. https://www.youtube.com/watch?v=1UmyO4RZ8W0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fsDrqed5IX7qcichfOt9yU3Ewe3hCYNiWwo25B8wzg47psLtgj4KO_Q0
 показать весь комментарий
 
 
Хватит халявничать!

Дружно понесли бабло в кассу Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины - Цензор.НЕТ 2297

Или свои шкарлупки на металлолом Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины - Цензор.НЕТ 2297
 показать весь комментарий
 
 
Своих у нас нет, "Запорожец" уже в очке.
 показать весь комментарий
 
 
Дождутся, что особо буйных упакуют, а остальную быдлогопоту просто от*издят. Лазят там не лошье, накупившее вторчермет, а барыги.
 показать весь комментарий
 
 
стреляйте уже этих упырей бляхеров!запарили уже всех!
 показать весь комментарий
 
 
Цепочка событий не совпадение и бляхеры на польской границе сейчас нужнее, на мой взгляд... история СССР говорит о том, что УНР и проиграло тогда из-за удара в спину поляками. Или я не правильно прочел историю?
 показать весь комментарий
 
Да уже бы отметелили этих хитрозделанных и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Янтарная мафия, Наркомафия, Сигаретная мафия, теперь ещё и Евробляхерная мафия. Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 2153
Не Украина, а Сицилия. Итальянская мафия лопнет от зависти.
 показать весь комментарий
 
 
Хватит уже Порошенко жрать доллары без меры, треснет...
Пусть даст простым гражданам нормально жить. Ибо миллионы людей не остановишь...
Янукович уже пробовал остановить, даже расстреливал граждан... Не помогло это.
Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 6851
 показать весь комментарий
 
 
ну Майдан не Майдан, но люди наверное расстроились что Петр Лексеевич 2 лярда бюджетных денег себе в карман положил...
Может это была та самая капля...

Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 6830 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 25 мин.25 минут назад
Закарпаття перекрило пункти пропуску Україна-ЄС, люди йдуть пішки..
Їх тисячі.
Цього разу Майдан починається не з Київа..

Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 1736
 показать весь комментарий
 
 
ЕС освобождается от дыма и газа от старых машин, переходя на электромобили , а наши весь хлам тянут в Украину. Авто производство в Украине--другой вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
правильный ты ник себе выбрал! ваня , третий сын! чего начинаешь разговор с хамства? жигуль 70 --тоже хлам! мало хлама? тащите с ЕС еще!
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще не видел на каких машинах ездят в Африке.
 показать весь комментарий
 
 
зачем равнять на африку? зачем регресс нам? на ЕС надо ориентироваться.
 показать весь комментарий
 
 
А чем мы отличаемся от Африки?Цветом кожи и всё?
 показать весь комментарий
 
 
Что делать? Читать закон, ввыполнять его требования.
 показать весь комментарий
 
 
Для Порошенко нет никаких законов. Он их не исполняет, грабя народ.
 показать весь комментарий
 
 
Антибляхерам надо обьедениться и вломить евробляхерам.
 показать весь комментарий
 
 
антиевробляхеры и так все вместе шныряют в кафедральной синагоге.
 показать весь комментарий
 
 
Петя призвал к этому пенсов, когда сказал, что пенсии будут платить за деньги евробляхеров.
 показать весь комментарий
 
 
точно так ялынкович призывал "кормящих" всю Украину...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, а скоро ли домушники вылупятся и начнут жечь шины, протестуя против несправедливого УК, который не даёт им заниматься их замечательным "бизнесом"? Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 1842
 показать весь комментарий
 
 
У этих все впорядке. Кормятся на жд вокзале в Киеве. Никто не мешает.
 показать весь комментарий
 
С бомжей домушники на жд вокзале в Киеве кормятся?
 показать весь комментарий
 
Власть решила, что проглотят - теперь бы не подавиться.
 показать весь комментарий
 
 
"протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами "на еврономерах" А когда покупали понимание было ? - И куда оно делось ?
 показать весь комментарий
 
 
понимание того,что всё должно быть справедливо у них и сейчас присутствует...кстати у меня нет авто...
 показать весь комментарий
 
Евробляхеры - ребята дерзкие и наглые. Они рассчитывают, что их поддержит большинство украинцев. А это значит, что они ещё и тупые дятлы.
 показать весь комментарий
 
 
А против чего протест? Против мутной схемы, на которую сами же и пошли? Причем совершенно сознательно... Неплохо придумано. Что бы мне замутить такого, чтоб всех наебать?
 показать весь комментарий
 
 
Справа у тому, що розмитнення в Україні - це дійсно грабунок і корупція. І привертати увагу до цього треба було вже давно (навіть робились такі спроби поодинокі під час і після Майдану), але коли це роблять "євробляхери", то це просто дискредитує саму ідею боротьби уз цією проблемою.
Тому завдяки "євробляхєрам" нормальну ідею зниження митних тарифів просто зараз розтопчуть, і вона й на рівні простих людей бути негативно сприйматися, і політики з чинушами можуть тепер спати спокійно - все, за великим рахунком, лишається на своїх місцях.
 показать весь комментарий
 
 
Конченные твари, пора дубинками печень лечить.
 показать весь комментарий
 
 
сторонников "блокады на крови" уже лечили,некоторые в тюрьмах...вам от этого легче?
 показать весь комментарий
 
Порохоботьі хотели очередей в четьіре ряда? - хавайте
 показать весь комментарий
 
 
съешь чоколядку чтобы силы не покинули тебя, встань с пробзденого дивана и иди как дай Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 4488
чи ссыкотно трохи? Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 1336
 показать весь комментарий
 
 
Им нужно эти машины спалить,как спалил их предводитель,делов то, не знают что им делать с машинами - халявщики.
 показать весь комментарий
 
 
нет соевый, это тебе нужно самоубиться головой об угол.
 показать весь комментарий
 
 
для вас кто то соевый, тот кто купил с салона - вор и лох, кто то юлебот….. А вы кто ?
 показать весь комментарий
 
Иди на Донбасс, Родину защищай,а не гешефтами с машинами занимайся, заплати как все налоги,чтоб пенсию вовремя твоим родителям принесли.
 показать весь комментарий
 
спалите свой дом,что б комуналку не платить...
 показать весь комментарий
 
 
а он за комуналку платит, это бляхеры не хотят платить...
 показать весь комментарий
 
Заставка первого видео гениальная - все одинаковые в пидорках типочки.
 показать весь комментарий
 
 
Єтим пидаркам хватает мозгов уши себе не отмораживать в отличие от тебя
 показать весь комментарий
 
Объявить войну России и отправить всех на фронт.
 показать весь комментарий
 
 
Эти евробляхеры думаешь будут и вправду воевать если их на фронт принудительно отправить ?Чувак ты жжешь )
 показать весь комментарий
 
 
миньеметчикам с личной охраной в штабе, как олексий пятрович, юное дарование петрушкино)))
 показать весь комментарий
 
 
Преимущество бляхеров в том,что их много и у них нет руководства,которое можно подкупить.Купить всем по новой тачке,лолита пожалеет ))) - Скоро Новый Год. А чудеса в Украине под него происходят )) - Помните историю с яныком ? Главное - никаких мусорных баков ! Только взрослый подход.
 показать весь комментарий
 
 
Взрослый подход это дружественный разговор на кухне?
 показать весь комментарий
 
Итоги дня :
1. Один пробитый руснявый корабль
2. Мокши наложили в штаны и открыли керченскую переправу
3. Мордор получит свежую порцию санкций за нарушение международного права
 показать весь комментарий
 
 
соевые нехотят что бы украинцы ездили на доступных авто . поголовье ублюдочное
 показать весь комментарий
 
що за держава ...навіть ЛЮМПЕНІВ до гггеволюции довели ...
 показать весь комментарий
 
Шегіні - небезпечно блокувати.. Колись його "мінували".. До сих пір "мінерів" не піймано.. Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 1163
 показать весь комментарий
 
 
Карта протестов во Франции после подорожания бензина на 3 цента
Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 3663

 показать весь комментарий
 
 
Вот и блестящее подтверждение, что бляхеры хотели не "прозрачной легализации", а халявы. Для вас разработали закон - прозрачней некуда, все ясно. Но нет, там же все равно платить нужно. Сидели бы на попе ровно, катались бы дальше на своих корытцах по тихому - все было бы как раньше. А теперь, вместе с законом, протащили и наказания для вас, молодцы
 показать весь комментарий
 
 
Бунт кримінальників,шахраїв і дармоїдів притиснутих до стіни!80 відсотків "бляж завезені "хитрозадим" способом-без документів,з підробленими документами та за корупційними схемами! Згідно закону вони-металолом!
 показать весь комментарий
 
 
Вообще евробляхеры правы.Они закон не нарушали на момент покупки машин.А поэтому эту схему темной назвать нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Каждому бляхеру по инвалидной коляске на евробляхах
 показать весь комментарий
 
 
Вообще монополия на продажи евроблях була у МРЭО и околокрутящихся.Они себе тихо,цю схемку эксплуатировали никого туда не пуская.Без всяких акцизов пошлин и т.п.Жили багато.Аж вдруг це стало массовостью,кому таке понравится?!Треба вернуть обратно схемку, в систему чиновников МРЭО.А там як вернётся, то и акцизы с пошлинами отменят Нові протести євробляхерів: заблоковано низку пунктів пропуску на кордоні, горять шини - Цензор.НЕТ 7551
 показать весь комментарий
 
Мирний тиск суспільства на владу - справа дуже корисна як для суспільства , так і для відповідальної влади..
 показать весь комментарий
 
Это возмутительно! Не утерлись, как пешлюшки, а протестуют!)))) И для любителей кладбищенского покоя, как в рашке - чемодан- вокзал - рассея!
И для вопиющих здесь про законность - наберитесь сил и смелости предъявить это власти. Хоть раз в жизни, хоть на чуть-чуть убейте в себе раба.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх