 Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами "на еврономерах" в связи с новыми законами № 8487 и 8488.
Также отмечается, что в Волынской области перед пропускным пунктом "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.
В свою очередь, журналист "1+1" Евгений Плинский в Facebook написал:
"Новости с украино-польской границы.
Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми.
Полиция свозит свои силы.
Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет.
Пока общее недовольство введенными правилами растаможки".
Лідер АвтоШАРАсили Ярошевич, помічник нардепа Веселової, яка голосувала за закони по євро бляхах 8487 і 8488. За словами Ярошевича біля 90% автомобілів на польській реєстрації мають проблеми, тобто куплені вони були за мутними схемами і наразі документів на авто бляхери на руках не мають. Вони мають липу. Папірці, з якими їх мусять заарештовувати як співучасників шахрайства - і у нас, і в Польщі. Але АвтоШАРАсила пропонує вирішити цю проблему - оформити документи аби власник "бляхи" міг легалізувати авто в Україні. Ціна питання - 450 доларів США. А можуть зробити все й під ключ - там явно побільше буде. Мехінізм оборудки детально викладений у відео нижче. І механізм такий, що ним обов'язково мусить зацікавитися МВС. https://www.youtube.com/watch?v=1UmyO4RZ8W0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fsDrqed5IX7qcichfOt9yU3Ewe3hCYNiWwo25B8wzg47psLtgj4KO_Q0
Дружно понесли бабло в кассу
Или свои шкарлупки на металлолом
Не Украина, а Сицилия. Итальянская мафия лопнет от зависти.
Пусть даст простым гражданам нормально жить. Ибо миллионы людей не остановишь...
Янукович уже пробовал остановить, даже расстреливал граждан... Не помогло это.
Может это была та самая капля...
КочєґаR 🇺🇸 🔞 @NoFated_ver2_0 25 мин.25 минут назад
Закарпаття перекрило пункти пропуску Україна-ЄС, люди йдуть пішки..
Їх тисячі.
Цього разу Майдан починається не з Київа..
Тому завдяки "євробляхєрам" нормальну ідею зниження митних тарифів просто зараз розтопчуть, і вона й на рівні простих людей бути негативно сприйматися, і політики з чинушами можуть тепер спати спокійно - все, за великим рахунком, лишається на своїх місцях.
чи ссыкотно трохи?
1. Один пробитый руснявый корабль
2. Мокши наложили в штаны и открыли керченскую переправу
3. Мордор получит свежую порцию санкций за нарушение международного права
И для вопиющих здесь про законность - наберитесь сил и смелости предъявить это власти. Хоть раз в жизни, хоть на чуть-чуть убейте в себе раба.