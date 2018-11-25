 "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом лидер НФ Арсений Яценюк написал в заметке на Facebook 25 ноября после сообщения об очередной эскалации на Азове.

"Россия прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях. Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - подчеркнул он.

Планы Кремля давно понятны, подчеркнул Яценюк: "Они объявили войну не только Украине, но и всему цивилизованному миру".

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"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер НФ.

"В государств НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как ввести ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Для предотвращения большей беде", - подчеркнул Яценюк.

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Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".