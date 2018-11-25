 "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом лидер НФ Арсений Яценюк написал в заметке на Facebook 25 ноября после сообщения об очередной эскалации на Азове.
"Россия прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях. Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - подчеркнул он.
Планы Кремля давно понятны, подчеркнул Яценюк: "Они объявили войну не только Украине, но и всему цивилизованному миру".
"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер НФ.
"В государств НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как ввести ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Для предотвращения большей беде", - подчеркнул Яценюк.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В 14-м чуть Мариуполь пэтя не просрал
а техніку для "зелених чоловічків" через Керчинську протоку хто перекидав ?
навіть коли Барна тягає Кроля із трибуни за яйця !
Да, я лучше заплачу штрафы вместо пополнения фондов четы диабетиков и прочих косюков
Может Сталину надо было договор о ненападении расторгнуть в 4 часа 5 секунд и Германия откатила бы назад
чи може СРСР із Німеччиною , аж до 1945 якісь договорів дотримувався ?
Ты бессмыслицу комментария, на который я отвечал, понял?
Кролик моджахед вылезло. Чего дупу в 14-м чухал и себе и пэте？
Х РЕНЬ С НИМ ЧТО ПОД НАЖИМОМ, И ПОД ДАВЛЕНИЕМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ НАЗОВИТЕ ХОТЬ ОДНО ЕГО РЕШЕНИЕ КОТОРОЕ ОН ПРИНЯЛ ОТ ДУШИ И БЕЗ НАЖИМА, БЕЗ ДАВЛЕНИЯ?????
Шо мы можем противопоставить САМИ ?Силу ? Не смешно...А если не будет этой бумаги паршивой - за нарушение чего мир должен прессовать Мордор?
- "свободу Надії Савченко !" (яка зараз сидить вже в Україні..)
- роззявлені роти Парубія і Сироїд ...
- хитрий погляд Гройсмана ..))
- борьба крыс (блокпутинскихпатриетов и голодный фронт) за корыто.
Помнится всех форумчан писавших тоже самое на форуме, работники минстеця объявляли агентами кремля, шатунами и прочими кацапами. А соевая власть объясняла что денонсация соглашения на руку кремлю.
Ну шо, соя? Как переобуваться будем? Жду ваших высеров с удовольствием, попкорн приготовил.
---------------------------------------Яйценюх-возвращение блудного кролика...
Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.
О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони.
Дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.
Перекритий прохід через Керченську протоку
Також зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України.
https://mil.in.ua/росія-здійснила-агресивні-дії-проти-к/amp/
- мирного населения,
- людоедов Африки,
- стран, с очень слабыми вооруженными силами.
Но совершенно невозможно вести против прекрасно обученной регулярной армии.
В таких случаях эту концепцию можно засунуть туда, "куда никогда не падают лучи солнца"(С).
Денонсировать можно, но что это даст. Прежде чем это делать, нужно взвесить все за и против.
Соевому мародёру на выборах уже ничего не светит. Останется только договорное с хуйлом обострение боевых действий, ввод военного положения и отмена выборов с введением диктатуры.
Шансы на введение ВП нулевые.
Отправить Арсения Петровича на переговоры для внесения изменений или переподписания.
Не переподпишет - кастрируйте.