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 "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк

У государств НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как ввести действенные санкции против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом лидер НФ Арсений Яценюк написал в заметке на Facebook 25 ноября после сообщения об очередной эскалации на Азове.

"Россия прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях. Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - подчеркнул он.

Планы Кремля давно понятны, подчеркнул Яценюк: "Они объявили войну не только Украине, но и всему цивилизованному миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер НФ.

"В государств НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как ввести ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Для предотвращения большей беде", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Источник: https://censor.net.ua/n3098777
 
   
 Топ комментарии
 
а чому ж ти , зі своїм Пластирем , не денонсували його ще у 2014 , коли ви були при владі ?!
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Войнушку затеял ваш плешивый пидарок в кремле.
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мощно отмазала, но тупо, сойка.
В 14-м чуть Мариуполь пэтя не просрал
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Совет форумчанПравила форума
 
а чому ж ти , зі своїм Пластирем , не денонсували його ще у 2014 , коли ви були при владі ?!
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Потому, что РФ тогда еще в Азове не беспредельничала.
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мощно отмазала, но тупо, сойка.
В 14-м чуть Мариуполь пэтя не просрал
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точно ?
а техніку для "зелених чоловічків" через Керчинську протоку хто перекидав ?
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А кто подписывал договоры о размещении войск паРаши на территории Украины?
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а кто не рассторгнул те договора？
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Это ведь не билет закомпостированный смять и выкинуть в мусорку. Там в тех договорах целые юридические процедуры, которые годами нужно проходить и разрывать, иначе штрафы будут охеренные. Ты заплатишь? Тем более, что, к примеру, Хам и Жулька в свое время бабло за это уже взяли и обязательства в том числе.
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все , що робе влада - все правильно !
навіть коли Барна тягає Кроля із трибуни за яйця !
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ЮрЫст, как же кролятина бородатая собирается этот договор разорвать, раз такие непреодолимые трудности？
Да, я лучше заплачу штрафы вместо пополнения фондов четы диабетиков и прочих косюков
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Турчинов должен был расторгнуть?...
Может Сталину надо было договор о ненападении расторгнуть в 4 часа 5 секунд и Германия откатила бы назад
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і до чого ця тупа аналогія ? "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3292
чи може СРСР із Німеччиною , аж до 1945 якісь договорів дотримувався ? "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк - Цензор.НЕТ 9222
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А когда надо было расторгнуть договор, когда паРаша фактически оккупировала Крым?
Ты бессмыслицу комментария, на который я отвечал, понял?
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Может быть рф ТОГДА ВООБЩЕ ,,НЕБЕСПРЕДЕЛЬНИЧАЛА''????
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Потому что это ничего не изменит, ну в лучшую сторону точно.
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а хтось знає що треба зробити , аби "в лучшую сторону" змінилось ?
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«Ситуация немного прояснилась. Дело в том что РФ считает пролив своим и требует чтобы Украина запрашивала РАЗРЕШЕНИЯ на проход. Украина считает пролив своим и говорит что ничего просить не будет. В прошлый раз, когда проливом прошёл "Донбас", молчаливо нашли компромис. Украина не просила РАЗРЕШЕНИЯ, но УВЕДОМИЛА России, мол мы сейчас будем проходить. Россия стерпела. В этот раз попробовали то же самое: Украина УВЕДОМИЛА что сейчас пройдём под мостом. Но Россия в этот раз на этот вариант не согласилась. Сказала: нет, в этот раз просите разрешения. Украинские корабли забили на это требование и вошли в пролив. Россия пошла на таран. В итоге у нас утоплен плотик, а российский корабль после тарана врезался в другой российский сторожевик "Изумруд", он сейчас тонет.»
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Вальцман знает, но он молчал, молчит и будет молчать, так как он---СИРУНЧИК. "Ми маємо негайно денонсувати угоду про Азовське море від 2003 року", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5387
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Как Яма , красиво танцует . Скоро выборы ......
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Войнушку затеял ваш плешивый пидарок в кремле.
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Мокши забыли, что сейчас президент США не Обама
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трэба, трэба, трэба.
Кролик моджахед вылезло. Чего дупу в 14-м чухал и себе и пэте？
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так оно и не тонуло...
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Заскринила ваш лайк под одним антиукраинским комментарием. Это ж надо...Даже зная ваше отношение к Украине, все равно не ожидала. Теперь не удивлюсь, если исчезнет и ваш третий ник. И не буду спрашивать, за что...
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Эта банда при власти никакого отношения к Украине не имеет...
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Ну давайте уже, повторите тезис кремлевской пропаганды о том, что "настоящие украинцы за россию и новороссию, а "киевский режим" поддерживают только бэндеры"
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Чушь. Настоящие украинцы за самостоятельную Украину без зарвавшейся воровско- олигархической банды.
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Банда винницких сменила банду донецких...всего лишь.
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Рад, что Вы знаете. Но молчите.
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и все договора с окупантом - с национализацией собственности!!!!
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А хорошо быть лицом не официальным, да? С тем чтобы стать лицом Очень Официальным, да? Ай да кролячья харя вора... Ну, болтай...
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Ну да, у кили бимбы до хрипоты требовал "газ українського видобутку", стал премьером-поднял цену. Теперь договор рассторгнуть, а сидя в кресле и не заикался даже
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Кто реанимировал кролика ? - немедленно отключить от системы ! ))
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Сеня рамсы попутал, для кого окупант, а для кого и торговый партнер.
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Кроль,зови дочку,пусть она медведем орет на море )) Я чуть не помер со страху от такого уеби*ща на конкурсе песен ))
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зачем трогать детей? своих нет? критиковать надо действия или бездействия чинуш...
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Зачем было пропихивать дебилку пользуясь властью ?
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ЕСЛИ СООБЩНИКИ парашенки НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ, ТО ЕСТЬ НАДЕЖДА ЧТО И парашенко ВЫНУЖДЕН БУДЕТ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Х РЕНЬ С НИМ ЧТО ПОД НАЖИМОМ, И ПОД ДАВЛЕНИЕМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ НАЗОВИТЕ ХОТЬ ОДНО ЕГО РЕШЕНИЕ КОТОРОЕ ОН ПРИНЯЛ ОТ ДУШИ И БЕЗ НАЖИМА, БЕЗ ДАВЛЕНИЯ?????
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Легко. Офшоры открывал во время договорного расстрела украинских патриотов под Илловайском без нажима и давления, от души.
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Не, ну ЭТО УДАР НИЖЕ ПОЯСА. ОФШОРЫ ТО Ж СВЯТОЕ. ОФШОРЫ ТОЖ ПОЭЗИЯ ДУШИ.
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Что об этом говорит ботоксное ничтожесво с косой тимошонка?
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ничего)вона сжала кулаки и болеет за пуйло - все как обычно
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Ничего не надо говорить, сами боты придумают, например - не надо было судам вообще выходить или надо было вперёд боком плыть, что соя придумала, что судно параши получило повреждение и подобные уже есть...
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она говорит, что газ сильно дорогой и нужно новый контракт подписать
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разбудили боевого кролика... И нафига? Денонсировать - да не вопрос, а шо взамен?
Шо мы можем противопоставить САМИ ?Силу ? Не смешно...А если не будет этой бумаги паршивой - за нарушение чего мир должен прессовать Мордор?
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тамжынашилюди - русня онижыдети? нам знаком этот соевый бред.
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На бронекатерах 7 Да . Там десяток наших парней- ВОИНОВ с большой буквы! и ты вместе с Кроликом уверен шо им по силам пробить блокаду моста силой ? Или они должны погибнуть что бы ты сидя на диване гордился их мужеством 7 Я тебе задаю конкретный вопрос на который прошу КОНКРЕТНЫЙ ответ - договор разорвали, что делаем дальше? Хотя бы первых два шага?
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Если буксир дойдет до Мариуполя, а пиратский дон гандон затонет, заблокировавший проход расейский танкер протаранит и обрушит дурацкий мост, то буксир придется переименовывать из "Яны капу" в "Рейдер".
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Яйцемутант проснулся... 5 лет в голову такая мысль не пиходила. Гром грянул - кроль всрався.
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нет. тогда ушасстый был занят разворовыванием денег со стены плача с на удмуртией.
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Ванга, вроде бы умерла, но я не слышал, чтобы она предрекала, что произойдёт провокация...
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рекламні агенти Кроля працюють чудово - за ранок (у неділю !) він встиг вже попіаритись , а на ЦН розмістили чергову "джинсу" на їх замовлення ! "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2925
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питання: "чим відрізняються євробляхєри,що зараз блокують кордон,від русні,що заблокувала Керченську протоку?". правильна відповідь - нічим.
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Они переживают за своё бабло , украинцы переживают за свою страну .
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фото просто епічне -
- "свободу Надії Савченко !" (яка зараз сидить вже в Україні..)
- роззявлені роти Парубія і Сироїд ...
- хитрий погляд Гройсмана ..))
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Тоже об этом подумал. Фото говорит о многом.
- борьба крыс (блокпутинскихпатриетов и голодный фронт) за корыто.
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За тех кто платит. А бпп, нф или единая россия ей без разницы.
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"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк

Помнится всех форумчан писавших тоже самое на форуме, работники минстеця объявляли агентами кремля, шатунами и прочими кацапами. А соевая власть объясняла что денонсация соглашения на руку кремлю.
Ну шо, соя? Как переобуваться будем? Жду ваших высеров с удовольствием, попкорн приготовил.
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Не юродствуй, всё, что из под тебя ты обратно в рот отправляешь...
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Первый пошел. Все глотаешь, падаль кацапская?
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Переведи с кацапского свой пост, а то у меня google-переводчик с кацапского на русский сегодня не работает.
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"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк

---------------------------------------Яйценюх-возвращение блудного кролика...
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Оновлення 14:15

Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони.

Дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.

Перекритий прохід через Керченську протоку
Також зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

https://mil.in.ua/росія-здійснила-агресивні-дії-проти-к/amp/
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Вот так, прямо на наших глазах, рушится концепция "гибридой" войны "великого" генерала Герасимова. Потому что "гибридную" войну легко и просто вести против:
- мирного населения,
- людоедов Африки,
- стран, с очень слабыми вооруженными силами.
Но совершенно невозможно вести против прекрасно обученной регулярной армии.
В таких случаях эту концепцию можно засунуть туда, "куда никогда не падают лучи солнца"(С). "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6424
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"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк
Денонсировать можно, но что это даст. Прежде чем это делать, нужно взвесить все за и против.
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Арсений Яценюк о вышеупомянутом договоре: «Куля в лоб и мать його в й...б!»
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Их не поймешь - то кричат "не надо отменять, а то у нас не будет никаких правовых механизмов решения спорных ситуаций в международных судах", а вдруг делают кульбит и заявляют "нет, таки надо отменять". Вы хоть раз можете быть последовательными и не шарахаться из стороны в сторону???
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Не трогайте Сеню, он уже строительство восточной "Стены" , до 2021 года анонсировал...Достроит стенку, за Азовское море, основательно возьмётся.. "Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6107
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Сеня все понимают что тебе очень хочется к корыту ,но увы реинкарнация невозможна
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Интересно, если бы выборы президента, перенесли с 2019 года на 2021 год, вспомнил бы Яценюк про этот договор?
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Интересно, а не перенос (вернее отмену) выборов и ввод военного положения мы наблюдаем в данный момент?
Соевому мародёру на выборах уже ничего не светит. Останется только договорное с хуйлом обострение боевых действий, ввод военного положения и отмена выборов с введением диктатуры.
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Это чепуха.
Шансы на введение ВП нулевые.
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От них, свиней, всего можно ожидать.
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Яйценюх как зеркало украинской коррупции .
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Вообще, удивляет риторика о каких-то там соглашениях, которые нарушены. Вы не заметили разве, что у нас Крым отжали на нашей территории какую-то хрень в виде моста построили, шельфы отжали, а вы все мифические договора разрываете, чтобы не провоцировать
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Зачем денонсировать?
Отправить Арсения Петровича на переговоры для внесения изменений или переподписания.
Не переподпишет - кастрируйте.
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Иди на хуй казнокрад сраный и предатель Майдана, а значит Украины.
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Думаете просто так Шоколад встречалось с кумом карлика Медведохуйлочуком ??? Хрен с прибором! Как раз планировали керченскую операцию по сдаче ещё кусочка Украины.
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Цей договір про внутрішне море взагалі не дійсний, тому що Кучму у 2003 році змусили його підписати коли рашка будувала дамбу у напрямку острову Тузла. Його можна розірвати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года", - Яценюк
 
 
 
 
 
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