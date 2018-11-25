 ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины в Facebook.
"25.11.2018 в 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.
Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", - сообщила пресс-служба ВМС.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
А ты жюлябот шо то невнятное там шепчешь...учись у своей популистки ботоксной..
написали "Kazapen muss sterben" на БЧ и отправили в войска...а шо?
А КАТЕРА ПРОСТО МИШЕНИ.
ТАСС уполномочен заявить
«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе»
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Кацап шакал трусливий
На месте замри!
👊👊👊👊👊
Якби не закінчилась Українська операція по переходу кораблів через Керченську протоку.
Вже у понеділок буде стояти питання про блокування руху військових кораблів РФ.
если что, скажут стекломой в голову ударил,
мол мы не хотели
Пожелаем удачи нашим хлопцам и помолимся за них !
Я конечно не Шерлок Холмс - но улики указывают на то что он перегородил проход украинскому, а тот в него врезался.
Если есть такое фото - значит либо оно - не от туда, либо то что мы обсуждаем. Ибо у данного корабля нос то как раз и целый.
вода холодная
у вас там есть судна под андрейскими тряпками,
а на них полосатые геи