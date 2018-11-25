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 ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Военно-морские силы ВСУ зафиксировали заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием украиснких катеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

"25.11.2018 в 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.
Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", - сообщила пресс-служба ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Источник: https://censor.net.ua/n3098775
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйло ебнутое, Немцов был абсолютно прав.
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только за это фото мокши получат пистюлину санкциями.
ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 896
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кацапо-фашисты обосрались из-за двух катеров ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 6123 ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 6123 ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 6123
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соевые. объясните. блокирование мордвой азовского моря это потужная перемога вашего хозяина или безальтернативная его реформа?
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иди уже кацапе тут не наливают и не подают....
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Мокша ты что у своего люлябота на подпевке?? Почему вы так люляботные радуетесь неудачам Украины??
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Жюлябот ты не правильно пишешь, кто для вас методички составляет ?? Твоя ботоксная хозяйка уже бы во всю визжала что то в духе -- "Азовское море и Керченский мост заблокирован из за строительства нового магазина Рошен!! Ганьба. Злочинна влада!! Рошен заблокировал Керченский мост!! Выберети меня президентом я всё разблокирую сразу!!

А ты жюлябот шо то невнятное там шепчешь...учись у своей популистки ботоксной..
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Ка-52 конечно штука сурьёзная, но надеюсь ПЗРК на катерах имеются.
ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 5310
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наши С-300 могут его подстрелить с берега, ну крайняк можно дженвелином вальнуть с катера не напрягаясь особо
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джавелины лежат опечатанные на складе на львовщине. Если их еще втихаря не продали кацапам.
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А С-300 ещё не декоммунизировали ?
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Нет... Только кацапов регулярно... Сегодня ваш кораблик сам декомунизировался)))
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уже..
написали "Kazapen muss sterben" на БЧ и отправили в войска...а шо?
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У него кстати должна быть установлена система подавления ПЗРК.
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ДАЖЕ ЕСЛИ И ИМЕЮТСЯ, ТО БЕЗ ВОЛИ ИЛИ БЕЗ КОМАНДЫ ИХ ПРИМЕНИТЬ, ЭТО ПУСТЫЕ ЖЕЛЕЗКИ.
А КАТЕРА ПРОСТО МИШЕНИ.
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Пишут мокшанский корабль полоучил метровую пробоину резиновыми покрышками нашего буксира. это провал ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 7471
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Паланням пердаків на болотах задоволені...)

ТАСС уполномочен заявить

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе»
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Олегу Тихонову,ты чмо и пидорашенсковский тролль - отсоси!
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Судя по быдло манере и хамству это ты типичный кацапячий троль.
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москальня блокує вхід до Азовського моря, одночасно бляхери блокують внутрішні дороги України якось до болю прозоро...
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Будку шатают гады ....Держи Лера . Ты последняяя надежда Рошена
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Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Кацап шакал трусливий
На месте замри!
👊👊👊👊👊
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Многоходовочка Вовочкі дає збій.
Якби не закінчилась Українська операція по переходу кораблів через Керченську протоку.
Вже у понеділок буде стояти питання про блокування руху військових кораблів РФ.
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это все конечно офигительно, но отрезать Марик и ряд других важных портов от морского сообщения это колосальные убытки для Украины.
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весь мир выразит обеспокоенность и утрется, а надо блокировать Босфор, отрубать свифт и вводить эмбарго на нефть для русосвиней
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а кому це "надо" - союзникам РФ у ФРН чи Італії ..?
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В большей мере это убытки для частных мет.заводов Ахметова. При желании экспорт по ж.д. дороге можно обеспечить. Будет повод обновить инфраструктуру.
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на марик шли международные грузы и дальше с терминалов развозились
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На цензоре одни пидорашенсковские тролли ,Бутусов отсосал и пидорошенка ,шо вы бляди здохли!
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эх, отожмут видать коцапы катерки наши.... ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 8793 Скорее всего прямо с моста в матюгальник изложат условия сдачи в плен, а в противном случае жахнут ракетой...почему мировое сообщество не чешется...
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кацапы уже обосрались со страха, баржой прикрываются
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а что то бякать, или тем более стрелять, они боятся,
если что, скажут стекломой в голову ударил,
мол мы не хотели
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наши СУ-шки уже на подлете, осталось цапам первыми открыть огонь и санкций им не избежать
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К сожалению да. Автономность наших катеров что-то около трех суток, да и мореходность еще та.
Пожелаем удачи нашим хлопцам и помолимся за них !
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Несколько напомнило ротации защитников ДАПа через сепарские посты..
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да вобще то никто не подумал о том что прохода нет и русским судам тоже получаеться они и себя заблокировали --я бы подержал там катера пару месяев очень дешевый метод блокировки русских портов в азовском море
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К сожалению: Автономность наших катеров что-то около трех суток, да и мореходность еще та ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 4480
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Пробитый борт руснявого корабля заклеили картоном влеем ПВА.
ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 5661
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Меня одно смущает: а как можно таранить бортом?

Я конечно не Шерлок Холмс - но улики указывают на то что он перегородил проход украинскому, а тот в него врезался.
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Ну в лучшем случае он "подрезал" буксир. Но мне сильно кажется что он шел параллельным курсом при том с некоторым опережением, а потом попытался заставить буксир свернуть, перекрестив траекторию. Но буксир продолжил движение идя на столкновение. Собственно что и произошло.
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кацапы , как всегда , мордой в свиное дерьмо
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Вы не видели фото момента тарана?))) Оно опровергает всю вашу версию)))
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Посмотрите сегодняшнюю новостную ленту... Это фото было первым подтверждением сегодняшнего конфликта...
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Та то шоб страшнее было написали.Обычная авария.
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есть фотка нос Дона вьезжает в скулу буксира- проблема ваты в том что скула рейдового буксира это специально укрепленное место которим он на рейде толкает очень большие суда вплоть до океанских а нос у дона совершенно не приспособлен к ударам это океанский буксир его задача тянуть а не толкать в результате у нашего леера погнуло а у кацапа пробоина метр на метр " идет борьба за живучесть " как выразились кацапы- не дай бог еще утонет бедолага
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Не пиши фигню. Дон - это точно такой же буксир, только морского класса и в пять раз крупнее. Полный аналог нашего корца. А на фото выше - обычный сторожевик Изумруд

ВМС ЗС України: о 13:12 зафіксовано візит двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс. Кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою - Цензор.НЕТ 4908
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Ну тогда всё ясно... А я то по наивности решил что мне показывают настоящее фото, а не пытаются дурить голову... ВМС ЗС України: о 13:12 зафіксовано візит двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс. Кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою - Цензор.НЕТ 5992
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есть фотка нос Дона вьезжает в скулу буксира

Если есть такое фото - значит либо оно - не от туда, либо то что мы обсуждаем. Ибо у данного корабля нос то как раз и целый.
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не скрепно, нужны говно и палки на крайняк пальцем заткнуть
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Какой накал, какая драма. Шекспир нервно курит в стороне...
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Мне кажется,либо официальный запрос на проход отправим,тем самым признав юрисдикцию России и пройдут суда,либо просто десант высадится и арестует всех. Боевого столкновения не будет. Ибо шахиды только бывают арабами или диванами.
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кацапчики не рискнут, ибо знают, что получат по ипалу
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ты готов идти на абордаж ?
вода холодная
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А чего я? Из меня солдат - что из х@я указка... Есть люди каких государство специально готовило для таких целей. А меня оно готовило быть инженером. 18 лет учило. Мною воевать - всё равно что использовать гранатомёт в качестве дубины. ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом - Цензор.НЕТ 2393
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ну я же не вас имел в виду,
у вас там есть судна под андрейскими тряпками,
а на них полосатые геи
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Надо сказать, дид-воеватель с ЭПИЧНЕЙШЕЙ фамилией Ватаман однажды таки использовал фаустпатрон в качестве тактической дубины. И да, учитывая фаллическую форму этого оружия, случай можно рассматривать как эталонный пример дилдовоевания ВМС ЗС України: о 13:12 зафіксовано візит двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс. Кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою - Цензор.НЕТ 7297


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Нууу... В качестве оправдания можно отметить что в рукопашной, от использования Фауст патрона по инструкции - пользы было бы ещё меньше... ВМС ЗС України: о 13:12 зафіксовано візит двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс. Кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою - Цензор.НЕТ 8118
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Но тем не менее Ватаман (прям скрепный ответ всяким суперменам и капитанам америкам) с дилдо-дубиной - это само по себе бесценно
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Співайте пісню"Воіни свєта"і здавайте кораблі.
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Странно почему так получается сейчас ? ведь в прошлый раз корабли ВМС Украины прошли без эксцессов , кому нужен этот конфликт сейчас , кто выиграет от него?
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Ну РФ утверждает что в этот раз они не подали заявку на проход. (а в прошлый - подавали)
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кацапы могут засунуть себе эти заявки жопу. Украина ничего им не должна, это наша акватория. и торг здесь неуместен. Разипать по международному морскому праву за такие действия можно запросто тут вопрос в том или наши рошены готовят эти иски
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Могу спрогнозировать действия РФ: теперь они этим кораблём просто закроют проход и будут ждать пока Украина не подаст заявку. Подаст - извинятся и пропустят. Не подаст - просто оставят пролив закрытым пока у кораблей не закончится автономность и они не будут вынуждены уйти.
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"РФ утверждает"...уже сразу можешь лететь в спам.
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Як Пуйлу, так і Потроху потрібен перенос президенських виборів...
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кацапам не до отжима они теперь Дон спасают " идет борьба за живучесть" это надо доуматься таранить таранить скулу руйдового буксира обычным корпусом - у буксира скула это то место каким он океанские лайнеры толкает там спецыально швелера наварены для укрепления корпуса у Дона пробоина в метр а у буксира леерные стойки и выхлопную главного двигателя согнули --охринительно тупорылые кацапы
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Я понял что кацапы пиТары ещё когда до войны и окупации они наших рыбаков расстреляли
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За повідомленням ресурсу kerch.com.ru, що підконтрольний окупаційні владі у Криму українські кораблі пройшли Керченський міст
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Та ніхто їх не пропустить. Кацапи хочуть показати, хто там справжній господар. Барига зі своїми товстими генералами та адміралами знову проковтне, йому не звикати, втім, як й Україні. Соромно за країну.
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А разве "заход на боевом курсе" не является прямым показание к применению средств ПВО??? Крым и Донбасс начинались с этого- ждали, что само рассосётся.
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Ну и что дальше? Открутили кацапы гайку себе? Британия недавно заявляла что «в рамках помощи союзникам» введут свои корабли. Пусть теперь попробуют таранить британский корабль, только сначала команде этого «скрепного камикадзе» выдадут памперсы В принципе - это хорошая новость? Моряки наши не пострадали, а корабль отремонируют, зато лысая падаль выпросила себе еще более тугую затяжку петельки сразу на двух горлышках мутантного двуглавого урода !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом
 
 
 
 
 
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