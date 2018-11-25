 Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.
"Россиянами не просто был предпринят таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы, с тем чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня", - написал чиновник.
По мнению Бабина, сейчас ситуацию не исчерпан и есть риски что обвинения в "нарушениях" со стороны ВМС Украины прозвучат не только с российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц.
"Эти события ставят крест на мифе о Договоре 2003 по Азову, как в чем-то полезном для Украины", - отметил представительпрезидента в АР Крым.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Костя, а чого ти прізвище змінив? начебто)) раніше був з сокирою?
тобто сокиру - занапастив))) - став добрим !
Наградить моряков за выдержку по отношению к оккупантам...!!
НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ БЫ ЭТУ ТОНКУЮ ГРАНЬ МЕЖДУ ,,ВЫДЕРЖКОЙ" И ПОЗОРОМ.
15:00, 25 ноября 2018
Украина отправила подкрепление трем военным кораблям, которые направляются к Керченскому проливу, утверждают в ФСБ
Украина отправила подкрепление трем своим военным кораблям, которые направляются к Керченскому проливу, утверждают в ФСБ. Сообщение Погранслужбы российского ведомства приводит агентство РИА Новости. Ранее в ФСБ заявили, что сегодня утром три украинских военных корабля нарушили государственную границу России. В ВМС Украины обвиняют Москву в провокации. В Военно-морских силах говорят, что три украинских корабля направились из Одессы в Мариуполь (о чем заранее предупредили), однако российские пограничники повели себя агрессивно и протаранили украинский буксир, повредив главный двигатель и обшивку. В случае военного столкновения украинского и российского флотов за Украину вступится блок НАТО, что ни Москве, ни Киеву не нужно, такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор ,Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Отметим, по данным предприятия Крымские морские порты, Керченский пролив в целях безопасности сейчас закрыт для гражданских судов.
Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.
О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони.
Дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.
https://mil.in.ua/росія-здійснила-агресивні-дії-проти-к/amp/
Главное не провтыкайте!
Источник: https://censor.net.ua/n3098774
Вот только если до войны дойдёт, эти писаки сдрыснут в первую очередь.
Но наши героически не поддались на провокации и утерлись.
Спасибо соевому мыролюбцу отдавшему своим торговым партнёром и Азовское море.
Дальше что, Чёрное море? Херсон, Одесса?
Помнятся грозные визги соевой ботвы о неоспоримом преимуществе москитного флота речных катеров перед кацапскими корытами.
будут плакать, что их обидели
ГОРЯТ ВСЕ ваши ВЕРСИИ.
Одно из которых (российский корабль "Приазовье") попыталось протаранить украинский буксир - в тот раз неудачно: https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukrainskie-korabli-vo-vremya-prohozhdeniya-kerchenskogo-proliva-soprovozhdali-bolee-10-rossiyskih-sudov-1221840.html
А в этот раз, хэкипаж российского боевого корабля, - заявив на международной радиоволне, что выполняет специальное задание, - пошел на таран украинского военного судна".
Все идет своим чередом, все будет как нам надо.
Все буде Україна.
ЮЛЯ ДАЙ КОМАНДУ. ГЛАВВОЕНКОМ ЖДЁТ.... ВСЕ ЖДУТ.