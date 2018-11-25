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 Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Во время провокации пограничников РФ против кораблей ВМС Украины, корабли РФ провоцировали украинских моряков на открытие огня.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиянами не просто был предпринят таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы, с тем чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня", - написал чиновник.

По мнению Бабина, сейчас ситуацию не исчерпан и есть риски что обвинения в "нарушениях" со стороны ВМС Украины прозвучат не только с российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры"

"Эти события ставят крест на мифе о Договоре 2003 по Азову, как в чем-то полезном для Украины", - отметил представительпрезидента в АР Крым.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин 01

Читайте также: Столкновение кораблей Украины и РФ: Экипаж украинского буксира не пострадал, российский "Дон" получил пробоину 1х1 метр

Источник: https://censor.net.ua/n3098774
 
 
 Топ комментарии
 
но нас хрен спровоцируешь...
Наградить моряков за выдержку по отношению к оккупантам...!!
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"Не поддаваться не провокации , огня не открывать . Провокаторов расстреливать ." Так уже когда-то было .
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Дурень ватный, кто первый откроет огонь, тот проиграет.
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Главкома Порошенко трудно взять на испуг. Он сам кого хочешь напугает.
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та отож, і фейсбуком) теж можна по кацапам бити))),
Костя, а чого ти прізвище змінив? начебто)) раніше був з сокирою?
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Ждем в твиттере "страшный" пост о его обеспокоиности
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ок! Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 7574
тобто сокиру - занапастив))) - став добрим ! Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 7574 Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 7574 Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 7574
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Добрым словом многого можно добится, добрый человек!
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Когда понесло, не вредно отдыхать, х(ороши)й человек!
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Даже будни может труд сделать праздничными днями, добрый человек!
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но нас хрен спровоцируешь...
Наградить моряков за выдержку по отношению к оккупантам...!!
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"Не поддаваться не провокации , огня не открывать . Провокаторов расстреливать ." Так уже когда-то было .
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Дать всем Героев Украины !!!
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Что бы эта ,,выдержка" не выглядела поговоркой: - НАС Е Б УТ, А МЫ КРЕПЧАЕМ.
НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ БЫ ЭТУ ТОНКУЮ ГРАНЬ МЕЖДУ ,,ВЫДЕРЖКОЙ" И ПОЗОРОМ.
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не знаю, правдива ли инфа:

15:00, 25 ноября 2018
Украина отправила подкрепление трем военным кораблям, которые направляются к Керченскому проливу, утверждают в ФСБ
Украина отправила подкрепление трем своим военным кораблям, которые направляются к Керченскому проливу, утверждают в ФСБ. Сообщение Погранслужбы российского ведомства приводит агентство РИА Новости. Ранее в ФСБ заявили, что сегодня утром три украинских военных корабля нарушили государственную границу России. В ВМС Украины обвиняют Москву в провокации. В Военно-морских силах говорят, что три украинских корабля направились из Одессы в Мариуполь (о чем заранее предупредили), однако российские пограничники повели себя агрессивно и протаранили украинский буксир, повредив главный двигатель и обшивку. В случае военного столкновения украинского и российского флотов за Украину вступится блок НАТО, что ни Москве, ни Киеву не нужно, такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор ,Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Отметим, по данным предприятия Крымские морские порты, Керченский пролив в целях безопасности сейчас закрыт для гражданских судов.
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Оновлення 14:15

Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони.

Дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.

https://mil.in.ua/росія-здійснила-агресивні-дії-проти-к/amp/
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Карасев весьма стремный чувак. С мацковских каналов не вылазит.
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Главное - это набирать фактаж на очередную порцию санкций. А Путин-то оказался форменным дэбилом, господа. Ему Киссинджер посоветовал провернуть такую же мульку, как, в свое время, он посоветовал Никсону: прикинуться безбашенным придурком, шобы все боялись, типа дурачка. Тока за Никсоном была Америга, а за этим рассейским чмошником,... - жопа. Эх, Вова... лошара ты ушастая...
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Я даже боюсь представить какие еще санкции введет EC... Нежели EC попросит еще одну русскую трубу им вставить помимо СВ2?
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Теперь это новый герб рашистских ВМФ


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Ну молодцы короче...не открыли огонь ,не повелись на провокацию. ..ну как в Крыму в 2014 г,да?
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Таки молодцы. Если еще руское ржавое корыто "Дон" встанет надолго на ремонт или утонет то это будет вишенка на тортике.
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ОПЯТЬ ЮЛЯ КОМАНДУ НЕДАЛА. ПЕЧАЛЬКА.....
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"Эти события ставят крест на мифе о Договоре 2003 по Азову, как в чем-то полезном для Украины", - отметил представительпрезидента в АР Крым.

Главное не провтыкайте!
Источник: https://censor.net.ua/n3098774
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Схоже, гібридна війна кацапам невигідна і вони бажають прямої війни.
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Судя по комментам не только россияне хотят войны.
Вот только если до войны дойдёт, эти писаки сдрыснут в первую очередь.
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Это естесственное желание дать сдачи зарвавшемуся наглецу в лице твоей конченой педерации.
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Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня", Источник: https://censor.net.ua/n3098774
Но наши героически не поддались на провокации и утерлись.
Спасибо соевому мыролюбцу отдавшему своим торговым партнёром и Азовское море.
Дальше что, Чёрное море? Херсон, Одесса?
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Дурень ватный, кто первый откроет огонь, тот проиграет.
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А что не так. Он правду написал. Наши катера там за пару минут утопят.
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А на хрена тогда они там нужны? Украинский бюджет на ленинской кузне в офшоры распиливать?
Помнятся грозные визги соевой ботвы о неоспоримом преимуществе москитного флота речных катеров перед кацапскими корытами.
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кслову он прав, кацапы сцыкливые, первые не откроют,
будут плакать, что их обидели
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Аллё, ДЕБИЛУШКО, А КАК ЖЕ ЮЛЯВИНАВАТА ЧТОВКРЫМУНЕДАЛАКАМАНДУ???????
ГОРЯТ ВСЕ ваши ВЕРСИИ.
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Попросили огоньку...А нарвались на невеж. Вот и боднули.
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Стесняюсь спросить, это уже был переход КРАСНОЙ черты со стороны куйловской рашистской педерации или еще пока бледно-розовой?
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Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня", - написал чиновник.Источник: https://censor.net.ua/n3098774 - на 5-й рік війни нас й досі "провокують" , а ми "хероїчно" не піддаємось на провокації ? Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 5524
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Аналогичные события имели место 20 сентября 2018, когда украинские военные корабли (поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец") при проходе Керченского пролива сопровождали свыше 10 (!) российских военных судов.
Одно из которых (российский корабль "Приазовье") попыталось протаранить украинский буксир - в тот раз неудачно: https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukrainskie-korabli-vo-vremya-prohozhdeniya-kerchenskogo-proliva-soprovozhdali-bolee-10-rossiyskih-sudov-1221840.html
А в этот раз, хэкипаж российского боевого корабля, - заявив на международной радиоволне, что выполняет специальное задание, - пошел на таран украинского военного судна".
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Повреждение Украинского корабля в НЕЙТРАЛЬНЫХ водах это акт ПРЯМОЙ АГРЕССИИ(!!!!) приравневаемый к обьявлению ВОЙНЫ!!!! Ау!!! Барыга!!!! Жопу от офшоров оторви тварь,и реагируй как положено!
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Дипломатическое искусство гаранта заключается в том, чтобы очередной акт ВОЙНЫ объявить провокацией и гордо заявить, что мы не поддались! Короче, утереться и забыть!
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- і так всі 4 роки "життя по новому" ! Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин - Цензор.НЕТ 8465
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А чего тебя так бомбит?!
Все идет своим чередом, все будет как нам надо.
Все буде Україна.
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НУ ВОТ, АПЯТЬ ЮЛЯ НЕДАЛА КАМАНДУ НИ ВЕРХОВНОМУ ХЛАВНАКАМАНДУЮЩЕМУ, НИ ГОЛОВЕ РНБО, НИ КЛАВВОЕНФЛОТУ, И ЗАПРЕТИЛА КАТЕРАМ ВЫХАД ИЗ КАЗАРМЫ....

ЮЛЯ ДАЙ КОМАНДУ. ГЛАВВОЕНКОМ ЖДЁТ.... ВСЕ ЖДУТ.
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Провокували, що далі? Кацапи - наші головні історичні вороги, тому їх дії цілком прогнозовані. Треба звертати увагу не на їх дії, а на нашу протидію. Що ми можемо запропонувати у відповідь? Чергові заяви клоунів бариги?
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Украинские буксиры на столько суровы, что от их бронированых покрышек на бортах тонут военные корабли ФСБ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКорабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин
 
 
 
 
 
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