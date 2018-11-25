 С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли подразделения ВСУ, по позициям возле Троицкого, Малинового и Водяного враг бил из минометов, - Минобороны

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

На Луганском направлении оккупанты ночью совершили кратковременный обстрел из стрелкового оружия позиций наших военных неподалеку Попасной.

После 9 часов враг выпустил 3 мины 120 калибра в сторону украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи вблизи Троицкого. Здесь российско-оккупационные войска также вели огонь из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.

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Разрывы 9 мин калибра 82 мм в это же время зафиксированы нашими воинами в районе населенного пункта Малиновое. Позиции подразделений Объединенных сил у Травневого оккупанты обстреляли из пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении со стороны оккупированной Ужовки враг выпустил 2 мины 82 калибра по опорным пунктам украинских подразделений у Водяного.

С начала суток подразделения Вооруженных Сил Украины были вынуждены дважды открывать ответный огонь.

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