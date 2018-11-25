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 Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму

В захваченном РФ Крыму оккупационные власти возбудили первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом во время заседания правозащитной организации "Крымская солидарность" заявил адвокат Эмиль Курбединов.

"Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", — рассказал адвокат, обещавший предать гласности обстоятельства дела после того, как оно поступит в суд.

"Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья", — отметил Курбединов.

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По словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.

Статья 205.6 "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2016 года в рамках так называемого "пакета Яровой" — набора законов, предложенного депутатом российской Госдумы Ириной Яровой. Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098771
 
 
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Німці доноси від русскіх на русскіх не приймали.
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сердце радуется за крысян... правильных крысян, конечно же!... Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму - Цензор.НЕТ 2379
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Чекаємо новин від Кримського бандерівця.
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ха ДОНОС
ДОНОШУ -ЧТО ХУЙЛО СДОХНЕТ 7 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА (уведомляю заранее)
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хуйла мало, от одного хуйла там ничего не зависело и не зависит...
самое главное, 86% хуйлят.... вот их, не должно быть на белом свете, по крайней мере, рядом нами - поэтому, большая стена и ров с крокодилами!
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Чомусь згадався піонєр-гєрой - павлік морозов.. Чим закінчив павлік, сподіваюсь - кримські потенційні стукачі, особливо екзальтовані самотні підстаркуваті панянки з курячими мізками , знають.. Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму - Цензор.НЕТ 9523
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Насправді павлик морозов настукав на свого батька що він спить із сусідкою. Це стало приводом для допитів і шмонів і батька, й діда. Через що павлика зарізав дід "у стані крайньої нервової схвильованості".
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А вот хороший пример доносительства.

Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму - Цензор.НЕТ 9860
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму
 
 
 
 
 
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