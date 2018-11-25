 Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт", — подтвердил Волков.
Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.
Кроме этого "вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что в связи с действиями украинских кораблей будут приняты соответствующие меры.
"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал Фикс.
Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Или только "фас" от вас услышим?
а ще буде допомагати венесуеламсиріям до останньої крихти хліба відібраного з рота росєніна.
Думаю что в дальнейшем следует ожидать корабли НАТО с дружеским визитом в Мариуполь.
Свого часу, ще при совкє, коли були провокаціїї проти корабля США на Чорному морі, план дій розроблявся за РІК, до цього «експромту»...
Ця волшебна 3,1415здюліна 100% отрєзвіт, самого упоротого мокшанського «гєніаліссімуса» !
Ти в курсє?
«Росийский пограничный корабль, что таранил наш буксир теперь "борется за живучесть", пробоина у рф корыта 1метр»
И сейчас не скажешь как с Крымом - "Предали все, не с кем было"...
pattrick1: А Балтийское море обьявить внутренним морем стран НАТО и пусть российские корабли сидят в Калининграде и Питере. А российским кораблям запретить проход в Чёрное море через Босфор ( территория НАТО) , да и Чёрное море территория НАТО и стран кандидатов - Румынии , Болгарии, Турции, Украины , Грузии
Про "обвал" это я так, к слову .
Уже отдал наверное ВСУ свой любимый приказ - "Не провоцировать!!"...
У російському місті Балашиха, що в Московській області, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку будівельних матеріалів. Полум'я встигло охопити площу 1200 квадратних метрів.
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/palaiuchi-skrepy-pid-moskvoiu-stalasia-masshtabna-pozhezha-na-rynku-foto-video-256037.html
Ой вей, держите меня семеро - Фима Фикс у них вице-спикером Вот такая у них скрепно-православная расеюшка... Как началось с 1917-го, так до сих пор и продолжается: одни фиксы, ротенберги, фридманы, потанины, жириновские и прочие поцреоты зямли рускай...
Наши: после осмотра судов продолжают движение в сторону Мариуполя! Потери - плотик, бортик и погнутое ведро по 1 шт!
РФ: корыто ФСБ получило пробоину, пытается не утонуть + обгаженные кальсоны 15 шт!
ℳγrοtvorets.center 🇺🇦 @myrotvorets_ 6 мин.6 минут назад
Пограничное корыто российских оккупантов "Дон", протаранившее буксир ВМС Украины, получило метровую дырку над миделем. Теперь борется за живучесть, плывя в сторону базы. Наши артиллерийские катера и буксир спокойно идут своим ходом в Мариуполь.
InfoResist.
Российский военный корабль-разведчик «Лиман» затонул после столкнуовения со скотовозом в Чёрном море. И это даже не анекдот.. !
Даже подлость нормально сделать не могут!
Еще
кацапы в курсе,что в аннексированном ими же Крыму их территориальных вод нет от слова совсем Они сознательно врут за рубли во всех своих типа сми.Быдло хавает,быдлу нужна победа после про**ов по всем фронтам Сука,лучше б соседи у Украины были пингвины, а не эти мутанты двуногие