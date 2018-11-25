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 Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры"

Оккупанты на данный момент перекрыли Керченский пролив для гражданских судов из-за якобы "незаконного пересечения" украинскими военными кораблями границы России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт", — подтвердил Волков.

Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.

Кроме этого "вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что в связи с действиями украинских кораблей будут приняты соответствующие меры.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал Фикс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества

Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Источник: https://censor.net.ua/n3098770
 
 
 Топ комментарии
 
Братья-турки! Перекрывайте рашистским скрепоносцам Босфор и Дарданеллы!!!
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"Этих зарвавшихся деятелей" - риторика, прямая речь Молотова! Ну один в один! Ещё оттуда: ".... затеяли войну". Ну ничего не поменялось!
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Перекривайте SWIFT !
Ця волшебна 3,1415здюліна 100% отрєзвіт, самого упоротого мокшанського «гєніаліссімуса» !
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Закрито для цивільних кораблів.. Корабельна група ВМС України може продовжувати перехід , заборона кацапні - її не стосується..
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Братья-турки! Перекрывайте рашистским скрепоносцам Босфор и Дарданеллы!!!
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Братья Испанцы и Британцы и ЕС- а не пора ли для кацапов и судов следующих в Кацапию перекрыть и Гибралтар??!!!
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а причина в Украине тут вам и Томос и все более жетские действия на РПЦ в Украине отмена кражи Лавры Почаевской бандой монахов типа резидентции ФСБ.. и
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и прокатили кандидата в Президенты Рабиновича и выдвижение Бойко в кандидаты!!!! ха-ха и Медведчука как не как- а ковыряют... да и вообще Путин кричит мол буде разговор с новой властью - это как сказать, что новая власть Украины может вообще послать Вове телеграмму -Хуйло Ты еще гнида живая... и начнут в ответ на наезды кораблей ФСБ мочить прямой наводкой из всех видов оружия в ответку.. Москва далеко от Черного моря и Азовского...
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"Этих зарвавшихся деятелей" - риторика, прямая речь Молотова! Ну один в один! Ещё оттуда: ".... затеяли войну". Ну ничего не поменялось!
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Порошенко получил ссаными аквафрешными трусами по морде от партнеров. Стыдобище.
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а пару мин низя - зря перекрыли - классные мишени Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 4341
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Украинцы вы воины.Стреляйте по врагам.Не давайте заднюю
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А вы нам спину прикроете?
Или только "фас" от вас услышим?
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Евреи будут воевать с кацапами до последнего украинца. Ничего не меняется.
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Не только евреи )) "Фесьмир" готов так повоевать...
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путін буде воювати з американцями до останнього кацапа.
а ще буде допомагати венесуеламсиріям до останньої крихти хліба відібраного з рота росєніна.
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Новый виток конфронтации.Надеюсь наше руководство имеет стратегию,а не будет реагировать по обстановке.И то что сама тема Крыма вновь появится в медиа пространстве ,это большой плюс.Хотя уверен,что кацапня пойдет на блокирование керченского пролива и блокаде Мариуполя.На войне,как на войне.
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Stepan Litwinenko

Думаю что в дальнейшем следует ожидать корабли НАТО с дружеским визитом в Мариуполь.
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звичайно, що кацапи підуть на блокування, це наше руководство 4 роки дозволяло кацапським банкам проводити діяльність і як би не зусилля окремих патріотів то б торгівля із лугандоном процвітала.
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Не таран указа не было, был приказ напугать но, рукожопы перестарались и очень сильно подставили кремлевского придурка. Это задокументированный факт агрессии который уже не имеется смысла отрицать ибо это уже не те доказательства, которые предоставляли политики Украины, это прямая фиксация со спутников США. Это конец для кремлевского идиота.
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Все там під контролем!
Свого часу, ще при совкє, коли були провокаціїї проти корабля США на Чорному морі, план дій розроблявся за РІК, до цього «експромту»...
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ой вей, виразят глубочайшую озабоченость и на єтом все. В мире считаются с сильними.
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кремлебот - иди валежник собирай. Глубокая озабоченность, уже довела рашку до плачевного состояния.
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Я Вам не грубіянив а судячи по стилю спілкуапння кацап саме ВИ
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Перекривайте SWIFT !
Ця волшебна 3,1415здюліна 100% отрєзвіт, самого упоротого мокшанського «гєніаліссімуса» !
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Хмм....А вам не кажется, что пора этих долбодятлов поставить на место? На их вонючее заплесневелое покрытое мхом и валежником место.
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Таран в Азовском море: корабль РФ получил серьезные повреждения и может затонуть .Сайт ХАРТИЯ 97. А наши уже в Азовском море
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Так, але , навіть, лайно з намоченими водою лаптями йде на дно.. Всі пам'ятаємо подвиг барановоза, котрий відправив на дно Чорного моря " русскоє судно-развєдчік"..
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Браво, капитана буксира к награде. Капитан Ашота 7 не был награжден так наш должен.
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Море проср@ли не сегодня, одними катерами много не на воюешь борохоботи можете праздновать перемогу.
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А вы, зрадофилы, можете пойти и повеситься от безысходности.
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Какая там безысходность, у них сегодня массовый оргазм! И не разу не палятся Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 3735
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Мокша, ваш крейсер «Москва», зараз у бойовому стані «Кузя 2.0».
Ти в курсє?

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еще раз спрашиваю есть чем козломордим ответить? кроме как таран буксира видать за перемогу?
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Отвєтілі:
«Росийский пограничный корабль, что таранил наш буксир теперь "борется за живучесть", пробоина у рф корыта 1метр»
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пэтя VIP. Второе слово в обревиатуре означает "бессилие"
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Для початку вистачить того, що у персідському заліві стоїть...
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Как их "бомбит" от того, что Украине удалось увеличить свою флотилию на Азове. Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 1239
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Сергей Иванов 295f71aa - сейчас как раз эти ракеты, которые Турчинов показывал 4 года пригодятся...

И сейчас не скажешь как с Крымом - "Предали все, не с кем было"...
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Нападением на безоружный буксир с численным превосходством, козломордые хотят отыграться за потопление своего бандфлота в крымской воне 1853-56 г и за Цусиму, но к этому все и идет.
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Ох и сраки горят у кацапо-фашисткой нечисти.полные лапти уже насрали хВелыкие вояки
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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zztop196025 ноября 2018 | 14:15
pattrick1: А Балтийское море обьявить внутренним морем стран НАТО и пусть российские корабли сидят в Калининграде и Питере. А российским кораблям запретить проход в Чёрное море через Босфор ( территория НАТО) , да и Чёрное море территория НАТО и стран кандидатов - Румынии , Болгарии, Турции, Украины , Грузии
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Если центральный пролет моста обвалится, то пролив будет перекрыт для всех кораблей, включая российские.
Про "обвал" это я так, к слову Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 5164.
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кацапня натякає, що разом з кримом їм відійшли також українські води.
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Ну, якщо води відійшли, то це вже капець Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 4901
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Кацапня нарывается. Получит по рогам,скулит. И так до бесконечности.
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Соответствующие меры должна пообещать и Украина.
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А что головнокомандувач, уже в курсе?Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 4848
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Сергей Иванов 295f71aa - канэшно в курсе....

Уже отдал наверное ВСУ свой любимый приказ - "Не провоцировать!!"...
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Уже отправил сына на флагманское судно.Дочерей санитарками в госпиталя. Жена за токарным станком снаряды режет. Да и сам он после распоряжений отправляется личным примером дух поднять.-Красава.
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"Що це бцло?" - "Вертоліт, гелікоптер, гвинтокрил..." - "Скажіть йому, що не літав так низько наді мною..."
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як не переоберемо цього видатного Баригу,то Хуйло нападе !
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Пока рашистские самотопы /термин руско-японской войны/, одерживают выдающиеся победы в морских сражениях с буксирами, в тылу мордора стало подгарать.

У російському місті Балашиха, що в Московській області, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку будівельних матеріалів. Полум'я встигло охопити площу 1200 квадратних метрів.
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/palaiuchi-skrepy-pid-moskvoiu-stalasia-masshtabna-pozhezha-na-rynku-foto-video-256037.html
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НАСРАТЬ на то что там у них горит. Типа из-за этого у нас сразу благоденствие наступило.
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Надо кацапам срочно тянуть Кузю к мосту и затопить - очень качественно получится перекрыть пролив.
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кузя сейчас уже не топит рашистские стервятники и шведские доки, а проплыть к хору александрова тоже не сможет так как не жилец.
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Прекрасній прецедент перекрыть Босфор ...Кацапы просто нарываются)))
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Дограються кацапи, ох дограються... Сьогодні на дворі 2018 рік. До повного розвалу раші залишилося менше семи років...😕😕😕
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"...практически единый народ..." (с) - це бісить найдужче А що Захід? "Висловдюємо величезну стурбованість...", і - усёОккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 4700
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НА КАЦАПСКИХ НЬЮСВАН И 112 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЩЕРО КРУТЯТ И НИЧЕГО ОБ АГРЕССИИ ФАШИСТСКОГО РУСНЯВОГО ФЛОТА ПРОТИВ УКРАИНЫ В ЧЕРНОМ МОРЕ. Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 5447
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Если кремлевский павиан еще не договорился с Эрдоган, то через пролив может зайти флот НАТО, заблочить черноморский флот русни
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А может в ответ зарвавшейся кацапне Балтийское море обьявить внутренним морем стран НАТО и пусть российские корабли сидят в Калининграде и Питере..... Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 6998
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Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс


Ой вей, держите меня семеро - Фима Фикс у них вице-спикером Вот такая у них скрепно-православная расеюшка... Как началось с 1917-го, так до сих пор и продолжается: одни фиксы, ротенберги, фридманы, потанины, жириновские и прочие поцреоты зямли рускай...
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Украина наконец-то начала бодаться с кацапами на море! По состоянию на сейчас -
Наши: после осмотра судов продолжают движение в сторону Мариуполя! Потери - плотик, бортик и погнутое ведро по 1 шт!
РФ: корыто ФСБ получило пробоину, пытается не утонуть + обгаженные кальсоны 15 шт! Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 4475
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Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 7443
ℳγrοtvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 6 мин.6 минут назад

Пограничное корыто российских оккупантов "Дон", протаранившее буксир ВМС Украины, получило метровую дырку над миделем. Теперь борется за живучесть, плывя в сторону базы. Наши артиллерийские катера и буксир спокойно идут своим ходом в Мариуполь.
InfoResist.
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и на федеральных каналах не скажут что на постройке этих корыт не стыряли бабки и толщина металла меньше нормы, пробивается пластамассовым катамараном
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знаем мы легендарную мощь разейских военных судов......
Российский военный корабль-разведчик «Лиман» затонул после столкнуовения со скотовозом в Чёрном море. И это даже не анекдот.. !
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Украинцы, стреляйте по рашенским кораблям - кацапня разбежится, слово даю!
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Гнойное кацапье возамнило из себя хозяевами морей !ню ню
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Российский сторожевой корабль «Дон» в результате тарана рейдового буксира ВМС Украины «Яни Капу» получил значительные повреждения и борется за то чтоб не утонуть.

Даже подлость нормально сделать не могут! Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры" - Цензор.НЕТ 8528
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Ну что за народ , гадить всем в крови с рождения ?
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Фашик Донецкий‏ @FashDonetsk 1 ч.1 час назад

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кацапы в курсе,что в аннексированном ими же Крыму их территориальных вод нет от слова совсем Они сознательно врут за рубли во всех своих типа сми.Быдло хавает,быдлу нужна победа после про**ов по всем фронтам Сука,лучше б соседи у Украины были пингвины, а не эти мутанты двуногие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры"
 
 
 
 
 
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