 Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.
"Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Героям Слава!
Вся Україна повинна зараз молитись за наших Героїв Моряків і успіх походу !
Россия в свою очередь обвинила украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что украинские корабли "опасно маневрируют" и "не подчиняются законным требованиям российских властей".
Аннексия Крыма Россией является незаконной, не признана мировым сообществом, и, соответственно, у России там нет территориальных вод и государственной границы.
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І чому вони не зроблені? Це державна зрада, це невиконання уставів, це така сама здача, як здача Криму.
Шикаладний Мальдівський Говнокомандувач вчергове обісрався.
Римская пословица ((...); также распространён вариант с баранами)
"Армия овец во главе со львом, разобьёт армию львов с овцой во главе".
Арабская пословица (...)
Но мало того, у цитаты оказался автор!
...И не один.
"Я не боюсь армии львов, если их ведёт ягнёнок; но я опасаюсь армии овец, если её ведёт лев!"
Александр Македонский ((...); приписывается также его отцу Филиппу)
"Лучше иметь льва во главе армии овец, чем овцу во главе армии львов".
Даниэль Дефо (...).
"Армия ослов под командованием льва лучше армии львов под командованием осла"
Джордж Вашингтон (...)
"Я больше боюсь армии ста овец во главе со львом, чем армии ста львов во главе с овцой".
Талейран (...)
"Армия львов во главе с оленем никогда не будет армией львов", или "Я предпочту армию оленей, которой командует лев, армии львов, которыми командует олень", или "Я бы хотел иметь армию кроликов во главе со львом, а не..." и т.д., и т.п.
Наполеон Бонапарт ((..., ..., ...); ему также приписываются аналогичные фразы с баранами и ослами; некоторые говорят, что про кроликов первым сказал Цицерон, а Наполеон просто его цитировал)
Классической цитата гласит, я бы даже сказал, в духе Сунь-Цзы. Сильный командир, сильная армия - победа, сильный командир, слабая армия - возможность победы, слабый командир, сильная армия - невозможность победы.
Слава Україні !
Смерть рашинським катам , які століттями знущаються над украінцями !!
Сегодня был осуществлен таран рейдового буксира ВМФ Украины «Яна Капу» российским пограничным судном «Дон». Буксир был головным судном из небольшого каравана, в который входят еще два малых артиллерийских бронекатера. Как можно понять по первым данным, россияне пошли на таран не открывая огня, наши МБАК тоже огонь не открывали, но держали агрессора под прицелом. Очевидно, что приказ на открытие огня не поступил, хотя наши были готовы к этому с самого начала.
Тем не менее, все развитие ситуации задокументировано средствами видео и радиолокационного наблюдения и противная сторона уже подтвердила факт именно не столкновения, а тарана. Противник пояснил это тем, что наши корабли пересекли границу РФ без его согласия. Что-то подсказывает, что фиксация инцидента производилась не только средствами МБАК, но и другими, не только украинскими наблюдательными комплексами.
В результате преступных действий российских судов, имеются существенные повреждения нашего буксира, но никто из экипажа не пострадал. Первые выводы из инцидента уже напрашиваются сами собой. Если до этого российское руководство вело риторику о гражданской войне в Украине и о своем не участии в конфликте, по схеме «а докажите» или «ихтамнет», то теперь ситуация резко изменилась.
Получены документальные подтверждения агрессивных действий именно российских силовых структур, в отношение Украины. На пограничном судне «Дон» в принципе не может быть «отпускников, шахтеров и комбайнеров». То, что они действовали вопреки нормам морского международного права - зафиксировано, и то, что такое нарушение может быть вызвано только приказом вышестоящего командования - тоже очевидно.
Важно то, что теперь не пройдет обычный номер, которым пользуется Москва о том, что это было случайное столкновение или еще хуже - опасное маневрирование украинского судна. Все ходы записаны. Кстати, таранить артиллерийские катера россияне не рискнули потому, что это был бы уже совсем другой расклад.
Безусловно, еще в прошлый раз должно было произойти нечто подобное и скорее всего, уже были готовы соответствующие меры, которые Украина готовилась предпринять, теперь увидим, что это было - со второго раза. Маски сброшены, и теперь Украина получает документально обоснованные козыри не только подтверждающие пиратскую деятельность РФ в Азово-Черноморском бассейне, но и показывает ее настоящую позицию в войне на Востоке Украины.
Сегодня Москва поставила подпись под агрессией против Украины, более того, она пояснила свои действия именно так, как это делает пират и агрессор. В обоснование своих действий они положили понятие «государственная граница РФ» в том месте, где ее никто и никогда не признавал и не признает. А это будет стоить Москве намного больше, чем тот ущерб, который они причинили украинскому буксиру. Все только начинается!
но нам здесь выгорит только новый-старый през
Луцики, Гонтаревы в Раде Жюля с членами своего кружка и прочее ворьё
Напоминает анекдот про 101 китайское предупреждение. Скоро будет ПЯТЬ!!!! лет как документируются "факты агрессии" И ЧТО!???
Вызовем очередную порцию озабоченности и обеспокоенности?
!
Еще два катера у нас там есть и может быть еще пару-тройку судов.
Вместе веселее.
Тут многие "джеки воробьи" предлагают открыть огонь по рашистам, но этого делать нельзя.
Это даст им повод утопить наши корабли, а мировому сообществу сказать, что украинцы первые открыли огонь. А вот предупредительный огонь в воздух - это можно и нужно.
А что так?
Славу дидов опозорили.))
Вам как мужчине виднее, учитывая тип суден и наличие вооружения у противостоящих сторон.
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Відкрити попереджувальний вогонь. При ігноруванні попередження - вогонь на ураження.
Тип суден і наявність озброєння у протилежної сторони уставом ігнорується. І це правильно, бо інакше Давид не завалив би Голіафа, а драпав би від нього до самого
ЛьвоваІєрусалима, і ніякого Ізраїля і єврейського народу сьогодні не було би і в помині...
А так маємо пошкодження з обох сторін.
І ще питання в кого вони серйозніші.
Вот Касьянов правильный пост написал (снизу смотри)...
Рашисты насиловали буксир, а украинские бронекатера в это время курили в сторонке...
Вот зачем они в военные пошли?
Есть и другие професии...
Почему не идут в военные непонятно...
Буду там обузой и могу не выполнить присягу защищать....- поэтому деньги зарабатываю по другой специальности...
Такой ответ сойдет?
В военном деле, как и во всем другом, нужны мозги, а не безрассудная "смелость".
Военным как раз иногда очень нужна безрассудная смелость...
о вот пекарям не нужна...
Вон кацапы-смельчаки уже пытаются залатать пробоину в своем корыте-таране.
1 год ·
Сегодня пограничный корабль противника совершил таран нашего буксира недалеко от Керченского моста. Находившиеся рядом два малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины огонь в ответ не открывали.
Они не стреляли. Умные патриоты пишут: "Так что, они должны были погибнуть?.. Ведь это верная смерть!" - Сто процентов. Это смерть. И они должны были погибнуть. Иначе на кой ляд нам нужны эти артиллерийские катера, эти военно-морские силы, если они не стреляют, не защищаютс...Показати більше...
У них и флота и других сил в разы больше....
Вот что делать?
Собственно момент тарана.
Слава украинским морякам!!!
Наша корабельная группа противостояла многочисленной и хорошо вооруженной группировке противника, получила повреждение от примения одного из боевых приемов, НО... вернулась не в Одессу, а забив хер на требования кацапов, пошла на Мариуполь!!!
Вот, за это, этим пацанам - Слава!!!
Там же и ТТХ кораблей сторон