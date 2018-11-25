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 Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ

Украинские корабли продолжают переход в порт Мариуполя, несмотря на провокационные действия российских кораблей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

"Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества

Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ 01

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Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Источник: https://censor.net.ua/n3098769
 
   
 Топ комментарии
 
Хлопці! Вся Україна зараз з вами!
Слава Україні !
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тебя не было на капитанском мостике, вот и не открыли огонь, когда в ВМСУ вступать будешь? Нам нужны славные капитаны!
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Слава Україні!
Героям Слава!

Вся Україна повинна зараз молитись за наших Героїв Моряків і успіх походу !
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Россия закрыла Керченский пролив после того, как утром, 25 ноября, российский корабль совершил таран рейдового буксира Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщаетТАСС.

Россия в свою очередь обвинила украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что украинские корабли "опасно маневрируют" и "не подчиняются законным требованиям российских властей".
Аннексия Крыма Россией является незаконной, не признана мировым сообществом, и, соответственно, у России там нет территориальных вод и государственной границы.
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Да и х..й на них. Мы в своих территориальных водах можем делать что хотим.
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почему огонь по рубке не открыли? это ж пиратство
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тебя не было на капитанском мостике, вот и не открыли огонь, когда в ВМСУ вступать будешь? Нам нужны славные капитаны!
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вот поэтому меня и не было там и не будет
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Не понять тебе, там за печкою... (Висоцький)
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спочатку попереджувальні постріли робляться а не вогонь на ураження якщо небезпечні маневри.
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с кацапами предупредительный выстрел может быть только в голову
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так ти ж не військовий бо статуту не знаєш. Це була провокація яку вони теж знімали хто б почав пешим стріляти на ураження та почав бойові дії.
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ну тогда надо было спрятаться и никуда не выходить в море, прикрыться уставом и сидеть тихо, если защитить себя даже не в состоянии
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Да с кем ты в дискуссию вступаешь? Здесь же пораженчество в крови... Они тебя будут подначивать, а сами, когда окажутся в похожей ситуации, побросают оружие и домой побегут "до жинкы, дитэй та свыни"... Демагоги-поцреоты хреновы...
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спочатку попереджувальні постріли робляться
-------------------
І чому вони не зроблені? Це державна зрада, це невиконання уставів, це така сама здача, як здача Криму.

Шикаладний Мальдівський Говнокомандувач вчергове обісрався.

Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ - Цензор.НЕТ 3513
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"Армия ослов под руководством льва сильнее армии львов под руководством осла".
Римская пословица ((...); также распространён вариант с баранами)

"Армия овец во главе со львом, разобьёт армию львов с овцой во главе".
Арабская пословица (...)

Но мало того, у цитаты оказался автор!
...И не один.

"Я не боюсь армии львов, если их ведёт ягнёнок; но я опасаюсь армии овец, если её ведёт лев!"
Александр Македонский ((...); приписывается также его отцу Филиппу)

"Лучше иметь льва во главе армии овец, чем овцу во главе армии львов".
Даниэль Дефо (...).

"Армия ослов под командованием льва лучше армии львов под командованием осла"
Джордж Вашингтон (...)

"Я больше боюсь армии ста овец во главе со львом, чем армии ста львов во главе с овцой".
Талейран (...)

"Армия львов во главе с оленем никогда не будет армией львов", или "Я предпочту армию оленей, которой командует лев, армии львов, которыми командует олень", или "Я бы хотел иметь армию кроликов во главе со львом, а не..." и т.д., и т.п.
Наполеон Бонапарт ((..., ..., ...); ему также приписываются аналогичные фразы с баранами и ослами; некоторые говорят, что про кроликов первым сказал Цицерон, а Наполеон просто его цитировал)

Классической цитата гласит, я бы даже сказал, в духе Сунь-Цзы. Сильный командир, сильная армия - победа, сильный командир, слабая армия - возможность победы, слабый командир, сильная армия - невозможность победы.
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Добав ось ще один афорізм: «Армія мокшанських свинороссів, ніколи не переможе Русь -Україну !»
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Хлопці! Вся Україна зараз з вами!
Слава Україні !
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Героям слава !!
Смерть рашинським катам , які століттями знущаються над украінцями !!
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если бы 20 ноября Американцы, как и обещалии, ввели санкции против мАцкалии, ничего этого бы небыло. }{уйло чуствуя безнаказанность ох..л вкрай ...
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им нужен еще один повод, кацапы им его дают
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Вот и все, игры в «ихтамнет» закончены и прямо задокументированы. Еще первый проход наших судов по Керченскому проливу был таким себе тестом на адекватность скрепоносцев, но тогда они просто растерялись и действовали хоть как-то в рамках международного морского права, а из Москвы никаких директив не поступило. Тогда не произошло никаких инцидентов только потому, что никто из местных руководителей силовых структур не взял на себя ответственность за какие-то резкие действия. Но после этого, безусловно, произошел «разбор полетов» и директива «сверху» таки поучена.

Сегодня был осуществлен таран рейдового буксира ВМФ Украины «Яна Капу» российским пограничным судном «Дон». Буксир был головным судном из небольшого каравана, в который входят еще два малых артиллерийских бронекатера. Как можно понять по первым данным, россияне пошли на таран не открывая огня, наши МБАК тоже огонь не открывали, но держали агрессора под прицелом. Очевидно, что приказ на открытие огня не поступил, хотя наши были готовы к этому с самого начала.

Тем не менее, все развитие ситуации задокументировано средствами видео и радиолокационного наблюдения и противная сторона уже подтвердила факт именно не столкновения, а тарана. Противник пояснил это тем, что наши корабли пересекли границу РФ без его согласия. Что-то подсказывает, что фиксация инцидента производилась не только средствами МБАК, но и другими, не только украинскими наблюдательными комплексами.

В результате преступных действий российских судов, имеются существенные повреждения нашего буксира, но никто из экипажа не пострадал. Первые выводы из инцидента уже напрашиваются сами собой. Если до этого российское руководство вело риторику о гражданской войне в Украине и о своем не участии в конфликте, по схеме «а докажите» или «ихтамнет», то теперь ситуация резко изменилась.

Получены документальные подтверждения агрессивных действий именно российских силовых структур, в отношение Украины. На пограничном судне «Дон» в принципе не может быть «отпускников, шахтеров и комбайнеров». То, что они действовали вопреки нормам морского международного права - зафиксировано, и то, что такое нарушение может быть вызвано только приказом вышестоящего командования - тоже очевидно.

Важно то, что теперь не пройдет обычный номер, которым пользуется Москва о том, что это было случайное столкновение или еще хуже - опасное маневрирование украинского судна. Все ходы записаны. Кстати, таранить артиллерийские катера россияне не рискнули потому, что это был бы уже совсем другой расклад.

Безусловно, еще в прошлый раз должно было произойти нечто подобное и скорее всего, уже были готовы соответствующие меры, которые Украина готовилась предпринять, теперь увидим, что это было - со второго раза. Маски сброшены, и теперь Украина получает документально обоснованные козыри не только подтверждающие пиратскую деятельность РФ в Азово-Черноморском бассейне, но и показывает ее настоящую позицию в войне на Востоке Украины.

Сегодня Москва поставила подпись под агрессией против Украины, более того, она пояснила свои действия именно так, как это делает пират и агрессор. В обоснование своих действий они положили понятие «государственная граница РФ» в том месте, где ее никто и никогда не признавал и не признает. А это будет стоить Москве намного больше, чем тот ущерб, который они причинили украинскому буксиру. Все только начинается!
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согласен
но нам здесь выгорит только новый-старый през
Луцики, Гонтаревы в Раде Жюля с членами своего кружка и прочее ворьё
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Короче говоря масло-масляное, потому что оно масло.
Напоминает анекдот про 101 китайское предупреждение. Скоро будет ПЯТЬ!!!! лет как документируются "факты агрессии" И ЧТО!???
Вызовем очередную порцию озабоченности и обеспокоенности?
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«Если до этого российское руководство вело риторику о гражданской войне в Украине и о своем не участии в конфликте, по схеме «а докажите» или «ихтамнет», то теперь ситуация резко изменилась.»
!
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Давайте ребята... Может быть надо отправить поддержку им навстречу.
Еще два катера у нас там есть и может быть еще пару-тройку судов.
Вместе веселее.
Тут многие "джеки воробьи" предлагают открыть огонь по рашистам, но этого делать нельзя.
Это даст им повод утопить наши корабли, а мировому сообществу сказать, что украинцы первые открыли огонь. А вот предупредительный огонь в воздух - это можно и нужно.
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НапалЬЙон!. У якій лазні,в п*яному інцесті тебе ,дебіла,зробили,та ще й,мабудь,нашвидкоруч!. Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ - Цензор.НЕТ 8792
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Скорее всего москали их пропустят. Вероятность 80%. 10% - не пропустят. Про оставшиеся 10% не хочется и говорить, надеюсь до этого не дойдёт.
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Ну,це ж тре: який ХЕРоіческий ХЕРоізм!.НаЁв і ВоронЁнков повинні сісти на лаву підсудних.бо на п*ятому році не розуміти,що держава в у стані війни з московією - це не те,що зрада. а сплановані дії у посібництві агресору.Якщо МБКА заборонили застосовувати зброю проти агресора,то навіщо їх туди перли?.Відповідь одна: бурхлива імітація діяльності,котра нічого спільного з захистом держави.немає!.
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.....военные МОРЯКИ УКРАИНЫ , вся Украина с ВАМИ !!!! так держать в наше время это ПОДВИГ !!!! так ДЕРЖАТЬ и семь футов под килем !!!
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Шо то мне непонятна реакция наших флотоводцев, да и руководства в Киеве. Опять - атопутенападет? Дык, тот уже скоро сморкатся в Пентин пинжак будет. Прямое агрессивное действие по кораблю ВМФ во времф выполнения боевой задачи - какие еще нужны отмазки для импотентов? Сраного мусора тронешь - уже срок светит за тело "при исполнении". Короче , тухлая исторее с очередной перемогой на море.
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Кацапье почему-то тоже не проявило героизма, защищая "свою" границу до последнего вздоха. Пропустили украинскую корабельную группу.
А что так?
Славу дидов опозорили.))
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Алла, да пох мне на кацапов. Я не о козломордых. Перечитай мой пост еще раз, если с первого раза не поняла.
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Когда не знаешь как поступить - поступай по уставу. Или на кой хрен и для кого они пишутся?! А "ударили по щеке - подставь другую" - то для сироток христианского приюта .
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И что должны были сделать украинские моряки согласно уставу в данном случае?
Вам как мужчине виднее, учитывая тип суден и наличие вооружения у противостоящих сторон.
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Какой то сюр. Действительно, фиг его знает, шо должны делать моряки боевого вооруженного корабля во время нападения . Наверное гимн на палубе петь. ну или в нарды играть. Эффект тот же.
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Какое было соотношение вооружения у сторон, класс кораблей?
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И что должны были сделать украинские моряки согласно уставу в данном случае?
---------------------
Відкрити попереджувальний вогонь. При ігноруванні попередження - вогонь на ураження.
Тип суден і наявність озброєння у протилежної сторони уставом ігнорується. І це правильно, бо інакше Давид не завалив би Голіафа, а драпав би від нього до самого Львова Ієрусалима, і ніякого Ізраїля і єврейського народу сьогодні не було би і в помині...
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Хто зна чим би закінчився той вогонь.
А так маємо пошкодження з обох сторін.
І ще питання в кого вони серйозніші.
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Губернатор - мда..., струсили морячки..., а вернее их командиры...

Вот Касьянов правильный пост написал (снизу смотри)...
Рашисты насиловали буксир, а украинские бронекатера в это время курили в сторонке...
Вот зачем они в военные пошли?
Есть и другие професии...
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Все смельчаки в интернет-комментах заседают.
Почему не идут в военные непонятно...
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Алла Новосад 5b57f84f - не чувствую себя достаточно смелым и сильным что бы идти в военные...

Буду там обузой и могу не выполнить присягу защищать....- поэтому деньги зарабатываю по другой специальности...
Такой ответ сойдет?
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Ответ предсказуемый.
В военном деле, как и во всем другом, нужны мозги, а не безрассудная "смелость".
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Алла Новосад 5b57f84f - неа...

Военным как раз иногда очень нужна безрассудная смелость...
о вот пекарям не нужна...
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Иногда может и нужна. Но в большинстве случаев нужен трезвый расчет.
Вон кацапы-смельчаки уже пытаются залатать пробоину в своем корыте-таране.
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Юрий Касьянов
1 год ·

Сегодня пограничный корабль противника совершил таран нашего буксира недалеко от Керченского моста. Находившиеся рядом два малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины огонь в ответ не открывали.
Они не стреляли. Умные патриоты пишут: "Так что, они должны были погибнуть?.. Ведь это верная смерть!" - Сто процентов. Это смерть. И они должны были погибнуть. Иначе на кой ляд нам нужны эти артиллерийские катера, эти военно-морские силы, если они не стреляют, не защищаютс...Показати більше...
Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ - Цензор.НЕТ 1403
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А то что в конкретном случае силы были на сапостовимы, и то что фморской флот Украины 160 судов,а флот рахи 2600+ судов..Эта мандавошка клавиатурная, не сказала?
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Jala Pribila - вот представляешь если рашка завтра на Киев двинет?...

У них и флота и других сил в разы больше....
Вот что делать?
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Негайно здаватись, а то ще фабрику у Липецьку конфіскують, чого доброго...
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У касьянова своего спроси. Для кого он будет печатать свои высеры в током случае.
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Писав,що Кас*янов дебіл і зараз це підтверджую,бо справа не у МБКА, а в НаЁвє і ВоронЁнковє,котрі так дебільно планували цю операцію, а це в свою чергу підтверджує,що вони не рахують дії московії війною.В будь якому випадку,вони злочинці і повинні сісти на лаву підсудних!.
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Мне вот интересно, он провокатор или дурак??? Даже американцы в подобной ситуации огонь не открывали...
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Дуже доречними були б зараз американські катери, котрі ще в далекому 2014 році безоплатно були передані США Україні, але котрих і досі, нажаль, немає в українських територіальних водах..
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Российский ПСКР "Дон" на прицеле у одного из украинских бронированых артиллерийских катеров Гюрза-М
Собственно момент тарана.
Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ - Цензор.НЕТ 8121
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Писал один товарищ тут, и я его поддерживаю. Сделать из полуострова остров путем прокладки канала, потопить в проливе какую нибудь кастрюлю и пусть свой мост охраняют от себя, все суда будут идти водами Украины.
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Глупость писал один товарищ и ты вместе с ним. Начать рыть канал - во первых дорого, во вторых - это фактически расписаться в потере крыма навсегда. Это как если сосед не дает проходить тебе к себе домой и ты , вместо того шо б дать ему по морде, начинаешь лазить к себе домой через окно. С гордостью .
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То есть вчера кто то кому то по морде дал или просто был терпилой? Слушай, если я тебя на хуй пошлю, это будет глупость или правильно?
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Как там у классика - Кто на ком стоял? А насчет нахуй послать - если в реале - то это будет глупостью. ибо послать ты можешь только тараканов на кухне. А так... в инторнетах - ты меня послал, я тебя... разговор состоялся.
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Слушай, я к тебе на кухню не собираюсь. Нах ты вообще вылез?
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Ты? Ко мне? На кухню? Та нахуй ты мне всрався! Иди прыщи дави, я по выходным не подаю.
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Российский пограничный корабль, что таранил наш буксир теперь "борется за живучесть", пробоина у рф корыта 1метр, если он ещё и затронет то это будет просто ор выше гор.
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Таран в Азовском море: корабль РФ получил серьезные повреждения и может затонуть .Сайт ХАРТИЯ 97 Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ - Цензор.НЕТ 9455
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Аплодирую стоя!!!!
Слава украинским морякам!!!
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«Рссийский пограничный корабль, что таранил наш буксир теперь "борется за живучесть", пробоина у рф корыта 1метр»

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Лео Кот - Слава, мой дорогой собеседник, это когда военные идут ВПЕРЕД, выполняя опасные для их жизни задачи, а не подобрав обсосанные портки, пятятся назад, скрываясь в своих норах!
Наша корабельная группа противостояла многочисленной и хорошо вооруженной группировке противника, получила повреждение от примения одного из боевых приемов, НО... вернулась не в Одессу, а забив хер на требования кацапов, пошла на Мариуполь!!!
Вот, за это, этим пацанам - Слава!!!
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Факт агрессии мордора зафиксирован, наш безоружный буксир продолжил движение, а рашистский пират получил повреждения и возвратился на базу, ватники перекрыли судоходство в азовское море. Тут уже на донецких трактористов, сирийских комбайнеров и гражданскую войну мальчика в трусиках с хунтой не спишут.
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и "Никополь" и буксирчик "Яны Капу" подраненный в столкновении
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Переход куда? пролив закрыт, их заставят вернутся или потопят.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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Я понял, в топку эти бронекатера, ставим на буксиры тараны и топим кацапов как в древней Греции. Самое смешное за ними не надо даже гоняться будет, сами насаживаться на кукан будут.
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А что, на гибридную жопу, вот такой таран с винтом!

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Для интересующихся ссылка на почти он-лайн.

Там же и ТТХ кораблей сторон
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НА КАЦАПСКИХ НЬЮСВАН И 112 - ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО КРУТЯТ И НИЧЕГО ОБ АГРЕССИИ ФАШИСТСКОГО РУСНЯВОГО ФЛОТА ПРОТИВ УКРАИНЫ В ЧЕРНОМ МОРЕ.
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Моляться за пабєду свінаросского оружія...
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