 МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства.
"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины..
Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.
Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.
Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.
Чингизхан, Батый, К последнему морю.
когда с оккупированных замель , народ гнали на дальней шую оккупацию следующих государств.
Ну, як діти ій-бо...
Стесняюсь спросить, а для чего нам военные корабли?
Вот этот потопленный старенький рейдовый буксир и станет одним из важных аргументов денонсации договора по Азову, превращения его в международное, с запретом всяких досмотров (в т.ч. под мостом) и правом захода в Азов кораблей НАТО.
Политика это шахматы, а не Чапай-картошка. И здесь "многоходовочный" нашего Петра в гляделки не переиграет
Почему не отвечаешь?
Поверь: был бы там - шмальнул. И не один раз.
Как то вот так.
Почему не отвечаешь?
подаришь?
Есть такое понятие, как временной лаг для определенных действий
так эти действия еще не закончились
у Раши всё отберут
но не в этом и не в следующем году
должно помочь