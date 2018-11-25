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 МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества

Провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства. 

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины..

Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.

Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.

Читайте также: ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3098767
 
   
 Топ комментарии
 
Оключите агрессору свифт. Пусть в пещеры средневековые возвращаются, раз дикари.
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А шо, украинцы шото протаранили или потопили? Плыли себе с Одессы в Мариуполь. Где нарушение.
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Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.

Стесняюсь спросить, а для чего нам военные корабли?
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Оключите агрессору свифт. Пусть в пещеры средневековые возвращаются, раз дикари.
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И пришлите 10-к натовских и евросоюза кораблей для защиты украинских кораблей в акватории Черного и Азовского морей.
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Ага.Чтобы было кому защищать все те баржи, которые тягают грузы и товары с Николаева и Одессы в россейский "крымнаш"...
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Украина не упоавляет свифтом
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Если Украина не устоит, война пойдет на Европу. Миллионы беженцев и те же войска, нанятые как сейчас в Крыму, украинцы. Которых насильно загоняют в армию РФ под уголовной угрозой.
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В этом году 12000 крымчан пополнили армию РФ.
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эту тактику орды хорошо описал Ян в своей трилогии.
Чингизхан, Батый, К последнему морю.
когда с оккупированных замель , народ гнали на дальней шую оккупацию следующих государств.
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А российская империя и есть по сути продолжателем дела Орды.Один из улусов подчинил себе все остальные улусы:Астраханское ханство,Казанское ханство,Крымское ханство и т.д
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А с чего ты взял что война пойдет на Европу? Это тебе порохоботы говорят,а сами потихоньку торгуют с агрессором.За Украиной любая страна в НАТО, а это само за себя говорит.
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Все ведущие страны мира не признают Крым мокшанским. Крымнашисты в ж**е.
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Ну вот будет переключение внимания, война в Европе, а за брекзит решат, когда агрессор будет подавлен. И возвращена целостность европейского гос-ва Украина.
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Не провокуйте МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества - Цензор.НЕТ 1204
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#Атопутиннападёт
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интересно,если бы в составе отряда шел маленький британский или американский катерок,рускеибагатери так же борзонули бы,или очканули ?
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Вони вже заср*ли весь ефір і медіапростір, що винні українці.
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А шо, украинцы шото протаранили или потопили? Плыли себе с Одессы в Мариуполь. Где нарушение.
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Звичайно, ні. Але ще мине доба-друга - і кінофільм знімуть для своєї ватноголової аудиторії та для світової спільноти.
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Хто перший гавкнув, той і правий, а ви тепер відмивайтесь від цього.
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Зараз сообчество проявить озабочєность першого ступеню.
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Ні, зараз вони здійснять ядерний удар по крємлю...
Ну, як діти ій-бо...
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Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.

Стесняюсь спросить, а для чего нам военные корабли?
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У Украины много военных кораблей? Насколько я знаю только один.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Оно таки да,только никто не будет воевать вместо Украины.А мы уже давно вросли жопами в диваны и одсель,всем цензором грозим кацапы.А по факту не чем нам воевать.Армия появилась,но в основном только в телероликах.А что хочет диванное войско?Что бы построить армию способную бадаться с московской нужно много денег,нужно отказаться от социалок,субсидий,может даже от пенсий и ,МАТЬ ЕГО,ПОДНЯТЬ СВОИ ЖОПЫ С ДИВАНОВ!А оно нам нужно ,всевиликое диванное войско низове?
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Слушайте дались вам эти жопы, этими вашими ж.... необстрелянными армию не усилишь а скорей ослабишь. Бюджет военный на 2019 год составил 2,55% ВВП и это меньше чем в прошлом году и тем более меньше чем даже недостаточные 3% и это с учетом что распилов, обналов, откатов и других муток. Вот где корень проблемы. И поэтому с дивана надо вставать но идти не дурачком добровольцем на погибель и на радость всяким "элитам" а идти за политическими изменениями на улицы и площади.
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а посмотреть закон о бюджете ты конечно не в силах МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества - Цензор.НЕТ 2905\шо за муть ты несешь?
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Та то не «муть», то страстноє желаніе свинороссів перевести стрілки: «УкрАінци! Братья! Ваш враг нє в Крємлє, а на Банкавой !!!!»
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а чому договір з парашою не розірвуть про внутрішне море Азовське, Кучму змусили цей договір підписати коли дамбу будували на Тузлу з боку краснодарського краю. А так там дружба і не можна скаржитись на піратство рф.
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А ты как думаешь, для чего туда катера послали?
Вот этот потопленный старенький рейдовый буксир и станет одним из важных аргументов денонсации договора по Азову, превращения его в международное, с запретом всяких досмотров (в т.ч. под мостом) и правом захода в Азов кораблей НАТО.

Политика это шахматы, а не Чапай-картошка. И здесь "многоходовочный" нашего Петра в гляделки не переиграет
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Кстати,то что наши корабли шли без предупреждения,и даже не оказав сопротивления,уже само по себе есть ПЕРЕМОГА!Значит не сретсяукраинскор руководство идти на конфронтацию с московитами.
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ИМОПОТЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТКЛЮЧИТЕ КАЦАПАМ СВИФТ, НА ЭТО НУЖНО 24 ЧАСА. ДАЛЬШЕ ОТКАТ ОРДЫНЦЕВ В 18-19 ВЕК. ВСЕ. ИМПОТЕНТЫ ЧЕРТОВЫ, ЭМБАРГО ВВЕДИТЕ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ. РЫНКИ И ТАК ПЕРЕНАСЫЩЕНЫ ЕЕ. И ВСЕ 2-3 НЕДЕЛИ И КАЦАПАМ ЖОПА, Сколько можно подлизывать. ГОСПОДИ ПОМОГИ А????
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Прежде чем европейцев призывать, может самим сначала ввести эмбарго на кацапскую нефть и прочее?
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и выкинуть альфы сберы и прочее гавно национализировать
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А чего запад что то должен делать если Украина не может даже у себя дома справица с откровенно кремлёвской швалью типа Вилкулов, Мнеедведчуков, Боек....лол..ты сначала у себя дома порядок наведи..
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срочно нужна совместная декларация
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Ещё заплачьте, чтоб жальче было. Там вообще-то два военных катера рядом шли, на телефоны наверное снимали. Тьфу, позорище.
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если бы 20 ноября Американцы, как и обещалии, ввели санкции против мАцкалии, ничего этого бы небыло. }{уйло чуствуя безнаказанность ох..л вкрай ...
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военный корабль россии, атаковал буксир ВМС Украины, после чего выдвинулись украинские боевые корабли на место события. Сцикливый боевой корабль рашки, тут же начал драпать с места события и русня завыла о провокации украинских ВМС
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А что же два катера просто смотрели на таран и ничего не сделали?
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Тебе нужно идти служить во флот, на эти корабли матросом. Чувствую вырастит из тебя украинский адмирал Нельсон. Никаких манёвров в бою - просто атакуем!
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Из него только Кальсон получится, причем кацапский. Вернее, уже получился.
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А может самим для начала надо было отреагировать? Шмальнуть, к примеру, ниже ватерлинии?
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Прилетела бы ответка выше ватерлинии и завтра в левом углу прочитал бы про потери.
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На ответку была бы ответка. Или та, когда в морду получаешь, тоже ничего не делаешь?
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Ты уже в Керченском проливе?
Почему не отвечаешь?
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Вы, демагоги интернетные, только на такие дешевые приемчики и способны.

Поверь: был бы там - шмальнул. И не один раз.
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Рабов до раю не пускают!
Как то вот так.
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Ты уже в Керченском проливе?
Почему не отвечаешь?
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у меня нема ни пулемета ни мин
подаришь?
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Страшная ошибка которую допустил кремлевский придурок рассчитывая на то, что таран украинского корабля, российским боевым кораблем, будет трудно доказать - Инцидент полностью задокументирован, благодаря военным спутникам США и теперь, у мирового сообщества имеются достаточно убедительные доказательства, что таран произошел именно в украинских водах. А это значит, что задокументирован факт Агрессии и сделано это - американской стороной. Истории об ихтамнетах - закончились. Теперь, гарантированно появится военный флот США, Великобритании и Турции в водах Украины причем базироваться будут они даже в Крыму. Только Бог теперь знает, что ждет рашку но капитулировать перед Украиной, кремлевского урода, заставят очень быстро.
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Вам только книги писать в жанре фэнтези.
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Ни чей там флот не появится,но в целом ты прав.Это был эпизод российской агрессии
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во как тебя штырнуло

Есть такое понятие, как временной лаг для определенных действий
так эти действия еще не закончились
у Раши всё отберут
но не в этом и не в следующем году
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Надеюсь есть фотки тарана со спутников.Бо пацаки почнуть волати,що то Украина их таранила МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества - Цензор.НЕТ 9665
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Есть фотки не со спутников, а с кацапского вертолета. Там указаны координаты буксира
МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества - Цензор.НЕТ 1847
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Нам треба железный доказ.Броня!Щоб було чем пацакам в пику сунути в ООН.
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Пару барановозов у турков отдолжить и проблема будет решена .Пусть таранят до усрочки )
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Можно мальтийский танкер. Он способен отправить на дно целый фрегат УРО.
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Ей богу, как дети)) Щас фсе озаботятся и введут псевдосанкции. С чего все решили, что Европа, США и НАТО будут рвать за Украину жопу? Если бы так было на самом деле, то Крым давно был бы дома! Для Евросоюза Украина вообще давно стала балластом и те просто не знают как вежливо послать нэзалэжну подальше. Можете обвинять меня в связях с кремлем и в поклонение путину. Я всего лишь излагаю свою точку зрения основываясь на фактах.
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хлимкінда утопить в Азовском море.
должно помочь
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Щас душка Эмануэль озаботится и введет санкции против кока российского корабляМИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества - Цензор.НЕТ 3950
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Когда бронекатера Порошенко нанесут ответный удар?
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Бронекатеров Порошенко не существует. Есть МБАК Аккерман, Бердянск, Никополь, Кременчук, Лубны, Вышгород. Это названия украинских городов, а вы не в курсе.
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Порошенко главнокомнадующий украинский ВС. В кацапстане могут конечно этого и не знать, добрый человек.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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Даешь ролик тарана. Кому интересно это нытье.
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Чёткое мировое сообщество уже чётко реагирует - все чётко встали, чётко ходят и чётко переживают. Не далее, чем к вечеру, все чётко выскажут чёткую озабоченность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества
 
 
 
 
 
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