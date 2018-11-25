 Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit, - Туск

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Туск в Twitter.

Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входил политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция "готова ко всем сценариям" касательно Brexit, - Макрон