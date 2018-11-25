 Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit, - Туск

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.
"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Туск в Twitter.
Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входил политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.
Brexit, абсолютно адекватне рішення туманного Альбіону.
До останнього будуть чіплятись за ЄС Греція. Португалія, колишній "соцблок" Італія (південна частина, бо північна спить і бачить дві Італії)..Не все так безхмарно в ЄС
Друг Трампушка сильно штовхнув Европу в спину ногою по напрямку до прірви..
і прикладена "рука кремля" там грає не останню скрипку..