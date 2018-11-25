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 Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit, - Туск

Главы государств и правительств 27 стран Европейского Союза в воскресенье, 25 ноября, на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Туск в Twitter.

Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входил политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098766
 
 
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ну что ж = а ес пора менятся и реформироватся
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UK завжди було незалежним в своїх рішеннях і для них ЄС з їх голосраким, корумпованим "східним" блоком, та проблемними ледацюгами "південного" сектору, був як гиря на нозі..
Brexit, абсолютно адекватне рішення туманного Альбіону.
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Оно всё так, но многие британские депутаты настроены голосовать против этого документа. Соглашение с ЕС о Brexit еще должно быть одобрено Палатой общин Великобритании и Европарламентом.
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Наступними "вrexitистами" будуть німці. Далі підуть бульш мілкі самодостатні "гравці" типу Нідерландів,Данії, Люксембурга, Австії..
До останнього будуть чіплятись за ЄС Греція. Португалія, колишній "соцблок" Італія (південна частина, бо північна спить і бачить дві Італії)..Не все так безхмарно в ЄС
Друг Трампушка сильно штовхнув Европу в спину ногою по напрямку до прірви..
і прикладена "рука кремля" там грає не останню скрипку..
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСаммит ЕС утвердил соглашение по Brexit, - Туск
 
 
 
 
 
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