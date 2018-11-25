 Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были опубликованы в парламентской газете "Голос Украины" и сегодня вступают в силу.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. В частности, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.
Кроме того, вводится предельный коэффициент возраста автомобиля - 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.
Также со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.
Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Документ предусматривает, что лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также запрещается использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн. Первая фиксация работниками Нацполиции указанных нарушений предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн и лишение права управления на год и изъятие авто.
Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. За превышение срока от 10 до 20 суток установлен штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискации по решению суда.
Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой и Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, которые временно ввозятся на таможенную территорию Украины и/или помещены в таможенный режим транзита.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.
Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.
Светлана Пучкова
21 ноября в 16:52 ·
тест на wалороса😁( порохобота обыкновенного)
п.1 Якщо ти згоден, що громадянський протест це погано. скоріш за все, ти маєш ознаки "братнього народу"😀
п.2 Якщо тобі подобаються насильницьки дії правоохоронців до своїх співгромадян, скоріш за все, ти є частиною "братнього народу"😀
Я хочу писати на Цензорі і кажу те що вважаю за потрібне. А тобі раджу почитати "брендові" автофоруми, дізнаєшся про цікаві речі. А саме - про ставлення до
херблябляхерів.
А владельцев авто на украинских номерах в Украине гораздо больше...
Но даже Жюля понимает...что обещать этого нельзя...потому что это не выполнимо...
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA
9 ноября в 9:29 ·
мои мысли исходя из ситуации по доступным авто(и не только из этой)
Украинский социум, в большинстве своем, состоит из невежественных, завистливых, жадных, нетерпимых к отличным от них, "терпил".
Кто то вырывается "попасти" "терпил" и им, одновременно, завидуют, ненавидят и хотят стать такими же как они.
Вот поэтому и сепаратизм, "титушня", покорность, любовь к животным с полным равнодушием к людям, кроме начальника. А если они получают право на насилие и власть(сегодня все силовики на 90% эти люди), такое место становится опасным для проживания. Поэтому и власть такая.(тетки и их мужья на выборах выбрали кто покрасивше и больше гречки пообещал). Очереди к Виннику и в Церкви - это эти люди. Они и есть фундамент на котором держится вся гнилая конструкция под названием наше государство.
Поэтому и убивают, унижают, совращают, устраивают охоту и т.д. на тех кто не такой. А потому что буллинг, это не только про насилие над детьми. Это про отношения в социальных средах. Вытесняется чужеродный элемент. И не важно, что это здоровая клетка в больном организме. Важно, что он(она) теряет связь с остальными клетками. Она чужеродна. Как чужероден умный в толпе идиотов, добрый в толпе агрессивных, культурный, в толпе шариковых.
Вот как в этом человеческом бульоне построить цивилизованное государство?
На мой взгляд, если не попытаться изменить этот человеческий бульон через совершенно иной подход к образованию, культуре, социальным связям, предпринимательству, взаимоотношениям с государством и т.п. - тогда никак.
p.s. совсем забыла
Если вы чувствуете что вы и есть та самая чужеродная клетка, постарайтесь выжить. Это самое важное. Для этого ищите таких же как вы. Налаживайте поддерживайте эти связи. Помогайте друг другу. Делайте жизнь друг друга счастливее. Это единственный рецепт. Ну а если вас много, и у вас есть достаточно энергии, попробуйте что то изменить, чтобы оздоровить этот больной социум.
Все что для вам могли сделать...уже сделали..
Так что выстривайтесь в колоны по четыре...и стройными рядами топайте а МРЭО...а то можете и опоздать..