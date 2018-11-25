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 Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

В воскресенье, 25 ноября, вступают в силу законы №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах и усилении контроля над их перемещением и использованием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были опубликованы в парламентской газете "Голос Украины" и сегодня вступают в силу.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. В частности, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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Кроме того, вводится предельный коэффициент возраста автомобиля - 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Также со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Документ предусматривает, что лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также запрещается использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн. Первая фиксация работниками Нацполиции указанных нарушений предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн и лишение права управления на год и изъятие авто.

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Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. За превышение срока от 10 до 20 суток установлен штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискации по решению суда.

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой и Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, которые временно ввозятся на таможенную территорию Украины и/или помещены в таможенный режим транзита.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.

Источник: https://censor.net.ua/n3098763
 
   
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Так и речки есть шоб помыться. Зачем тебе ванна, порохобот? Законы о евробляхах сегодня вступили в силу - Цензор.НЕТ 4342
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Воем хитрожопых евробляхеров-конрабандистов удовлетворен.
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И вовсе нет. Просто задрала ситуация, когда горстка "избранных" попыталась взять за горло "лохов" и на горбу "лохов" въехать в автомобильный рай. Создавая при этом "лохам" кучу неудобств в жизни. А про бесплатный сыр в мышеловке как-то подзабыли. И розовые очки забыли снять. Как результат: горстка автоконтрабандистов наварилась на своих же "избранных", сделав из них лохов (без кавычек). За все нужно платить. Тем более, что для тех, кто ввез бляху хоть чуть-чуть по-уму (со снятием регистрации и оформления владения на авто) этот закон действительно дает существенные льготы на растаможку. Только сколько таких...
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Светлана Пучкова
21 ноября в 16:52 ·

тест на wалороса😁( порохобота обыкновенного)
п.1 Якщо ти згоден, що громадянський протест це погано. скоріш за все, ти маєш ознаки "братнього народу"😀
п.2 Якщо тобі подобаються насильницьки дії правоохоронців до своїх співгромадян, скоріш за все, ти є частиною "братнього народу"😀
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Завтра сотня довбаків вийде мітінгувати за право вирощування маку та коноплі на своїх городах. Я маю їм співчувати і приєднатися?
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Нет, конечно же. "Братский народ" тоже так рассуждает.
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Нет. Ты выйти со своими требованиями: казать и писать где хочешь!
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>>казать и писать где хочешь!<<
Я хочу писати на Цензорі і кажу те що вважаю за потрібне. А тобі раджу почитати "брендові" автофоруми, дізнаєшся про цікаві речі. А саме - про ставлення до хербля бляхерів.
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А що ж так швидко розрекламована не відомо за чиї гроші "Євросила" здулась???
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Голоси "євробляхерів" та членів їхніх сімей напередодні виборів 31 березня- петя однозначно втратив..
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Зато прибавится голосов тех кто против этих хитрожопых..
А владельцев авто на украинских номерах в Украине гораздо больше...
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Прибавиться ? Закони про євробляхи сьогодні набув чинності - Цензор.НЕТ 2591 Мрії, вологі мрії.. У мене автівка з номерами серії АЕ, але підтримую вимогу щодо здешевлення вартості розмитнення автівок в Україні, і ні за яких обставин не віддам свій голос за брехливу особину, котра злісно ухиляється від виконання своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!".. ..
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А что там Жюля...еще не обещала растаможку автохлама по питсят？
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Ні , юля цього не обіцяла.. Та й обіцяти їй цього не потрібно.. Все , що їй потрібно - це сісти на березі ріки , та очікувати коли поряд пропливе бездихана тушка найсолодшого "сивочолого гетьмана".. А потім вже за тією тушкою підуть і тушки його продажних посіпак.. Сподіваюсь - ти не такий? Закони про євробляхи сьогодні набув чинності - Цензор.НЕТ 8007
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Вот видишь...даже Жюля этого не обещает...а ведь такой момент...и упускает...этож одной только обещалкой можно всех евробляхеров и их семьи к себе на выборах прибрать..
Но даже Жюля понимает...что обещать этого нельзя...потому что это не выполнимо...
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А ну тихо! Нужно же чем-то "осчастливить" пенсионеров в марте добавкой к пенсии накануне выборов. А где деньги взять? А то развелось слишком много хитросделанных евробляхеров и заробитчан, все им не так!))))
Закони про євробляхи сьогодні набув чинності - Цензор.НЕТ 5948
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Я об этом твердил своим знкомым 4 года назад,вы катаетесь и дуете щеки до тех пор пока не создадут объединенную базу данных пограничники таможеники полицмейстеры! это чтоб договариваться было сложнее!!!! С меня ржали ,мол я лох на ланосе! Теперь голодовку по всему краю!
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бляхеры почему то думают, что их больше чем украинцев, которые не хотят чтоб эти хитропопые катались за их счет... Капец тупые))))))
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Да что ты такое,черт побери несешь?
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Светлана Пучкова
9 ноября в 9:29 ·

мои мысли исходя из ситуации по доступным авто(и не только из этой)
Украинский социум, в большинстве своем, состоит из невежественных, завистливых, жадных, нетерпимых к отличным от них, "терпил".
Кто то вырывается "попасти" "терпил" и им, одновременно, завидуют, ненавидят и хотят стать такими же как они.

Вот поэтому и сепаратизм, "титушня", покорность, любовь к животным с полным равнодушием к людям, кроме начальника. А если они получают право на насилие и власть(сегодня все силовики на 90% эти люди), такое место становится опасным для проживания. Поэтому и власть такая.(тетки и их мужья на выборах выбрали кто покрасивше и больше гречки пообещал). Очереди к Виннику и в Церкви - это эти люди. Они и есть фундамент на котором держится вся гнилая конструкция под названием наше государство.
Поэтому и убивают, унижают, совращают, устраивают охоту и т.д. на тех кто не такой. А потому что буллинг, это не только про насилие над детьми. Это про отношения в социальных средах. Вытесняется чужеродный элемент. И не важно, что это здоровая клетка в больном организме. Важно, что он(она) теряет связь с остальными клетками. Она чужеродна. Как чужероден умный в толпе идиотов, добрый в толпе агрессивных, культурный, в толпе шариковых.
Вот как в этом человеческом бульоне построить цивилизованное государство?
На мой взгляд, если не попытаться изменить этот человеческий бульон через совершенно иной подход к образованию, культуре, социальным связям, предпринимательству, взаимоотношениям с государством и т.п. - тогда никак.
p.s. совсем забыла
Если вы чувствуете что вы и есть та самая чужеродная клетка, постарайтесь выжить. Это самое важное. Для этого ищите таких же как вы. Налаживайте поддерживайте эти связи. Помогайте друг другу. Делайте жизнь друг друга счастливее. Это единственный рецепт. Ну а если вас много, и у вас есть достаточно энергии, попробуйте что то изменить, чтобы оздоровить этот больной социум.
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На границе уже начался звиздец . Многокилометровые очереди , и пробки .
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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ТоваришЧи евробляхеры и тм слчуствующие...пускать слюни и сопли уже бесполезно..
Все что для вам могли сделать...уже сделали..
Так что выстривайтесь в колоны по четыре...и стройными рядами топайте а МРЭО...а то можете и опоздать..
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