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 Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды. ФОТОрепортаж

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", – говорится в сообщении.

Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 01
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 02
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 03
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 04

В пресс-службе "Киевпастранса" отметили, что в результате акции протеста было заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.

"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в "Киевпастрансе", позже добавив, что движение было восстановлено в 21 час 40 мин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облгазы Фирташа ставят под угрозу проведение отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3098762
 
   
 Топ комментарии
 
А нам тут рассказывают, что в Луганске (или в Донецке, короче, в тех краях) два дня отопления не было Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды - Цензор.НЕТ 9299
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любая информация о провтыках власти мародёров это вода на мельницу враха..однозначно..
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Я это слышала, но не знаю, в действии это или нет. Ни я, ни мои друзья и знакомые не присутствуют на бел. форумах. Но нам к этому не привыкать, собственно говоря. Когда-то /давно/ была сильно удивлена, что в Украине можно купить симку без паспорта. Так что верю вашей информации. Скорее всего, так и будет.
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да. Симка без паспорта - это последнее чем еще можна похвастать. Думаю отберут по любому. Если быть честным, то в той же Польше без паспорта симку не купишь, а мы же в европу "идем"... н-да...
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В Польше проездные - с фото владельца, ибо нефиг передавать друг другу) Нет предела совершенству Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 5298
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Ну, литвин, по крайней мере, сможет открыто поддерживать россию. Он - ни разу не порохобот) лайкает все, что написано кацапами с подколками и издевками против Украины и украинцев. Как сказал классик, он их "сердцем чует"(с)
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И французские евробляхеры в Париже бузят и баррикады строят. Куды ни кинь, кругом огенды кримля Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 1962
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Их , понимаешь , очень возмущает разница в доходах !
Говорят , Макрон и макрониха богатые очень !
Это они про Порошенка не знают .
Вот бы удивились ...
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Бизин им бесплатный подавай видишь ли! Налогов платить не хотят халявщики! Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 5277 А кто пенсионный фонд Франции наполнять будет? Давно пора бы Макрону как спойсителю нации применить силу и очистить Париж от этих бездельников, создающих пробки на Елисейских полях и мешающих людям ездить на работу! Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 5850
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"Наиболее эффективный путь - стараться реконструировать систему централизованного теплоснабжения в больших и малых городах, чтобы привести ее к современным нормам и требованиям. Это включает: установку современного оборудования, прокладку трубопроводов, установку современных шаровых кранов, теплообменных аппаратов и самое главное - установку индивидуальных тепловых пунктов на самих зданиях, которые будут регулировать приготовление горячей воды и отопления для данного здания", - поясняет Алдошин. При этом он соглашается, что восстановить инфраструктуру, которая уже сгнила (это происходит за три года консервации) или разрушена, - практически нереально.
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Зажрались.
Подумаешь - воды горячей нет...
У вас есть дешевый газ от МВФ.
Грейте воду в ведрах и мойтесь в "ваганах".
Раньше все так жили при сссре и ничего. Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 1891
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совкодрочер? иди домой,кацап, водки нет
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Твоя беда в том, что думать не умеешь.
Прочитал, тупо, и тупо ответил.
Ты не уловил смысла написанного? Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 2161
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спасибо дебилам, голосовавшим за Клячко
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ну хай Гарант вінтіль відкруте в прямому ефірі..
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Там на новую ветку Метро, лярд выделили пацакской фирме.Нехай в Метро идут греться Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 9863
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жодного коментаря по суті проблеми та й сама стаття- рівень 5-го класу... Скільки людей вийшло, скільки часу "діставали" водіїв? Додумались, спочатку біля кабінету відповідної держморди походити чи місця проживання? Де прізвища тих хто відповідає за опалення того району?
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я в шоці, тутошні дописувачі і поціновувачі хуйла чекають на Майдан. Ну хоч чомусь навчилися Жителі київської Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення і гарячої води - Цензор.НЕТ 2415
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Да, как не было гражданского общества - так и не появилось...
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Что там на днях писали насчёт правового поля?
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
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Горячую воду им надо, может кипятком их ошпарить.
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Протестувальникі--бидло. В чому винуваті інші люди? Хто вам дав право приносити моральну і матеріальну шкоду невинним людям7 Коли нарешті поліція наведе лад на вілицях і ВСІХ перекривальників накаже згідно законодавства України?.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЖители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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