 Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", – говорится в сообщении.
В пресс-службе "Киевпастранса" отметили, что в результате акции протеста было заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.
"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в "Киевпастрансе", позже добавив, что движение было восстановлено в 21 час 40 мин.
Говорят , Макрон и макрониха богатые очень !
Это они про Порошенка не знают .
Вот бы удивились ...
Подумаешь - воды горячей нет...
У вас есть дешевый газ от МВФ.
Грейте воду в ведрах и мойтесь в "ваганах".
Раньше все так жили при сссре и ничего.
Прочитал, тупо, и тупо ответил.
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