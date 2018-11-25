 Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпол, с помощью которой правоохранители установили, что этот автомобиль был угнан две недели назад и находится в международном розыске", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Водитель и машина переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.