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Все про:Госпогранслужба (3073) граница (3120)

 Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба

В пограничном пункте "Гоптовка" (Харьковская обл.) задержан 34-летний гражданин Российской Федерации, пытавшийся въехать в Украину на автомобиле "Лада Ларгус" российской регистрации, находившемся в международном розыске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпол, с помощью которой правоохранители установили, что этот автомобиль был угнан две недели назад и находится в международном розыске", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Водитель и машина переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3098761
 
 
 Топ комментарии
 
Кому счастье улыбнулось, кто то с погранцов станет обладателем Лада Ларгус. Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6885
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Пусть въезжают на угнанных у украинцев гробах.
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разве лады тоже угоняет и обявляет в международный розыск? а в каком отделе записывает, ну не к автомобилям же.
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Полицейский останавливает машину:
- Вы первый кто проехал на этом перекрестке без нарушений, вот вам 1000 грн.
- О! Права куплю!
- Вы без прав?
Жена: -Не слушайте его, чего по пьяни не скажешь?
- Так Вы и пьян?
Теща: -Я же говорила, что на ворованной машине далеко не уедешь!
Голос из багажника: "Че границу уже переехали?"
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Кому счастье улыбнулось, кто то с погранцов станет обладателем Лада Ларгус. Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6885
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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