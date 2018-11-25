 Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
"При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпол, с помощью которой правоохранители установили, что этот автомобиль был угнан две недели назад и находится в международном розыске", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
Водитель и машина переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.
- Вы первый кто проехал на этом перекрестке без нарушений, вот вам 1000 грн.
- О! Права куплю!
- Вы без прав?
Жена: -Не слушайте его, чего по пьяни не скажешь?
- Так Вы и пьян?
Теща: -Я же говорила, что на ворованной машине далеко не уедешь!
Голос из багажника: "Че границу уже переехали?"