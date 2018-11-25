 ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по оккупированному Крыму.
"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.
В управлении ФСБ также добавили, что якобы вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - говорится в сообщении.
Пограничная служба ФСБ РФ отмечает, что принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
ушлебки ...ля давно не пэрдэло у Х@ло
До того ще й питання - А мокшанє подають Україні «заявкі в установлєнном порядке»?
Об этом 25 ноября сообщается на странице ВМСУ в Фейсбуке.
«О намерении осуществлять переход заранее информировалось в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли России - пограничные катера типа «Соболь», «Дон», катера типа «Мангуст», «Суздалец» - осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, российский пограничный катер «Суздалец» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу», в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.
СКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське
ви напевно нічого окрім заголовка не читали.
Если поця сказал что "такую личную неприязнь испытывает к куму хуйла мертвечуку, шо аж рошенка в горло не лезет")) то верю! Кому ж еще?
читайте только то,что написано.а не выискивайте тайное между букв
бо в тебе як в прислівї про божу росу.
Boeing RC-135.
Дальше керченский пролив и что там выкинут московиты еще не известно. Сегодня украинскому командованию надо привести войска в режим повышенной боеготовности.
а так гидко і бридко....
Цели украинского маневра достигнуты
Это дополнительный козырь на стол
Раша отрефлексировала
и очень пожалеет
А вот Украина вряд ли что-то приобретет
Украинские карты сдают другие люди.
8487, который подписал шоколадный, предусматривает транспортный налог на машины старше 5 лет.«Какой же будет налог?25 тысяч гривен останутся. Их так и будут платить собственники «элитных» автомобилей.Налог на автомобили старше пяти лет будут рассчитываться по специальной формуле:Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологическийРассмотрим эту формулу детально:Если авто на бензине, то базовая ставка - 200. Если на дизеле - 300.Коэффициент двигателя - это объем двигателя, разделенный на 1000 куб. см.Коэффициент возраста - возраст автомобиля минус пять.Экологический коэффициент зависит от соответствия автомобиля экологическим стандартам:Евро-2 и ниже - 4;
Евро-3 - 3;
Евро-4 - 2;Евро-5 - 1,5;
Евро-6 и выше - 1.
Налог на старые автомобили в УкраинеСколько придется платить?Например, если авто на бензине с двигателем 2200 см³ и ему идет шестой год от даты производства:Первые пять лет владелец может не платить, а как только настанет шестой год - придет платежка на сумму 660 гривен. И каждый год цифра будет увеличиваться. На седьмой год - это уже будет 1320 грн.Дизельное авто обойдется еще дороже.Например, авто возрастом в 10 лет с объемом двигателя 3000 см³ обойдется в 9000 гривен каждый год. С двигателем на 1000 см³ - 3000 грн.Учитывая, что средний возраст автомобилей в Украине 20 лет, суммы налогов будут намного больше. За старый автомобиль на бензине 19-и лет с двигателем 1300 см³, придется каждый год платить 10 920 гривен.»Денег нет, но вы держитесь, здоровья вам и хорошего настроения.
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Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов. - Уинстон Черчилль
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Личный Клоун
Едва отжужжала рогозинская дрель на МКС. Только еще публика в нашем державном цирке с пробитыми питерскими бакланами дырками в потолке отсмеялась и вытерла слезы от кульбитов Рогозина, которым «заполняют перерыв», ба! Новый номер главы «Роскосмоса»!
Официальная «Российская газета» выдала сегодня новость о том, что Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он сообщил вчера, посещая вместе с молдавским президентом Додоном компанию «Российские космические системы». Побродил, потыкал пальцем в небо и выдал про полеты Соединенных Штатов на Луну:
«Они говорят, что были … Мы такую задачу поставили - полететь проверить».
И тут же добавил, под стон хохочущих трибун, что, во-первых, Россия рассчитывает на сотрудничество с США в освоении Луны. А, во-вторых, что сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку.
И опять это чудное «мы». «Мы такую задачу поставили». Кто эти «мы»? Рогозин, Путин, Шувалов и Димон с уткой?
Вы такую «задачу поставили»?
Отлично. Собирайте по своим карманам деньги - личные деньги, выгребайте из своих панамских офшоров миллиарды, стройте на них звездолет «Путин-1» и отправляйтесь «полететь проверить», прихватив шуваловских корги, на Луну, узнать, были ли там Соединенные Штаты.
Тоже мне, задача для всего российского народа, разобраться с тем, что и так ясно. Рогозину с Путиным не ясно - так пусть удовлетворяют свое любопытство за личный счет.
Уже и советского позвоночника давно нет, а все боли в нем не дают покоя - американцы на Луне были, а советские нет.
Но СССР, по крайней мере, через 12 лет после страшной Второй мировой смог запустить спутник, а через 16 лет состоялся полет Юрия Гагарина. Путин же почти за 20 лет своего правления ничего в космосе не добился, кроме безнадежного отставания от США и Европы во всем, где не было советских заделов.
Единственное, что во время Путина «произвелось», это - художественный фильм «Первые на Луне» (2004), в котором рассказывается о том, что советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м. И это все.
Кстати, США на Луне не просто «были», а шесть раз были - с 1969-го по 1972-й.
Россия на Луне при Путине и Рогозине вряд ли будет. Но это и не обязательно. Зачем? Если можно раз за разом рассказывать о российских космических планах полета на Луну, выражать сомнения в достижениях других. Для этого у нас и есть лунный клоун - Рогозин. Чпок!
С каких пор граждане Украины ВДРУГ ДОЛЖНЫ,находясь во внутреннем море,подчиняться стране агрессору????...Азов - общее море и Крым украинский.