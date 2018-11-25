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Все про:Азовское море (329) корабль (1053) ФСБ (1293)

 ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины

Федеральная служба безопасности РФ заявляет, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направляются к Керченскому проливу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по оккупированному Крыму.

"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, - Зеленко

В управлении ФСБ также добавили, что якобы вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - говорится в сообщении.

Пограничная служба ФСБ РФ отмечает, что принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3098760
 
 
 Топ комментарии
 
А чему Вы радуетесь? Противник вывел из строя наш рейдовый буксир, максимально повредив его!!! Где Вы тут радость увидели? Здесь возникает другой вопрос, а нахера рядом с буксиром плыли два (!!!) боевых катера ВМС Украины, которые не смогли сберечь буксир от тарана?
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АРК КРЫМ УКРАИНЫ! у кацапов это "граница" Пидерашки???????????
ушлебки ...ля давно не пэрдэло у Х@ло
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"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей" Источник: https://censor.net.ua/n3098760


До того ще й питання - А мокшанє подають Україні «заявкі в установлєнном порядке»?

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а перед этим финские дзоты как рванули с линии Манаргеима, вот так и началась Зимная воина
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Российский пограничный катер «Суздалец» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу», в результате которого повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Наши корабли осуществляли переход из Одессы в Мариуполь
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Оті довбані вояки тільки з буксирами й вміють воювати, бо там озброєння нема! Потвори!!!
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Пограничные корабли России совершили «откровенно агрессивные действия» против кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя на Азовском море.
Об этом 25 ноября сообщается на странице ВМСУ в Фейсбуке.
«О намерении осуществлять переход заранее информировалось в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли России - пограничные катера типа «Соболь», «Дон», катера типа «Мангуст», «Суздалец» - осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины», - говорится в сообщении.

​По информации ведомства, российский пограничный катер «Суздалец» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу», в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.
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По приведенной мной ссылке совершенно другая тема открывается , хм...
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да была статья еще пол-часа назад... Видимо ее удалили, так как факты в ней были лживыми, что нормально для Громадського. Это только догадки..
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А что там лживого, то что Пашинскому в прямую задали вопрос почему завод поставил в паРашку через фирму-прокладку две фундаментные плиты под двигатели эсминцев? А тот глаза вырячил я-не -я и хата не моя, знать не знаю и знать не хочу.
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де видалили, все на місці.
ви напевно нічого окрім заголовка не читали.
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статьи объединили под более мягким заголовком..?
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назву змінили, але таке буває постійно.
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а ты шо,до сих пор хробацькому веришь?это после всех их признаний в верности фсб? ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 5575
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Я верю только пятому и прямому!!!
Если поця сказал что "такую личную неприязнь испытывает к куму хуйла мертвечуку, шо аж рошенка в горло не лезет")) то верю! Кому ж еще? ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 8980
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гы...оправдывают рукожопых командиров своих катеров.бо учились настоящему делу военнокацапским способом ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 7642.учите своих рулевых правильно штурвал в руках держать,кацапня
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А чему Вы радуетесь? Противник вывел из строя наш рейдовый буксир, максимально повредив его!!! Где Вы тут радость увидели? Здесь возникает другой вопрос, а нахера рядом с буксиром плыли два (!!!) боевых катера ВМС Украины, которые не смогли сберечь буксир от тарана?
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а где вы радость увидели?там только сожаление о недостаточной профессиональной подготовке кацапских судоводителей .
читайте только то,что написано.а не выискивайте тайное между букв
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Гыг с тобой. ти дурника перестань включати. і стрілки переводити.

бо в тебе як в прислівї про божу росу.
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"Кацапские судоводители", к сожалению для нас, провели очень даже профессионально один из приемов боя - таран, повредив наш рейдовый буксир, находящийся под защитой 2 военных катеров ВМС Украины!
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зверніть увагу, саме про бездіяльність боєвих катерів ніде не йдеться. правда, яка була реальна ситуація поки що невідомо.
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С вероятностью в 99% могу быть уверенным, что команда двух военных катеров на мобилки снимала таран нашего буксира!(((
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мы вас пляди кацапские еще до Талды-Кургана гнать будем суки рваные!!!
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Надобно Порошенко срочно Медведчука к себе вечером пригласить, чтобы тот Путина попросил более так не делать...
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А в онлайне посмотреть на это есть возможность, типа флайрадара?
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Вряд ли военные корабли включают эту приблуду, хотя...
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Эту дуру выгоняют теперь за долги из квартиры. Была снайпершей. - Идиоты верящие рашке ! - Почитайте историю ! - Как они калек вов высылали на Соловки в лагеря ,глаза не мозолить.ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 217
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Лично от себя. - Мне дизайн лавочки приколол )) Шлакоблок щас упадет и второй ноги лишится )))
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Здравствуй, мама. Возвратился я не весь... Вот нога моя - на гвоздь её повесь...
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Украинские моряки молодцы!Давите это мокшанское быдло!Путин Хуйло! ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 9258...
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спутники всё видят а значит весь мир тоже, если вата не права то получит ещё санкций, всё труды на благо санкций и самоизоляции.....
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Вы уверены, что в тот момент над тем районом пролетал соответствующий спутник?
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да уверен - это зона конфликта которя мониторится как минимум несколькими странами в том числе и США, что бы если что взять рашу крепко за одно место перекрыв нефтяной кран....
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Спутники летят со скоростью не менее 8 км/с. Сколько их нужно чтобы постоянно мониторить Керченский пролив? Тысяча?
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Летал американский самолет - разведчик, каждое такое действие согласовывается и мониториться.
Boeing RC-135.

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Это ссылка на википедию. Где ссылка на новость о сегодняшнем полёте RC-135?
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ФСБ нарасії хутко побігло міняти памперси!)))
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Таран военного судна приравнивается к нападению. Украинские моряки могли в ответ открыть огонь и это было бы первым морским боем между Украиной и московией.
Дальше керченский пролив и что там выкинут московиты еще не известно. Сегодня украинскому командованию надо привести войска в режим повышенной боеготовности.
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Открыть огонь и геройски утонуть? А смысл в этом какой?
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Хоча б. протаранити у відповідь...
а так гидко і бридко....
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Я как раз таки снимаю шляпу перед украинскими моряками за выдержку и хладнокровие. Но до Мариуполя они еще не дошли и надо показать поддержку этим катерам( возможно даже авиацией). Командованию на месте виднее и агрессивные действия московии они уже наверное моделировали.
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Что мешало запросить лоцмана и спокойно пройти как в прошлый раз?
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и "прошлый раз" проходили без официального лоцмана
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Ну и в этот раз запросили бы того же самого - неофициального.
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Абсолютно согласен.
Цели украинского маневра достигнуты
Это дополнительный козырь на стол
Раша отрефлексировала
и очень пожалеет
А вот Украина вряд ли что-то приобретет
Украинские карты сдают другие люди.
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Мало кто знает, но порт Мариуполя теряет сотни миллионов гривен в год из-за Керченского моста. Свинособаки продолжают покушаться на город, в частности заминусовали клип о проукраинском Мариуполе. Друзья!!! Нужна ваша поддержка и положительный отзыв: ВИДЕО
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поющая лошадь тому и минусы! а Мариуполь это Украина!
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рашисты комментируют про "укросвыней", а вы пишете про лошадь. Поддержка нужна не рашистам...
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Поржали с бляхеров, теперь поржём с себя.
8487, который подписал шоколадный, предусматривает транспортный налог на машины старше 5 лет.«Какой же будет налог?25 тысяч гривен останутся. Их так и будут платить собственники «элитных» автомобилей.Налог на автомобили старше пяти лет будут рассчитываться по специальной формуле:Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологическийРассмотрим эту формулу детально:Если авто на бензине, то базовая ставка - 200. Если на дизеле - 300.Коэффициент двигателя - это объем двигателя, разделенный на 1000 куб. см.Коэффициент возраста - возраст автомобиля минус пять.Экологический коэффициент зависит от соответствия автомобиля экологическим стандартам:Евро-2 и ниже - 4;
Евро-3 - 3;
Евро-4 - 2;Евро-5 - 1,5;
Евро-6 и выше - 1.
Налог на старые автомобили в УкраинеСколько придется платить?Например, если авто на бензине с двигателем 2200 см³ и ему идет шестой год от даты производства:Первые пять лет владелец может не платить, а как только настанет шестой год - придет платежка на сумму 660 гривен. И каждый год цифра будет увеличиваться. На седьмой год - это уже будет 1320 грн.Дизельное авто обойдется еще дороже.Например, авто возрастом в 10 лет с объемом двигателя 3000 см³ обойдется в 9000 гривен каждый год. С двигателем на 1000 см³ - 3000 грн.Учитывая, что средний возраст автомобилей в Украине 20 лет, суммы налогов будут намного больше. За старый автомобиль на бензине 19-и лет с двигателем 1300 см³, придется каждый год платить 10 920 гривен.»Денег нет, но вы держитесь, здоровья вам и хорошего настроения.
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Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов. - Уинстон Черчилль

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Я как раз таки снимаю шляпу перед украинскими моряками за выдержку и хладнокровие. Но до Мариуполя они еще не дошли и надо показать поддержку этим катерам( возможно даже авиацией). Командованию на месте виднее и агрессивные действия московии они уже наверное моделировали.
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Пора прорыть канал между Крымом и Украиной, а где произошел конфликт все заминировать.
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довбойоби мокшанські скоріш за все намагались лякати, на великій швидкості маневрували й про€бали - підсмоктало до борту буксира і навалились... - такі судноводії лаптєногі... тепер почали виправдовуватись брехнею, що начебто не було узгодженого дозволу на прохід...
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офф топ
ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины - Цензор.НЕТ 324

Личный Клоун

Едва отжужжала рогозинская дрель на МКС. Только еще публика в нашем державном цирке с пробитыми питерскими бакланами дырками в потолке отсмеялась и вытерла слезы от кульбитов Рогозина, которым «заполняют перерыв», ба! Новый номер главы «Роскосмоса»!
Официальная «Российская газета» выдала сегодня новость о том, что Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он сообщил вчера, посещая вместе с молдавским президентом Додоном компанию «Российские космические системы». Побродил, потыкал пальцем в небо и выдал про полеты Соединенных Штатов на Луну:
«Они говорят, что были … Мы такую задачу поставили - полететь проверить».
И тут же добавил, под стон хохочущих трибун, что, во-первых, Россия рассчитывает на сотрудничество с США в освоении Луны. А, во-вторых, что сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку.
И опять это чудное «мы». «Мы такую задачу поставили». Кто эти «мы»? Рогозин, Путин, Шувалов и Димон с уткой?
Вы такую «задачу поставили»?
Отлично. Собирайте по своим карманам деньги - личные деньги, выгребайте из своих панамских офшоров миллиарды, стройте на них звездолет «Путин-1» и отправляйтесь «полететь проверить», прихватив шуваловских корги, на Луну, узнать, были ли там Соединенные Штаты.
Тоже мне, задача для всего российского народа, разобраться с тем, что и так ясно. Рогозину с Путиным не ясно - так пусть удовлетворяют свое любопытство за личный счет.
Уже и советского позвоночника давно нет, а все боли в нем не дают покоя - американцы на Луне были, а советские нет.
Но СССР, по крайней мере, через 12 лет после страшной Второй мировой смог запустить спутник, а через 16 лет состоялся полет Юрия Гагарина. Путин же почти за 20 лет своего правления ничего в космосе не добился, кроме безнадежного отставания от США и Европы во всем, где не было советских заделов.
Единственное, что во время Путина «произвелось», это - художественный фильм «Первые на Луне» (2004), в котором рассказывается о том, что советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м. И это все.
Кстати, США на Луне не просто «были», а шесть раз были - с 1969-го по 1972-й.
Россия на Луне при Путине и Рогозине вряд ли будет. Но это и не обязательно. Зачем? Если можно раз за разом рассказывать о российских космических планах полета на Луну, выражать сомнения в достижениях других. Для этого у нас и есть лунный клоун - Рогозин. Чпок!
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Надо нашим с берега быть готовым поддержать наших и потопить рашистские суда, в случае их атаки.
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Треба менше пити. Чукча нє чітатєль, чукча пісятєль? Вони ще не зайшли у Азовське море, навіть! Яка підтримка з берега?
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Не боись, у нас есть ракеты что достанут ихтамнетов везде
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....не подчиняются законным требованиям расейких властей...…..О КАК!!!!
С каких пор граждане Украины ВДРУГ ДОЛЖНЫ,находясь во внутреннем море,подчиняться стране агрессору????...Азов - общее море и Крым украинский.
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А где корабли? Там буксир, который на веревке тащт сторожевик, и какая-то моторка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины
 
 
 
 
 
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