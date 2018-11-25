 Корабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.
"Сегодня, 25 ноября, корабли Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее было сообщено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждено главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.
Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - говорится в сообщении пресс-центра Командования
ВМС ВС Украины.
не зря Гарри Трумэн рванул к Сирии, ой не зря
а ведь в конце месяца - саммит в Аргентине
Потому грузины наваляли, а у нас безальтернативное миролюбие и очевидный Профит для офшоров.
Рыгоботы, даже перекрасившись в сою, поют по старым методичкам. Никакого креатива.
Семочко тоже Юлька на должность назначила?
А почти 55 процентов мне говорят, что дворец и орден у охрендовского не просто так с неба свалился.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/grischenko-obvinil-timoshenko-v-poyavlenii-harkovskih-soglasheniy.html