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 Корабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ. ФОТО

Пограничные корабли Российской Федерации осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 25 ноября, корабли Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее было сообщено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждено главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.

Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - говорится в сообщении пресс-центра Командования
ВМС ВС Украины.

Корабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные проверки судов в Азовском море, - МИД

Корабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3098759
 
 
 Топ комментарии
 
До того момента, пока друг и партнер Путина Медведчук находится в Украине и на свободе, ни один человек, имеющий разум, не поверит в то, что мы реально боремся с русскими.
Что мы - как народ, государство и его власть - сделали антироссийский выбор бесповоротно, а не пытаемся с ними договориться.
Про Крыму, по Донбассу, по бизнесу, по чему бы то ни было вообще.Это тот случай, когда не надо никаких слов, комментариев, пиара, антипиара, не надо вообще ничего. Это просто факт - определяющий, ясный, чёткий: да или нет.

Айдер Муждабаев.
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Сколько еще их терпеть ? Не пора ли Миру их загнать в парашу ?
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великий дипломат и мужественный человек наш хряк - по ночам принимает в собственном доме люто ненавидимого врага! И все только, шоб наших ребят освободить и народу жисть облегчить. Мученик и подвижник! после томаса будет возведен в ранг святых.
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на кацапии этих пукиных на тысячу лет вперёд припасено..
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Но ликвидация послужила бы в назидание.
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чекаємо на відео, уявляю як наші військові моряки коистувались єдиною можливістю, що наразі має наш військовий флот на Азові, скрипіти зубами і облизувати чоколат.
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Медведчука на цепь, и решатся многие вопросы...или народу его отдайте...охранители хреновы
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Не путай хрен с пальцем. Евробляхи - это барыги, которые не хотят платить налоги. Теперь заплатят. И это не враги Порошенко. Это враги всей страны.
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Ты бредишь, быдлан. Евробляхеры - это мусор, который нагнал в Украину тысячи тонн нелегального хлама, чтобы на нем навариться и не платить налоги. Чтобы врачи и пенсионеры дохли с голоду, а эти барыги жировали. Но биомусору дали по зубам - отличнейшим законом. Который дает преимущества всем, кто покупает нормальные авто, а не дерьмо.
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Пепеботы охуели в край. Методичка - народ Украины мусор и барыги.
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Я говорю о кусках дерьма на евробляхах, а не народе. Ты что-то перепутал. Читай внимательнее.
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Не надо "пепе..". Всем прекрасно ясно о ком и о чем твое мнение.
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Точно. Люди которые не хотят, что бы украинский народ грабили рыгосоевые мародёры космическими поборами на растаможке - враги всей страны. Точнее, враги народа! В ГУЛАГ их, наймитов мирового империализма, мировой буржаузии и агентов госдепа!
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Еще один с заболеванием мозга. Как алчные куски дерьма могут "не хотеть, чтобы (пишется слитно, дурачок) украинский народ грабили", если они сами его грабят?)))))
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Кстати, чтобы у тебя всех родных на кизяк порубали во имя Пети. Думая, что ты согласишься стать навозом (если уже не стал) во имя соевого блага.
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посмотрим, что перевесит - незначительный инцидент в районе Керчи, или давно ожидаемое ВСЕМИ применение химоружия под Алеппо
не зря Гарри Трумэн рванул к Сирии, ой не зря
а ведь в конце месяца - саммит в Аргентине
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юлефанам слід нагадати, що оголошення військового стану автоматично скасовує усі вибори і т.д. Знову буде зрада,
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А чего мы ноем, как девочки? Стрелять нужно было.
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согласен! так мы и Крым просрали,потому что боялись стрелять
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Мало кто знает, но порт Мариуполя теряет сотни миллионов гривен в год из-за Керченского моста. Свинособаки продолжают покушаться на город, в частности заминусовали клип о проукраинском Мариуполе. Друзья!!! Нужна ваша поддержка и положительный отзыв: ВИДЕО
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Менше б слухали "експертів", "радників" і т.д. Добудували крейсер "Україна" з його 130 мм АК-130. Поставили б "як плавучий острів" під Керчю.
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для этого надо сначала у нафтогаза забрать одну нефтяную скважину и отдать под минобороны ,организовать нефтеперерабатывающий цех на базе химвойск а жд войска будут развозить соляр на флот и керосин на ввс,тогда будет реально не дорого содержать большие корабли как крейсер
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Тут что одни идиоты???? Кто пишет, что мол "почему не открывали огонь в крыму?" - вы дебилы? Кем было воевать? Армии не было(благодаря той де Юле) если бы в крыму тогда начали бойню, Украины уже не было! В моем Запорожье уже была бы " Запорожская народная рэспублика" ((чур меня). Плешивый только этого и ждал!!! Слава Богу не повелись!!!
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Юлька распродала армию!!! Сейчас есть куча документов как за пару штук танки уходили))))) и вы юлядрочеры будете рассказывать как нужно было вести себя в крыму!!!!!! ))))
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В Грузии был президент - агент кремля, без свечного заводика в Липецке и офшорных счетов. А у нас патриот.
Потому грузины наваляли, а у нас безальтернативное миролюбие и очевидный Профит для офшоров.
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Короче папиредники виноваты.
Рыгоботы, даже перекрасившись в сою, поют по старым методичкам. Никакого креатива.
Семочко тоже Юлька на должность назначила?
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Прекрати свою тупость демонстрировать на каждом шагу. Ты сам голосовал за "сою". Почти 55% в первом туре тебе ни о чем не говорят?
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Тупицу ты видишь в зеркале. Тупицу и лжеца. Я за рыгов не голосую.
А почти 55 процентов мне говорят, что дворец и орден у охрендовского не просто так с неба свалился.
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Согласен наполовину... Огонь не открывали не потому что приказа не было. Есть устав караульной службы, и при прорыве в ВЧ должен быть открыт огонь. Но!!! Никто не стрелял. Все нарушили устав. Половина была подкуплена, часть испугались, а часть были откровенными колаборантами. Огонь можно было (и нужно было) открывать до того момента, пока ихтамнеты не стали ониужетут. А сейчас демагогию разводить поздно, расхлебываем что есть
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Да ну... у меня моряк знакомый служил тогда в крыму. Так он сказал "ну кому будет хорошо, если откроем огонь? Мы смертники сразу! Да и будет это поводом пойти дальше, и в моем Запорожье будет "знр", они этого и ждут..." вот слова человека служившего тогда, да и сейчас в Одессе продолжает служить. Москалям нужен был повод, в крыму бы кричали угроза мирному населению и пошли бы вглубь... но не получилось, потом был повод боинг, но не туда попали...
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чего бы не ждал плешивый на выходе получил бы конфликт который ему не выиграть и не пережить россии,это любой понимает ,так шо стоило начинать движ с Крыма
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_Давай быстренько наври зачем и почему колонну гиркина беспрепятственно запустили в милионный Донецк! И кто за это ответил.
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та от не бреши, Гіркин виїхав з колоною цивільних авто зі Славянська, його бойвики писали що він їхав на звичайному жугулю копійка. А ось бойовики що проривалися зі Славянська як військові були знищені є фото і відео на ютубі обгорілої техніки сепаратистів при прориві зі Славянська.
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а кроме того: щас бы в пидоРАШКЕ отключили СВИФТ и установили эмбарго на нефть
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Помните югославскую войну....???? Почему хорваты не ввязались с головой в бойню, а отдали сербам территории, потому что знали проиграют, потеряют солдат, а возможно и государственность!!!! Отдали, потом окрепли, через 3 года вооружились поднатаскали солдат и дали по рылу и забрали свои земли!!! Не стали в самом начале на убой пускать своих солдат!!!
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Через три года, гришь?.. Прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти українських кораблів, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 4741 Сколько уже война идёт (увертюра ТМВ)?
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????? Где в хорватии??????))))))))))) сказочный....
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В Хорватии, говоришь, идёт?.. Нахуй, мразина! Прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти українських кораблів, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 1865
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Проблема была в том, что у хорватов в 91-году не было солдат. Не было даже оружия.
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А у нас было много оружия для сдерживания параши???? Вот юлькина прихлебайка приходько настя, лично видела в начале войны кривые дула))))))
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Кстати! А кто протестовал против этих соглашений? "Агенты Кремля" и "не построившие ни однойбудки" Свобода во главе с паном Тягнибоком. А вот Пепе молчал в ссаную тряпочку.
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Ошибаетесь. Пеця одобрял харьковские соглашения.
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Тут пепеботы возразят, что да, одобрял, но в глубине сердца, внутри печенки и поджелудочной железы, был категорически против....
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И только Твоя канцлерша грудью встала на защите гос. интересов!!!
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Петя молчал????))))) ну да... Оланда почитай!!!! Или его купили, а????)))) а косатая баба юля ниразу не голосовала за то, что "расея агрессор"!!!! Ниразу за 4 года не назвала расею агрессором а путлера убийцей!!!! Сколько законопроектов из-за бют провалено которые были приняты для армии!!!! Не была на донбассе , хоть бы раз приехала к парням на фронт!!!! Видимо они для нее каратели!!!!! Но нет же, опять Петя виноват!!!!!
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из сообщения непонятно . прошли все таки наши под мостом или нет ?
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в Черное море вошел разведывательный корабль Британии не военного назначения,Турция разркшила кораблю находиться ы Черном море сколько угодно
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Министр оброоны Украины Полторак встретился с британским коллегой Вильямсоном и обсудил совместные действия в Черном море Британии и Украины.
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Это как понимать: кацапы решились спровоцировать силы добра и неопознанные силы на срочный отжим-возврат Крыма с КУБАНЬЮ?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКорабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, - ВМС ВСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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