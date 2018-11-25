 "Геноцида украинского народа не было": МИД РФ сделал заявление по Голодомору в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России в Facebook отмечается, что почти сотню лет назад, голод затронул много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было.
"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", – отметили в ведомстве.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо
Кроме того, в российском МИДе добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"
Отметим, в ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.
Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.
Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий относительно украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора ежеминутно в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.
На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века. В настоящее время в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.
В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.
Не отреклись они от национальности.
Поэтому были созданы национальные республики.
Такие комнатки для проживания этносов.
2) Республики созданы с чёткой политической целью: создать у населения захваченных территорий иллюзию псевдо-государственности, таким образом приглушив протестные настроения.
2)национальность "русские" была назначена старшей национальностью над другими национальностями;
3)"русские" это не этнос,а конгломерат этносов покоренных народов российской империи в который входили и украинцы или малоросы, как их называли в империи.
В российской империи было всего две национальности : русские и мусульмане.
В русских записывали всех православных.
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.»
- Іосіф Віссаріоновіч СТАЛІН і
- Павєл Пєтровіч ПОСТИШЕВ.
Ізраїль підтримує позицію москви, що то не був етноцид, бо загинули мов, не лише Украхнці...
І якщо йти за цією логікою, то й в Холокост загинули також - не лише єхвреї...
Игорь Д
И тут вдруг, украинци вспомнили о "братушках" московитах и решили сними на пару замутит коммунизм, за что очень сильно поплатились! Многие лишились жизни, а остальные ума! Не веришь? Посмотри что твориться, несмотря на голодоморы, геноцид и гулаги, 30-40% жителей Украины (потому что украинцами их назвать врядли уже можно) рвут на себе рубахи и попрежнему хотят брататься с московитскими монголо-татарами!
Это ты врешь и пытаешься оправдать трусов которые заплатили по счетам!
Русская армия пришла в Украину не через Харьков,а через дыканээрию.
Это такая себе длнрия,которая точно так же считала себя частью россии и воевала с остальной Украиной.
Ну і варто ще сказати про Антанту. Ну по-перше, як ви всі знаєте, Антанта підтримувала Білу Гвардію і допомогала білим боротися проти УНР. І по-друге Антанта зробила ставку на Польщу в українсько-польській війні. Тобто УНР для Антанти не існувало.
Во всем замешано "мировое правительство" которое и создало этот кризис.
Интерестно ,шо первая мировая началась вскоре после создания ФРС(декабрь 1913г.)
А Россия(жидо-комуняки). это лиш инструмент в исполнении их планов.
Гитлер пытался шото изменить,но увы.
Зараз по сути,примерно происходит тэж саме.Еврономера усмирили и данью задушили.Самостоятельные хозяйства,выдавливаются монополиями,агрохолдингами.Облгазы в руках москалей,холодоморят Смелу и т.п.
Голод 32-33 годов в СССР был вызван принудительной коллективизацией и индустриализацией, которая требовала много денег.
Пострадали от голода несколько территорий СССР.
Погибло более 8 млн. сельских жителей.
Украинская ССР пострадала больше всего.
Голод явился прямым результатом курса сталинского руководства на ускоренную индустриализацию, требовавшую валютных источников для её осуществления, одним из которых стал зерновой экспорт.
С этой целью для крестьянских хозяйств устанавливались невыполнимые задания по хлебосдаче. Сталин требовал: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут»
Потому голодомор был организован под прикрытием типа засухи, с последующим принудительным отбором продуктов!
Так пахне хлібом... пахне хлібом, мамо!
У хаті, де давно холодна та порожня піч.
І вчора пахло ним, точнісінько, так само!
Хтось йде з косою... Насувалась ніч.
- Ходімо, мамо, в поле із женцями.
Нажнемо жита зв`яжем у снопи,
Намелем борошна та будем з буханцями!...
- Сніги лягли на поле, доню, потерпи.
- А хто ж тоді з косою біля хати,
Коли така негода й вітер завива?
Мовчить... пішла у вічність мати.
Голодомор - страшні його жнива.
Київ 23.11.2016
вірш взято зі збірки віршів за 2016 рік, про Голодомор сучасних поетів, не професіоналів
https://www.youtube.com/watch?v=Vqk3hBbSkQQ
Вій - Колискова 33..
кровь стынет в жилах..
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины,Кубани
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут не трогая кольца.
Мандельтам точно определил место где был именно Голодомор и ничто другое
- вспыхнул сильный голод
- самолет упал (МН17)
- в результате хлопка погибло 3 человека на заводе в Н. Новгороде.