 "Геноцида украинского народа не было": МИД РФ сделал заявление по Голодомору в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России в Facebook отмечается, что почти сотню лет назад, голод затронул много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было.

"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, в российском МИДе добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, говорится в сообщении.

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Отметим, в ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.

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Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий относительно украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора ежеминутно в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века. В настоящее время в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.

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В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.