EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  8756  196
Все про:геноцид (230) Голодомор (852) МИД РФ (1180)

 "Геноцида украинского народа не было": МИД РФ сделал заявление по Голодомору в Украине

Российский МИД высказался по поводу памятных мероприятий в годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России в Facebook отмечается, что почти сотню лет назад, голод затронул много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было.

"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", – отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо

Кроме того, в российском МИДе добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"

Отметим, в ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий относительно украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора ежеминутно в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века. В настоящее время в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.

Читайте также: Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Источник: https://censor.net.ua/n3098758
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи свій злочин не визнають ніколи.
 показать весь комментарий
 
Кацапы даже Боинга не признают )) - То,что уже говорить о днях давно минувших.... -Давить санкциями до полного уничтожения. Потом как компенсацией пользоваться их ресурсами.
 показать весь комментарий
 
злодійство росєян полягає в тому що вони вірять, тобто підтримують ідеї своєї влади.
це почалось не з часів комунізму, а раніше
і вони нам взагалі не друзі, завжди були є і будуть ворогами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Где вы вот это вот берете?
Не отреклись они от национальности.
Поэтому были созданы национальные республики.
Такие комнатки для проживания этносов.
 показать весь комментарий
 
1) Большевики отреклись от национальности.
2) Республики созданы с чёткой политической целью: создать у населения захваченных территорий иллюзию псевдо-государственности, таким образом приглушив протестные настроения.
 показать весь комментарий
 
 
1)интернационализм это не отречение от национальности,а дружба между национальностями;
2)национальность "русские" была назначена старшей национальностью над другими национальностями;
3)"русские" это не этнос,а конгломерат этносов покоренных народов российской империи в который входили и украинцы или малоросы, как их называли в империи.
 показать весь комментарий
 
Только у этих русских почему то были фамилии Вальцманы ,Берштейны , Троцкие , Ежовы ,Енохи ,кацнельсоны ..
 показать весь комментарий
 
 
Я не про этих,а про "русских" вообще.
В российской империи было всего две национальности : русские и мусульмане.
В русских записывали всех православных.
 показать весь комментарий
 
Глупости . ты уже повёлся на ежовско - вальцмановскую пропаганду .
 показать весь комментарий
 
 
«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ari.ru ("Агентство Русской Информации").
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.»
 показать весь комментарий
 
А що, фіннів, поляків, литовців не переписували? Вони в основному католики, або належать інших християнських конфесій.
 показать весь комментарий
 
Там були ДВІ головні фамілії:


- Іосіф Віссаріоновіч СТАЛІН і
- Павєл Пєтровіч ПОСТИШЕВ.
 показать весь комментарий
 
Тоже приведу несколько фамилий = Ягода -настоящая фамилия Енох,Балицкий ,Реденс Станислав Францевич ,Карлсон Карл Мартынович ,Миронов Лев Григорьевич ,Салынь Эдуард Петрович , ,Кацнельсон Зиновий Борисович ,Каминский Борис Зельманович ,Букшпан Михаил Маркович ,Друскис Франц Семёнович ,Ивановский Израиль Давидович .. И эти твари меняли свои фамилии на славянские имена .
 показать весь комментарий
 
 
Саме тому Ізраїль відмовляється визнавати Голодомор - Геноцидом, щоб українці не вимагали від них вибачень.
Ізраїль підтримує позицію москви, що то не був етноцид, бо загинули мов, не лише Украхнці...
І якщо йти за цією логікою, то й в Холокост загинули також - не лише єхвреї...
 показать весь комментарий
 
"а то Голодомор может повторится" - без сумніву, якщо Московія переможе Україну
 показать весь комментарий
 
Если даже допустить, что голод в Украине 1932-1933г.г был по естесвнным причином, а это не так, то закрывать голодающие районы загардотрядами НКВД, вместо того что бы им помогать, это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против человесночти. От этого паРаша никогда не отмоется, пока будет считать себя примеником СССР.
 показать весь комментарий
 
 
естественных причин не было, единственная причина, на которую не может достаточно повлиять человек, это природные условия, но в те годы не было некаких уникальных природных изменении - так что по любому ответ на рашку.
 показать весь комментарий
 
 
Моя бабуся розповідали, що зерно в них забирали щорічно, але в 1932 році забрали не тільки пшеницю та жито , а забрали все : навіть торбинки з насінням квасолі та мохуди. Тобто, навіть вижившим селянам весною нічого було сіять.
 показать весь комментарий
 
Смотрим что происходит сегодня = Вот читаю , что в этом году самый большой урожай зерновых , но в то же время Украина должна 100 миллиардов долларов Международному Валютному Фонду и американским частным организациям . Искусственно поднимаются тарифы ,то есть у людей забирают деньги через тарифы и люди голодают .то есть тот же самый Голодомор происходит сегодня .
 показать весь комментарий
 
 
не нужно было твоей йуле брать деньги в МВФ, что бы сегодя не было долгов.
 показать весь комментарий
 
 
Юля это имя , а настоящая фамилия Тимошенко - Капительман ,так что история повторяется ..
 показать весь комментарий
 
 
Ну так надо был в 30 - ых годах спросить у Ежова и Вальцмана зачем они убивают Украинцев ?
 показать весь комментарий
 
 
Так мы сегодня спрашиваем у киптельман, зачем и по чьей указке она устроила голод в 2018-2019 гг.
 показать весь комментарий
 
 
Важко тобі жити з сракою замість голови
 показать весь комментарий
 
"Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 8656 4 декабря 2007 года коалиция БЮТ и НУНС выдвинула Юлию Тимошенко на пост премьер-министра Украины
 показать весь комментарий
 
 
А запость ткой же график Польши например, и узнаеш что в то время был кризис во всем мире
 показать весь комментарий
 
Картинка с долгами это для тебя .
Игорь Д
 показать весь комментарий
 
а это даже наруку Украине и всему миру, в то время когда один за другим признаёт геноцидом, рашка отрицает - это полезно для судебного процеса, ещё один пример ложи, так и приходим к моменту что любие претензии или предявленные доказательства рашки будет отвергатся, как ложные.
 показать весь комментарий
 
 
Голодные сытым не товарищи .14.08.2013. А. ЗУБОВ, профессор МГИМО, редактор двухтомника «История России. ХХ век» .- Причин для Голодомора не существовало: в 1931 г. на человека приходилось 425 кг собранного хлеба, а в 1932-м - 415 кг. Но коллективизация встретила сопротивление. В 1930 г. произошли 13 453 крестьянских выступления. Сталин решил сопротивляющиеся регионы -прежде всего Украину и Кубань- обескровить голодом как инструментом репрессий. Сталину удалось сломить сопротивление. Колхозный строй гарантировал власть партноменклатуры. Молотов считал «успех коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне»./ Москва обвиняет в Голодоморе местных киллеров Косиора, Реденса, Балицкого и называет заказчика Сталина эффективным менеджером.
 показать весь комментарий
 
 
«Россия - ошибка истории. Она выросла на порабощении собственных граждан - и при царской, и при советской, и при нынешней модели власти, которая представляет собой комбинацию первых двух и столь же эффективно «сковывает души в кандалы». Она выросла на пожирании государств, социальных групп, народов, на беспрерывных актах (успешных, неуспешных, временно успешных) агрессии против соседей, терроризме на других континентах, насаждении и поддержке кровавых царьков, дестабилизации целых регионов, развращении части элит многих стран Запада, на внедрении цивилизационных и этических антистандартов, на регулярном шантаже в отношении, по сути, всего мира. Она выросла на абсолютной беспощадности, которая позволяла ей массово убивать собственных граждан, когда сатрап считал это необходимым, и тем более - без зазрения совести уничтожать граждан других стран. ... Кремль строит свою государственную пропаганду на гиперлжи и гипернаглости, которые незнакомы западной цивилизации, и поэтому Запад так часто оказывается в отношении них бессильным.» - Мачей Павлицкий (Maciej Pawlicki), польский публицист.
 показать весь комментарий
 
 
коментувати будь-які заяви рашапоїдного мордору це неповага до себе, особливо заяв по голодомору.
 показать весь комментарий
 
 
"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", - отметили в ведомстве. -- Россия сама признает , что голод был , но почему тогда в росии это не помять и не зажигают свечи хотяб так как в Украине или по другому бы почтили память погибших от голода ? Потому что варвари ? И понятно , что есди они в росии этого не делают , то за украинцами тоже не будут свечки хотяб ставить .
 показать весь комментарий
 
 
Мои родственики по матери потеряли 11 детей во время Голодомора в селе Сумской области, а родстеники по отцу жили в Днепре и даже не замтили этого голода! Вот так работали заградотряды НКВД, подчеркивая, что никакого естественного голода тогда не было.
 показать весь комментарий
 
 
А моя бабушка рассказывала, приехали НКВДешники, забрали у людей все! Основная цель была, почему-то картошка. Забрали всю у людей! Высыпали в кучу возле свинарника, поставили часового с оружием и всю картошку давали свиньям, еще крестьян заставляли ЧИСТИТЬ и отваривать свиньям, ничего брать нельзя, если поймали, что берешь лушпайки,сажали! Это забывать нельзя!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Голод був в той час в багатьох регіонах СРСР. Твердження про те, що тодішня влада керувалась виключно етнокритерієм "українець" при організації штучного голоду - не витримує критики. Голодомор був - але разом для російського, киргизського, казахстанського, українського народу. Якщо і поминати, то разом із цими народами.
 показать весь комментарий
 
Конечно! Потому нужно говорить о голодоморе не только в Украине, а и в Киргизии, Казахстане и на территории России. Но Россия как приемник СэрСэрСэр берет на себя всю ответственность за голодомор и убийства миллионов!!
 показать весь комментарий
 
 
"Вспыхнул голод" - а отчего? Прям вот так взял сам по себе и "вспыхнул"?
 показать весь комментарий
 
 
Сказать из-за чего? Украинци сами себя подвели под голодомор! На протяжении столетий кацапы только убивали украинцев, любыми способами, начиная еще с нашествия монголо-татар на Киевскую Русь!
И тут вдруг, украинци вспомнили о "братушках" московитах и решили сними на пару замутит коммунизм, за что очень сильно поплатились! Многие лишились жизни, а остальные ума! Не веришь? Посмотри что твориться, несмотря на голодоморы, геноцид и гулаги, 30-40% жителей Украины (потому что украинцами их назвать врядли уже можно) рвут на себе рубахи и попрежнему хотят брататься с московитскими монголо-татарами!
 показать весь комментарий
 
Ты врешь. Украинцы не решали "на пару с ними замутить коммунизм", а были оккупированы русскими. Русская быдлоармия пришла в Украину, захватила Харьков и далее пошла на КИев и другие города.
 показать весь комментарий
 
 
Да? а в Польшу она шла и не дошла, видимо передумала???
Это ты врешь и пытаешься оправдать трусов которые заплатили по счетам!
 показать весь комментарий
 
Харьков провозгласили первой столицей отколовшиеся от рады украинцы- коммунисты.
Русская армия пришла в Украину не через Харьков,а через дыканээрию.
Это такая себе длнрия,которая точно так же считала себя частью россии и воевала с остальной Украиной.
 показать весь комментарий
 
Поразка УНР криється ще в тому, що в один "прекрасний момент" від УНР відвернулись всі європейські сили і США. Так, наприклад, відомий факт, що уряд УНР купував в кредит(на 11 млн. $) у США зброю, набої і амуніцію для війська, але згодом президент США заборонив надавати таку допомогу УНР і хлопці залишилися голі-босі. Багато країн зробили ставку на більшовиків і готові уже були з ними зав'язати торгові зв'язки, адже тоді більшовики усе продавали за копійки. І таких прикладів можна ще наводити дуже багато.

Ну і варто ще сказати про Антанту. Ну по-перше, як ви всі знаєте, Антанта підтримувала Білу Гвардію і допомогала білим боротися проти УНР. І по-друге Антанта зробила ставку на Польщу в українсько-польській війні. Тобто УНР для Антанти не існувало.
 показать весь комментарий
 
Та,да и НЭП был,а тут вдруг голод,в Америке "великая депрессия" коснулась Германии,Франции,Британии.Предшествовало падения биржи Уол-Стрит.
Во всем замешано "мировое правительство" которое и создало этот кризис.
Интерестно ,шо первая мировая началась вскоре после создания ФРС(декабрь 1913г.)
А Россия(жидо-комуняки). это лиш инструмент в исполнении их планов.
Гитлер пытался шото изменить,но увы.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то фиолетово, что там говорят кацапы, нам своё делать, нужно что бы признали много стран и самое главное самим помнить и передавать из поколения в поколение, что из себя представляют моральные уроды россияне! Они все отрицают, вспомните как аннексировали Крым, что говорил хуйло, подумайте о Донбассе про *ихтамнет*! Мордой их тыкать постоянно нужно в их вранье!
 показать весь комментарий
 
 
руSSo-фашисты будут отрицать все свои преступления, начиная с ГУЛАГа, и заканчивая Афганистаном.
 показать весь комментарий
 
 
И сегодняшним Донбассом тоже! В Крыму тоже была самооборона! Вспоминайте, что говорил хуйло!
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то ожидал от этой навозной кучи чего-то другого?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.Источник: https://censor.net.ua/n3098758

Зараз по сути,примерно происходит тэж саме.Еврономера усмирили и данью задушили.Самостоятельные хозяйства,выдавливаются монополиями,агрохолдингами.Облгазы в руках москалей,холодоморят Смелу и т.п. "Геноцида украинского народа не было": МИД РФ сделал заявление по Голодомору в Украине - Цензор.НЕТ 7688
 показать весь комментарий
 
 
А шо не так?Гордые люди,вынуждены стоя на коленях клянчить субсидию
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что он не так написал ? что разве не семь миллионов украинцев не присадили на подачки субсидии? ті отрицаешь очевидніе факті , и если ті ещ' получаешь какую то подачку в виде нищенской пенсии то твоим внуки ужке будут рабами нищими
 показать весь комментарий
 
 
У меня нет методички.Первым умирает не тело,а воля к жизни.Волю и желание достойно жить по справедливости,как раз и убивают.Смерть тела, як следствие потери интереса к жизни,образно говоря.Не беря в расчёт насильственную и случайную "Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 3047
 показать весь комментарий
 
Саша, сам бы хоть подумал, куда ты тулишь свои яко бы умные изречения? Ты тему ветки видел?
 показать весь комментарий
 
Голодомор и пацакское его отрицаниеИ шо?А у нас в Смеле холодомор сегодня устраивают.Як казав Мандельштам,все думают,що всё хорошо,только потому,шо ходят трамваи "Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 6793
 показать весь комментарий
 
у вас в Смеле нужн было башкой думать, когда бандита выбирали мэром. Меньше воровать нужно.
 показать весь комментарий
 
 
У нищих не буваэ выборов.Це привилегия демократических и богатых стран "Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 2623
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И єто всё? А где он написал не правду ?
 показать весь комментарий
 
Еду забирали? - вооруженные отряды забирали все, под ноль, обрекая людей на голодную смерть. Людей из сел не выпускали, чтобы они не смогли найти еду. - это называется вспыхнул голод? Чтобы у вас вспыхнуло так же точно, твари.
 показать весь комментарий
 
 
кацапофашисти скоро будуть знов самі себе жерти
 показать весь комментарий
 
 
Голод 32-33 годов не был связан с природными катаклизмами, засухи не было.
Голод 32-33 годов в СССР был вызван принудительной коллективизацией и индустриализацией, которая требовала много денег.
Пострадали от голода несколько территорий СССР.
Погибло более 8 млн. сельских жителей.
Украинская ССР пострадала больше всего.
Голод явился прямым результатом курса сталинского руководства на ускоренную индустриализацию, требовавшую валютных источников для её осуществления, одним из которых стал зерновой экспорт.
С этой целью для крестьянских хозяйств устанавливались невыполнимые задания по хлебосдаче. Сталин требовал: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут»
 показать весь комментарий
 
Засуха была, но не настолько что бы с голоду умерло столько людей. Хорошо, не вырос хлеб, картошка и еще что то, а где делись животные, коровы, куры и тд им ведь засуха постольку поскольку...
Потому голодомор был организован под прикрытием типа засухи, с последующим принудительным отбором продуктов!
 показать весь комментарий
 
 
Был голодомор был Ленин и Сталин - осталась церковь Ленин в мовзолее и Хуйло где связь.... "Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 5008
 показать весь комментарий
 
Мрази кацапские. Значит черные доски (списки) обреченных на голод и вымирание сел Украины были, а Голодомора не было? Назовите хоть один регион СССР, где еще так людей морили голодом, где деревни окружали кордонами НКВД, чтобы ни кто не мог уйти от голодной смерти.
"Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 8653
 показать весь комментарий
 
 
Где расстреливали на полях и сажали взрослых и детей за колосок или лушпайку из под картошки!
 показать весь комментарий
 
 
"В 30-е годы XX века в Советском Союзе вспыхнул сильный голод, который коснулся многих народов, проживавших на территории государства- все что вспыхивает имеет родителей и эти родители рашисты....оправдывающий геноцид украинского народа,который рашист и поджег.нонешние рашистские правонаступники совка становятся соучастниками.... (это все равно ,что заявить отечественная война вспыхнула...)
 показать весь комментарий
 
 
***
Так пахне хлібом... пахне хлібом, мамо!
У хаті, де давно холодна та порожня піч.
І вчора пахло ним, точнісінько, так само!
Хтось йде з косою... Насувалась ніч.

- Ходімо, мамо, в поле із женцями.
Нажнемо жита зв`яжем у снопи,
Намелем борошна та будем з буханцями!...
- Сніги лягли на поле, доню, потерпи.

- А хто ж тоді з косою біля хати,
Коли така негода й вітер завива?
Мовчить... пішла у вічність мати.
Голодомор - страшні його жнива.

Київ 23.11.2016
 показать весь комментарий
 
 
вірш був підписаний тільки так ... хто автор не вказано
вірш взято зі збірки віршів за 2016 рік, про Голодомор сучасних поетів, не професіоналів
 показать весь комментарий
 
Ну да, а сбитый кацапами Боинг они тоже назовут не преступлением России, а трагедией многих народов - голландцев, малайзийцев, австралийцев и тд.
 показать весь комментарий
 
 
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
 показать весь комментарий
 
 
Это слова Бандэры. Очень жаль что в те времена украинци выбрали хлеб!!!
 показать весь комментарий
 
 
Впыхнул голод?Мля ну вот зачем вообще печатать идиотизмы кацапского Мида?Кому он тут нужен вообще?
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно ваше мнение очень ценно для нас. #ЕгоНеБыло, #ИхТамНет... Знаем, проходили. Паталочискеие вруны опять решили подать голос.
 показать весь комментарий
 
 
Я правильно понимаю, что если сосед пропил зарплату и хочет теперь кушать - он имеет право ограбить мою квартиру?
 показать весь комментарий
 
 
в те годы поэт Осип Мандельштам написал такие строки
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины,Кубани
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут не трогая кольца.
Мандельтам точно определил место где был именно Голодомор и ничто другое
 показать весь комментарий
 
 
подмена слов русскими при описании событий последних лет
- вспыхнул сильный голод
- самолет упал (МН17)
- в результате хлопка погибло 3 человека на заводе в Н. Новгороде.
 показать весь комментарий
 
Не могут разобраться,кто стрелял на Майдане,а зато хорошо разбираются в голодоморах и штурме Киева Батыем.
 показать весь комментарий
 
для россиян понятия "правда" или "истина" никогда не существовало, для них "правда" это то, что сегодня говорит их хан-сЦарь-генсек, сегодня они взрывают церкви, а завтра рвут задницы за православие, то они вешают своих "золотопогонников", а потом умываются соплями под "божеСЦаряхрани" "Геноциду українського народу не було". МЗС РФ зробило заяву щодо Голодомору в Україні - Цензор.НЕТ 9745 это народец подлый и двуликий, не имеющий ни чести ни достоинства, это Орда, а посему плевать что они там брешут в своем Мацквабаде. Нам своє робить.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Геноцида украинского народа не было": МИД РФ сделал заявление по Голодомору в Украине
 
 
 
 
 
 вверх