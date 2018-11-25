EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1156  75
Все про:Гонгадзе (726) ГПУ (8945) расследование (2397)

 "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода".

По данным ведомства, в настоящее время проводится ряд комплексных экспертиз.

"Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины... В настоящее время кому-либо из вышеуказанного круга лиц уведомление о подозрении не оглашалось. В то же время кассационное обжалование приговора Алексея Пукача - исполнителя убийства Георгия Гонгадзе - делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение кассации на приговор Пукачу по делу Гонгадзе перенесли на 28 ноября

5 ноября во время круглого стола на тему "Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудию по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича" в Верховной Раде правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отметил, что Генпрокуратура проводит следствие по факту организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. От ГПУ тогда на круглый стол никто не пришел.

Алексей Подольский, который ранее также проходил по делу Гонгадзе как потерпевший (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили), заявил, что в этом производстве его потерпевшим не признают. В своем ответе Генпрокуратура это подтвердила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мельниченко готов передать НАБУ оригиналы пленок: На этих записях задокументирована ОПГ, которая занималась убийствами и грабежом государства

Напомним, в июне 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда Киева по обвинению экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3098757
 
 
 Топ комментарии
 
Выборы животворящие.....
Под них и Томос вытянули, и на деле Гонгадзе можно безрезультативно попиариться. И еще много разных обещаний запустить по второму кругу из программы "жити по-новому". А можно просто свалить нахрен из власти ради Украины, предварительно забрав с собой всю рыговскую мерзоту, которую протянули в 2014 году.
 показать весь комментарий
 
Проверяя "круг", не ходите кругами! Ваша цель- кучма и литвин.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проверяя "круг", не ходите кругами! Ваша цель- кучма и литвин.
 показать весь комментарий
 
 
Пока они в силе,ничего не грозит.Предвыборная "возня".
 показать весь комментарий
 
 
Эта власть 5 лет проверяет? Что можно проверять, если там все известно? Судя по тому как расследовали и наказали тех, кто убил митингующих на Майдане,а это массовое убийство в мирное время, то убийц Гонгадзе эта власть никогда не накажет и не хочет наказать.
 показать весь комментарий
 
 
Мишина возня для піару і не більше. Тільки третій Майдан!
 показать весь комментарий
 
Ждут, когда помрут от старости...от кучмв, каждому новому харанту, заезжает чемодан с баблом..
 показать весь комментарий
 
 
Выборы животворящие.....
Под них и Томос вытянули, и на деле Гонгадзе можно безрезультативно попиариться. И еще много разных обещаний запустить по второму кругу из программы "жити по-новому". А можно просто свалить нахрен из власти ради Украины, предварительно забрав с собой всю рыговскую мерзоту, которую протянули в 2014 году.
 показать весь комментарий
 
 
ну как бы ближе к выборам не было даже каких то результатов по резонансным расследованиям, пусть даже надуманных результатов, чтоб не так все плачевно выглядело
 показать весь комментарий
 
 
Выборы.Ждем Мельниченко,отмену неприкосновенности,Евроинтеграцию...
 показать весь комментарий
 
 
Щось вже почались казочки з самого ранку, до чого це?
 показать весь комментарий
 
 
Если Луценко посадит в тюрьму Кучму ,то тогда я ему поверю, а на данный моме6нт Луценко корупционная шлюха .
 показать весь комментарий
 
 
Знал бы Гиви,сколько пидорасов,на его имени карьеры сделали.
 показать весь комментарий
 
 
Янтарный бос литвин похоже опять договорился с АП. Но все равно он рано или поздно крайним будет, а до Кучмы наверное никогда не дойдут и будет считаться что его подставили с Гонгадзе, черт его знает как на самом деле было.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно... И двадцати лет ещё не прошло.
 показать весь комментарий
 
 
может кучма с литвиным нам подскажут какой мотив был у пукача убивать?
Вот так жил себе какой-то пукач и вдруг утром просыпается "а убью-ка я сегодня гонгадзэ!"
Столько лет прошло... Оставьте уже хлопца хоть на том свете в покое. Все равно старую кучму садить не собираетесь. То на фига тот цирк?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
при чому тут Україна ? йдеться про конкретну персоналію.
понабираєте картинок на російських смітниках і тут викладаєте.
 показать весь комментарий
 
 
Может притом, что эта конкретная персоналия занимает должность не дворника в Житомирском жеке?
 показать весь комментарий
 
 
мені байдуже. поменше брудніть державу.
поназбиралося отаких язикатих, сил вже не має вас терпіти.
 показать весь комментарий
 
власть(и ее персоналии) часто отождествляется с государством, что тут тебе не нравится?...или генпрокурор у нас не часть властной системы?
 показать весь комментарий
 
знаєш в чому всі проблеми, бо ніхто не поважає державу, країну, історію
ні прокурор, ні оцей рінат і всі хто йому лайкав
ви самі все руйнуєте - кожен по своєму
 показать весь комментарий
 
это все бла бла бла...держава сама себя руйнует, действиями власти...но во всем, оказывается, виноваты тролли цензора
 показать весь комментарий
 
тролі теж на вибори ходять, тому і влада така.
поки що так.
 показать весь комментарий
 
ога, а троллей у нас в стране большинство, как я понимаю, поэтому и такие власти? "Перевіряється значне коло вищих посадових осіб України". У ГПУ розповіли, як розслідують справу Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1785 и что же делать?военный переворот с твоим любимым ярошем?думаешь поможет?
 показать весь комментарий
 
не знаю як тобі описати, але люди нездатні обрати нормальних, бо самі такі.
обирають собі подібних, свідомо чи несвідомо...
 показать весь комментарий
 
насправді вам держава непотрібна, ви би чудово жили під чоботом моськви, не ходили би на вибори і не вирішували кого обрати. так було би спокійніше. вам.
 показать весь комментарий
 
ну давай Ксюша, садись на своего любимого конька--что я кацап, ольгинец и самого куйла агент, это у тебя хорошо получается, в отличии от более детального анализа(неупередженого) ситуации
 показать весь комментарий
 
знову ти напрошуєшся на компліменти.
я тобі вже втретє чи четрверте пишу, що не вважаю тебе кацапом, українцем до речі теж.
це ти постійно відносиш мене до порохоботів
 показать весь комментарий
 
що не вважаю тебе кацапом, українцем до речі теж
так а кто?какой то "манкурт"? "Перевіряється значне коло вищих посадових осіб України". У ГПУ розповіли, як розслідують справу Гонгадзе - Цензор.НЕТ 2808 кстати, тебя вроде к порохоботам не отношу, хоть как не подбивал меня к этому NNN а вот то, что ты вышиватница говорил, было дело
 показать весь комментарий
 
Ксения , ты что в Украине не жила в 2000-х годах ?
Лозунг был такой - "Украина без куЧмы".
Иногда лучше промолчать , если не знаешь , да ещё и парашинский мусор к чему-то приплела .
 показать весь комментарий
 
 
нехай пише на луценка. чому ви всі брудните державу ?
 показать весь комментарий
 
а луценко у нас генпрокурор Украины и кум президента Украины, не?
 показать весь комментарий
 
Не зовсім розумію, за що вбили Гонгадзе. Що він такого знав чи говорив ?
І чому настільки жорстоко ?
 показать весь комментарий
 
Экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, обвиняемый в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, не хотел его убивать, а пытался получить информацию о шпионской деятельности журналиста.
В приговоре генералу, который зачитывается в Печерском районном суде г.Киева во вторник отмечается, что Пукач в своих показаниях утверждал, что не собирался убивать Гонгадзе, а только применил силу для того, чтобы получить информацию о шпионской деятельности Гонгадзе. Это следует из показаний Пукача, озвученных судом в ходе оглашения приговора.
По его словам, он не собирался убивать журналиста, его открыто посадили в служебный автомобиль, а за город вывезли, чтобы запугать и проверить информацию, что Гонгадзе занимается незаконной шпионской деятельностью.
В показаниях Пукач рассказал, что ремень на шею журналисту набросил, чтобы напугать, а смерть была несчастным случаем, поскольку ремень случайно переломал хрящ на шее Гонгадзе. После этого следы преступления попытались скрыть. Исходя из показаний Пукача, Гонгадзе не признался, что является шпионом, но сознался, что собирал информацию для иностранных посольств для изменения власти в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
походу гонгадзе хотели сделать шпионом и посадить, чтоб меньше власти критиковал, но вот оно как получилось
 показать весь комментарий
 
Вот и тебя такое ожидает. Якщо не будеш розумити за що ))
 показать весь комментарий
 
 
Пока порох у власти, никто ничего расследовать не будет, потому что все одной цепью связаны.
 показать весь комментарий
 
 
А Лесник - агент ФСБ. По крайней мере так про это писали на цензоре соевые боты. А когда я привел статью Бутусова на том же Цензоре в которой написано, что Лесник патриот Украины и работал на разведку Украины - мой пост потерли и меня отправили в бан. Дальнейшие жалобы на СФ привели только к стиранию жалоб.
 показать весь комментарий
 
 
Зря.
Министерству правды обязан верить.
Иначе - бан. Пока.
Позже будет ГУЛАГ и расстрел. Если прокацапская рыгосоевая мразота в вышиванках останется у власти, а не будет посаженная в тюрьму.
 показать весь комментарий
 
 
лет 5 назад проканало бы - счас наврядле "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 8163
 показать весь комментарий
 
ну не думаю - правильно говорят - ниче ещё не закончено
и мы не рашка
 показать весь комментарий
 
Мы не рашка, но к этому идём. Причем семимильными шагами, спасибо сооснователю партии регионов и бывшему однопартийцу медведчука.
 показать весь комментарий
 
 
кучмик снова не виноват
оно непотопляемое "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 2179
 показать весь комментарий
 
 
А ведь действительно, янукович, луценко, гройсман и т.д. показали всем, что даже с неполным средним образованием можно добиться высот. перечеркнув тем самым педагогические потуги сотен тысяч родителей, типа "Будешь хорошо учиться - получишь работу получше"
 показать весь комментарий
 
 
просто госуправление развалилось - отсюда неучи типа кровосиси и гроси "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7521
 показать весь комментарий
 
 
Только у каждого понятие "высоты" свое. Уверен, многие порядочные люди не променяли бы свои "низины" на такие "высоты".
 показать весь комментарий
 
 
если чел без образования в кабмине почему не быть такомуже в прокуВортуре "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 9565
 показать весь комментарий
 
 
Старая тема,изжёванная до невозможности...Убийство Гонгадзе, будет расследовано оччччень быстро, после смерти его заказчика...Не так уж долго осталось... "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 6217
 показать весь комментарий
 
 
либо когда президетом станет националист и погоню всю миштуху от корыта!!! "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 5511
тогда и реформы пойдут и мы купим мвф и гроси с петями оплатят все долги "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе - Цензор.НЕТ 8361
 показать весь комментарий
 
 
Рыжего таракана еще кувалдой не добъеш, оно еще чипушило с волосатой жопы волосы пересаживает на череп....
 показать весь комментарий
 
 
Особенно на тех, кто уже концы откинул? Вечного двигателя нет, а вот работяги, оказывается- ЕСТЬ. Главное стабильный зароботок и работай потихоньку до пенсии, а там и другие придут. У нас на всех хватит, не зависимо от результата.
 показать весь комментарий
 
Кассационное обжалование приговора Пукача делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления...
Короче отмазались .
Кто знает , почему обжалование мешает каГтавому проводить расследование ?
Бред какой-то, ГПУ специально тормозит всеми возможными и не возможными способами следствие .
За ПЯТЬ ЛЕТ !!! ничего не расследовали , только пиарится могут и обещать.
 показать весь комментарий
 
 
Юга, Бгаво! Начинал с Украины без Кучмы а закончил Кучма форева-
 показать весь комментарий
 
 
кодло смердюче, круги вони розширяють..., цій брехні чоколатній не вірить ні одна людина в країні. цим скотам при владі і їх прислужникам-силовикам вже не потрібно ні віри громадян у їх відверто-цинічні маніпуляції, ні самої довіри громадян до влади як такої. у них все в чоколаті, видатків з держбюджету(себто наших з вами грошей), їм вистачить щоб робити з нами все, що схочуть і все, на що вкажуть олігархи, які наразі вже надійно окупували владу в країні. боюсь, що вибори президента і далі вибори в парламент, вони собі уже забеспечили, хоча і не на 100%, та байдужий і не байдужий лохторат + продажне і зацікавлене, районне і обласне чиновне шобло, забезпечать їм черговий захват країни і подальше процвітання. проте шанс змінити все це залишається, варто лише на президентських виборах обрати людину, яка за відповідної підтримки народу, здатна зламати хребет цьому злодійсько-олігархічному шоблу. на мою думку така людина серед наявних нині кандидатів у президенти є. на цей момент є і значна підтримка цієї людини від небайдужих мислячих людей. а коли б ще приєдналась частина мислячих байдужих і тих мислячих хто вже втратив всяку надію на позитивні зміни в країні, а разом і ті, хто довіряє всим мислячим і порядним, то, то в країни і в наших дітей зявився б шанс на достойне і красиве життя, навіть з таким придуркуватим північним сусідом.
 показать весь комментарий
 
 
Убивство Гонгадзе операція ФСБ.
У величезний масив записів, було вставлено кілька слів, взятих з інших розмов, що змінили зміст окремих фраз, потім дали команду своєму агенту Пукачу убити того грузина. Далі, виплили плівки, а наші політикани ухопилися за можливість повалити Кучму, чи хоча б максимально ослабити його.
Значна частини нинішнього політикуму зробила собі кар'єру на "боротьбі з кучмізмом", то хіба вони визнають, що сіли грати у покер з дияволом? Що наслідком їхньої звитяжної боротьби стало ослаблення державних інституцій, що врешті дозволило приіти до влади агентам кремля Тимошонці та Януковочу та закінчилося анексією Криму та війною на Донбасі?
Тому у правді ні хто не зацікавлений а більше за всіх - "правдоборці-антикарупцианєри".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе
 
 
 
 
 
 вверх