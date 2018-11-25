 "Проверяется значительный круг высших должностных лиц Украины": В ГПУ рассказали, как расследуют дело Гонгадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода".

По данным ведомства, в настоящее время проводится ряд комплексных экспертиз.

"Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины... В настоящее время кому-либо из вышеуказанного круга лиц уведомление о подозрении не оглашалось. В то же время кассационное обжалование приговора Алексея Пукача - исполнителя убийства Георгия Гонгадзе - делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", - говорится в письме.

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5 ноября во время круглого стола на тему "Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудию по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича" в Верховной Раде правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отметил, что Генпрокуратура проводит следствие по факту организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. От ГПУ тогда на круглый стол никто не пришел.

Алексей Подольский, который ранее также проходил по делу Гонгадзе как потерпевший (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили), заявил, что в этом производстве его потерпевшим не признают. В своем ответе Генпрокуратура это подтвердила.

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Напомним, в июне 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда Киева по обвинению экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.