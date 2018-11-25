EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  85  3
Все про:Голодомор (852) Канада (1176) Фриланд Хрыстя (89)

 Канада всегда будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, - Фриланд

Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессии России, защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить его право на самоопределение, в том числе Россией, и будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним эту ужасную главу в истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.

Как известно, Канада стала первой государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки вместе с украинцами будут напоминать миру о страданиях миллионов людей, организованных тоталитарной системой, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3098756
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так дайте оружия, денег. Только бесконечный треп о том как они защищают Украину.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада всегда будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, - Фриланд
 
 
 
 
 
 вверх