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 Украинский воин погиб на Донбассе. Уничтожены двое террористов, наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один украинский военнослужащий погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных Сил на странице в Facebook.

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе ООС.

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Кроме того, из минометов калибра 120-мм террористы обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

"С начала текущих суток из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два наемника РФ уничтожено, еще три получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098755
 
 
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Вічна пам'ять загиблому Воїнові... Царство Небесне..

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Это типа «санитар» на «санитарной машине»

А вот подробное с фотографиями описание этого зашквара
https://petrimazepa.com/mify_i_realnosti_press_sluzhby_dnr
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Слава Україні і її захистникам!
!. Смерть ворогам і баригам..




Т.Г.Шевченко.

Тихо плаче Україна,
Сльозами і кров*ю,
Кат готує своє завтра
На горі людському
Гірко плаче Україна
І тяжко ридає
Своїх синів,
Що померли,
Сльозами вмиває.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский воин погиб на Донбассе. Уничтожены двое террористов, наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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