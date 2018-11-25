 Украинский воин погиб на Донбассе. Уничтожены двое террористов, наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных Сил на странице в Facebook.

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе ООС.

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Кроме того, из минометов калибра 120-мм террористы обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

"С начала текущих суток из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два наемника РФ уничтожено, еще три получили ранения.

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