 СКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське

Об этом говорится в материале Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Именно на детали миномета, которые изготавливал краматорский завод, в основном жаловались военные.

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Кроме сотрудничества с Министерством обороны Украины, завод выполнял и продолжает выполнять заказы России. "Старокраматорский машиностроительный завод" имеет свидетельство сотрудничества с компанией "Машинвестхолдинг", офис которой расположен в Москве. Возглавляет ее российский бизнесмен Михаил Каюков.

На сайте компании указано, что она ищет заказчиков для СКМЗ в России, и предлагает для них транспортно-разгрузочное, коксохимическое, оборудование общепромышленного назначения, узлы и детали коксовых машин, которые производит Старокраматорский машиностроительный завод.

"Машинвестхолдинг" - официальный представитель в России еще одной краматорской компании - "Энергомашспецсталь". Согласно реестру юридических лиц, до 2016 года ею руководил Максим Ефимов. Сейчас он - ее президент. Руководящие должности в "Энергомашспецстали" занимают совладелец "Старокраматорского машиностроительного завода" Сергей Близнюк - сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка, и Людмила Ульященко, которая была совладелицей СКМЗ до 2016 года. Конечный бенефициар "Энергомашспецстали" - кипрская EMSS Holdings Limited, которая частично принадлежит российской корпорации "Росатом".

В 2015 году "Энергомашспецсталь" изготовила два фундамента под главные двигатели российского малого ракетного корабля, который использует военно-морской флот Российской Федерации. Компания обратилась в СБУ с просьбой разрешить переправить изделия в Россию, но получила отказ.

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Уголовное производство Донецкое управление СБУ открыло только после того, как "Энергомашспецсталь" заменила заказчика с российской компании на пражскую - "Cilso International s.r.o". В производстве речь шла о том, что "Энергомашспецсталь" внесла заведомо ложную информацию в документацию. Но вскоре производства закрыли.

Президент "Энергомашспецстали" и совладелец СКМЗ Максим Ефимов заявил, что не знал об этом инциденте, а пока никаких проблем с СБУ предприятие не имеет.

Напомним, украинские минометы "Молот" используют с 2016 года. Девять из них взорвались. 13 военнослужащих погибли, более 30 получили тяжелые ранения.

В частности, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

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