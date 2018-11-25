 СКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське

Об этом говорится в материале Громадського, передает Цензор.НЕТ.
Именно на детали миномета, которые изготавливал краматорский завод, в основном жаловались военные.
Кроме сотрудничества с Министерством обороны Украины, завод выполнял и продолжает выполнять заказы России. "Старокраматорский машиностроительный завод" имеет свидетельство сотрудничества с компанией "Машинвестхолдинг", офис которой расположен в Москве. Возглавляет ее российский бизнесмен Михаил Каюков.
На сайте компании указано, что она ищет заказчиков для СКМЗ в России, и предлагает для них транспортно-разгрузочное, коксохимическое, оборудование общепромышленного назначения, узлы и детали коксовых машин, которые производит Старокраматорский машиностроительный завод.
"Машинвестхолдинг" - официальный представитель в России еще одной краматорской компании - "Энергомашспецсталь". Согласно реестру юридических лиц, до 2016 года ею руководил Максим Ефимов. Сейчас он - ее президент. Руководящие должности в "Энергомашспецстали" занимают совладелец "Старокраматорского машиностроительного завода" Сергей Близнюк - сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка, и Людмила Ульященко, которая была совладелицей СКМЗ до 2016 года. Конечный бенефициар "Энергомашспецстали" - кипрская EMSS Holdings Limited, которая частично принадлежит российской корпорации "Росатом".
В 2015 году "Энергомашспецсталь" изготовила два фундамента под главные двигатели российского малого ракетного корабля, который использует военно-морской флот Российской Федерации. Компания обратилась в СБУ с просьбой разрешить переправить изделия в Россию, но получила отказ.
Уголовное производство Донецкое управление СБУ открыло только после того, как "Энергомашспецсталь" заменила заказчика с российской компании на пражскую - "Cilso International s.r.o". В производстве речь шла о том, что "Энергомашспецсталь" внесла заведомо ложную информацию в документацию. Но вскоре производства закрыли.
Президент "Энергомашспецстали" и совладелец СКМЗ Максим Ефимов заявил, что не знал об этом инциденте, а пока никаких проблем с СБУ предприятие не имеет.
Напомним, украинские минометы "Молот" используют с 2016 года. Девять из них взорвались. 13 военнослужащих погибли, более 30 получили тяжелые ранения.
В частности, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.
После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
А можно подробнее? Комплектующих у миномёта не так много.
"Комплектующих у миномёта не так много"
Ну не зеленую ж краску на мех.заводе производят.
...скорей всего -- сами миномёты -- фуфло.
-- но -- вместе, с нуля паяли пилочку -- верю! ...*)
Мурыжили это дело целый год чтобы в конце концов найти "руку Кремля"
Меня сепаром обозвали.
Зато теперь, истинный вредитель выявлен.
Снова виноват внешний враг.
Отмазались.
Ну а насчет молотов, то тут должны искать причину реальные эксперты (не интернетные специалисты разбирающиеся во всем на свете), а ученые и инженеры (если они у нас еще остались. мы ведь аграрная страна, нас постоянно приучают к этой мысли, что наш удел полоть буряки и жить в нищете). И вот если выявят нарушение технологии производства. контроля качества или самовольное изменение конструкции (а мелькает информация что это так), то тут нужно сажать всю цепочку - начиная от главного инженера и директора завода, заканчивая уродов из военной приемки. которые приняли на вооружение миномет не соответствующий технической документации на него.
Пытался напрячь все воображение, чтобы представить себе, как во время вов искали бы в германии альтернативные рынки, но так и не преуспел... Кстати, режим йоськи был никак не лучше мальдивского...