EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1361  35
Материалы по теме:
Все про:завод (347) Краматорск (1835) Россия (71156) миномет (9)

 СКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське

Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ), который изготавливал большинство комплектующих для "Молотов", продолжает сотрудничать с Российской Федерацией.

Об этом говорится в материале Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Именно на детали миномета, которые изготавливал краматорский завод, в основном жаловались военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ствол миномета, который взорвался на Ривненском полигоне в июле 2018 года, был деформирован и отремонтирован, - Громадське. ВИДЕО

Кроме сотрудничества с Министерством обороны Украины, завод выполнял и продолжает выполнять заказы России. "Старокраматорский машиностроительный завод" имеет свидетельство сотрудничества с компанией "Машинвестхолдинг", офис которой расположен в Москве. Возглавляет ее российский бизнесмен Михаил Каюков.

На сайте компании указано, что она ищет заказчиков для СКМЗ в России, и предлагает для них транспортно-разгрузочное, коксохимическое, оборудование общепромышленного назначения, узлы и детали коксовых машин, которые производит Старокраматорский машиностроительный завод.

"Машинвестхолдинг" - официальный представитель в России еще одной краматорской компании - "Энергомашспецсталь". Согласно реестру юридических лиц, до 2016 года ею руководил Максим Ефимов. Сейчас он - ее президент. Руководящие должности в "Энергомашспецстали" занимают совладелец "Старокраматорского машиностроительного завода" Сергей Близнюк - сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка, и Людмила Ульященко, которая была совладелицей СКМЗ до 2016 года. Конечный бенефициар "Энергомашспецстали" - кипрская EMSS Holdings Limited, которая частично принадлежит российской корпорации "Росатом".

В 2015 году "Энергомашспецсталь" изготовила два фундамента под главные двигатели российского малого ракетного корабля, который использует военно-морской флот Российской Федерации. Компания обратилась в СБУ с просьбой разрешить переправить изделия в Россию, но получила отказ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия финансирует ОРДЛО, проводя деньги через Южную Осетию, - The Washington Post

Уголовное производство Донецкое управление СБУ открыло только после того, как "Энергомашспецсталь" заменила заказчика с российской компании на пражскую - "Cilso International s.r.o". В производстве речь шла о том, что "Энергомашспецсталь" внесла заведомо ложную информацию в документацию. Но вскоре производства закрыли.

Президент "Энергомашспецстали" и совладелец СКМЗ Максим Ефимов заявил, что не знал об этом инциденте, а пока никаких проблем с СБУ предприятие не имеет.

Напомним, украинские минометы "Молот" используют с 2016 года. Девять из них взорвались. 13 военнослужащих погибли, более 30 получили тяжелые ранения.

В частности, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Также смотрите: Предприниматель на Харьковщине производил комплектующие для мощностей контролируемого террористами "ЛНР" завода, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3098753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
звідки це пішло слово "чё", це провінційний сленг російського фермерства.
 показать весь комментарий
 
Диве́рсія - навмисні підривні дії проти економічних або військових об'єктів, а також дії спрямовані на дезорганізацію управління державних установ та органів місцевого самоуправління в тилу суперника для досягнення певних (часто політичних) цілей, або з метою ослаблення держави в цілому... -..." а пока никаких проблем с СБУ предприятие не имеет..."-...???
 показать весь комментарий
 
Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ), который изготавливал большинство комплектующих для "Молотов"

А можно подробнее? Комплектующих у миномёта не так много.
 показать весь комментарий
 
 
Вы ж сами ответили на свой вопрос.

"Комплектующих у миномёта не так много"
Ну не зеленую ж краску на мех.заводе производят. СКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське - Цензор.НЕТ 4548
 показать весь комментарий
 
 
Сказать про все это государственная измена = просто ничего не сказать....
 показать весь комментарий
 
С болваном, задавшим подобный вопрос, обсуждать ничего
 показать весь комментарий
 
Так и в чем измена то? В продаже кацапам транспортно-разгрузочного, коксохимического и общемашиностроительного оборудования? А покупать у кацапов украденный у нас же донбасский уголь не измена? Или одним можно все, а остальным вообще ничего?
 показать весь комментарий
 
Почитай что нибудь про торговые отношения засрахи и германии в период войны, хотя найдешь это едва ли...
 показать весь комментарий
 
Вот люблю я слушать вышиватников с логикой , давай на зло маме уши простудим, если разрывать торговые отношения ,то делать это с точностью до наоборот - отказываться от всех кацапских товаров, при этом пытаться до последнего поставлять туда товары не военного назначения. тем самым хоть как-то стимулируя нашу дохлую экономику, а не поступать как обычно делают "полезные идиоты" - закроем все свои предприятия и дальше будем покупать кацапские товары вовсю и иметь почти 100%-ую зависимость по энергоресурсам от врага. Ну а воевать мы будем на кредиты мвф и китайскими комбайнами, ведь нахрена аграрной стране машиностроение.
 показать весь комментарий
 
Обсуждать что либо с демагогами абсолютно безперспективно. Я ставлю точку
 показать весь комментарий
 
Шо струдничают -- верю. Шо поставляют фуфловые запчасти -- не верю.

...скорей всего -- сами миномёты -- фуфло.
-- но -- вместе, с нуля паяли пилочку -- верю! ...*)
 показать весь комментарий
 
 
Вот и нашли виновных, дело можно закрывать.
Мурыжили это дело целый год чтобы в конце концов найти "руку Кремля"
 показать весь комментарий
 
Я тут писал как-то, что "молот" - фуфло и будет снят с вооружения.
Меня сепаром обозвали.
Зато теперь, истинный вредитель выявлен.
Снова виноват внешний враг.
Отмазались.
 показать весь комментарий
 
Вы так, за тутошнее общественное мнение не переживайте -- тут, на одном общественном диване, трое сидят -- причём, посменно... *)
 показать весь комментарий
 
Если завод поставляет на орду продукцию не военного назначения, то я лично в этом не вижу особой проблемы, тем более что после потери кацапского рынка завод скорее всего загнется. При этом нужно естественно пытаться искать альтернативные рынки сбыта (что очень непросто для нашего машиностроения), но кричать зрада только из-за того что они продают продукция на орду глупо, особенно учитывая тот факт, что режим лолиты мальдивской умудряется за государственные деньги покупать у кацапов ПАЗы и нивы для мусоров, камазы и прочую коммунальную технику на базе ГАЗов и газелей, ну а про зависимость от газа, бензина. ядерного топлива, угля и т.д я уже не говорю. Так что если уж у нас такая странная война, то почему тогда выпячивается только этот факт и замалчиваются остальные.

Ну а насчет молотов, то тут должны искать причину реальные эксперты (не интернетные специалисты разбирающиеся во всем на свете), а ученые и инженеры (если они у нас еще остались. мы ведь аграрная страна, нас постоянно приучают к этой мысли, что наш удел полоть буряки и жить в нищете). И вот если выявят нарушение технологии производства. контроля качества или самовольное изменение конструкции (а мелькает информация что это так), то тут нужно сажать всю цепочку - начиная от главного инженера и директора завода, заканчивая уродов из военной приемки. которые приняли на вооружение миномет не соответствующий технической документации на него.
 показать весь комментарий
 
 
партія регіонів рулить обороним заводом, на донбасі не можна давати такі закази доки люстрація не пройде. Вже скільки разів вибухали ці міномети, а скільки загиблих.
 показать весь комментарий
 
 
"При этом нужно естественно пытаться искать альтернативные рынки сбыта (что очень непросто для нашего машиностроения), но кричать зрада только из-за того что они продают продукция на орду глупо"
Пытался напрячь все воображение, чтобы представить себе, как во время вов искали бы в германии альтернативные рынки, но так и не преуспел... Кстати, режим йоськи был никак не лучше мальдивского...
 показать весь комментарий
 
Ну тогда попытайся для начала осмыслить тот факт, что мы 70% ядерного топлива покупаем у орды, столько же (если не больше, Беларусь это считай провинция орды, как Австрия в тертьем рейхе) бензина, дизтоплива, сжиженного газа, антрацита и коксующихся углей, а потом уже пиши бред про вов и германию. Ну и конечно же уничтожение (а без кацапского рынка он с 90% долей вероятности просто загнется, как это случилось с многими нашими машиностроительными предприятиями продукцию которых не очень ждут на других рынках) единственного завода где вроде как собираются производить стволы для крупнокалиберной артиллерии это конечно же мегаперемога над здравым смыслом
 показать весь комментарий
 
Не размазывай дерьмо пальцем по стенке сортира. Есть такие очевидные вещи, как туалетная бумага. Подмены тезисов тобою это также касается
 показать весь комментарий
 
Очень содержательный ответ от вышиватного "полезного идиота", ему рассказываешь про реалии этой войны и нашу дохлую промышленность, а он все о своем , о наболевшем. Извини. но с идиотом я не вижу смысла больше общаться,потому как твои "аргументы" видать закончились, осталась только дерьмо.
 показать весь комментарий
 
Какая ещё подмена? Почему торговлю с врагом ты применяешь только к этому заводу? Разве остальным можно, а НКМЗ нельзя? И кто это запретил?
 показать весь комментарий
 
с роSSiей дружат все,даже профессор Преображенский иг дерьма сделал Шарикова
 показать весь комментарий
 
за 4 года войны в Украине построено новых 68 заводов и от иностранных инвесторов,подробно вам расскажет OLESHKO.Полнейшая информация на этот счёт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСКМЗ, изготавливавший большинство комплектующих для минометов "Молот", сотрудничает с Россией, - Громадське
 
 
 
 
 
 вверх