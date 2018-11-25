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Все про:конкурс (740) ГБР (179)

 ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате

До 14 декабря продлен прием документов от кандидатов на 61 должность в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР).

Как уточняется на сайте органа, это 43 должности в следственных отделах и 18 должностей государственных служащих, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

Документы можно отправлять по почте и лично.

Напомним, Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства. Как сообщает официальное издание "Урядовый курьер", ГБР официально начинает свою работу с 27 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3098751
 
 
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате
 
 
 
 
 
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