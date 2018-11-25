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Все про:МИД (4804) Россия (71156) Чехия (823) Петршичек Томаш (1)

 РФ действительно представляет угрозу для государств Европейского союза, - глава МИД Чехии Петршичек

К предупреждениям чешской Информационной службы безопасности по поводу Российской Федерации необходимо относиться серьезно.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в интервью Чешскому радио, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной - "распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами".

"Для Чехии, а также иных государств Европейского союза действительно представляет угрозу", – заявил министр Томаш Петршичек. Он считает, что "нельзя сидеть сложа руки и ждать", страна должна улучшить свою подготовленность противостоять угрозам. "Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС", - уверен руководитель чешского МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098750
 
   
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А на Донбасі наші ще один населенний пункт узяли під свій контроль!!! Слава Героям України!!!
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Якщо в Чехії це так добре розуміють, то можливо виженуть Земана з його чудового старовинного палацу в Празі (доця моя нещодавно була там на екскурсії)?
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ действительно представляет угрозу для государств Европейского союза, - глава МИД Чехии Петршичек
 
 
 
 
 
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