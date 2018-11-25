 РФ действительно представляет угрозу для государств Европейского союза, - глава МИД Чехии Петршичек

Такое мнение высказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в интервью Чешскому радио, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной - "распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами".
"Для Чехии, а также иных государств Европейского союза действительно представляет угрозу", – заявил министр Томаш Петршичек. Он считает, что "нельзя сидеть сложа руки и ждать", страна должна улучшить свою подготовленность противостоять угрозам. "Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС", - уверен руководитель чешского МИД.