 Россия финансирует ОРДЛО, проводя деньги через Южную Осетию, - The Washington Post

Об этом говорится в статье Антона Трояновского для The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

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"Кремль на протяжении многих лет финансировал ряд пророссийских сепаратистских государств, находящихся на территории бывших Советских Республик - Украины, Грузии и Молдовы. Для Москвы не может быть более важной цели, - речь идет о восстановлении российского влияния, а также о противодействии движению этого региона в сторону Запада. Эта сеть полугосударств стала столь важной для России, что создана тайная финансовая система, связывающая между собой некоторые из них. Ее протяженность составляет сотни километров, и, кроме того, она позволяет обходить международные санкции", - выяснил журналист.

Издание провело ряд интервью, в том числе с деловыми и политическими лидерами, и получило ряд документов, подтверждающих, что импровизированная банковская система проходит через Южную Осетию - территория, которая дважды с 1990-х годов оказывалась местом вооруженного конфликта между ориентированной на Запад Грузией и поддерживаемыми Москвой силами.

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Схема такая: "чиновники" из ОРДЛО направляют деньги в Южную Осетию, откуда их передают в Россию, где приобретается топливо, строительные материалы и продукты питания, которые доставляются из РФ напрямую на оккупированную часть Донбасса. Схема действует и в обратном направлении, позволяя продажу в России производимых на сепаратистских территориях товаров. По данным местных налоговых органов, только в 2018 году через Южную Осетию провели транзакции на суммы свыше 150 миллионов долларов.

Международный расчетный банк, созданный три года назад в Южной Осетии, обслуживает финансовые транзакции с ОРДЛО. В Москве было образовано другое финансовое учреждение - Центр международных расчетов, теперь - ЦМР Банк (получил банковскую лицензию в 2016 году). Официально эти два финансовых института ничего общего друг с другом не имеют. Оба они отклонили просьбу об интервью.

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Российская стратегическая карта включает в себе и другие "отколовшиеся" территории: Абхазию в Грузии, Приднестровье в Молдавии, полуостров Крым в Черном море. По официальным данным, из 120 миллионов долларов бюджетных доходов Южной Осетии в прошлом году 110 миллионов долларов поступили в виде помощи из России. Новый мост, связывающий аннексированный Крым и Россию, стоит около 4 миллиардов долларов. А российская военная интервенция на восточной Украине вместе с социальными пособиями и другими видами помощи ОРДЛО тоже составляет миллиарды долларов, - эти данные содержатся в публикациях российских средств массовой информации и в оценках украинского правительства.

"Медуза" и "Коммерсант" уже сообщали о роли Южной Осетии в торговле с восточной Украиной, но объемы транзакций между этими двумя анклавами раньше не были задокументированы.

Налоговое ведомство Южной Осетии представило изданию список 146 зарегистрированных в Южной Осетии компаний, имеющих деловые связи с ОРДЛО. Фирмы не совершают никаких операций в Южной Осетии и их количество за последние три года значительно возросло. Из документа видно, что большую часть грузопотока составляют горючее, продукты питания и строительные материалы.

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Фирмы заплатили около 600 тысяч долларов налогов, тогда как их прибыль в первой половине этого года составила около 150 миллионов долларов. При этом в этом году поток денежных средств почти в два раза больше прошлогоднего. За первые шесть месяцев 2017 года компании Южной Осетии, имеющие деловые связи с восточной Украиной, получили прибыль в размере 90 миллионов долларов по текущему обменному курсу.

Самым крупным налогоплательщиком в списке налогового ведомства Южной Осетии является компания РТК. Эту аббревиатуру обычно использует Республиканская топливная компания - оператор 52 заправочных станций, контролируемых "правительством ДНР". Представленные данные свидетельствуют, что РТК закупает горючее в России, а оплата проводится через Южную Осетию. Журналистам в компании отказали в комментарии.

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