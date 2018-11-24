 Трех кадетов госпитализировали с менингитом в Сумах, - главврач детской больницы Емец

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил главный врач КУ "Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды" Александр Емец, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю корью в Украине заболело 1,7 тыс. человек, - Минздрав

Кадетам по 13 и 14 лет. Сейчас они находятся в реанимации Сумской детской клинической больницы.

"Мы проводим им инфузионную терапию, капаем, снимаем воспаление мозговых оболочек, отек и проводим общеукрепляющую терапию", - сообщил Емец.

Также Емец добавил, что при таком заболевании карантин в учебном заведении не предусмотрен.

"Это обычная простуда. Если ее недолечить, она у ослабленных детей может перейти в поражения мозговых оболочек", - пояснил Емец.

Также читайте: Два случая дифтерии зарегистрированы в Запорожской области

По словам главного врача, состояние больных стабильно тяжелое, однако им становится лучше.