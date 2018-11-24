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 Трех кадетов госпитализировали с менингитом в Сумах, - главврач детской больницы Емец

Ученики сумского лицея-интерната "Кадетский корпус" имени Харитоненко доставлены в больницу с диагнозом "менингит".

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил главный врач КУ "Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды" Александр Емец, информирует Цензор.НЕТ.

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Кадетам по 13 и 14 лет. Сейчас они находятся в реанимации Сумской детской клинической больницы.

"Мы проводим им инфузионную терапию, капаем, снимаем воспаление мозговых оболочек, отек и проводим общеукрепляющую терапию", - сообщил Емец.

Также Емец добавил, что при таком заболевании карантин в учебном заведении не предусмотрен.

"Это обычная простуда. Если ее недолечить, она у ослабленных детей может перейти в поражения мозговых оболочек", - пояснил Емец.

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По словам главного врача, состояние больных стабильно тяжелое, однако им становится лучше.

Источник: https://censor.net.ua/n3098746
 
 
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