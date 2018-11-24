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 Подозреваемых в нападении на главу ВККСУ Козьякова отправили под домашний арест, - Максимец

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судов Сергея Козьякова.

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет Цензор.НЕТ.

"Трем подозреваемым избран домашний арест в ночное время и четвертому - круглосуточный. В обоих случаях сроком на 60 дней", - сообщила Максимец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на главу ВККС Козьякова: четырем задержанным сообщено о подозрении

Напомним, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бульваре Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3098745
 
 
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А я думал, что зеленка эти уже в прошлом, сейчас актуальна кислотень
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терминово !!!!!!!"Сьогодні опубліковано тексти законів, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Вони набирають чинності з 00.00 годин 25.11.2018 р", - пише блогер.Отже, за якими правилами можна ввозити на митну територію України транспортні засоби, зареєстровані на нерезидентів (у тому числі і автомобілі для особистого користування)Громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, зареєстрований за межами України, на строк до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому, митні платежі не повертаються.Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.При ввезенні автомобіля, яка була в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не потрібно.Таким чином, якщо резидент планує здійснити перетин митного кордону України на автомобілі з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин, то сплата митних платежів чи грошової застави є обов'язковою
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поставь себе как обычно автолайк и не флуди, тема о другом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемых в нападении на главу ВККСУ Козьякова отправили под домашний арест, - Максимец
 
 
 
 
 
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