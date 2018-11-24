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 Гражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению, - ГПСУ

В документе, который предъявил иностранец на админгранице, содержались ошибки, не соответствовали серия и номер паспорта, отсутствовал штрих-код выдачи уполномоченным органом, а также необходимая печать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, накануне на контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прибыл гражданин Армении, который направлялся из Херсона на территорию оккупированного Крыма. Во время проверки документов сотрудники ГПСУ установили, что специальное разрешение для выезда на временно оккупированную территорию у иностранца поддельное.

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Проверив документ с помощью прибора для углубленной проверки выяснилось, что в нем содержатся ошибки, не соответствует серия и номер паспорта иностранца, отсутствует штрих-код выдачи бланка уполномоченным органом, а также необходимая печать.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 358 УК пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданина Армении в руки правоохранителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098742
 
 
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Тобто це кримінальний вірмен, що можливо десь раніше зробив злочин. Підробка паспорту теж злочин, тому його треба судити. Але звідки відомо, що це громадянин Вірменії?
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подозреваю что хитрожопый ара натворил чтото и на засрашке и ему был мордвой запрещен въезд на изгойку. поэтому он и попытался въехать через наш пункт на крысм. чтобы оттуда на 404 территорию попасть.
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Скорей всего, он чтобы по-быстрячку, купил это разрешение у какого-то барыги...отсюда и несоответствие серия паспорта его и серия паспорта в документе на разрешения выезда!

Армяне, они и в Африке армяне... Громадянин Вірменії намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8510
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Про подделку паспорта в статье ничего не говорится, а говорится о подделке разрешительного бланка на выезд!
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«Старокраматорський машинобудівний завод», який виготовляв більшість комплектуючих для мінометів «Молот», а саме стволи, горизонтальні та підйомні механізмами, козла, співпрацює з Росією. Про це інформує «Громадське».Саме на деталі міномета, які виготовляв краматорський завод, здебільшого скаржились військові.Окрім співпраці з Міністерством оборони України завод виконував та продовжує виконувати замовлення Росії. «Старокраматорський машинобудівний завод» (СКМЗ) має свідоцтво про партнерство із компанією «Машинвестхолдинг», офіс якої розташований у Москві. Очолює її російський бізнесмен Михайло Каюков.На сайті компанії зазначено, що вона шукає замовників для СКМЗ у Росії, та пропонує для них транспортно-розвантажувальне, коксохімічне, обладнання, устаткування загальнопромислового призначення, вузли та деталі коксових машин, які виготовляє Старокраматорський машинобудівний завод. Один із акціонерів українського заводу, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Максим Єфімов не вважає це проблемою. «Сьогодні в Краматорську, що не крути, хочемо ми цього чи ні, але всі машинобудівні підприємства працюють з Росією. Спочатку був ринок, перемкнутися з одного ринку на інший неможливо миттєво», - зазначив депутат.Голова комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що не знав про співпрацю заводу із країною агресором. «Чи працювали вони з Росією, я цього не знаю і знати не хочу. Це не моя компетенція», - сказав Сергій Пашинський.
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Трохи про Пашинського:
На парламентських виборах 2002 року балотувався у Верховну Раду від блоку політичних партій «Проти всіх», № 12 в списку. Кандидатура була знята.

На парламентські вибори-2006 - у складі Блоку Юлії Тимошенко і вперше став народним депутатом України V скликання (№ 101 виборчого списку). З травня 2006-го - у складі фракції БЮТ. У липні 2006 року був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, потім очолив підкомітет з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Склав депутатські повноваження 14 червня 2007.

У ході дострокових виборів Верховної Ради 2007 балотувався від БЮТ і знову отримав мандат народного депутата України VI скликання (№ 73 виборчого списку). З листопада 2007-го - у складі фракції БЮТ. У грудні 2007 року був обраний членом парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.

Радник Прем'єр-міністра України Тимошенко з питань ПЕК (на громадських засадах), входив до складу колегії Мінпаливенерго України.

На парламентські вибори-2012 - у складі ВО «Батьківщина» і втретє поспіль пройшов до парламенту України VII скликання (№ 27 виборчого списку). З грудня 2012-го обраний заступником голови фракції «Батьківщина». У грудні 2012 року увійшов до складу Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій.
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Вірменський лось намагався в'їхати на козі до Криму.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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