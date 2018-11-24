 Гражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, накануне на контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прибыл гражданин Армении, который направлялся из Херсона на территорию оккупированного Крыма. Во время проверки документов сотрудники ГПСУ установили, что специальное разрешение для выезда на временно оккупированную территорию у иностранца поддельное.
Проверив документ с помощью прибора для углубленной проверки выяснилось, что в нем содержатся ошибки, не соответствует серия и номер паспорта иностранца, отсутствует штрих-код выдачи бланка уполномоченным органом, а также необходимая печать.
Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 358 УК пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданина Армении в руки правоохранителей.
Армяне, они и в Африке армяне...
На парламентських виборах 2002 року балотувався у Верховну Раду від блоку політичних партій «Проти всіх», № 12 в списку. Кандидатура була знята.
На парламентські вибори-2006 - у складі Блоку Юлії Тимошенко і вперше став народним депутатом України V скликання (№ 101 виборчого списку). З травня 2006-го - у складі фракції БЮТ. У липні 2006 року був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, потім очолив підкомітет з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Склав депутатські повноваження 14 червня 2007.
У ході дострокових виборів Верховної Ради 2007 балотувався від БЮТ і знову отримав мандат народного депутата України VI скликання (№ 73 виборчого списку). З листопада 2007-го - у складі фракції БЮТ. У грудні 2007 року був обраний членом парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.
Радник Прем'єр-міністра України Тимошенко з питань ПЕК (на громадських засадах), входив до складу колегії Мінпаливенерго України.
На парламентські вибори-2012 - у складі ВО «Батьківщина» і втретє поспіль пройшов до парламенту України VII скликання (№ 27 виборчого списку). З грудня 2012-го обраний заступником голови фракції «Батьківщина». У грудні 2012 року увійшов до складу Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій.